Dodon, prins cu minciuna: noi falsuri lansate de socialist despre „acordul militar cu Ucraina” și „excluderea SUA din lista partenerilor strategici”
Cotidianul, 24 ianuarie 2026 14:10
În cadrul emisiunii «На грани» din 23 ianuarie 2026 de la postul de televiziune Exclusiv TV, liderul PSRM și deputatul Igor Dodon a reluat mai multe din afirmațiile sale false și manipulatoare, în consonanță cu retorica Kremlinului, despre „curatorii occidentali” care ar încerca să atragă R. Moldova în războiul din Ucraina, despre „militarizarea” țării etc. În același timp, …
Acum 30 minute
14:20
Țările membre ale grupului G7+ au anunțat noi pachete de sprijin pentru sectorul energetic al Ucrainei, în urma unei reuniuni de urgență organizate pe fondul atacurilor rusești continue asupra infrastructurii critice. Ajutorul constă în livrarea a peste 6.000 de unități de echipamente energetice, precum și contribuții financiare substanțiale la Fondul de sprijin pentru energia Ucrainei. …
14:10
Acum o oră
14:00
13:40
13:40
Acum 4 ore
12:10
11:50
Acum 24 ore
19:00
18:40
18:30
17:10
16:10
16:00
16:00
14:50
14:40
Ieri
14:20
13:50
12:00
11:00
10:40
10:00
09:40
09:20
22 ianuarie 2026
18:40
18:20
17:30
16:40
15:50
15:30
15:30
14:40
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
13:30
12:50
12:50
11:30
11:20
11:00
10:40
10:20
10:20
09:50
21 ianuarie 2026
18:40
18:40
18:10
18:00
17:50
17:40
