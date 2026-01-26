Poleiul a lăsat mii de consumatori fără curent electric în mai multe localități din Republica Moldova
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică în perioada 25–26 ianuarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice dificile, caracterizate prin polei și ghețuș, care au afectat rețelele de distribuție și transport ale energiei electrice. Potrivit operatorului Premier Energy Distribution, care deservește regiunile de Sud și Centru ale țării, au fost înregistrate deconectări …
Poleiul a lăsat mii de consumatori fără curent electric în mai multe localități din Republica Moldova
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică în perioada 25–26 ianuarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice dificile, caracterizate prin polei și ghețuș, care au afectat rețelele de distribuție și transport ale energiei electrice. Potrivit operatorului Premier Energy Distribution, care deservește regiunile de Sud și Centru ale țării, au fost înregistrate deconectări …
Președinta Maia Sandu a vizitat Muzeul Masacrului de la Katyn: „A rupt destine, a distrus familii și a lăsat răni adânci în memoria popoarelor noastre” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a început agenda vizitei oficiale în Polonia cu o deplasare la Muzeul Masacrului de la Katyn din Varșovia, un spațiu dedicat comemorării celor peste 22.000 de ofițeri și intelectuali polonezi uciși de regimul sovietic în anul 1940. Șefa statului a fost însoțită de ministrul Culturii, Cristian Jardan, membru al delegației …
Sondaj CURS: 56% dintre români ar vota pentru reunificarea Republicii Moldova cu România # Cotidianul
Majoritatea românilor s-ar pronunța în favoarea reunificării R. Moldova cu România, în cazul organizării unui referendum în următoarea perioadă, arată un sondaj de opinie realizat de CURS în ianuarie 2026, citat de Digi24. În urma interviului, 56% dintre respondenți ar vota pentru reunire la un eventual referendum, 37% ar vota împotrivă, iar 7% nu sunt …
Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat PAS: „Aleg să fiu mamă cu toată inima și sportivă cu aceeași credință” # Cotidianul
Sportiva și deputata PAS, Anastasia Nichita, a anunțat că a luat decizia de a-și retrage mandatul de parlamentar. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe rețelele sociale, în care aceasta a invocat motive personale și profesionale. Nichita a precizat că decizia nu a fost luată în grabă, ci după o perioadă de reflecție, menționând dificultatea …
ANSA suspendă temporar importul de carne de pasăre din Ucraina din cauza riscurilor legate de metronidazol # Cotidianul
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și a produselor derivate din carne de pasăre provenite din Ucraina. Măsura are caracter preventiv și vizează protejarea sănătății consumatorilor din Republica Moldova, precum și asigurarea plasării pe piață doar a produselor alimentare sigure. Potrivit ANSA, decizia se bazează …
Școlile ar putea trece la lecții online din cauza ghețușului: Ce spune Ministerului Educației # Cotidianul
Ministerul Educației și Cercetării îndeamnă instituțiile de învățământ și autoritățile locale din domeniul educației să analizeze situația din teren și să decidă, în funcție de condițiile meteorologice, dacă este necesară instituirea unui regim special de desfășurare a lecțiilor pentru ziua de mâine, 26 ianuarie 2026. Recomandarea vine în contextul condițiilor meteo dificile provocate de polei …
„Problemele sensibile au devenit mai puține”. Zelenski a vorbit despre negocierile de la Abu Dhabi și a declarat că documentul privind garanțiile de securitate cu SUA este „100% gata” # Cotidianul
Volodimir Zelenski a comentat rezultatele negocierilor trilaterale dintre delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite, care au avut loc vineri și sâmbătă la Abu Dhabi, scrie bbc.com. În cadrul unei conferințe de presă comune la Vilnius, alături de președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, și de Karol Nawrocki, Zelenski a spus că în Emiratele Arabe Unite părțile au …
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-o emisiune la Exclusiv TV că țara se află într-un blocaj total din cauza ruperii relațiilor cu „partenerii tradiționali” (n.red. Federația Rusă) și că singura soluție ar fi schimbarea actualei guvernări. „Noi nu avem dialog cu partenerii noștri tradiționali, piețele sunt blocate. Din păcate, vom continua …
Mihai Isac: Lecția din 1859 arată că Unirea este răspunsul firesc la presiunile imperiale ale Rusiei, ieri și astăzi. Numai acționând la unison românii au reușit să își apere interesele naționale și să își croiască un viitor independent # Cotidianul
Unirea Principatelor Române din 1859 rămâne una dintre cele mai puternice lecții de realism politic din istoria românilor și un model de reacție strategică în fața presiunilor imperiale, afirmă analistul Mihai Isac într-un editorial publicat de deschide.md. Potrivit lui Isac, actul unirii nu a fost un gest romantic, ci o decizie politică lucidă, prin care …
Unirea Principatelor Române de la 1859 rămâne una dintre cele mai puternice lecții de realism politic din istoria românilor. Această Unire a demonstrat că idealurile naționale nu pot fi anulate prin presiuni externe, voința unui popor rezistă în timp, iar logica istoriei, chiar dacă poate fi temporar deturnată, își reia inevitabil cursul. Actul unirii nu …
Chișinăul devine tot mai scump: costul vieții a crescut cu 14% într-un singur an, record de scumpiri la restaurante # Cotidianul
Indicele costului vieții în capitala Republicii Moldova a crescut cu 7% doar în ultimele șase luni, iar pe parcursul unui an – cu 14%, informează Logos Press. Portalul analitic Numbeo a publicat un nou indice al costului vieții (ICV) pentru cele mai mari orașe din lume. În acest clasament, indicatorii pentru New York sunt luați …
Rusia, probabil în spatele atacurilor cibernetice din decembrie asupra sistemului energetic al Poloniei # Cotidianul
O unitate notorie de hacking a serviciilor de informații militare ruse, cunoscută pentru operațiuni cibernetice distructive, se află, cel mai probabil, în spatele atacurilor cibernetice de amploare care au vizat sistemul energetic al Poloniei la sfârșitul lunii decembrie, au anunțat vineri cercetătorii, scrie tvpworld.com. Experții companiei slovace de securitate cibernetică ESET au analizat programele malware …
„Documente privind istoria românilor”, lansare care celebrează 167 de ani de la Mica Unire # Cotidianul
Istoricii Ion și Tatiana Varta au lansat, sâmbătă la Iași, volumul „Documente privind istoria românilor”, cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Mica Unire. Lucrarea conține materiale din arhivele Federației Ruse și oferă repere pentru înțelegerea contextului extern care a favorizat formarea statului modern român, transmite IPN. „Este un corpus de documente care …
Agenți federali pentru imigrație ucid un alt cetățean american la Minneapolis, declanșând proteste # Cotidianul
Agenți federali pentru imigrație din SUA au împușcat mortal sâmbătă un cetățean american în Minneapolis, au anunțat autoritățile, declanșând proteste puternice și condamnări din partea liderilor locali. Este al doilea astfel de incident produs în această lună, transmite reuters.com. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a caracterizat incidentul drept un atac, susținând că un agent al …
Zelenski: Rusia a lansat într-o singură săptămână peste 1.700 de drone și zeci de rachete asupra Ucrainei. Avem nevoie zilnic de muniție pentru apărarea antiaeriană # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că Rusia își concentrează atacurile asupra infrastructurii energetice, obiectivelor critice și zonelor rezidențiale, iar intensitatea bombardamentelor rămâne extrem de ridicată. Declarațiile au fost făcute pe pagina sa de Telegram. „Principalele ținte pe care Rusia le lovește acum sunt energia noastră, infrastructura critică și locuințele civile”, a scris Zelenski. Potrivit acestuia, …
Trump amenință cu tarife de 100% pentru Canada din cauza unui posibil acord comercial cu China # Cotidianul
Președintele Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune tarife de 100% asupra importurilor din Canada dacă al doilea cel mai mare partener comercial al Statelor Unite va încheia un acord comercial cu China, scrie CNN. Declarațiile riscă să adâncească tensiunile dintre Trump și prim-ministrul Canadei, Mark Carney, după schimburile repetate de amenințări privind introducerea …
Moldovenii au primit din străinătate peste 1,66 miliarde de dolari în anul 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Remitențele rămân una dintre principalele surse de venit pentru populație și un pilon important de stabilitate pentru economia națională. Totalul anual al transferurilor de bani către persoanele fizice a constituit aproximativ 1.662,3 milioane de …
Regimul de la Tiraspol, aproape de colaps? Experți: fără gazul gratuit de la Moscova, economia se sufocă # Cotidianul
Regimul separatist din regiunea transnistreană devine tot mai nesustenabil din punct de vedere economic, în condițiile în care lipsa gazului gratuit, furnizat anterior de Gazprom, sufocă economia locală. Opinia aparține expertului WatchDog, Eugen Muravschi. Potrivit lui Muravschi, industria din stânga Nistrului și-a redus drastic activitatea, iar centrala de la MGRES nu mai livrează energie electrică malului drept al Nistrului, fapt ce a diminuat …
Rusia a lansat un nou atac de amploare asupra sistemului energetic al Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă, zguduind Kievul cu explozii pe parcursul întregii nopți și lăsând fără curent electric 1,2 milioane de locuințe la nivel național, scrie reuters.com. Aproape 6.000 de clădiri din capitală au rămas fără încălzire sâmbătă dimineața, în condițiile …
Negocierile de pace de la Abu Dhabi s-au încheiat fără acord, după bombardamentele nocturne ale Rusiei asupra Ucrainei # Cotidianul
Ucraina și Rusia au încheiat sâmbătă, la Abu Dhabi, a doua zi de negocieri mediate de Statele Unite fără a ajunge la un acord, însă cu posibilitatea unor întâlniri viitoare, după ce bombardamentele aeriene rusești din timpul nopții au lăsat fără electricitate peste un milion de ucraineni, în condiții de ger. Declarațiile făcute după încheierea …
G7+ anunță noi pachete masive de sprijin energetic pentru Ucraina: generatoare, echipamente și sute de milioane de euro # Cotidianul
Țările membre ale grupului G7+ au anunțat noi pachete de sprijin pentru sectorul energetic al Ucrainei, în urma unei reuniuni de urgență organizate pe fondul atacurilor rusești continue asupra infrastructurii critice. Ajutorul constă în livrarea a peste 6.000 de unități de echipamente energetice, precum și contribuții financiare substanțiale la Fondul de sprijin pentru energia Ucrainei. …
Dodon, prins cu minciuna: noi falsuri lansate de socialist despre „acordul militar cu Ucraina” și „excluderea SUA din lista partenerilor strategici” # Cotidianul
În cadrul emisiunii «На грани» din 23 ianuarie 2026 de la postul de televiziune Exclusiv TV, liderul PSRM și deputatul Igor Dodon a reluat mai multe din afirmațiile sale false și manipulatoare, în consonanță cu retorica Kremlinului, despre „curatorii occidentali” care ar încerca să atragă R. Moldova în războiul din Ucraina, despre „militarizarea” țării etc. În același timp, …
VIDEO | Pro-rusul Igor Dodon respinge ideea unui referendum privind unirea cu România: „Am fost anexați de România, nu a fost o unire” # Cotidianul
Fostul președinte al Republicii Moldova, pro-rusul Igor Dodon, a declarat într-un interviu pentru Euronews România că respinge ideea unirii cu România și susține că Republica Moldova trebuie să își păstreze statutul de stat suveran și independent. „Patria mea este Republica Moldova. Eu n-am altă patrie. Eu consider că Republica Moldova trebuie să rămână stat suveran, …
BBC: Zeci de petroliere rusești sancționate au traversat Canalul Mânecii, în pofida promisiunilor Marii Britanii de măsuri ferme # Cotidianul
Zeci de petroliere rusești sancționate de Regatul Unit pentru implicarea în exporturile de petrol ale Federației Ruse au traversat în această lună Canalul Mânecii, în pofida declarațiilor autorităților britanice privind adoptarea unor „acțiuni ferme” împotriva așa-numitei „flote din umbră” a Moscovei, arată o investigație BBC Verify. Potrivit datelor analizate de BBC, cel puțin 42 de …
Un tânăr a ajuns la spital după ce a fost rănit prin împușcare în curtea unui bloc de locuințe de pe bulevardul Dacia din capitală. Inspectoratul General al Poliției anunță că principalul suspect în acest caz s-ar afla în prezent pe teritoriul regiunii transnistrene. Potrivit informațiilor preliminare, victima a fost atacată de persoane necunoscute și …
Astăzi se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române – Mica Unire, actul de naștere al statului român modern # Cotidianul
La 24 ianuarie 2026 se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, cunoscută în istorie drept Mica Unire, eveniment care a stat la baza formării statului român modern. La această dată, în anul 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Țării Românești, după ce, la 5 ianuarie, fusese ales domn al …
Militarul prin contract al Armatei Naționale, care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare în data de 20 ianuarie, a decedat astăzi, la ora 03:50, la spital. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării. Tânărul avea 24 de ani și executa serviciul militar prin contract din anul 2020. „Ministerul Apărării regretă profund acest caz …
Tribunal pentru Putin: UE alocă primele 10 milioane de euro pentru a-l aduce pe liderul rus în fața justiției # Cotidianul
Uniunea Europeană a alocat primele 10 milioane de euro pentru înființarea unui Tribunal Special care va avea misiunea de a-i urmări penal pe liderii Federației Ruse pentru rolul lor în războiul declanșat împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, într-o postare pe platforma X. „Astăzi, UE a oferit primele 10 …
VIDEO | UE optează pentru detensionarea relațiilor cu Washingtonul și reafirmă sprijinul pentru Groenlanda și Ucraina # Cotidianul
Uniunea Europeană acționează pentru o continuitate sănătoasă în relația cu Statele Unite, într-un context geopolitic marcat de incertitudini și tensiuni comerciale. La reuniunea informală a liderilor europeni din 22 ianuarie, de la Bruxelles, oficialii UE au subliniat necesitatea menținerii dialogului transatlantic, a apărării intereselor europene și a sprijinului ferm pentru partenerii vulnerabili, inclusiv Groenlanda și …
Mărturie din Crocmaz, despre drona prăbușită: Drona s-a lovit cu o aripă de un stâlp aflat la aproximativ 20 de metri de casa părinților mei și la circa 10 metri de o casă în care locuiește o familie cu trei copii # Cotidianul
Un locuitor din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a relatat pe rețelele sociale momentele de panică trăite de familia sa, în timp ce drona plana asupra satului. Alexandru Cozacenco, designer de interior, a descris incidentul într-o postare pe Facebook. Potrivit acestuia, în jurul orei 2:00 noaptea s-a auzit o dronă zburând deasupra satului, după care …
VIDEO | Planul Ambasadei Moldovei în SUA pentru 2026: digitalizare, securitate și investiții # Cotidianul
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite își propune, în acest an, să accelereze digitalizarea serviciilor consulare, să consolideze parteneriatul strategic cu Washingtonul și să atragă noi investiții americane în economia moldovenească. Obiectivele au fost prezentate de ambasadorul Moldovei în SUA, Vlad Kulminski, într-un mesaj video publicat pe Facebook, în care a rezumat direcțiile-cheie ale activității …
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația președintelui Karol Nawrocki. Din delegația oficială fac parte ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Culturii, Cristian Jardan. La Varșovia, șefa statului va avea o întrevedere cu președintele Poloniei, după care cei doi lideri vor susține declarații …
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat după summitul extraordinar al Uniunii Europene de la Bruxelles că, potrivit unui document despre care „nu este îndreptățit să vorbească”, Ucraina ar urma să adere la Uniunea Europeană până în anul 2027. Liderul de la Budapesta a calificat acest scenariu drept imposibil din punct de vedere politic în Ungaria. …
Experți: Maia Sandu consolidează direcțiile existente și își asumă mai ferm politica externă și de securitate # Cotidianul
Prioritățile anunțate de președinta Maia Sandu pentru anul 2026 nu aduc schimbări majore de direcție, ci mai degrabă o consolidare a subiectelor deja cunoscute în spațiul public, precum securitatea, integrarea europeană și justiția. Asigurarea vine din partea experților politici de la Chișinău. Maia Sandu își asumă mai clar rolul în politica externă și de securitate, …
Gazprom cere suspendarea lui Vadim Ceban de la conducerea Moldovagaz și un audit intern # Cotidianul
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban. Contactat de IPN pentru o reacție, Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „Sunt niște aberații, care nu …
Maia Sandu a semnat decretul de numire a patru judecători noi – la Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat miercuri, 21 ianuarie, un decret privind numirea în funcție a patru judecători până la atingerea plafonului de vârstă. Potrivit documentului oficial, Ion Bocan a fost numit judecător la Judecătoria Chișinău, Mihail Josanu la Judecătoria Orhei, Maxim Melnic la Judecătoria Bălți, iar Ana Schibin la Judecătoria Ungheni. Procesul de …
Compania Lukoil-Moldova nu a predat nici până acum infrastructura petrolieră de la aeroport. Amenda de cinci milioane de lei nu a fost un impediment # Cotidianul
Lukoil-Moldova nu a predat statului infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, deși termenul-limită stabilit de autorități a expirat. Autoritățile confirmă că bunurile nu au fost recepționate, iar compania refuză să comenteze situația. „Până la această etapă, nu avem o constatare că Lukoil s-a conformat. Noi nu am recepționat încă infrastructura”, a declarat, pentru …
VIDEO | Vladimir Andronachi refuză să-l apere pe Plahotniuc / Examinarea dosarului „Furtul miliardului” se apropie de final # Cotidianul
Examinarea dosarului „Furtul miliardului”, în care este acuzat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, se apropie de final. Declarația a fost făcută de procurorul pe caz, Alexandru Cernei. Potrivit acestuia, etapa cercetării judecătorești este aproape încheiată, iar în ședințele următoare vor fi audiați ultimii martori citați de părțile implicate, Totodată, magistrații au ascultat mărturiile fostului ministru …
Nicușor Dan, despre Unire: Republica Moldova este un stat suveran, iar decizia aparține cetățenilor # Cotidianul
Republica Moldova este un stat suveran, iar opinia cetăţenilor săi va fi respectată de România. Declarația a fost făcută de liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, după reuniunea informală a Consiliului European care s-a desfășurat la Bruxelles, scrie Deschide.md. Președintele României a fost întrebat despre o posibilă unire cu R. Moldova în cazul în care …
Guvernul pregătește reforma administrației publice locale: primăriile ar urma să devină centre de dezvoltare comunitară. Alexei Buzu: „Ne dorim administrații locale puternice” # Cotidianul
Participanții la consultările organizate de Guvern au convenit asupra necesității de a oferi primăriilor instrumente care să le permită să devină administrații puternice, capabile să atragă proiecte și să sporească absorbția fondurilor europene. Totodată, au fost analizate etapele de pregătire a reformei și obiectivele acesteia, inclusiv îmbunătățirea calității serviciilor publice și apropierea lor de cetățeni. …
VIDEO | Igor Grosu respinge ideea unui referendum pentru Unire: „Ar dăuna chiar idealului unirii”. Pur ipotetic, însă, ar vota DA # Cotidianul
Organizarea, în acest moment, a unui referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România nu ar aduce un rezultat favorabil și riscă să compromită însăși ideea unirii. De această părere este președintele Parlamentului, Igor Grosu. Declarațiile vin pe fondul inițiativei anunțate de deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, care intenționează să propună în Legislativ desfășurarea …
Negocieri de pace sub presiune: SUA, Ucraina și Rusia se întâlnesc la Abu Dhabi. Moscova condiționează acordul teritorial # Cotidianul
Statele Unite, Ucraina și Federația Rusă vor purta astăzi, 23 ianuarie, discuții de securitate la Abu Dhabi, în încercarea de a testa posibilitatea unui acord de pace care să pună capăt războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. Kremlinul avertizează însă că o înțelegere durabilă este imposibilă fără soluționarea „problemei teritoriale”, transmite Reuters. Anunțul a fost …
VIDEO | Ambasadorul Rusiei, lăsat „în aer” la Chișinău. Autoritățile evită escaladarea și păstrează statu-quo-ul diplomatic. Popșoi: „Avem o responsabilitate față de consecințele care pot urma” # Cotidianul
Autoritățile Republicii Moldova nu intenționează, cel puțin deocamdată, să întreprindă acțiuni concrete în privința ambasadorului desemnat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, preferând să mențină situația actuală, una neobișnuită din punct de vedere diplomatic. Chișinăul a optat pentru nerecunoașterea oficială a statutului acestuia, fără a forța prezentarea scrisorilor de acreditare sau o escaladare a …
VIDEO | Zinaida Popa: „Ion Ceban riscă să stea la închisoare. Faptele lui miros a dosar penal” # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, este vizat de acuzații grave lansate de consilierii PAS, care vorbesc despre posibile ilegalități comise în gestionarea banilor publici. Zinaida Popa, consilieră PAS în Consiliul Municipal Chișinău, susține că edilul ar fi remunerat ilegal consilieri ai MAN din bugetul municipal, sub acoperirea unor ședințe care, în realitate, nu ar fi …
Republica Moldova va avea patru noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China, după ce Guvernul a aprobat joi, 22 ianuarie, un nou pachet de numiri diplomatice. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), decizia reconfirmă angajamentul autorităților pentru o politică externă activă, coerentă și orientată spre consolidarea parteneriatelor strategice. Astfel, Mihail Mîțu a fost numit ambasador …
Maia Sandu a anunțat cele cinci priorități ale Președinției pentru 2026: accent pe sănătatea tinerilor, integrarea europeană și securitate # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat joi, 22 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă, cele cinci priorități ale Președinției pentru anul 2026, punând pentru prima dată un accent sporit pe sănătatea copiilor și a tinerilor. Șefa statului a precizat că autoritățile vor interveni în special pe trei direcții: sănătatea mintală în era digitală, …
Igor Grosu, după depistarea dronei rusești de la Crocmaz: „Rusia continuă să încalce spațiul aerian al Republicii Moldova” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a criticat, într-o postare pe rețelele sociale, politicienii care au minimalizat constant pericolul războiului și au refuzat să condamne agresiunea rusă, subliniind că realitatea de pe teren contrazice aceste poziții. „Unii politicieni, care timp de 4 ani nu au condamnat niciodată războiul barbar al Federației Ruse în Ucraina, ne tot aruncau …
Cel de-al 24-lea contingent de militari ai Armatei Naționale, detașat în misiunea KFOR din Kosovo # Cotidianul
Republica Moldova continuă să contribuie activ la securitatea europeană și la eforturile internaționale de menținere a păcii. Armata Națională a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în cadrul misiunii KFOR din Kosovo, consolidând un angajament asumat de peste un deceniu în sprijinul stabilității regionale. Ceremonia oficială de detașare a contingentului a avut loc în …
Întreruperi de curent în regiunea transnistreană și Zona de Securitate, după o avarie la Centrala Electrică Moldovenească # Cotidianul
În mai multe raioane din regiunea transnistreană și în unele localități din Zona de Securitate sunt înregistrate întreruperi temporare ale furnizării energiei electrice. Informația a fost confirmată de așa-numitul minister al economiei din regiunea transnistreană. Potrivit autorităților separatiste, situația este cauzată de o avarie produsă la unul dintre blocurile energetice ale Centralei Electrice Moldovenești. În …
VIDEO | Maia Sandu avertizează: Rusia rămâne principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova # Cotidianul
Republica Moldova trebuie să-și apere pacea și libertatea într-o lume tot mai instabilă, iar integrarea europeană reprezintă cea mai realistă strategie de supraviețuire, securitate și dezvoltare. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, în cadrul prezentării priorităților Președinției pentru anul 2026. Șefa statului a avertizat că Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare în …
