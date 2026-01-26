Avocată condamnată pentru trafic de influență în Republica Moldova
SafeNews, 26 ianuarie 2026 18:00
O avocată a fost condamnată la șase ani de închisoare, dintre care trei cu executare, și la o amendă de 20 000 de lei pentru trafic de influență. Instanța a dispus și confiscarea specială a 5 000 de dolari SUA, ridicați anterioi, în timpul reținerii, și a aproximativ 637 000 de lei obținuți din infracțiuni,
Acum 15 minute
18:10
Maia Sandu: Rusia ar fi cheltuit circa 7 miliarde de lei pentru a vicia alegerile parlamentare din R. Moldova
Moscova ar fi cheltuit circa 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova (ceea ce reprezintă circa 7 miliarde lei) pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Potrivit șefului statului, pe parcursul a trei ani
Acum 30 minute
18:00
18:00
Instanța dispune aducerea forțată a lui Marian Lupu și Emma Tăbîrță la procesul lui Plahotniuc
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, urmează să fie aduși silit în fața instanței pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară", în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Cei doi au fost citați, însă nu s-au prezentat la ședințele de judecată. Decizia privind aducerea silită
Acum o oră
17:40
Franța suspendă importurile unor produse agroalimentare din afara UE din cauza pesticidelor
Începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda importul și comercializarea produselor alimentare provenite din afara Uniunii Europene care conțin reziduuri detectabile ale a cinci substanțe active neaprobate în UE, anunţă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Măsura vizează atât produsele proaspete, cât și cele procesate, inclusiv fructe (mere, pere, caise, cireșe, piersici, prune, struguri,
Acum 4 ore
15:40
Partidul Național Moldovenesc a sesizat astăzi Autoritatea Națională de Integritate în legătură cu posibila incompatibilitate a deputatului Nicolae Botgros, care exercită concomitent mandatul de parlamentar și funcția de director artistic al orchestrei „Lăutarii", în cadrul instituției publice Moldova-Concert. Potrivit sesizării, Moldova-Concert este o instituție publică aflată în subordinea Ministerul Culturii și este finanțată din bugetul
15:30
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 23 de ani, căutat de autoritățile din Bulgaria pentru executarea unei pedepse cu închisoarea, a fost depistat de polițiștii de frontieră în punctul de trecere a frontierei Albița, România. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 24 ianuarie, în jurul orei 09:40, când tânărul s-a prezentat
14:50
Agenția Servicii Publice (ASP) a comentat discuțiile apărute în spațiul public, după ce un tânăr de 20 de ani a fost declarat apatrid, întrucât nu deținea buletin de identitate la împlinirea vârstei de 18 ani. Situația a survenit în contextul intrării în vigoare a noilor prevederi ale Legii cetățeniei. ASP menționează că autoritățile competente lucrează
14:40
Suspendat pentru suspiciuni de fraudă, Vitalie Mihalache numit într-o nouă funcție publică
Fostul șef al Direcției mobilitate urbană din cadrul Primăriei Chișinău, Vitalie Mihalache, suspendat din funcție pentru presupusa implicare în fraude la achizițiile publice, pare să-și fi găsit o nouă funcție publică. Acesta a participat luni, 26 ianuarie, la ședința Primăriei Chișinău. Întrebat dacă Mihalache a fost repus în funcție, primarul Ion Ceban a precizat că
14:40
Cel puţin 10 morţi în SUA, unde furtuna de iarnă a acoperit mare parte din ţară cu zăpadă, gheaţă şi frig arctic. Temperaturile resimţite ar putea ajunge la -45 °C
O furtună puternică de iarnă a provocat moartea a cel puţin zece persoane în Statele Unite, lăsând fără electricitate peste un milion de gospodării şi blocând la sol mii de avioane. Considerată de unii meteorologi drept unul dintre cele mai grave episoade de iarnă din ultimele decenii în Statele Unite, furtuna este însoţită de temperaturi
14:30
Moldova dezvoltă sistemul e-Arhiva, care va permite stocarea centralizată și transferul securizat al documentelor electronice, va reduce dependența de hârtie și va oferi acces rapid la informații pentru autorități și cetățeni. Costurile exacte pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemului nu au fost încă stabilite, dar estimările preliminare bazate pe experiența Estoniei sunt de
14:30
Cine este Greg Bovino, devenit imaginea luptei lui Donald Trump contra migranților. Poartă o manta controversată și preferă tactica „turn and burn"
Greg Bovino, șeful poliției de frontieră americane care umblă fără să-și acopere fața așa cum o fac agenții poliției anti-imigrație ICE, a devenit figura luptei înverșunate purtate de Donald Trump împotriva imigranților, notează France Presse. Genul care nu ezită să se ducă în acțiune și să arunce cu propriile mâini o grenadă lacrimogenă asupra manifestanților,
Acum 6 ore
14:20
Ministerul Apărării a oferit clarificări în cazul tânărului care a fost încorporat în armată, deși nu deținea buletin de identitate. Autoritățile precizează că persoana în cauză a fost încorporată pe baza documentelor disponibile, inclusiv certificatul de naștere și înregistrarea la evidența militară la vârsta de 16 ani, respectând prevederile Legii privind pregătirea cetățenilor pentru apărarea
14:20
Republica Moldova și Polonia împărtășesc convingerea că extinderea Uniunii Europene nu reprezintă un act de generozitate, ci o investiție în securitatea continentului și în extinderea unui spațiu de pace, stabilitate și valori comune. Declarația a fost făcută de Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său polonez, Karol Nawrocki. Șeful statului
13:50
Poliția a fost alertată de către un trecător, după ce acesta a găsit un cadavru spânzurat într-un copac. Descoperirea macabră a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 08:39, într-o fâșie forestieră de pe strada Păcii din orașul Cricova, municipiul Chișinău. La fața locului s-au deplasat grupul operativ din cadrul IP Râșcani și un medic legist.
13:30
FOTO | Doi pasageri, prinși cu țigări și tutun în exces înainte de îmbarcarea spre Londra
Două tentative de transportare ilicită a produselor de tutungerie au fost documentate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău. Valizele ticsite cu țigări au fost descoperite în timpul controlului bagajelor pasagerilor de la cursa spre Londra. „În primul caz a fost documentat un cetățean al Israelului, cu vârsta de 48
13:30
Un atac armat s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi 12 răniţi, duminică, pe un teren de fotbal din statul mexican Guanajuato (centru), unul dintre cele mai violente din ţară, unde activează grupuri criminale organizate, au indicat autorităţile locale, citate de AFP. Atacul a avut loc în oraşul Salamanca, iar autorităţile au indicat că
12:40
Majoritatea românilor s-ar pronunța favorabil unirii cu Republica Moldova, dacă s-ar organiza un referendum pe această temă, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională de la Bucureşti (CURS),la nivel național, în luna ianuarie. Conform cercetării, 56% dintre respondenți ar vota pentru reunire, în timp ce 37% nu ar susține un astfel
12:30
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a sesizat din oficiu în cazul decesului militarului prin contract din garnizoana Florești, care a murit la spital pe 24 ianuarie, după ce a fost rănit prin împușcare cu arma din dotare, invocând suspiciuni privind nefuncționarea mecanismelor de prevenire a bullyingului, precum și a mecanismelor de sprijin al victimelor și de
Acum 8 ore
12:20
VIDEO | Poliția capitalei documentează 10 cazuri de deținere și promovare a drogurilor în doar o săptămână
În decursul ultimei săptămâni, polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au înregistrat 10 cazuri de deținere, consum și promovare a substanțelor interzise în municipiul Chișinău. Potrivit poliției, incidentele au fost înregistrate în sectoarele Centru, Botanica, Buiucani, Rîșcani și Ciocana, vizând persoane cu vârste între 22 și 37 de ani. Forțele de ordine au
12:20
Un sergent rus de 46 de ani, Roman Bairamov, rănit grav la bazin și picioare în noiembrie 2025, a fost trimis înapoi pe front în Ucraina în decembrie, deși era imobilizat într-un scaun cu rotile. Familia sa a relatat că nu se putea deplasa singur și a fost trimis în linia I direct din spital,
12:10
Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul de deputată, după demisia Anastasiei Nichita. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas. Conform paginii sale de Facebook, actualmente funcționara este angajată la Cancelaria de Stat. Rotari este născută în 1994 și are studii juridice. Ea are domiciliul în satul Peticeni,
11:50
Cristina Gherasimov, într-o vizită de lucru la Bruxelles pentru discuții privind integrarea europeană
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, efectuează în perioada 26-27 ianuarie o vizită de lucru la Bruxelles, având programate mai multe întrevederi cu oficiali europeni de rang înalt. Potrivit declarațiilor demnitarei de la Chișinău, aceasta va participa la o sesiune a Grupului de lucru pentru extindere și țările aflate în proces de negociere pentru aderarea
11:50
PLDM denunță restrângerea drepturilor fundamentale și lipsirea de cetățenie a tinerilor moldoveni prin acte administrative
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și-a exprimat, într-o declarație publică, profunda îngrijorare față de practicile autorităților de a modifica efectele legii prin regulamente, proceduri și acte administrative, afectând drepturi fundamentale ale cetățenilor. Potrivit PLDM, situația este deosebit de gravă în domeniul cetățeniei, unde aproximativ 30.000 de copii și tineri ar fi plasați într-o stare
11:40
Condițiile de polei au generat, pe parcursul zilei de 25 ianuarie 2026, multiple situații de risc în trafic, salvatorii și pompierii fiind solicitați să intervină pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, dar și pentru sprijinirea echipajelor medicale care nu au putut ajunge la pacienți din cauza drumurilor alunecoase. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de
11:10
Procesul în dosarul de învinuire a fostului primar de Boldurești
11:00
Deputatul ucrainean Orest Salamaha, membru al partidului „Slujitorul Poporului”, a murit în seara zilei de 25 ianuarie, în urma unui accident rutier produs în regiunea Liov. Potrivit presei ucrainene, accidentul s-a produs în timp ce deputatul conducea un ATV pe un sector de drum public. Conform datelor preliminare, Orest Salamaha ar fi intrat pe contrasens, […] Articolul Deputat ucrainean de 34 de ani decedat în urma unui accident cu ATV apare prima dată în SafeNews.
11:00
Mihail Popșoi participă la Strasbourg la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # SafeNews
Ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Strasbourg, în perioada 26-28 ianuarie. Acesta va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pe 28 ianuarie, Mihail Popșoi va susține un discurs în plenul APCE, în […] Articolul Mihail Popșoi participă la Strasbourg la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei apare prima dată în SafeNews.
11:00
VIDEO | Atac cu drone din Ucraina în regiunea Krasnodar. Un incendiu ar fi izbucnit la o rafinărie # SafeNews
Fragmente de dronă au căzut peste două întreprinderi din oraşul Slaviansk-na-Kubani, din regiunea Krasnodar a Rusiei, provocând incendii şi rănind o persoană, a anunţat luni centrul regional pentru situaţii de urgenţă. Centrul nu a specificat ce întreprinderi au fost afectate. În oraş se află o rafinărie privată cu o capacitate de aproximativ 100.000 de barili […] Articolul VIDEO | Atac cu drone din Ucraina în regiunea Krasnodar. Un incendiu ar fi izbucnit la o rafinărie apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO | Doi cetățeni străini trimiși acasă după ce au încălcat legislația privind șederea # SafeNews
Doi cetățeni străini au fost expulzaţi duminică, 25 ianuarie, de pe teritoriul Republicii Moldova, după ce au depășit termenul legal de ședere în țară. Persoanele în cauză sunt originare din Azerbaidjan și Belarus. Cetățeanul din Azerbaidjan, în vârstă de 45 de ani, a primit, de asemenea, și interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru […] Articolul VIDEO | Doi cetățeni străini trimiși acasă după ce au încălcat legislația privind șederea apare prima dată în SafeNews.
10:40
În ultima săptămână, Poliția de Frontieră a depistat șapte cazuri de documente de călătorie cu semne clare de falsificare. Incidentele au avut loc atât la intrare, cât și la ieșire din Republica Moldova. Trei cazuri au fost înregistrate la punctul Leușeni. Alte cazuri au apărut la Criva, Costești, Cahul și la Aeroportul Internațional Chișinău. Polițiștii […] Articolul Documente false depistate la frontieră, șapte cazuri într-o singură săptămână apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
10:10
Deputata PAS Anastasia Nichita a anunțat că își depune mandatul de parlamentar. Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj adresat cetățenilor. Anastasia Nichita spune că hotărârea nu a fost luată în grabă. Ea afirmă că, în ultima perioadă, a încercat să îmbine rolul de mamă, cariera sportivă și funcția de deputat, dar nu poate oferi […] Articolul ULTIMA ORĂ | Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat PAS apare prima dată în SafeNews.
09:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina, ca măsură preventivă pentru protejarea sănătății consumatorilor din Republica Moldova. Decizia a fost luată în baza principiului precauției, după investigații complexe realizate în continuarea anchetei privind depistarea substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importate […] Articolul ANSA suspendă temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
09:30
Un polițist de 30 de ani din raionul Fălești a decedat astăzi dimineață, după ce mașina personală în care se afla a derapat și s-a izbit de un copac. Incidentul s-a produs în timp ce acesta se deplasa spre serviciu, pe drumuri afectate de condițiile meteo nefavorabile. Soția victimei se afla cu el în autoturism […] Articolul FOTO | Tragedie în raionul Fălești: Polițist și-a pierdut viața într-un accident rutier apare prima dată în SafeNews.
09:30
Cum stăm cu apărarea? Armata Națională, într-un raport internațional, printre cele mai slab dotate # SafeNews
Armata Națională a Republicii Moldova se numără printre cele mai slab echipate la nivel global, potrivit raportului Global Firepower pentru anul 2026. Clasamentul analizează 145 de state și evaluează capacitățile militare terestre, navale și aeriene, precum și resursele financiare, logistice și geografice, fără a lua în calcul armamentul nuclear. Republica Moldova ocupă locul 136 din […] Articolul Cum stăm cu apărarea? Armata Națională, într-un raport internațional, printre cele mai slab dotate apare prima dată în SafeNews.
09:10
În perioada ianuarie–decembrie 2025, încasările din impozitul pe venit plătit de persoanele care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2%, atingând 95,3 milioane de lei, comparativ cu anul precedent. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, peste 33.600 de contracte de închiriere au fost înregistrate în decursul anului trecut, cu aproape 30% mai multe decât […] Articolul Veniturile din impozitul pe închirieri au crescut cu peste 27% în 2025 apare prima dată în SafeNews.
08:30
O furtună puternică de iarnă a lovit mai multe regiuni ale Statelor Unite, lăsând peste un milion de persoane fără energie electrică și provocând perturbări majore în transporturi. Cele mai afectate sunt statele din sudul țării, unde gheața depusă pe copaci a dus la ruperea crengilor și la avarierea liniilor electrice. Potrivit presei internaționale, în […] Articolul Furtuna de iarnă lasă peste un milion de americani fără electricitate apare prima dată în SafeNews.
08:30
Poliția de Frontieră informează că, în ultimele 24 de ore, pe data de 25 ianuarie 2026, traficul la frontiera Republicii Moldova a fost intens. În acest interval, au fost înregistrate 52.766 de traversări ale persoanelor și 11.376 de traversări ale mijloacelor de transport, pe sensurile de intrare și ieșire din țară. Cele mai solicitate puncte […] Articolul 52.766 de persoane au trecut frontiera Moldovei într-o singură zi apare prima dată în SafeNews.
08:20
În contextul condițiilor meteo dificile, marcate de polei și carosabil alunecos, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) vine cu un apel către populație să manifeste prudență sporită. Autoritățile avertizează că atât drumurile, cât și trotuarele sunt extrem de alunecoase, iar riscul de accidente și traumatisme este ridicat. Salvatorii recomandă pietonilor să poarte încălțăminte cu […] Articolul Risc sporit de accidente din cauza ghețușului. Avertismentul IGSU apare prima dată în SafeNews.
08:10
Primăria Chișinău a anunțat că școlile din municipiu nu vor activa astăzi, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a riscului crescut de ghețuș pe drumuri și trotuare. Decizia a fost luată în contextul recomandărilor Ministerului Educației și Cercetării și al prognozelor meteorologice pentru întreg teritoriul țării. Potrivit autorităților municipale, lecțiile suspendate vor fi […] Articolul Ghețușul închide școlile din capitală. Lecțiile vor fi recuperate apare prima dată în SafeNews.
08:10
Astăzi, 26 ianuarie 2026, vremea se menține instabilă în Republica Moldova, cu cer predominant noros și precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță ploi slabe în special în centru și sud, în timp ce în nord se vor înregistra perioade cu cer acoperit, fără cantități semnificative de precipitații. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic […] Articolul Prognoza meteo pentru 26 ianuarie: Ploi slabe și temperaturi de până la +8°C apare prima dată în SafeNews.
08:00
Ministrul francez al forțelor armate, Alice Rufo, a declarat că poporul iranian trebuie susținut, în contextul protestelor antiguvernamentale din țară și a represiunii dezlănțuite de autorități, dar că „ține de el să scape de acest regim”, transmite AFP. „Cred că trebuie să susținem poporul iranian în orice mod posibil”, a declarat Rufo, în emisiunea politică […] Articolul Franța: criticăm Teheranul, intervenția militară nu este soluția apare prima dată în SafeNews.
07:50
India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, potrivit unor surse citate de Reuters, aceasta fiind cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă, în timp ce cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi […] Articolul Acord comercial: India taie cu 40% taxele pentru mașinile din Europa apare prima dată în SafeNews.
07:40
Maia Sandu despre mediul online: limitările stricte pentru copii nu sunt o soluție garantată # SafeNews
Președinta Maia Sandu a făcut mai multe precizări referitoare la limitarea accesului copiilor la spațiul online, subliniind că măsurile de restricționare strictă aplicate în alte state nu au oferit până în prezent rezultate clare. „Nu aș vrea să anunț acum niște măsuri concrete, pentru că încă urmează să le discutăm. Am vrut să spun că […] Articolul Maia Sandu despre mediul online: limitările stricte pentru copii nu sunt o soluție garantată apare prima dată în SafeNews.
07:30
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul se află în mijlocul unui vârtej de controverse. Guvernul propune integrarea instituției în structura Universității Tehnice a Moldovei, argumentând eficiența administrativă și resursele suplimentare. Mai multe cadre didactice, studenți și primarul orașului cer păstrarea autonomiei și atrag atenția asupra riscului de pierdere a identității locale. Unii studenți […] Articolul Rectorul UTM: nu sunt prevăzute modificări la universitatea din Cahul apare prima dată în SafeNews.
07:20
Un document al SUA privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet pregătit, iar Kievul aşteaptă data şi locul semnării acestuia, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters, citat de Digi24.RO. „Pentru noi, garanţiile de securitate sunt în primul rând garanţii de securitate din partea Statelor Unite. Documentul este 100% gata şi aşteptăm […] Articolul Zelenski: acordul privind garanțiile de securitate din partea SUA este finalizat apare prima dată în SafeNews.
07:10
Ministrul Finanţelor, Andrzej Domanski, a declarat că Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro, într-un interviu publicat duminică, 25 ianuarie 2026, de Financial Times, informează Reuters. Domanski a susţinut că argumentele pentru adoptarea monedei unice au slăbit, deoarece Polonia înregistrează o creştere mai rapidă decât majoritatea economiilor blocului comunitar. Statele membre ale Uniunii Europene […] Articolul Ministrul Finanțelor din Polonia: nu ne grăbim să trecem la euro apare prima dată în SafeNews.
07:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, ar putea să-și încheie mandatul fără a-și prezenta scrisorile de acreditare, pe fondul incidentelor repetate care vizează securitatea Republicii Moldova. „El încă nu și-a înaintat scrisorile de acreditare, dar a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe de mai multe ori. El […] Articolul VIDEO | Ozerov, posibil primul ambasador fără acreditare pe durata mandatului apare prima dată în SafeNews.
06:50
Un student moldovean a murit la Siena, Italia, după un transplant de inimă. Tânărul fusese internat la Spitalul Le Scotte, unde a avut loc recent intervenția chirurgicală, scrie Gazzetta di Siena. Potrivit presei italiene, tânărul în vârstă de 22 de ani a venit la Siena exclusiv pentru tratament medical. El avea grave probleme cardiace din anul […] Articolul Student moldovean a decedat într-un spital din Italia, după transplant apare prima dată în SafeNews.
06:40
Diplomații ruși din Uniunea Europeană sunt obligați începând cu 25 ianuarie să obțină autorizație de fiecare dată când intenționează să călătorească între statele Schengen, cu notificare prealabilă de 24 de ore. Potrivit noilor reguli, diplomații și funcționarii consulari ruși, personalul și membrii familiilor lor, vor fi de acum înainte obligați să notifice țara de destinație […] Articolul Vize Schengen cu o singură intrare pentru diplomații ruși din Uniunea Europeană apare prima dată în SafeNews.
06:30
Trei soldați ruși beți s-au împușcat între ei pentru un binoclu cu vedere nocturnă jefuit, susține o mișcare partizană # SafeNews
Un soldat rus ar fi fost împușcat mortal în urma unei dispute cu camarazii săi privind vânzarea unei camere termice capturate, potrivit mișcării partizane Atesh. Mișcarea partizană Atesh, într-o actualizare de sâmbătă, a declarat că disputa a avut loc între trei soldați din Regimentul 33 de pușcași motorizați din Rusia, în districtul Kirovski din Donețk, […] Articolul Trei soldați ruși beți s-au împușcat între ei pentru un binoclu cu vedere nocturnă jefuit, susține o mișcare partizană apare prima dată în SafeNews.
