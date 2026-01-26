Risc sporit de accidente din cauza ghețușului. Avertismentul IGSU
SafeNews, 26 ianuarie 2026 08:20
În contextul condițiilor meteo dificile, marcate de polei și carosabil alunecos, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) vine cu un apel către populație să manifeste prudență sporită. Autoritățile avertizează că atât drumurile, cât și trotuarele sunt extrem de alunecoase, iar riscul de accidente și traumatisme este ridicat. Salvatorii recomandă pietonilor să poarte încălțăminte cu
08:30
O furtună puternică de iarnă a lovit mai multe regiuni ale Statelor Unite, lăsând peste un milion de persoane fără energie electrică și provocând perturbări majore în transporturi. Cele mai afectate sunt statele din sudul țării, unde gheața depusă pe copaci a dus la ruperea crengilor și la avarierea liniilor electrice. Potrivit presei internaționale, în
08:30
Poliția de Frontieră informează că, în ultimele 24 de ore, pe data de 25 ianuarie 2026, traficul la frontiera Republicii Moldova a fost intens. În acest interval, au fost înregistrate 52.766 de traversări ale persoanelor și 11.376 de traversări ale mijloacelor de transport, pe sensurile de intrare și ieșire din țară. Cele mai solicitate puncte
08:10
Primăria Chișinău a anunțat că școlile din municipiu nu vor activa astăzi, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a riscului crescut de ghețuș pe drumuri și trotuare. Decizia a fost luată în contextul recomandărilor Ministerului Educației și Cercetării și al prognozelor meteorologice pentru întreg teritoriul țării. Potrivit autorităților municipale, lecțiile suspendate vor fi
08:10
Astăzi, 26 ianuarie 2026, vremea se menține instabilă în Republica Moldova, cu cer predominant noros și precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță ploi slabe în special în centru și sud, în timp ce în nord se vor înregistra perioade cu cer acoperit, fără cantități semnificative de precipitații. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic
08:00
Ministrul francez al forțelor armate, Alice Rufo, a declarat că poporul iranian trebuie susținut, în contextul protestelor antiguvernamentale din țară și a represiunii dezlănțuite de autorități, dar că „ține de el să scape de acest regim", transmite AFP. „Cred că trebuie să susținem poporul iranian în orice mod posibil", a declarat Rufo, în emisiunea politică
07:50
India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, potrivit unor surse citate de Reuters, aceasta fiind cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă, în timp ce cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi
07:40
Maia Sandu despre mediul online: limitările stricte pentru copii nu sunt o soluție garantată
Președinta Maia Sandu a făcut mai multe precizări referitoare la limitarea accesului copiilor la spațiul online, subliniind că măsurile de restricționare strictă aplicate în alte state nu au oferit până în prezent rezultate clare. „Nu aș vrea să anunț acum niște măsuri concrete, pentru că încă urmează să le discutăm. Am vrut să spun că
07:30
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul se află în mijlocul unui vârtej de controverse. Guvernul propune integrarea instituției în structura Universității Tehnice a Moldovei, argumentând eficiența administrativă și resursele suplimentare. Mai multe cadre didactice, studenți și primarul orașului cer păstrarea autonomiei și atrag atenția asupra riscului de pierdere a identității locale. Unii studenți
07:20
Un document al SUA privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet pregătit, iar Kievul aşteaptă data şi locul semnării acestuia, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters, citat de Digi24.RO. „Pentru noi, garanţiile de securitate sunt în primul rând garanţii de securitate din partea Statelor Unite. Documentul este 100% gata şi aşteptăm
07:10
Ministrul Finanţelor, Andrzej Domanski, a declarat că Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro, într-un interviu publicat duminică, 25 ianuarie 2026, de Financial Times, informează Reuters. Domanski a susţinut că argumentele pentru adoptarea monedei unice au slăbit, deoarece Polonia înregistrează o creştere mai rapidă decât majoritatea economiilor blocului comunitar. Statele membre ale Uniunii Europene
07:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, ar putea să-și încheie mandatul fără a-și prezenta scrisorile de acreditare, pe fondul incidentelor repetate care vizează securitatea Republicii Moldova. „El încă nu și-a înaintat scrisorile de acreditare, dar a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe de mai multe ori. El
06:50
Un student moldovean a murit la Siena, Italia, după un transplant de inimă. Tânărul fusese internat la Spitalul Le Scotte, unde a avut loc recent intervenția chirurgicală, scrie Gazzetta di Siena. Potrivit presei italiene, tânărul în vârstă de 22 de ani a venit la Siena exclusiv pentru tratament medical. El avea grave probleme cardiace din anul
06:40
Diplomații ruși din Uniunea Europeană sunt obligați începând cu 25 ianuarie să obțină autorizație de fiecare dată când intenționează să călătorească între statele Schengen, cu notificare prealabilă de 24 de ore. Potrivit noilor reguli, diplomații și funcționarii consulari ruși, personalul și membrii familiilor lor, vor fi de acum înainte obligați să notifice țara de destinație
06:30
Trei soldați ruși beți s-au împușcat între ei pentru un binoclu cu vedere nocturnă jefuit, susține o mișcare partizană
Un soldat rus ar fi fost împușcat mortal în urma unei dispute cu camarazii săi privind vânzarea unei camere termice capturate, potrivit mișcării partizane Atesh. Mișcarea partizană Atesh, într-o actualizare de sâmbătă, a declarat că disputa a avut loc între trei soldați din Regimentul 33 de pușcași motorizați din Rusia, în districtul Kirovski din Donețk,
06:20
Autorităţile din regiunea rusă Murmansk au instituit duminică starea de urgenţă, după ce penele masive de curent au afectat zone întinse din această regiune situată aproape integral în zona arctică. Penele de curent s-au produs pe fonul condiţiilor meteorologice severe. Guvernatorul regiunii, Andrei Cibis, a anunţat pe Telegram că echipele companiei naţionale de electricitate Rosseti
06:10
Premierul maghiar Viktor Orban a acuzat Ucraina că se amestecă în alegerile parlamentare din Ungaria, afirmând că autoritățile de la Kiev „au trecut la ofensivă" și că acum „lansează amenințări și se amestecă în mod deschis în alegerile din Ungaria. Orban a susținut că scopul Ucrainei era „să obțină fonduri și să forțeze intrarea în
21:10
FOTO | Accident la Orhei: Autospecială de întreținere a drumului a derapat, două persoane rănite
La intrarea în satul Sirota din raionul Orhei, o autospecială folosită pentru lucrările de întreținere a drumurilor a derapat de pe carosabilul alunecos și a fost proiectată într-un șanț, anunță autoritățile locale. În urma incidentului, două persoane aflate în autospecială au suferit traumatisme și au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția
19:20
Ministerul Educației și Cercetării anunță că, în contextul condițiilor meteorologice dificile provocate de polei și ghețuș, instituțiile de învățământ sunt îndemnate să evalueze situația la nivel local și să decidă modul de desfășurare a lecțiilor pentru ziua de luni, 26 ianuarie 2026. Potrivit ministerului, fiecare școală, împreună cu organele locale de specialitate în domeniul educației,
18:00
Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, la Vilnius, a declarat Zelenski pe 25 ianuarie. Vizita a avut loc în contextul atacurilor continue ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Ucrainei, care au lăsat mii de ucraineni fără încălzire, electricitate și apă. Peste 1.600 de clădiri rezidențiale din Kiev rămân fără încălzire,
12:00
Circulația rutieră pe traseele naționale M-1 și M-2 se desfășoară în condiții dificile, în special în zona localității Ulmu, informează autoritățile. Din cauza carosabilului alunecos și a condițiilor meteo nefavorabile, șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită. Poliția recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite manevrele
11:10
Poliția avertizează participanții la trafic asupra condițiilor dificile de circulație înregistrate în prezent pe majoritatea străzilor și traseelor din țară. Potrivit autorităților, carosabilul este alunecos din cauza formării poleiului, iar în sudul țării circulația se desfășoară în condiții de ceață densă, cu vizibilitate redusă. Cele mai periculoase sectoare rămân podurile, curbele și pantele, unde riscul
09:40
Președintele Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune o taxă vamală de 100% asupra bunurilor importate din Canada dacă vecinul nordic al Americii va continua acordul comercial cu China. Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că, dacă prim-ministrul canadian Mark Carney „crede că va transforma Canada într-un «port de debarcare» pentru
09:30
Arma secretă folosită de americani în operațiunea din Venezuela. „Aveau rachete rusești și chinezești, dar nu au putut lansa niciuna"
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat sâmbătă, că armata americană a folosit un nou tip de armă în operațiunea prin care a fost capturat președintele venezuelean Nicolas Mad
Președintele Vladimir Zelenski afirmă că „s-au discutat multe” în cadrul discuțiilor trilaterale, pe care le-a calificat drept „constructive”. El a adăugat că discuțiile s-au concentrat în principal pe parametrii posibili pentru încheierea războiului, scrie mediafax.ro. „Apreciez foarte mult înțelegerea necesității monitorizării și supravegherii de către SUA a procesului de încheiere a războiului și de asigurare a […] Articolul Prima reacție a lui Zelenski după discuțiile de pace: Au fost constructive apare prima dată în SafeNews.
Capitala Groenlandei, Nuuk, a rămas fără curent electric sâmbătă, după ceea ce operatorul reţelei de electricitate, Nukissiorfiit, a descris drept un accident, relatează Reuters. Pana de curent a afectat întregul oraş, potrivit martorilor. Nukissiorfiit şi Poliţia Groenlandei au postat declaraţii despre pană pe Facebook, fără a oferi detalii despre accident. Acest incident vine după ce […] Articolul Capitala Groenlandei a rămas fără electricitate după un accident apare prima dată în SafeNews.
Noua strategie de Apărare a SUA aduce o schimbare istorică: Ierarhia amenințărilor este complet schimbată, în timp ce Europa primește un avertisment # SafeNews
Pentagonul a publicat, vineri, noua Strategie de Apărare Națională, care marchează o schimbare de priorități fără precedent. În timp ce China este retrogradată din poziția de amenințare principală, aliații europeni primesc un semnal alarmant: ajutorul militar american va deveni „limitat”, potrivit BBC. Documentul de 34 de pagini, publicat o dată la patru ani, afirmă că securitatea teritoriului […] Articolul Noua strategie de Apărare a SUA aduce o schimbare istorică: Ierarhia amenințărilor este complet schimbată, în timp ce Europa primește un avertisment apare prima dată în SafeNews.
Bărbat ucis de agenții federali la Minneapolis. Este a treia persoană împușcată de autoritățile federale în oraș în această lună # SafeNews
Un bărbat a fost împușcat mortal de agenții federali, sâmbătă, la Minneapolis, la aproape trei săptămâni de când o femeie a fost ucisă în același oraș american de un angajat al Serviciului pentru imigrație și control vamal (ICE), potrivit CNN și The Guardian. Bărbatul ucis era un cetățean american de 37 de ani, a precizat șeful poliției orașului. […] Articolul Bărbat ucis de agenții federali la Minneapolis. Este a treia persoană împușcată de autoritățile federale în oraș în această lună apare prima dată în SafeNews.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat astăzi, 24 ianuarie, la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR). Evenimentul, care marchează opt ani de activitate a organizației în Republica Moldova, s-a desfășurat la Palatul Parlamentului din București. În cadrul panelului de discuții „Istorii de succes – AIR pe cele două maluri ale […] Articolul Anca Dragu: Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru investitori apare prima dată în SafeNews.
Tehnologia militară avansează rapid, dar forța umană rămâne o componentă esențială a puterii militare. Numărul trupelor active este unul dintre indicatorii principali ai capacității și influenței unui stat în domeniul apărării. Iată topul țărilor în funcție de dimensiunea forțelor armate active și a bugetelor de apărare pentru anul 2024. Folosind date din raportul Military Balance […] Articolul Topul țărilor cu cele mai mari armate din lume. Pe ce loc se află Statele Unite apare prima dată în SafeNews.
Creatura misterioasă de 6 metri din apele Groenlandei, care trăiește 500 de ani. Până acum se credea că este oarbă # SafeNews
Rechinul din Groenlanda este una dintre cele mai mari enigme ale științei. Biologii marini consideră că trăiește chiar și 500 de ani și că ar fi cel mai longeviv vertebrat de pe Pământ. Peștele a fost puțin studiat și până acum se credea că este orb. Oamenii de știință, însă, au făcut o descoperite uluitoare. […] Articolul Creatura misterioasă de 6 metri din apele Groenlandei, care trăiește 500 de ani. Până acum se credea că este oarbă apare prima dată în SafeNews.
Autoritățile sanitare din India se confruntă cu un focar al virusului Nipah, care are „potențial epidemic” și pentru care nu există vaccin sau tratament. În articol se menționează că în țară au fost confirmate cinci cazuri de infectare. În această săptămână, virusul a fost depistat la un medic, o asistentă medicală și un angajat al […] Articolul Un focar al unui virus incurabil a izbucnit în India, capabil să declanșeze o epidemie apare prima dată în SafeNews.
Ministerul Energiei din Moldova discută o serie de proiecte energetice strategice cu Statele Unite, inclusiv posibilitatea de a construi reactoare nucleare modulare mici (SMR). Ministrul moldovean a discutat posibilitatea construirii unui SMR în Moldova în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai Institutului pentru Energie Nucleară din SUA, transmite logos-pres.md. „Reprezentanții institutului și-au exprimat dorința de a-și […] Articolul Moldova intenționează să construiască un reactor nuclear modular apare prima dată în SafeNews.
Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate în România, pentru a limita situațiile în care oamenii ajung în conflict cu animale sălbatice, mai ales în comunitățile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente. Despre aceasta a anunțat ministra mediului de la București, Diana Buzoianu, care a precizat că aceste garduri reduc semnificativ riscul […] Articolul Garduri electrice vor fi instalate în România, pentru protecția oamenilor de urși apare prima dată în SafeNews.
Cel mai lung tunel subacvatic din lume traversează Japonia, unind insulele Honshu și Hokkaido. A costat aproximativ 5,85 miliarde de euro, a fost construit în 15 ani, iar 34 de muncitori și-au pierdut viața în timpul lucrărilor. Proiectul a fost inițiat după scufundarea a cinci feriboturi în 1954, eveniment care a subliniat necesitatea unui mijloc […] Articolul Cel mai lung tunel submarin din lume, construit în 15 ani: 34 de muncitori au decedat apare prima dată în SafeNews.
Ministerul Educației și Cercetării anunță că instituțiile publice de învățământ superior vor beneficia în anul 2026 de un pachet de finanțare de 1,1 miliarde de lei de la bugetul de stat, cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult decât în 2025. Resursele sunt destinate asigurării stabilității financiare și dezvoltării continue a universităților din țară. […] Articolul Soluția Guvernului pentru criza din învățământul superior apare prima dată în SafeNews.
Trump confirmă că raidul din Venezuela nu ar fi fost posibil fără o nouă armă secretă: „Ei au apăsat butoanele, nimic nu a funcționat” # SafeNews
Preşedintele Donald Trump a declarat presei din Statele Unite că o nouă armă secretă a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro. Trump s-a lăudat că arma misterioasă „a făcut ca echipamentul (inamicului) să nu funcţioneze” atunci când elicopterele americane au aterizat în Caracas, pe 3 ianuarie, […] Articolul Trump confirmă că raidul din Venezuela nu ar fi fost posibil fără o nouă armă secretă: „Ei au apăsat butoanele, nimic nu a funcționat” apare prima dată în SafeNews.
„Discuţiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia ar putea continua săptămâna viitoare cu noi întâlniri”, anunță Zelenski # SafeNews
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a calificat drept constructive negocierile trilaterale cu Rusia și SUA din Abu Dhabi, care s-au concentrat pe posibile criterii de încheiere a războiului și crede că vor fi curând noi întâlniri. „Delegaţia noastră a prezentat un raport; întâlnirile din Emiratele Arabe Unite s-au încheiat. Şi acesta a fost primul format de acest […] Articolul „Discuţiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia ar putea continua săptămâna viitoare cu noi întâlniri”, anunță Zelenski apare prima dată în SafeNews.
O persoană din capitală a rămas sâmbătă, 24 ianuarie 2026, fără aproximativ 100.000 de lei de lei după ce a primit un telefon în care i s-a spus că o rudă a fost implicată într-un accident rutier. „Cu puțin timp în urmă, Poliția a fost sesizată despre un caz de escrocherie în capitală. O persoană […] Articolul Înșelătorie prin telefon în capitală: escrocii au obținut aproape 100.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
FOTO | Boris Volosatîi, mesaj de Ziua Unirii: Alexandru Ioan Cuza, simbol al unității românești # SafeNews
Cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, marcată la 24 ianuarie, președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a transmis un mesaj în care a evidențiat importanța istorică a evenimentului din 1859 și rolul decisiv al lui Alexandru Ioan Cuza în realizarea Unirii. Potrivit lui Boris Volosatîi, Alexandru Ioan Cuza rămâne figura-simbol a Unirii Principatelor Române, […] Articolul FOTO | Boris Volosatîi, mesaj de Ziua Unirii: Alexandru Ioan Cuza, simbol al unității românești apare prima dată în SafeNews.
Partidul Liberal Democrat din Moldova a emis o declarație cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, marcată anual la 24 ianuarie, subliniind importanța istorică a Micii Uniri din 1859 și relevanța acesteia pentru prezentul Republicii Moldova. În mesajul său, PLDM afirmă că Unirea Principatelor Române a fost un act de curaj și responsabilitate, realizat prin voința […] Articolul PLDM subliniază importanța Micii Uniri în contextul regional actual apare prima dată în SafeNews.
Poliția solicită sâmbătă, 24 ianuarie 2026, sprijinul cetățenilor pentru identificarea bărbatului din imagine, cu vârsta de 28 de ani, implicat în incidentul armat produs în sectorul Botanica din capitală. „Conform informațiilor operative, există indicii că acesta s-ar putea afla în stânga Nistrului și că poate deține asupra sa o armă de foc, reprezentând un pericol pentru […] Articolul FOTO | Poliția îl caută pe bărbatul implicat în incidentul armat din capitală apare prima dată în SafeNews.
FALSURI noi de la Igor Dodon: Un presupus „Acord militar cu Ucraina” și „SUA ar fi excluse din lista partenerilor strategici” # SafeNews
În cadrul emisiunii «На грани» din 23 ianuarie 2026 de la postul de televiziune Exclusiv TV, liderul PSRM și deputatul Igor Dodon a reluat mai multe din afirmațiile sale false și manipulatoare, în consonanță cu retorica Kremlinului, despre „curatorii occidentali” care ar încerca să atragă R. Moldova în războiul din Ucraina și despre „militarizarea” țării. […] Articolul FALSURI noi de la Igor Dodon: Un presupus „Acord militar cu Ucraina” și „SUA ar fi excluse din lista partenerilor strategici” apare prima dată în SafeNews.
În Québec, Canada, a fost inaugurat oficial Consulatul Onorific al Republicii Moldova. Evenimentul a avut loc la 20 ianuarie curent. Potrivit informațiilor publicate de Ambasada R. Moldova în Canada, acesta este un pas important pentru consolidarea relațiilor moldo-canadiene și pentru cea mai mare comunitate moldovenească din Canada, formată din aproximativ 15 000 de persoane. „Cu […] Articolul FOTO // Chișinăul deschide oficial Consulat Onorific în provincia canadiană Québec apare prima dată în SafeNews.
Statele Unite vor rămâne un aliat cheie al NATO și un partener al Europei, dar vor acorda prioritate apărării interne și descurajării Chinei, conform noii strategii naționale de apărare a administrației președintelui Donald Trump, publicată vineri seară, informează dpa. Documentul precizează că Washingtonul va continua să joace un rol central în cadrul NATO, chiar dacă […] Articolul Noua strategie de apărare a SUA: Europa este în continuare importantă, dar nu prioritară apare prima dată în SafeNews.
Un tânăr de 26 de ani din Capitală a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute, fiind transportat la spital. Sunt primele informații oficiale despre incidentul armat produs în sectorul Botanica din Capitală, acestea fiind prezentate în spațiul public la douǎ zile distanțǎ de la incident. Totul a avut loc la data de 22 ianuarie […] Articolul VIDEO | Poliția oferă noi informații despre atacul armat din capitală apare prima dată în SafeNews.
Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani reiau sâmbătă discuţiile la Abu Dhabi, pentru prima dată în acest format, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului, relatează AFP. Anunţând negocieri dificile, Kremlinul a repetat în preambulul său că cere Kievului […] Articolul Ucrainenii, ruşii şi americanii reiau discuţiile fără precedent de la Abu Dhabi apare prima dată în SafeNews.
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a calculat care au fost costurile Rusiei legate de atacul care a întrerupt sistemul electric și cel de termoficare din Kiev. Rusia a cheltuit peste 10,2 miliarde de ruble (131 de milioane de dolari) pentru atacul aerian din 20 ianuarie care a distrus rețelele electrice și de încălzire […] Articolul Câți bani a cheltuit Rusia pentru atacul masiv care a cufundat Kievul în întuneric apare prima dată în SafeNews.
Colonelul de poliție în rezervă Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției Operațiuni Speciale a Inspectoratului General al Poliției, a declarat public că se află în prezent în Germania, unde a solicitat azil politic. Declarațiile au fost făcute în urma informațiilor apărute în spațiul public privind anunțarea sa în căutare internațională. Potrivit lui Cojocaru, acesta se […] Articolul VIDEO | Valeriu Cojocaru anunță din Germania că a solicitat azil politic apare prima dată în SafeNews.
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că speră ca preşedintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să-l poată nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Guardian. „Sper că într-o zi vom putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump. Am încredere că, dacă va face o diferenţă […] Articolul Pace în Ucraina, bilet spre Nobel? Trump ar putea primi prestigiosul premiu apare prima dată în SafeNews.
