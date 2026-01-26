Cristina Gherasimov, într-o vizită de lucru la Bruxelles pentru discuții privind integrarea europeană
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, efectuează în perioada 26-27 ianuarie o vizită de lucru la Bruxelles, având programate mai multe întrevederi cu oficiali europeni de rang înalt. Potrivit declarațiilor demnitarei de la Chișinău, aceasta va participa la o sesiune a Grupului de lucru pentru extindere și țările aflate în proces de negociere pentru aderarea […] Articolul Cristina Gherasimov, într-o vizită de lucru la Bruxelles pentru discuții privind integrarea europeană apare prima dată în SafeNews.
PLDM denunță restrângerea drepturilor fundamentale și lipsirea de cetățenie a tinerilor moldoveni prin acte administrative # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și-a exprimat, într-o declarație publică, profunda îngrijorare față de practicile autorităților de a modifica efectele legii prin regulamente, proceduri și acte administrative, afectând drepturi fundamentale ale cetățenilor. Potrivit PLDM, situația este deosebit de gravă în domeniul cetățeniei, unde aproximativ 30.000 de copii și tineri ar fi plasați într-o stare […] Articolul PLDM denunță restrângerea drepturilor fundamentale și lipsirea de cetățenie a tinerilor moldoveni prin acte administrative apare prima dată în SafeNews.
11:40
Condițiile de polei au generat, pe parcursul zilei de 25 ianuarie 2026, multiple situații de risc în trafic, salvatorii și pompierii fiind solicitați să intervină pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, dar și pentru sprijinirea echipajelor medicale care nu au putut ajunge la pacienți din cauza drumurilor alunecoase. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de […] Articolul Pompierii la datorie: mașini și ambulanțe blocate pe drumuri din cauza poleiului apare prima dată în SafeNews.
11:10
Procesul în dosarul de învinuire a fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, va fi reluat mai devreme. Deși inițial s-a anunțat că următoarea ședință este stabilită pentru 19 februarie, instanța a anunțat ședință și pentru 29 ianuarie. Se întâmplă după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea inculpatului privind excepția de neconstituționalitate, transmite IPN. Dezbaterile în […] Articolul Reluarea dosarului Ciochină va avea loc mai devreme decât era planificat apare prima dată în SafeNews.
11:00
Deputatul ucrainean Orest Salamaha, membru al partidului „Slujitorul Poporului”, a murit în seara zilei de 25 ianuarie, în urma unui accident rutier produs în regiunea Liov. Potrivit presei ucrainene, accidentul s-a produs în timp ce deputatul conducea un ATV pe un sector de drum public. Conform datelor preliminare, Orest Salamaha ar fi intrat pe contrasens, […] Articolul Deputat ucrainean de 34 de ani decedat în urma unui accident cu ATV apare prima dată în SafeNews.
11:00
Mihail Popșoi participă la Strasbourg la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # SafeNews
Ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Strasbourg, în perioada 26-28 ianuarie. Acesta va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pe 28 ianuarie, Mihail Popșoi va susține un discurs în plenul APCE, în […] Articolul Mihail Popșoi participă la Strasbourg la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei apare prima dată în SafeNews.
11:00
VIDEO | Atac cu drone din Ucraina în regiunea Krasnodar. Un incendiu ar fi izbucnit la o rafinărie # SafeNews
Fragmente de dronă au căzut peste două întreprinderi din oraşul Slaviansk-na-Kubani, din regiunea Krasnodar a Rusiei, provocând incendii şi rănind o persoană, a anunţat luni centrul regional pentru situaţii de urgenţă. Centrul nu a specificat ce întreprinderi au fost afectate. În oraş se află o rafinărie privată cu o capacitate de aproximativ 100.000 de barili […] Articolul VIDEO | Atac cu drone din Ucraina în regiunea Krasnodar. Un incendiu ar fi izbucnit la o rafinărie apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO | Doi cetățeni străini trimiși acasă după ce au încălcat legislația privind șederea # SafeNews
Doi cetățeni străini au fost expulzaţi duminică, 25 ianuarie, de pe teritoriul Republicii Moldova, după ce au depășit termenul legal de ședere în țară. Persoanele în cauză sunt originare din Azerbaidjan și Belarus. Cetățeanul din Azerbaidjan, în vârstă de 45 de ani, a primit, de asemenea, și interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru […] Articolul VIDEO | Doi cetățeni străini trimiși acasă după ce au încălcat legislația privind șederea apare prima dată în SafeNews.
10:40
În ultima săptămână, Poliția de Frontieră a depistat șapte cazuri de documente de călătorie cu semne clare de falsificare. Incidentele au avut loc atât la intrare, cât și la ieșire din Republica Moldova. Trei cazuri au fost înregistrate la punctul Leușeni. Alte cazuri au apărut la Criva, Costești, Cahul și la Aeroportul Internațional Chișinău. Polițiștii […] Articolul Documente false depistate la frontieră, șapte cazuri într-o singură săptămână apare prima dată în SafeNews.
10:10
Deputata PAS Anastasia Nichita a anunțat că își depune mandatul de parlamentar. Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj adresat cetățenilor. Anastasia Nichita spune că hotărârea nu a fost luată în grabă. Ea afirmă că, în ultima perioadă, a încercat să îmbine rolul de mamă, cariera sportivă și funcția de deputat, dar nu poate oferi […] Articolul ULTIMA ORĂ | Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat PAS apare prima dată în SafeNews.
09:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina, ca măsură preventivă pentru protejarea sănătății consumatorilor din Republica Moldova. Decizia a fost luată în baza principiului precauției, după investigații complexe realizate în continuarea anchetei privind depistarea substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importate […] Articolul ANSA suspendă temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
09:30
Un polițist de 30 de ani din raionul Fălești a decedat astăzi dimineață, după ce mașina personală în care se afla a derapat și s-a izbit de un copac. Incidentul s-a produs în timp ce acesta se deplasa spre serviciu, pe drumuri afectate de condițiile meteo nefavorabile. Soția victimei se afla cu el în autoturism […] Articolul FOTO | Tragedie în raionul Fălești: Polițist și-a pierdut viața într-un accident rutier apare prima dată în SafeNews.
09:30
Cum stăm cu apărarea? Armata Națională, într-un raport internațional, printre cele mai slab dotate # SafeNews
Armata Națională a Republicii Moldova se numără printre cele mai slab echipate la nivel global, potrivit raportului Global Firepower pentru anul 2026. Clasamentul analizează 145 de state și evaluează capacitățile militare terestre, navale și aeriene, precum și resursele financiare, logistice și geografice, fără a lua în calcul armamentul nuclear. Republica Moldova ocupă locul 136 din […] Articolul Cum stăm cu apărarea? Armata Națională, într-un raport internațional, printre cele mai slab dotate apare prima dată în SafeNews.
09:10
În perioada ianuarie–decembrie 2025, încasările din impozitul pe venit plătit de persoanele care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2%, atingând 95,3 milioane de lei, comparativ cu anul precedent. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, peste 33.600 de contracte de închiriere au fost înregistrate în decursul anului trecut, cu aproape 30% mai multe decât […] Articolul Veniturile din impozitul pe închirieri au crescut cu peste 27% în 2025 apare prima dată în SafeNews.
08:30
O furtună puternică de iarnă a lovit mai multe regiuni ale Statelor Unite, lăsând peste un milion de persoane fără energie electrică și provocând perturbări majore în transporturi. Cele mai afectate sunt statele din sudul țării, unde gheața depusă pe copaci a dus la ruperea crengilor și la avarierea liniilor electrice. Potrivit presei internaționale, în […] Articolul Furtuna de iarnă lasă peste un milion de americani fără electricitate apare prima dată în SafeNews.
08:30
Poliția de Frontieră informează că, în ultimele 24 de ore, pe data de 25 ianuarie 2026, traficul la frontiera Republicii Moldova a fost intens. În acest interval, au fost înregistrate 52.766 de traversări ale persoanelor și 11.376 de traversări ale mijloacelor de transport, pe sensurile de intrare și ieșire din țară. Cele mai solicitate puncte […] Articolul 52.766 de persoane au trecut frontiera Moldovei într-o singură zi apare prima dată în SafeNews.
08:20
În contextul condițiilor meteo dificile, marcate de polei și carosabil alunecos, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) vine cu un apel către populație să manifeste prudență sporită. Autoritățile avertizează că atât drumurile, cât și trotuarele sunt extrem de alunecoase, iar riscul de accidente și traumatisme este ridicat. Salvatorii recomandă pietonilor să poarte încălțăminte cu […] Articolul Risc sporit de accidente din cauza ghețușului. Avertismentul IGSU apare prima dată în SafeNews.
08:10
Primăria Chișinău a anunțat că școlile din municipiu nu vor activa astăzi, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a riscului crescut de ghețuș pe drumuri și trotuare. Decizia a fost luată în contextul recomandărilor Ministerului Educației și Cercetării și al prognozelor meteorologice pentru întreg teritoriul țării. Potrivit autorităților municipale, lecțiile suspendate vor fi […] Articolul Ghețușul închide școlile din capitală. Lecțiile vor fi recuperate apare prima dată în SafeNews.
08:10
Astăzi, 26 ianuarie 2026, vremea se menține instabilă în Republica Moldova, cu cer predominant noros și precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță ploi slabe în special în centru și sud, în timp ce în nord se vor înregistra perioade cu cer acoperit, fără cantități semnificative de precipitații. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic […] Articolul Prognoza meteo pentru 26 ianuarie: Ploi slabe și temperaturi de până la +8°C apare prima dată în SafeNews.
08:00
Ministrul francez al forțelor armate, Alice Rufo, a declarat că poporul iranian trebuie susținut, în contextul protestelor antiguvernamentale din țară și a represiunii dezlănțuite de autorități, dar că „ține de el să scape de acest regim”, transmite AFP. „Cred că trebuie să susținem poporul iranian în orice mod posibil”, a declarat Rufo, în emisiunea politică […] Articolul Franța: criticăm Teheranul, intervenția militară nu este soluția apare prima dată în SafeNews.
07:50
India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, potrivit unor surse citate de Reuters, aceasta fiind cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă, în timp ce cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi […] Articolul Acord comercial: India taie cu 40% taxele pentru mașinile din Europa apare prima dată în SafeNews.
07:40
Maia Sandu despre mediul online: limitările stricte pentru copii nu sunt o soluție garantată # SafeNews
Președinta Maia Sandu a făcut mai multe precizări referitoare la limitarea accesului copiilor la spațiul online, subliniind că măsurile de restricționare strictă aplicate în alte state nu au oferit până în prezent rezultate clare. „Nu aș vrea să anunț acum niște măsuri concrete, pentru că încă urmează să le discutăm. Am vrut să spun că […] Articolul Maia Sandu despre mediul online: limitările stricte pentru copii nu sunt o soluție garantată apare prima dată în SafeNews.
07:30
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul se află în mijlocul unui vârtej de controverse. Guvernul propune integrarea instituției în structura Universității Tehnice a Moldovei, argumentând eficiența administrativă și resursele suplimentare. Mai multe cadre didactice, studenți și primarul orașului cer păstrarea autonomiei și atrag atenția asupra riscului de pierdere a identității locale. Unii studenți […] Articolul Rectorul UTM: nu sunt prevăzute modificări la universitatea din Cahul apare prima dată în SafeNews.
07:20
Un document al SUA privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet pregătit, iar Kievul aşteaptă data şi locul semnării acestuia, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters, citat de Digi24.RO. „Pentru noi, garanţiile de securitate sunt în primul rând garanţii de securitate din partea Statelor Unite. Documentul este 100% gata şi aşteptăm […] Articolul Zelenski: acordul privind garanțiile de securitate din partea SUA este finalizat apare prima dată în SafeNews.
07:10
Ministrul Finanţelor, Andrzej Domanski, a declarat că Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro, într-un interviu publicat duminică, 25 ianuarie 2026, de Financial Times, informează Reuters. Domanski a susţinut că argumentele pentru adoptarea monedei unice au slăbit, deoarece Polonia înregistrează o creştere mai rapidă decât majoritatea economiilor blocului comunitar. Statele membre ale Uniunii Europene […] Articolul Ministrul Finanțelor din Polonia: nu ne grăbim să trecem la euro apare prima dată în SafeNews.
07:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, ar putea să-și încheie mandatul fără a-și prezenta scrisorile de acreditare, pe fondul incidentelor repetate care vizează securitatea Republicii Moldova. „El încă nu și-a înaintat scrisorile de acreditare, dar a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe de mai multe ori. El […] Articolul VIDEO | Ozerov, posibil primul ambasador fără acreditare pe durata mandatului apare prima dată în SafeNews.
06:50
Un student moldovean a murit la Siena, Italia, după un transplant de inimă. Tânărul fusese internat la Spitalul Le Scotte, unde a avut loc recent intervenția chirurgicală, scrie Gazzetta di Siena. Potrivit presei italiene, tânărul în vârstă de 22 de ani a venit la Siena exclusiv pentru tratament medical. El avea grave probleme cardiace din anul […] Articolul Student moldovean a decedat într-un spital din Italia, după transplant apare prima dată în SafeNews.
06:40
Diplomații ruși din Uniunea Europeană sunt obligați începând cu 25 ianuarie să obțină autorizație de fiecare dată când intenționează să călătorească între statele Schengen, cu notificare prealabilă de 24 de ore. Potrivit noilor reguli, diplomații și funcționarii consulari ruși, personalul și membrii familiilor lor, vor fi de acum înainte obligați să notifice țara de destinație […] Articolul Vize Schengen cu o singură intrare pentru diplomații ruși din Uniunea Europeană apare prima dată în SafeNews.
06:30
Trei soldați ruși beți s-au împușcat între ei pentru un binoclu cu vedere nocturnă jefuit, susține o mișcare partizană # SafeNews
Un soldat rus ar fi fost împușcat mortal în urma unei dispute cu camarazii săi privind vânzarea unei camere termice capturate, potrivit mișcării partizane Atesh. Mișcarea partizană Atesh, într-o actualizare de sâmbătă, a declarat că disputa a avut loc între trei soldați din Regimentul 33 de pușcași motorizați din Rusia, în districtul Kirovski din Donețk, […] Articolul Trei soldați ruși beți s-au împușcat între ei pentru un binoclu cu vedere nocturnă jefuit, susține o mișcare partizană apare prima dată în SafeNews.
06:20
Autorităţile din regiunea rusă Murmansk au instituit duminică starea de urgenţă, după ce penele masive de curent au afectat zone întinse din această regiune situată aproape integral în zona arctică. Penele de curent s-au produs pe fondul condiţiilor meteorologice severe. Guvernatorul regiunii, Andrei Cibis, a anunţat pe Telegram că echipele companiei naţionale de electricitate Rosseti […] Articolul O regiune din Rusia se confruntă cu pene masive de curent care nu pot fi reparate apare prima dată în SafeNews.
06:10
Premierul maghiar Viktor Orban a acuzat Ucraina că se amestecă în alegerile parlamentare din Ungaria, afirmând că autoritățile de la Kiev „au trecut la ofensivă” și că acum „lansează amenințări și se amestecă în mod deschis în alegerile din Ungaria. Orban a susținut că scopul Ucrainei era „să obțină fonduri și să forțeze intrarea în […] Articolul Viktor Orban acuză Ucraina că se amestecă în alegerile parlamentare din Ungaria apare prima dată în SafeNews.
21:10
FOTO | Accident la Orhei: Autospecială de întreținere a drumului a derapat, două persoane rănite # SafeNews
La intrarea în satul Sirota din raionul Orhei, o autospecială folosită pentru lucrările de întreținere a drumurilor a derapat de pe carosabilul alunecos și a fost proiectată într-un șanț, anunță autoritățile locale. În urma incidentului, două persoane aflate în autospecială au suferit traumatisme și au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția […] Articolul FOTO | Accident la Orhei: Autospecială de întreținere a drumului a derapat, două persoane rănite apare prima dată în SafeNews.
19:20
Ministerul Educației și Cercetării anunță că, în contextul condițiilor meteorologice dificile provocate de polei și ghețuș, instituțiile de învățământ sunt îndemnate să evalueze situația la nivel local și să decidă modul de desfășurare a lecțiilor pentru ziua de luni, 26 ianuarie 2026. Potrivit ministerului, fiecare școală, împreună cu organele locale de specialitate în domeniul educației, […] Articolul Poleiul ar putea schimba programul școlar pentru ziua de 26 ianuarie apare prima dată în SafeNews.
18:00
Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, la Vilnius, a declarat Zelenski pe 25 ianuarie. Vizita a avut loc în contextul atacurilor continue ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Ucrainei, care au lăsat mii de ucraineni fără încălzire, electricitate și apă. Peste 1.600 de clădiri rezidențiale din Kiev rămân fără încălzire, […] Articolul Lituania promite sprijin energetic Ucrainei, după discuțiile cu Zelenski apare prima dată în SafeNews.
12:00
Circulația rutieră pe traseele naționale M-1 și M-2 se desfășoară în condiții dificile, în special în zona localității Ulmu, informează autoritățile. Din cauza carosabilului alunecos și a condițiilor meteo nefavorabile, șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită. Poliția recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite manevrele […] Articolul Circulație dificilă pe traseele M-1 și M-2, în zona localității Ulmu apare prima dată în SafeNews.
11:10
Poliția avertizează participanții la trafic asupra condițiilor dificile de circulație înregistrate în prezent pe majoritatea străzilor și traseelor din țară. Potrivit autorităților, carosabilul este alunecos din cauza formării poleiului, iar în sudul țării circulația se desfășoară în condiții de ceață densă, cu vizibilitate redusă. Cele mai periculoase sectoare rămân podurile, curbele și pantele, unde riscul […] Articolul Poliția avertizează șoferii: carosabil alunecos și vizibilitate redusă apare prima dată în SafeNews.
09:40
Președintele Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune o taxă vamală de 100% asupra bunurilor importate din Canada dacă vecinul nordic al Americii va continua acordul comercial cu China. Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că, dacă prim-ministrul canadian Mark Carney „crede că va transforma Canada într-un «port de debarcare» pentru […] Articolul Trump amenință Canada cu tarife de 100% apare prima dată în SafeNews.
09:30
Arma secretă folosită de americani în operațiunea din Venezuela. „Aveau rachete rusești și chinezești, dar nu au putut lansa niciuna” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat sâmbătă, că armata americană a folosit un nou tip de armă în operațiunea prin care a fost capturat președintele venezuelean Nicolas Maduro, armă despre care a susținut că a scos din funcțiune echipamentele militare ale armatei venezuelene, relatează agenția EFE, citată de Agerpres. În acest interviu, […] Articolul Arma secretă folosită de americani în operațiunea din Venezuela. „Aveau rachete rusești și chinezești, dar nu au putut lansa niciuna” apare prima dată în SafeNews.
09:20
Președintele Vladimir Zelenski afirmă că „s-au discutat multe” în cadrul discuțiilor trilaterale, pe care le-a calificat drept „constructive”. El a adăugat că discuțiile s-au concentrat în principal pe parametrii posibili pentru încheierea războiului, scrie mediafax.ro. „Apreciez foarte mult înțelegerea necesității monitorizării și supravegherii de către SUA a procesului de încheiere a războiului și de asigurare a […] Articolul Prima reacție a lui Zelenski după discuțiile de pace: Au fost constructive apare prima dată în SafeNews.
09:10
Capitala Groenlandei, Nuuk, a rămas fără curent electric sâmbătă, după ceea ce operatorul reţelei de electricitate, Nukissiorfiit, a descris drept un accident, relatează Reuters. Pana de curent a afectat întregul oraş, potrivit martorilor. Nukissiorfiit şi Poliţia Groenlandei au postat declaraţii despre pană pe Facebook, fără a oferi detalii despre accident. Acest incident vine după ce […] Articolul Capitala Groenlandei a rămas fără electricitate după un accident apare prima dată în SafeNews.
09:00
Noua strategie de Apărare a SUA aduce o schimbare istorică: Ierarhia amenințărilor este complet schimbată, în timp ce Europa primește un avertisment # SafeNews
Pentagonul a publicat, vineri, noua Strategie de Apărare Națională, care marchează o schimbare de priorități fără precedent. În timp ce China este retrogradată din poziția de amenințare principală, aliații europeni primesc un semnal alarmant: ajutorul militar american va deveni „limitat”, potrivit BBC. Documentul de 34 de pagini, publicat o dată la patru ani, afirmă că securitatea teritoriului […] Articolul Noua strategie de Apărare a SUA aduce o schimbare istorică: Ierarhia amenințărilor este complet schimbată, în timp ce Europa primește un avertisment apare prima dată în SafeNews.
08:50
Bărbat ucis de agenții federali la Minneapolis. Este a treia persoană împușcată de autoritățile federale în oraș în această lună # SafeNews
Un bărbat a fost împușcat mortal de agenții federali, sâmbătă, la Minneapolis, la aproape trei săptămâni de când o femeie a fost ucisă în același oraș american de un angajat al Serviciului pentru imigrație și control vamal (ICE), potrivit CNN și The Guardian. Bărbatul ucis era un cetățean american de 37 de ani, a precizat șeful poliției orașului. […] Articolul Bărbat ucis de agenții federali la Minneapolis. Este a treia persoană împușcată de autoritățile federale în oraș în această lună apare prima dată în SafeNews.
08:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat astăzi, 24 ianuarie, la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR). Evenimentul, care marchează opt ani de activitate a organizației în Republica Moldova, s-a desfășurat la Palatul Parlamentului din București. În cadrul panelului de discuții „Istorii de succes – AIR pe cele două maluri ale […] Articolul Anca Dragu: Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru investitori apare prima dată în SafeNews.
08:30
Tehnologia militară avansează rapid, dar forța umană rămâne o componentă esențială a puterii militare. Numărul trupelor active este unul dintre indicatorii principali ai capacității și influenței unui stat în domeniul apărării. Iată topul țărilor în funcție de dimensiunea forțelor armate active și a bugetelor de apărare pentru anul 2024. Folosind date din raportul Military Balance […] Articolul Topul țărilor cu cele mai mari armate din lume. Pe ce loc se află Statele Unite apare prima dată în SafeNews.
08:20
Creatura misterioasă de 6 metri din apele Groenlandei, care trăiește 500 de ani. Până acum se credea că este oarbă # SafeNews
Rechinul din Groenlanda este una dintre cele mai mari enigme ale științei. Biologii marini consideră că trăiește chiar și 500 de ani și că ar fi cel mai longeviv vertebrat de pe Pământ. Peștele a fost puțin studiat și până acum se credea că este orb. Oamenii de știință, însă, au făcut o descoperite uluitoare. […] Articolul Creatura misterioasă de 6 metri din apele Groenlandei, care trăiește 500 de ani. Până acum se credea că este oarbă apare prima dată în SafeNews.
08:10
Autoritățile sanitare din India se confruntă cu un focar al virusului Nipah, care are „potențial epidemic” și pentru care nu există vaccin sau tratament. În articol se menționează că în țară au fost confirmate cinci cazuri de infectare. În această săptămână, virusul a fost depistat la un medic, o asistentă medicală și un angajat al […] Articolul Un focar al unui virus incurabil a izbucnit în India, capabil să declanșeze o epidemie apare prima dată în SafeNews.
08:00
Ministerul Energiei din Moldova discută o serie de proiecte energetice strategice cu Statele Unite, inclusiv posibilitatea de a construi reactoare nucleare modulare mici (SMR). Ministrul moldovean a discutat posibilitatea construirii unui SMR în Moldova în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai Institutului pentru Energie Nucleară din SUA, transmite logos-pres.md. „Reprezentanții institutului și-au exprimat dorința de a-și […] Articolul Moldova intenționează să construiască un reactor nuclear modular apare prima dată în SafeNews.
07:50
Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate în România, pentru a limita situațiile în care oamenii ajung în conflict cu animale sălbatice, mai ales în comunitățile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente. Despre aceasta a anunțat ministra mediului de la București, Diana Buzoianu, care a precizat că aceste garduri reduc semnificativ riscul […] Articolul Garduri electrice vor fi instalate în România, pentru protecția oamenilor de urși apare prima dată în SafeNews.
07:40
Cel mai lung tunel subacvatic din lume traversează Japonia, unind insulele Honshu și Hokkaido. A costat aproximativ 5,85 miliarde de euro, a fost construit în 15 ani, iar 34 de muncitori și-au pierdut viața în timpul lucrărilor. Proiectul a fost inițiat după scufundarea a cinci feriboturi în 1954, eveniment care a subliniat necesitatea unui mijloc […] Articolul Cel mai lung tunel submarin din lume, construit în 15 ani: 34 de muncitori au decedat apare prima dată în SafeNews.
07:30
Ministerul Educației și Cercetării anunță că instituțiile publice de învățământ superior vor beneficia în anul 2026 de un pachet de finanțare de 1,1 miliarde de lei de la bugetul de stat, cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult decât în 2025. Resursele sunt destinate asigurării stabilității financiare și dezvoltării continue a universităților din țară. […] Articolul Soluția Guvernului pentru criza din învățământul superior apare prima dată în SafeNews.
