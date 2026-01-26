Instanța dispune aducerea forțată a lui Marian Lupu și Emma Tăbîrță la procesul lui Plahotniuc

14:40

O furtună puternică de iarnă a provocat moartea a cel puţin zece persoane în Statele Unite, lăsând fără electricitate peste un milion de gospodării şi blocând la sol mii de avioane. Considerată de unii meteorologi drept unul dintre cele mai grave episoade de iarnă din ultimele decenii în Statele Unite, furtuna este însoţită de temperaturi […]