Avocată din Chișinău, condamnată la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență în mai multe dosare penale

Ziarul National, 26 ianuarie 2026 18:00

CHIȘINĂU – La 26 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovată o avocată de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență...

Rezultatele primei ediții a Concursului „Tânărul cercetător” pentru elevii minorităților etnice din Republica Moldova Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță rezultatele primei ediții a Concursului de eseuri pentru elevii minorităților etnice „Tânărul cercetător”...
Până la 100 000 EUR pentru capital circulant prin IFAD VIII pentru producătorii agricoli din Moldova Ziarul National
26 ianuarie 2026, Chișinău - Producătorii agricoli pot accesa în această perioadă un mecanism de sprijin financiar care le permite să își asigure c...
Român de 37 de ani, reținut în Austria după ce a încercat să fure un tren și a rănit o polițistă Ziarul National
Un român în vârstă de 37 de ani a fost reţinut de forţele de intervenţie rapidă, după ce s-a urcat într-un tren aflat într-o gară din Austria Infer...
Cristina Pereteatcu promovează la ECOSOC 2026 digitalizarea ca pilon al modernizării și securității energetice a Republicii Moldova Ziarul National
Cristina Pereteatcu, secretară de stat la Ministerul Energiei al Republicii Moldova, a participat la un panel de discuții în cadrul Forumului pentr...
Maia Sandu, vizită oficială la Varșovia: consolidarea parteneriatului moldo-polonez, sprijin pentru aderarea la UE și cooperare în domeniul apărării Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Poloniei, Karol Nawrocki. V...
Elevii școlilor de arte vor susține din 2026 examen de absolvire cu certificat național de competență artistică Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a elaborat și aprobat, în premieră, Metodologia de organizare și desfășurare a Examenului de absolvire în instit...
Vicepremierul Osmochescu și ambasadoarea Austriei discută intensificarea cooperării economice moldo-austriece Ziarul National
26 ianuarie 2026 – Vicepremierul Eugeniu Osmochescu a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Austria în Republica Moldova, Stella Aval...
UE impune interdicţie totală la gazul rusesc până în 2027, în pofida opoziţiei Slovaciei şi Ungariei, care anunţă contestarea la CJUE Ziarul National
Ţările Uniunii Europene au aprobat definitiv, luni, interzicerea importurilor de gaz rusesc până la sfârşitul anului 2027, transformând angajamentu...
IRENA confirmă: energiile regenerabile deschid tot mai multe locuri de muncă în Republica Moldova Ziarul National
Republica Moldova înregistrează o creștere constantă a numărului de locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile, potrivit raportului Energi...
Comisia Europeană investighează X pentru imaginile sexuale deepfake generate de Grok AI asupra femeilor și copiilor Ziarul National
Compania X, detinută de Elon Musk, este anchetată de Comisia Europeană din cauza îngrijorărilor că nu a reuşit să împiedice chatbotul său Grok AI s...
Cele mai grele cinci funcţii de la Bruxelles: luptele nevăzute ale lui Rutte cu Trump, Pinho cu „buncărul” Ursulei, Kallas cu o şefă „dictatoare”, diplomatul lui Orbán şi „Domnul Fix It” al UE Ziarul National
Munca la Bruxelles poate deveni un coşmar, în pofida vizibilităţii, a salariului ridicat şi a altor avantaje, notează presa internaţională, care pr...
Maia Sandu, la Varșovia: Parteneriatul cu Polonia întărește drumul european, securitatea și reziliența Republicii Moldova Ziarul National
Stimate domnule Președinte Nawrocki,Este o deosebită plăcere să mă aflu astăzi la Varșovia și să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră cordi...
Rusia condiționează orice acord de pace de cedarea întregului Donbas de către Ucraina Ziarul National
Kremlinul a declarat luni că problema teritorială rămâne esenţială pentru Rusia în perspectiva încheierii unui acord de încetare a luptelor din Ucr...
AIPA a acordat 680 de mii de lei plăți în avans pentru agricultori, în perioada 19–23 ianuarie 2026 Ziarul National
26 ianuarie 2026, Chișinău - În perioada 19–23 ianuarie, AIPA a autorizat spre plată 680 de mii de lei, sumă aferentă formei de plată în avans, din...
Franța înăsprește regulile: din februarie 2026, interdicții la importul mai multor produse agroalimentare cu reziduuri de pesticide neaprobate în UE Ziarul National
26 ianuarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează operatorii din sectorul agroalimentar despre noile măsuri ...
FOTO // Proimobil organizează tururi imobiliare în București dedicate investitorilor Ziarul National
În contextul interesului tot mai accentuat pentru investițiile imobiliare din Zona de Nord a Bucureștiului, Proimobil organizează tururi imobili...
ULTIMA ORĂ // Vicecampioana olimpică, Anastasia Nichita, PĂRĂSEȘTE Parlamentul R. Moldova: „Aleg să fiu mamă cu toată inima... Încă mai visez la Los Angeles 2028” Ziarul National
Deputata Anastasia Nichita a decis să-și depună mandatul după trei luni, pentru ca să-și dedice timpul copilului născut de curând, dar și carier...
Atac cu drone în Rusia: incendii la două întreprinderi din Krasnodar, o persoană rănită și țintirea unei rafinării de către ucraineni Ziarul National
Fragmente de dronă au căzut peste două întreprinderi din orașul Slaviansk-na-Kubani, în regiunea Krasnodar a Rusiei, provocând incendii și rănind o...
Horoscopul zilei 26.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecSub impulsul unor vești rapide, energia crește și aduce curaj în decizii profesionale. O conversație directă poate lămuri un conflict mai...
Rusia, acuzată că abuzează de sistemul Interpol pentru a urmări opozanți și judecători ai Curții Penale Internaționale în străinătate Ziarul National
Mii de dosare furnizate de un informator din interiorul Interpol scot la iveală, pentru prima dată, amploarea folosirii evidente de către Rusia a a...
Avion privat Bombardier Challenger 600 se prăbușește în flăcări la decolare pe aeroportul Bangor din Maine, cu opt persoane la bord Ziarul National
Un avion privat s-a prăbuşit şi a luat foc la decolare pe un aeroport din Maine, având la bord opt persoane, a anunţat autoritatea aviatică america...
Orașul Severomorsk, principala bază navală a Rusiei, paralizat de o pană majoră de curent după prăbușirea stâlpilor de înaltă tensiune Ziarul National
Oraşul Severomorsk, unde se află principala bază navală a Rusiei, a fost nevoit să treacă pe generatoare de urgenţă după ce liniile electrice vechi...
Zelenski anunță că acordul de securitate cu Statele Unite este finalizat și așteaptă doar semnarea Ziarul National
Un document al Statelor Unite privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este finalizat în totalitate, iar Kievul aşteaptă acum doar stabilire...
Vreme schimbătoare în Republica Moldova, 26 ianuarie – 1 februarie 2026 Ziarul National
În Republica Moldova urmează zile cu vreme schimbătoare: început cu ploi și lapoviță la valori ușor pozitive, apoi trecere la ninsori și răcire acc...
Papa Leon al XIV-lea denunță atacurile Rusiei în Ucraina și cere încetarea imediată a războiului Ziarul National
Papa Leon al XIV-lea a declarat, duminică dimineaţă, că atacurile ruseşti continue împotriva Ucrainei expun civilii din această ţară la frigul aspr...
Newsom cere demisia lui Kristi Noem și a șefului patrulei de frontieră după uciderea lui Alex Pretti de către agenți ICE în Minneapolis Ziarul National
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un critic democrat al preşedintelui Donald Trump, a cerut demisia lui Kristi Noem din funcţia de secretar p...
Zelenski cere mai multe sisteme antiaeriene după valul de atacuri rusești care a lăsat Kievul în frig și întuneric Ziarul National
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut duminică aliaţilor săi mai multe mijloace de apărare aeriană, ca răspuns la atacurile ruseşti...
Varşovia amână aderarea la zona euro: Polonia mizează pe avantajele menţinerii zlotului Ziarul National
Ministrul Finanţelor, Andrzej Domanski, a declarat că Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro, într-un interviu publicat duminică, subliniind ...
Horoscopul zilei 25.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul general favorizează inițiativele rapide și deciziile curajoase. O chestiune profesională se poate debloca surprinzător, dacă es...
Încălzire ușoară și nori persistenți în Republica Moldova, duminică 25.01.2026 Ziarul National
Duminică, 25 ianuarie 2026, Republica Moldova intră într-o fază de încălzire vizibilă: după maxime negative și ușor sub zero în ziua precedentă, te...
A doua zi de negocieri Ucraina-SUA-Rusia la Abu Dhabi s-a încheiat fără acord, în timp ce bombardamentele rusești lasă peste un milion de ucraineni fără curent și căldură Ziarul National
Ucraina şi Rusia au încheiat sâmbătă a doua zi de negocieri mediate de SUA la Abu Dhabi fără a ajunge la un acord, după atacurile aeriene ruseşti d...
Papa Leon al XIV-lea avertizează asupra pericolelor inteligenţei artificiale şi cererii urgente de alfabetizare digitală pentru toţi Ziarul National
Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou, sâmbătă, asupra pericolelor inteligenţei artificiale (AI) şi „lipsei de transparenţă în crearea algoritmi...
Meloni denunţă eliberarea pe cauţiune a patronului barului din Crans-Montana: „O insultă la adresa victimelor incendiului de Anul Nou” Ziarul National
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-a exprimat vineri profunda nemulţumire după ce a aflat de eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul bar...
„Noapte de teroare rusă” în Ucraina, chiar înaintea noii runde de negocieri de pace de la Abu Dhabi Ziarul National
Ucraina a denunţat o „noapte de teroare” marcată de atacuri ruseşti care au provocat cel puţin un mort şi 27 de răniţi, chiar înaintea celei de-a d...
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire la -12°C după atacul rusesc de noapte Ziarul National
Aproape 6.000 de clădiri din capitala Ucrainei, Kiev, au rămas fără încălzire după un atac rus produs în timpul nopţii, a anunţat primarul Vitali K...
Rusia, Ucraina și SUA reiau la Abu Dhabi negocierile pentru încheierea războiului, blocate de condiția privind Donbassul Ziarul National
Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani reiau sâmbătă discuţiile la Abu Dhabi, pentru prima dată în acest format, privind condiţiile unui acord d...
Oana Ţoiu, la Davos: România mizează pe diversificarea inteligentă a lanţurilor de valoare, nu pe protecţionism, pentru a reduce deficitul comercial şi a deschide pieţe noi Ziarul National
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, subliniază că, în pofida discuţiilor intense despre securitate, Forumul Economic Mondial de la Davos a rămas, în e...
Horoscopul zilei 24.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecSub influența unor decizii recente, ziua aduce energie și inițiativă. Un proiect profesional capătă contur, iar o conversație directă cla...
Armata SUA loveşte din nou o navă suspectă de trafic de droguri în Pacific: doi morţi şi un singur supravieţuitor Ziarul National
Armata SUA a efectuat vineri un nou atac asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, în urma căruia au fos...
Iran avertizează SUA: orice lovitură militară va fi tratată drept „război total” Ziarul National
Teheranul va trata orice atac „ca un război total împotriva noastră”, a declarat vineri un oficial iranian de rang înalt, înainte de sosirea, print...
Negocieri SUA‑Rusia‑Ucraina la Abu Dhabi pentru o „pace demnă și durabilă” în războiul din Ucraina Ziarul National
Discuţiile trilaterale desfăşurate în Emiratele Arabe Unite, având ca scop oprirea războiului din Ucraina, s-au încheiat vineri seara, iar negociat...
Scandal în Ungaria: ministrul transporturilor, acuzat de rasism după ce a spus că romii ar trebui să curețe „toaletele murdare” din trenuri Ziarul National
Opoziţia maghiară şi mai multe asociaţii ale romilor au cerut vineri demisia ministrului transporturilor, Janos Lazar, după ce acesta a declarat că...
Vreme uniformă, cu ninsori locale și frig moderat în Republica Moldova – 24.01.2026 Ziarul National
Mâine, 24 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub un plafon compact de nori, cu temperaturi de iarnă blândă: în general între -4°C în nord și î...
Negocieri trilaterale Ucraina–SUA–Rusia la Abu Dhabi: delegație militară rusă, semn de rezervă față de inițiativa de pace Ziarul National
Negociatorii ucraineni, americani şi ruşi poartă vineri discuţii în Emiratele Arabe Unite, în cadrul primei întâlniri cunoscute la care participă t...
Ucraina, în prag de colaps energetic după noile atacuri rusești asupra rețelei electrice Ziarul National
Situaţia energetică a Ucrainei s-a degradat „semnificativ” vineri, după noi atacuri aeriene ruseşti care au provocat întreruperi de curent în major...
Gala Sportului 2025: peste 100 de premii și 37 de milioane de lei pentru campionii Moldovei Ziarul National
Peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive, jurnaliști și veterani ai sportului au fost premiați în cadrul Galei Sportului 2025, organiza...
Moldova pregătește facilități financiare și subvenții speciale pentru femeile fermier în 2026 Ziarul National
23 ianuarie 2026, Chișinău – Anul 2026 a fost declarat Anul Internațional al Femeii Fermier, decizie adoptată de Adunarea Generală a ONU și lansată...
Moldova și România accelerează integrarea fintech și plățile transfrontaliere spre piața unică europeană Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a participat la București la un eveniment organizat de Asociația Română de Fintech (Rofintech), găzduit de fi...
Polițist din Chișinău, condamnat la 6 ani de închisoare și amendă de 300 000 lei pentru corupere pasivă Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 23 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist pentru săvârșirea infracțiunii de corupe...
