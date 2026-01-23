Vreme uniformă, cu ninsori locale și frig moderat în Republica Moldova – 24.01.2026
Ziarul National, 23 ianuarie 2026 21:00
Mâine, 24 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub un plafon compact de nori, cu temperaturi de iarnă blândă: în general între -4°C în nord și î...
Acum 2 ore
20:00
Negocieri trilaterale Ucraina–SUA–Rusia la Abu Dhabi: delegație militară rusă, semn de rezervă față de inițiativa de pace # Ziarul National
Negociatorii ucraineni, americani şi ruşi poartă vineri discuţii în Emiratele Arabe Unite, în cadrul primei întâlniri cunoscute la care participă t...
Acum 4 ore
19:00
Ucraina, în prag de colaps energetic după noile atacuri rusești asupra rețelei electrice # Ziarul National
Situaţia energetică a Ucrainei s-a degradat „semnificativ” vineri, după noi atacuri aeriene ruseşti care au provocat întreruperi de curent în major...
18:00
Gala Sportului 2025: peste 100 de premii și 37 de milioane de lei pentru campionii Moldovei # Ziarul National
Peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive, jurnaliști și veterani ai sportului au fost premiați în cadrul Galei Sportului 2025, organiza...
Acum 6 ore
16:00
Moldova pregătește facilități financiare și subvenții speciale pentru femeile fermier în 2026 # Ziarul National
23 ianuarie 2026, Chișinău – Anul 2026 a fost declarat Anul Internațional al Femeii Fermier, decizie adoptată de Adunarea Generală a ONU și lansată...
16:00
Moldova și România accelerează integrarea fintech și plățile transfrontaliere spre piața unică europeană # Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a participat la București la un eveniment organizat de Asociația Română de Fintech (Rofintech), găzduit de fi...
16:00
Polițist din Chișinău, condamnat la 6 ani de închisoare și amendă de 300 000 lei pentru corupere pasivă # Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 23 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist pentru săvârșirea infracțiunii de corupe...
Acum 8 ore
15:00
Maia Sandu merge în vizită oficială în Polonia și la Consiliul Europei pentru a discuta securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Karol Nawrocki...
15:00
Iranul îl atacă dur pe Zelenski după criticile privind reprimarea protestelor din Iran # Ziarul National
Şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, l-a numit pe Volodimir Zelenski „clovn debusolat”, reacţionând la criticile preşedintelui ucrainean pri...
14:00
Rusia condiționează pacea în Ucraina de concesii teritoriale, pe fondul negocierilor intense mediate de SUA # Ziarul National
Rusia a confirmat că va purta vineri, la Abu Dhabi, discuţii „pe teme de securitate” cu SUA şi Ucraina, însă a avertizat, după o întâlnire nocturnă...
14:00
Kremlinul condiționează pacea de retragerea armatei ucrainene din Donbas și trimite doar militari la negocierile trilaterale de la Abu Dhabi # Ziarul National
Kremlinul a cerut vineri ca trupele ucrainene să se retragă din estul Ucrainei, apreciind că aceasta reprezintă o condiţie necesară pentru identifi...
Acum 12 ore
13:00
Summitul discret de la Bruxelles care a pecetluit ruptura Europei de vechea ordine transatlantică și începutul drumului spre independență față de SUA # Ziarul National
Acum nu mai există cale de întoarcere. Acesta a fost mesajul liderilor europeni care s-au reunit joi la Bruxelles. Şi chiar dacă acest summit de ur...
12:00
Complice la tâlhărirea a cinci cetățeni turci, condamnat la 8 ani de închisoare în Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un dosar de tâlhărie, în care un bărbat în vârstă de 40 de an...
11:00
Svetlana Ghetmancenco, numită la conducerea ANIF pentru modernizarea și digitalizarea irigațiilor # Ziarul National
23 ianuarie 2026, Chișinău - Svetlana Ghetmancenco a fost numită în funcția de directoare a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF). Cab...
11:00
Ministerul Energiei și BERD discută noi proiecte pentru modernizarea și eficientizarea energiei termice în Republica Moldova # Ziarul National
Cristina Pereteatcu, Secretară de Stat la Ministerul Energiei, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție...
11:00
Jared Kushner vrea să reconstruiască Gaza cu 180 de zgârie-nori, aeroport și port, dar lasă fără răspuns cine va controla demilitarizarea și retragerea Israelului # Ziarul National
Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a prezentat joi la Davos un plan pentru Gaza postbelică, imediat după ceremonia de semnare a „Consiliului...
10:00
Secretarul de stat Alexandra Șian pleacă de la MAIA după aproape doi ani de mandat în agricultură și dezvoltare rurală # Ziarul National
23 ianuarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că Alexandra Șian este eliberată din funcția de secretar de st...
09:00
Kremlinul condiționează soluția pe termen lung în Ucraina de rezolvarea disputelor teritoriale # Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a transmis negociatorilor americani că o „soluţionare pe termen lung” a războiului declanşat de Moscova în Ucrai...
09:00
Putin condiționează donația de 1 miliard de dolari pentru „Consiliul pentru Pace” al lui Trump de deblocarea activelor rusești de către SUA # Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat cu emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, precum şi cu Jared Kushner, despre posibilitatea d...
09:00
TikTok își salvează operațiunile din SUA printr-o societate mixtă, după legea impusă de administrația Biden # Ziarul National
TikTok a anunţat joi, într-un comunicat, că a creat o societate mixtă în Statele Unite pentru a evita interzicerea aplicaţiei pe teritoriul america...
09:00
♈️ BerbecContextul general favorizează decizii rapide și inițiative curajoase. Un dialog direct poate clarifica un conflict mocnit, iar fermitatea...
Acum 24 ore
08:00
Kremlinul confirmă o reuniune trilaterală Rusia–Ucraina–SUA, vineri, în Emiratele Arabe Unite # Ziarul National
Kremlinul a anunţat vineri că, în cursul zilei, va fi organizată o reuniune trilaterală în Emiratele Arabe Unite, cu participarea unor oficiali ucr...
03:45
JD Vance reia atacurile la adresa Europei și avertizează asupra „sinuciderii civilizaţiei” # Ziarul National
Vicepreşedintele JD Vance a lansat joi critici dure la adresa ţărilor europene, afirmând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el numeşte „sinucider...
02:45
Putin i-a primit noaptea târziu la Kremlin pe emisarii lui Trump pentru negocieri privind pacea în Ucraina # Ziarul National
Liderul rus, Vladimir Putin, i-a primit joi seara târziu pe trimisul special al lui Donald Trump, Stephen Witkoff, şi pe omul de afaceri Jared Kush...
22 ianuarie 2026
21:45
OSCE cere autorităților române să oprească hărțuirea și amenințările cu moartea la adresa Emiliei Șercan # Ziarul National
Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei (RFoM), Jan Braathu, şi-a exprimat într-o declaraţie îngrijorarea profundă faţă de "hărţuirea, discred...
21:45
Vremea în Republica Moldova pe 23.01.2026: nori persistenți și episoade de ninsoare slabă # Ziarul National
Vineri, 23 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub un cer predominant noros, dar cu schimbări vizibile față de ziua precedentă: apar tot mai fr...
21:45
Zelenski anunță acord cu Trump pentru garanții de securitate, dar recunoaște că disputa teritorială cu Rusia rămâne deschisă # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a ajuns la un acord cu Donald Trump privind garanţiile de securitate necesare pentru men...
Ieri
19:45
Maia Sandu: unirea cu România rămâne opțiune „eventuală”, prioritară este aderarea Republicii Moldova la UE pentru a rămâne parte a lumii libere # Ziarul National
Unirea cu România ar fi una dintre modalităţile prin care Republica Moldova ar putea avea garanţia că va rămâne parte a lumii libere şi va trăi în ...
19:45
Guvernul continuă consultările pe reforma administrației locale pentru primării mai puternice și servicii mai aproape de cetățeni # Ziarul National
Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat, astăzi, la Guvern, unde au avut loc discuții cu un grup de primari - membr...
18:45
Zelenski, după discuția cu Trump la Davos, acuză UE de slăbiciune în Groenlanda și cere strategie clară pentru securitatea arctică și apărarea Europei # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat joi, după întâlnirea cu Donald Trump la Davos, răspunsul slab al Uniunii Europene în privinţa ...
18:45
Maia Sandu anunță agenda Președinției pentru 2026: integrarea europeană, securitatea națională și protejarea copiilor în mediul online # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat astăzi prioritățile Președinției pentru anul 2026, trasând direcțiile principale de acțiune ...
18:45
Zelenski anunță documente aproape gata pentru încheierea războiului și prima rundă de negocieri trilaterale Ucraina–SUA–Rusia în Emiratele Arabe Unite # Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit joi, la Davos, cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „documentele menite să pună capă...
17:45
MAIA și partenerii de dezvoltare stabilesc direcțiile de modernizare și integrare europeană a agriculturii moldovenești # Ziarul National
22 ianuarie 2026, Chișinău – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat ședința Consiliului sectorial pentru asistență externă în...
17:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Drona căzută la Crocmaz era încărcată cu 50 kg de substanțe EXPLOZIVE și un focos # Ziarul National
Drona de 2,5 metri depistată într-o gospodărie din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, era încărcată cu 50 de kg de substanțe explozibile și p...
17:45
Valeriu Chiveri a discutat cu ambasadoarea Austriei despre situația regională și sprijinul pentru reintegrarea Republicii Moldova # Ziarul National
Pe 22 ianuarie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, Stella Ava...
17:00
Maia Sandu a prezintat prioritățile Președinției pentru 2026: pace, integrare europeană, securitate și protecția copiilor în fața riscurilor lumii digitale # Ziarul National
Președinția a prezentat prioritățile pentru anul 2026, într-un context global tot mai incert și instabil. Lumea trece prin schimbări rapide, mar...
17:00
Întâlnirea care poate decide PACEA în Ucraina. Trump anunță o conversație „bună” cu Zelenski și că va vorbi și cu Putin # Ziarul National
Donald Trump și Volodimir Zelenski au purtat astăzi, 22 ianuarie, discuții la Davos, în Elveția. Purtătorul de cuvânt al președintelui Ucrainei,...
16:45
Universitățile din Moldova primesc 1,1 miliarde lei în 2026, cu bonusuri bugetare pentru performanță academică și de cercetare # Ziarul National
Instituțiile publice de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, aflate în subordinea Ministerului Educației și Cerc...
16:45
Procuratura Generală propune înăsprirea Codului penal pentru combaterea traficului ilegal de arme și alinierea la standardele internaționale # Ziarul National
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege pentru modificarea Codului penal, care urmărește consolidarea cadrului normativ în domeniul comb...
16:45
UNPR deschide filială la Chișinău: parteneriat extins cu MDED pentru investiții și digitalizare # Ziarul National
Secretarii de stat ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Cristina Ceban, Natalia Selevestru și Oleg Bivol, au avut o întrevedere ...
15:45
Industria Republicii Moldova accelerează în 2025: producția industrială urcă cu 4,9%, împinsă de industria prelucrătoare, alimentară și energetică # Ziarul National
Volumul producției industriale a înregistrat o creștere de 4,9% în perioada ianuarie–noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut...
15:45
„Linia INDEPENDENȚEI energetice” Vulcănești – Chișinău, TESTATĂ cu succes. Linia va putea acoperi peste 50% din consumul de energie în perioada de consum maxim # Ziarul National
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău, supranumită și „Linia independenței energetice”, au fost efectuate astăzi. Minis...
15:30
ULTIMA ORĂ // Dodon, întrevedere cu ambasadorul NEACREDITAT al Rusiei în ziua când o dronă rusească cu EXPLOZIBIL a fost depistată la Crocmaz. Socialistul nu a scos un cuvânt despre „Shahed-ul” UCIGAȘ, dar a criticat autoritățile R. Moldova # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, în cadrul căreia a adus cri...
14:45
Maia Sandu, despre o eventuală UNIRE a R. Moldova cu România: „Vrem să rămânem parte a lumii LIBERE, iar acest lucru poate fi asigurat prin aderarea la UE și, eventual, dacă R. Moldova ar fi sub protecția României” # Ziarul National
Aderarea la Uniunea Europeană sau o eventuală unirea a R. Moldova cu România ar fi singurele opțiuni pentru ca țara noastră să poată rămâne part...
14:45
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a discutat cu ambasadoarea Regatului Unit despre sprijinul pentru reintegrarea Republicii Moldova și reîntregirea țării # Ziarul National
La data de 22 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Regatului Uni...
14:30
ULTIMA ORĂ // Drona lansată de armata lui Putin și depistată într-o gospodărie din Crocmaz conține un dispozitiv EXPLOZIBIL. Cetățenii sunt EVACUAȚI din acea zonă # Ziarul National
Drona cu lungimea de circa 2,5 metri, care a fost depistată în această dimineață în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, raionu...
14:15
EVO, ghișeul unic digital al statului: peste 600 de servicii publice accesibile pe evo.gov.md # Ziarul National
Chișinău, 22 ianuarie 2026 – A fost lansat Portalul guvernamental integrat EVO. Portalul evo.gov.md devine punctul unic de acces la serviciil...
14:15
Mediul de afaceri român, chemat să investească în infrastructura energetică a Republicii Moldova # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o întrevedere cu reprezentanții Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR), în cadrul căreia au fost...
14:15
FSB anunţă arestarea unui presupus agent al serviciilor secrete moldovene, SIS respinge acuzaţiile şi denunţă o tentativă de manipulare # Ziarul National
Serviciul rus de securitate (FSB) anunţă joi că a arestat un cetăţean rus, pe care îl acuză că este agent al serviciilor moldovene de informaţii, p...
13:15
Republica Moldova își promovează parcursul european și atrage investiții la Forumul Economic Mondial de la Davos # Ziarul National
În perioada 19–22 ianuarie 2026, viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a participat, alături ...
