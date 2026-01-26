Comisia Europeană investighează X pentru imaginile sexuale deepfake generate de Grok AI asupra femeilor și copiilor
Ziarul National, 26 ianuarie 2026 15:00
Compania X, detinută de Elon Musk, este anchetată de Comisia Europeană din cauza îngrijorărilor că nu a reuşit să împiedice chatbotul său Grok AI s...
Acum 30 minute
15:00
IRENA confirmă: energiile regenerabile deschid tot mai multe locuri de muncă în Republica Moldova # Ziarul National
Republica Moldova înregistrează o creștere constantă a numărului de locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile, potrivit raportului Energi...
15:00
Acum 2 ore
14:00
Cele mai grele cinci funcţii de la Bruxelles: luptele nevăzute ale lui Rutte cu Trump, Pinho cu „buncărul” Ursulei, Kallas cu o şefă „dictatoare”, diplomatul lui Orbán şi „Domnul Fix It” al UE # Ziarul National
Munca la Bruxelles poate deveni un coşmar, în pofida vizibilităţii, a salariului ridicat şi a altor avantaje, notează presa internaţională, care pr...
14:00
Maia Sandu, la Varșovia: Parteneriatul cu Polonia întărește drumul european, securitatea și reziliența Republicii Moldova # Ziarul National
Stimate domnule Președinte Nawrocki,Este o deosebită plăcere să mă aflu astăzi la Varșovia și să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră cordi...
Acum 4 ore
13:00
Rusia condiționează orice acord de pace de cedarea întregului Donbas de către Ucraina # Ziarul National
Kremlinul a declarat luni că problema teritorială rămâne esenţială pentru Rusia în perspectiva încheierii unui acord de încetare a luptelor din Ucr...
13:00
AIPA a acordat 680 de mii de lei plăți în avans pentru agricultori, în perioada 19–23 ianuarie 2026 # Ziarul National
26 ianuarie 2026, Chișinău - În perioada 19–23 ianuarie, AIPA a autorizat spre plată 680 de mii de lei, sumă aferentă formei de plată în avans, din...
12:00
Franța înăsprește regulile: din februarie 2026, interdicții la importul mai multor produse agroalimentare cu reziduuri de pesticide neaprobate în UE # Ziarul National
26 ianuarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează operatorii din sectorul agroalimentar despre noile măsuri ...
Acum 6 ore
11:00
FOTO // Proimobil organizează tururi imobiliare în București dedicate investitorilor # Ziarul National
În contextul interesului tot mai accentuat pentru investițiile imobiliare din Zona de Nord a Bucureștiului, Proimobil organizează tururi imobili...
10:45
ULTIMA ORĂ // Vicecampioana olimpică, Anastasia Nichita, PĂRĂSEȘTE Parlamentul R. Moldova: „Aleg să fiu mamă cu toată inima... Încă mai visez la Los Angeles 2028” # Ziarul National
Deputata Anastasia Nichita a decis să-și depună mandatul după trei luni, pentru ca să-și dedice timpul copilului născut de curând, dar și carier...
10:00
Atac cu drone în Rusia: incendii la două întreprinderi din Krasnodar, o persoană rănită și țintirea unei rafinării de către ucraineni # Ziarul National
Fragmente de dronă au căzut peste două întreprinderi din orașul Slaviansk-na-Kubani, în regiunea Krasnodar a Rusiei, provocând incendii și rănind o...
Acum 8 ore
09:00
♈️ BerbecSub impulsul unor vești rapide, energia crește și aduce curaj în decizii profesionale. O conversație directă poate lămuri un conflict mai...
08:00
Rusia, acuzată că abuzează de sistemul Interpol pentru a urmări opozanți și judecători ai Curții Penale Internaționale în străinătate # Ziarul National
Mii de dosare furnizate de un informator din interiorul Interpol scot la iveală, pentru prima dată, amploarea folosirii evidente de către Rusia a a...
08:00
Avion privat Bombardier Challenger 600 se prăbușește în flăcări la decolare pe aeroportul Bangor din Maine, cu opt persoane la bord # Ziarul National
Un avion privat s-a prăbuşit şi a luat foc la decolare pe un aeroport din Maine, având la bord opt persoane, a anunţat autoritatea aviatică america...
Acum 24 ore
20:45
Orașul Severomorsk, principala bază navală a Rusiei, paralizat de o pană majoră de curent după prăbușirea stâlpilor de înaltă tensiune # Ziarul National
Oraşul Severomorsk, unde se află principala bază navală a Rusiei, a fost nevoit să treacă pe generatoare de urgenţă după ce liniile electrice vechi...
19:45
Zelenski anunță că acordul de securitate cu Statele Unite este finalizat și așteaptă doar semnarea # Ziarul National
Un document al Statelor Unite privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este finalizat în totalitate, iar Kievul aşteaptă acum doar stabilire...
18:45
În Republica Moldova urmează zile cu vreme schimbătoare: început cu ploi și lapoviță la valori ușor pozitive, apoi trecere la ninsori și răcire acc...
16:45
Papa Leon al XIV-lea denunță atacurile Rusiei în Ucraina și cere încetarea imediată a războiului # Ziarul National
Papa Leon al XIV-lea a declarat, duminică dimineaţă, că atacurile ruseşti continue împotriva Ucrainei expun civilii din această ţară la frigul aspr...
15:45
Newsom cere demisia lui Kristi Noem și a șefului patrulei de frontieră după uciderea lui Alex Pretti de către agenți ICE în Minneapolis # Ziarul National
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un critic democrat al preşedintelui Donald Trump, a cerut demisia lui Kristi Noem din funcţia de secretar p...
Ieri
14:45
Zelenski cere mai multe sisteme antiaeriene după valul de atacuri rusești care a lăsat Kievul în frig și întuneric # Ziarul National
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut duminică aliaţilor săi mai multe mijloace de apărare aeriană, ca răspuns la atacurile ruseşti...
13:45
Varşovia amână aderarea la zona euro: Polonia mizează pe avantajele menţinerii zlotului # Ziarul National
Ministrul Finanţelor, Andrzej Domanski, a declarat că Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro, într-un interviu publicat duminică, subliniind ...
08:45
♈️ BerbecContextul general favorizează inițiativele rapide și deciziile curajoase. O chestiune profesională se poate debloca surprinzător, dacă es...
24 ianuarie 2026
21:30
Duminică, 25 ianuarie 2026, Republica Moldova intră într-o fază de încălzire vizibilă: după maxime negative și ușor sub zero în ziua precedentă, te...
19:30
A doua zi de negocieri Ucraina-SUA-Rusia la Abu Dhabi s-a încheiat fără acord, în timp ce bombardamentele rusești lasă peste un milion de ucraineni fără curent și căldură # Ziarul National
Ucraina şi Rusia au încheiat sâmbătă a doua zi de negocieri mediate de SUA la Abu Dhabi fără a ajunge la un acord, după atacurile aeriene ruseşti d...
17:00
Papa Leon al XIV-lea avertizează asupra pericolelor inteligenţei artificiale şi cererii urgente de alfabetizare digitală pentru toţi # Ziarul National
Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou, sâmbătă, asupra pericolelor inteligenţei artificiale (AI) şi „lipsei de transparenţă în crearea algoritmi...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Meloni denunţă eliberarea pe cauţiune a patronului barului din Crans-Montana: „O insultă la adresa victimelor incendiului de Anul Nou” # Ziarul National
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-a exprimat vineri profunda nemulţumire după ce a aflat de eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul bar...
14:00
„Noapte de teroare rusă” în Ucraina, chiar înaintea noii runde de negocieri de pace de la Abu Dhabi # Ziarul National
Ucraina a denunţat o „noapte de teroare” marcată de atacuri ruseşti care au provocat cel puţin un mort şi 27 de răniţi, chiar înaintea celei de-a d...
11:00
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire la -12°C după atacul rusesc de noapte # Ziarul National
Aproape 6.000 de clădiri din capitala Ucrainei, Kiev, au rămas fără încălzire după un atac rus produs în timpul nopţii, a anunţat primarul Vitali K...
10:00
Rusia, Ucraina și SUA reiau la Abu Dhabi negocierile pentru încheierea războiului, blocate de condiția privind Donbassul # Ziarul National
Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani reiau sâmbătă discuţiile la Abu Dhabi, pentru prima dată în acest format, privind condiţiile unui acord d...
09:00
Oana Ţoiu, la Davos: România mizează pe diversificarea inteligentă a lanţurilor de valoare, nu pe protecţionism, pentru a reduce deficitul comercial şi a deschide pieţe noi # Ziarul National
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, subliniază că, în pofida discuţiilor intense despre securitate, Forumul Economic Mondial de la Davos a rămas, în e...
09:00
♈️ BerbecSub influența unor decizii recente, ziua aduce energie și inițiativă. Un proiect profesional capătă contur, iar o conversație directă cla...
08:00
Armata SUA loveşte din nou o navă suspectă de trafic de droguri în Pacific: doi morţi şi un singur supravieţuitor # Ziarul National
Armata SUA a efectuat vineri un nou atac asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, în urma căruia au fos...
07:00
Teheranul va trata orice atac „ca un război total împotriva noastră”, a declarat vineri un oficial iranian de rang înalt, înainte de sosirea, print...
03:00
Negocieri SUA‑Rusia‑Ucraina la Abu Dhabi pentru o „pace demnă și durabilă” în războiul din Ucraina # Ziarul National
Discuţiile trilaterale desfăşurate în Emiratele Arabe Unite, având ca scop oprirea războiului din Ucraina, s-au încheiat vineri seara, iar negociat...
01:00
Scandal în Ungaria: ministrul transporturilor, acuzat de rasism după ce a spus că romii ar trebui să curețe „toaletele murdare” din trenuri # Ziarul National
Opoziţia maghiară şi mai multe asociaţii ale romilor au cerut vineri demisia ministrului transporturilor, Janos Lazar, după ce acesta a declarat că...
23 ianuarie 2026
21:00
Vreme uniformă, cu ninsori locale și frig moderat în Republica Moldova – 24.01.2026 # Ziarul National
Mâine, 24 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub un plafon compact de nori, cu temperaturi de iarnă blândă: în general între -4°C în nord și î...
20:00
Negocieri trilaterale Ucraina–SUA–Rusia la Abu Dhabi: delegație militară rusă, semn de rezervă față de inițiativa de pace # Ziarul National
Negociatorii ucraineni, americani şi ruşi poartă vineri discuţii în Emiratele Arabe Unite, în cadrul primei întâlniri cunoscute la care participă t...
19:00
Ucraina, în prag de colaps energetic după noile atacuri rusești asupra rețelei electrice # Ziarul National
Situaţia energetică a Ucrainei s-a degradat „semnificativ” vineri, după noi atacuri aeriene ruseşti care au provocat întreruperi de curent în major...
18:00
Gala Sportului 2025: peste 100 de premii și 37 de milioane de lei pentru campionii Moldovei # Ziarul National
Peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive, jurnaliști și veterani ai sportului au fost premiați în cadrul Galei Sportului 2025, organiza...
16:00
Moldova pregătește facilități financiare și subvenții speciale pentru femeile fermier în 2026 # Ziarul National
23 ianuarie 2026, Chișinău – Anul 2026 a fost declarat Anul Internațional al Femeii Fermier, decizie adoptată de Adunarea Generală a ONU și lansată...
16:00
Moldova și România accelerează integrarea fintech și plățile transfrontaliere spre piața unică europeană # Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a participat la București la un eveniment organizat de Asociația Română de Fintech (Rofintech), găzduit de fi...
16:00
Polițist din Chișinău, condamnat la 6 ani de închisoare și amendă de 300 000 lei pentru corupere pasivă # Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 23 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist pentru săvârșirea infracțiunii de corupe...
15:00
Maia Sandu merge în vizită oficială în Polonia și la Consiliul Europei pentru a discuta securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Karol Nawrocki...
15:00
Iranul îl atacă dur pe Zelenski după criticile privind reprimarea protestelor din Iran # Ziarul National
Şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, l-a numit pe Volodimir Zelenski „clovn debusolat”, reacţionând la criticile preşedintelui ucrainean pri...
14:00
Rusia condiționează pacea în Ucraina de concesii teritoriale, pe fondul negocierilor intense mediate de SUA # Ziarul National
Rusia a confirmat că va purta vineri, la Abu Dhabi, discuţii „pe teme de securitate” cu SUA şi Ucraina, însă a avertizat, după o întâlnire nocturnă...
14:00
Kremlinul condiționează pacea de retragerea armatei ucrainene din Donbas și trimite doar militari la negocierile trilaterale de la Abu Dhabi # Ziarul National
Kremlinul a cerut vineri ca trupele ucrainene să se retragă din estul Ucrainei, apreciind că aceasta reprezintă o condiţie necesară pentru identifi...
13:00
Summitul discret de la Bruxelles care a pecetluit ruptura Europei de vechea ordine transatlantică și începutul drumului spre independență față de SUA # Ziarul National
Acum nu mai există cale de întoarcere. Acesta a fost mesajul liderilor europeni care s-au reunit joi la Bruxelles. Şi chiar dacă acest summit de ur...
12:00
Complice la tâlhărirea a cinci cetățeni turci, condamnat la 8 ani de închisoare în Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un dosar de tâlhărie, în care un bărbat în vârstă de 40 de an...
11:00
Svetlana Ghetmancenco, numită la conducerea ANIF pentru modernizarea și digitalizarea irigațiilor # Ziarul National
23 ianuarie 2026, Chișinău - Svetlana Ghetmancenco a fost numită în funcția de directoare a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF). Cab...
11:00
Ministerul Energiei și BERD discută noi proiecte pentru modernizarea și eficientizarea energiei termice în Republica Moldova # Ziarul National
Cristina Pereteatcu, Secretară de Stat la Ministerul Energiei, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție...
11:00
Jared Kushner vrea să reconstruiască Gaza cu 180 de zgârie-nori, aeroport și port, dar lasă fără răspuns cine va controla demilitarizarea și retragerea Israelului # Ziarul National
Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a prezentat joi la Davos un plan pentru Gaza postbelică, imediat după ceremonia de semnare a „Consiliului...
