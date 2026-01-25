Varşovia amână aderarea la zona euro: Polonia mizează pe avantajele menţinerii zlotului
Ziarul National, 25 ianuarie 2026 13:45
Ministrul Finanţelor, Andrzej Domanski, a declarat că Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro, într-un interviu publicat duminică, subliniind ...
Acum 30 minute
13:45
Acum 6 ore
08:45
♈️ BerbecContextul general favorizează inițiativele rapide și deciziile curajoase. O chestiune profesională se poate debloca surprinzător, dacă es...
Acum 24 ore
21:30
Duminică, 25 ianuarie 2026, Republica Moldova intră într-o fază de încălzire vizibilă: după maxime negative și ușor sub zero în ziua precedentă, te...
19:30
A doua zi de negocieri Ucraina-SUA-Rusia la Abu Dhabi s-a încheiat fără acord, în timp ce bombardamentele rusești lasă peste un milion de ucraineni fără curent și căldură # Ziarul National
Ucraina şi Rusia au încheiat sâmbătă a doua zi de negocieri mediate de SUA la Abu Dhabi fără a ajunge la un acord, după atacurile aeriene ruseşti d...
17:00
Papa Leon al XIV-lea avertizează asupra pericolelor inteligenţei artificiale şi cererii urgente de alfabetizare digitală pentru toţi # Ziarul National
Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou, sâmbătă, asupra pericolelor inteligenţei artificiale (AI) şi „lipsei de transparenţă în crearea algoritmi...
Ieri
14:00
Meloni denunţă eliberarea pe cauţiune a patronului barului din Crans-Montana: „O insultă la adresa victimelor incendiului de Anul Nou” # Ziarul National
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-a exprimat vineri profunda nemulţumire după ce a aflat de eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul bar...
14:00
„Noapte de teroare rusă” în Ucraina, chiar înaintea noii runde de negocieri de pace de la Abu Dhabi # Ziarul National
Ucraina a denunţat o „noapte de teroare” marcată de atacuri ruseşti care au provocat cel puţin un mort şi 27 de răniţi, chiar înaintea celei de-a d...
11:00
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire la -12°C după atacul rusesc de noapte # Ziarul National
Aproape 6.000 de clădiri din capitala Ucrainei, Kiev, au rămas fără încălzire după un atac rus produs în timpul nopţii, a anunţat primarul Vitali K...
10:00
Rusia, Ucraina și SUA reiau la Abu Dhabi negocierile pentru încheierea războiului, blocate de condiția privind Donbassul # Ziarul National
Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani reiau sâmbătă discuţiile la Abu Dhabi, pentru prima dată în acest format, privind condiţiile unui acord d...
09:00
Oana Ţoiu, la Davos: România mizează pe diversificarea inteligentă a lanţurilor de valoare, nu pe protecţionism, pentru a reduce deficitul comercial şi a deschide pieţe noi # Ziarul National
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, subliniază că, în pofida discuţiilor intense despre securitate, Forumul Economic Mondial de la Davos a rămas, în e...
09:00
♈️ BerbecSub influența unor decizii recente, ziua aduce energie și inițiativă. Un proiect profesional capătă contur, iar o conversație directă cla...
08:00
Armata SUA loveşte din nou o navă suspectă de trafic de droguri în Pacific: doi morţi şi un singur supravieţuitor # Ziarul National
Armata SUA a efectuat vineri un nou atac asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, în urma căruia au fos...
07:00
Teheranul va trata orice atac „ca un război total împotriva noastră”, a declarat vineri un oficial iranian de rang înalt, înainte de sosirea, print...
03:00
Negocieri SUA‑Rusia‑Ucraina la Abu Dhabi pentru o „pace demnă și durabilă” în războiul din Ucraina # Ziarul National
Discuţiile trilaterale desfăşurate în Emiratele Arabe Unite, având ca scop oprirea războiului din Ucraina, s-au încheiat vineri seara, iar negociat...
01:00
Scandal în Ungaria: ministrul transporturilor, acuzat de rasism după ce a spus că romii ar trebui să curețe „toaletele murdare” din trenuri # Ziarul National
Opoziţia maghiară şi mai multe asociaţii ale romilor au cerut vineri demisia ministrului transporturilor, Janos Lazar, după ce acesta a declarat că...
23 ianuarie 2026
21:00
Vreme uniformă, cu ninsori locale și frig moderat în Republica Moldova – 24.01.2026 # Ziarul National
Mâine, 24 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub un plafon compact de nori, cu temperaturi de iarnă blândă: în general între -4°C în nord și î...
20:00
Negocieri trilaterale Ucraina–SUA–Rusia la Abu Dhabi: delegație militară rusă, semn de rezervă față de inițiativa de pace # Ziarul National
Negociatorii ucraineni, americani şi ruşi poartă vineri discuţii în Emiratele Arabe Unite, în cadrul primei întâlniri cunoscute la care participă t...
19:00
Ucraina, în prag de colaps energetic după noile atacuri rusești asupra rețelei electrice # Ziarul National
Situaţia energetică a Ucrainei s-a degradat „semnificativ” vineri, după noi atacuri aeriene ruseşti care au provocat întreruperi de curent în major...
18:00
Gala Sportului 2025: peste 100 de premii și 37 de milioane de lei pentru campionii Moldovei # Ziarul National
Peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive, jurnaliști și veterani ai sportului au fost premiați în cadrul Galei Sportului 2025, organiza...
16:00
Moldova pregătește facilități financiare și subvenții speciale pentru femeile fermier în 2026 # Ziarul National
23 ianuarie 2026, Chișinău – Anul 2026 a fost declarat Anul Internațional al Femeii Fermier, decizie adoptată de Adunarea Generală a ONU și lansată...
16:00
Moldova și România accelerează integrarea fintech și plățile transfrontaliere spre piața unică europeană # Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a participat la București la un eveniment organizat de Asociația Română de Fintech (Rofintech), găzduit de fi...
16:00
Polițist din Chișinău, condamnat la 6 ani de închisoare și amendă de 300 000 lei pentru corupere pasivă # Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 23 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist pentru săvârșirea infracțiunii de corupe...
15:00
Maia Sandu merge în vizită oficială în Polonia și la Consiliul Europei pentru a discuta securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Karol Nawrocki...
15:00
Iranul îl atacă dur pe Zelenski după criticile privind reprimarea protestelor din Iran # Ziarul National
Şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, l-a numit pe Volodimir Zelenski „clovn debusolat”, reacţionând la criticile preşedintelui ucrainean pri...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Rusia condiționează pacea în Ucraina de concesii teritoriale, pe fondul negocierilor intense mediate de SUA # Ziarul National
Rusia a confirmat că va purta vineri, la Abu Dhabi, discuţii „pe teme de securitate” cu SUA şi Ucraina, însă a avertizat, după o întâlnire nocturnă...
14:00
Kremlinul condiționează pacea de retragerea armatei ucrainene din Donbas și trimite doar militari la negocierile trilaterale de la Abu Dhabi # Ziarul National
Kremlinul a cerut vineri ca trupele ucrainene să se retragă din estul Ucrainei, apreciind că aceasta reprezintă o condiţie necesară pentru identifi...
13:00
Summitul discret de la Bruxelles care a pecetluit ruptura Europei de vechea ordine transatlantică și începutul drumului spre independență față de SUA # Ziarul National
Acum nu mai există cale de întoarcere. Acesta a fost mesajul liderilor europeni care s-au reunit joi la Bruxelles. Şi chiar dacă acest summit de ur...
12:00
Complice la tâlhărirea a cinci cetățeni turci, condamnat la 8 ani de închisoare în Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un dosar de tâlhărie, în care un bărbat în vârstă de 40 de an...
11:00
Svetlana Ghetmancenco, numită la conducerea ANIF pentru modernizarea și digitalizarea irigațiilor # Ziarul National
23 ianuarie 2026, Chișinău - Svetlana Ghetmancenco a fost numită în funcția de directoare a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF). Cab...
11:00
Ministerul Energiei și BERD discută noi proiecte pentru modernizarea și eficientizarea energiei termice în Republica Moldova # Ziarul National
Cristina Pereteatcu, Secretară de Stat la Ministerul Energiei, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție...
11:00
Jared Kushner vrea să reconstruiască Gaza cu 180 de zgârie-nori, aeroport și port, dar lasă fără răspuns cine va controla demilitarizarea și retragerea Israelului # Ziarul National
Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a prezentat joi la Davos un plan pentru Gaza postbelică, imediat după ceremonia de semnare a „Consiliului...
10:00
Secretarul de stat Alexandra Șian pleacă de la MAIA după aproape doi ani de mandat în agricultură și dezvoltare rurală # Ziarul National
23 ianuarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că Alexandra Șian este eliberată din funcția de secretar de st...
09:00
Kremlinul condiționează soluția pe termen lung în Ucraina de rezolvarea disputelor teritoriale # Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a transmis negociatorilor americani că o „soluţionare pe termen lung” a războiului declanşat de Moscova în Ucrai...
09:00
Putin condiționează donația de 1 miliard de dolari pentru „Consiliul pentru Pace” al lui Trump de deblocarea activelor rusești de către SUA # Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat cu emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, precum şi cu Jared Kushner, despre posibilitatea d...
09:00
TikTok își salvează operațiunile din SUA printr-o societate mixtă, după legea impusă de administrația Biden # Ziarul National
TikTok a anunţat joi, într-un comunicat, că a creat o societate mixtă în Statele Unite pentru a evita interzicerea aplicaţiei pe teritoriul america...
09:00
♈️ BerbecContextul general favorizează decizii rapide și inițiative curajoase. Un dialog direct poate clarifica un conflict mocnit, iar fermitatea...
08:00
Kremlinul confirmă o reuniune trilaterală Rusia–Ucraina–SUA, vineri, în Emiratele Arabe Unite # Ziarul National
Kremlinul a anunţat vineri că, în cursul zilei, va fi organizată o reuniune trilaterală în Emiratele Arabe Unite, cu participarea unor oficiali ucr...
03:45
JD Vance reia atacurile la adresa Europei și avertizează asupra „sinuciderii civilizaţiei” # Ziarul National
Vicepreşedintele JD Vance a lansat joi critici dure la adresa ţărilor europene, afirmând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el numeşte „sinucider...
02:45
Putin i-a primit noaptea târziu la Kremlin pe emisarii lui Trump pentru negocieri privind pacea în Ucraina # Ziarul National
Liderul rus, Vladimir Putin, i-a primit joi seara târziu pe trimisul special al lui Donald Trump, Stephen Witkoff, şi pe omul de afaceri Jared Kush...
22 ianuarie 2026
21:45
OSCE cere autorităților române să oprească hărțuirea și amenințările cu moartea la adresa Emiliei Șercan # Ziarul National
Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei (RFoM), Jan Braathu, şi-a exprimat într-o declaraţie îngrijorarea profundă faţă de "hărţuirea, discred...
21:45
Vremea în Republica Moldova pe 23.01.2026: nori persistenți și episoade de ninsoare slabă # Ziarul National
Vineri, 23 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub un cer predominant noros, dar cu schimbări vizibile față de ziua precedentă: apar tot mai fr...
21:45
Zelenski anunță acord cu Trump pentru garanții de securitate, dar recunoaște că disputa teritorială cu Rusia rămâne deschisă # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a ajuns la un acord cu Donald Trump privind garanţiile de securitate necesare pentru men...
19:45
Maia Sandu: unirea cu România rămâne opțiune „eventuală”, prioritară este aderarea Republicii Moldova la UE pentru a rămâne parte a lumii libere # Ziarul National
Unirea cu România ar fi una dintre modalităţile prin care Republica Moldova ar putea avea garanţia că va rămâne parte a lumii libere şi va trăi în ...
19:45
Guvernul continuă consultările pe reforma administrației locale pentru primării mai puternice și servicii mai aproape de cetățeni # Ziarul National
Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat, astăzi, la Guvern, unde au avut loc discuții cu un grup de primari - membr...
18:45
Zelenski, după discuția cu Trump la Davos, acuză UE de slăbiciune în Groenlanda și cere strategie clară pentru securitatea arctică și apărarea Europei # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat joi, după întâlnirea cu Donald Trump la Davos, răspunsul slab al Uniunii Europene în privinţa ...
18:45
Maia Sandu anunță agenda Președinției pentru 2026: integrarea europeană, securitatea națională și protejarea copiilor în mediul online # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat astăzi prioritățile Președinției pentru anul 2026, trasând direcțiile principale de acțiune ...
18:45
Zelenski anunță documente aproape gata pentru încheierea războiului și prima rundă de negocieri trilaterale Ucraina–SUA–Rusia în Emiratele Arabe Unite # Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit joi, la Davos, cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „documentele menite să pună capă...
17:45
MAIA și partenerii de dezvoltare stabilesc direcțiile de modernizare și integrare europeană a agriculturii moldovenești # Ziarul National
22 ianuarie 2026, Chișinău – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat ședința Consiliului sectorial pentru asistență externă în...
17:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Drona căzută la Crocmaz era încărcată cu 50 kg de substanțe EXPLOZIVE și un focos # Ziarul National
Drona de 2,5 metri depistată într-o gospodărie din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, era încărcată cu 50 de kg de substanțe explozibile și p...
17:45
Valeriu Chiveri a discutat cu ambasadoarea Austriei despre situația regională și sprijinul pentru reintegrarea Republicii Moldova # Ziarul National
Pe 22 ianuarie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, Stella Ava...
