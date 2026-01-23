Scandal în Ungaria: ministrul transporturilor, acuzat de rasism după ce a spus că romii ar trebui să curețe „toaletele murdare” din trenuri

Opoziţia maghiară şi mai multe asociaţii ale romilor au cerut vineri demisia ministrului transporturilor, Janos Lazar, după ce acesta a declarat că...

Acum 2 ore
01:00
Acum 6 ore
21:00
Vreme uniformă, cu ninsori locale și frig moderat în Republica Moldova – 24.01.2026 Ziarul National
Mâine, 24 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub un plafon compact de nori, cu temperaturi de iarnă blândă: în general între -4°C în nord și î...
Acum 8 ore
20:00
Negocieri trilaterale Ucraina–SUA–Rusia la Abu Dhabi: delegație militară rusă, semn de rezervă față de inițiativa de pace Ziarul National
Negociatorii ucraineni, americani şi ruşi poartă vineri discuţii în Emiratele Arabe Unite, în cadrul primei întâlniri cunoscute la care participă t...
19:00
Ucraina, în prag de colaps energetic după noile atacuri rusești asupra rețelei electrice Ziarul National
Situaţia energetică a Ucrainei s-a degradat „semnificativ” vineri, după noi atacuri aeriene ruseşti care au provocat întreruperi de curent în major...
Acum 12 ore
18:00
Gala Sportului 2025: peste 100 de premii și 37 de milioane de lei pentru campionii Moldovei Ziarul National
Peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive, jurnaliști și veterani ai sportului au fost premiați în cadrul Galei Sportului 2025, organiza...
16:00
Moldova pregătește facilități financiare și subvenții speciale pentru femeile fermier în 2026 Ziarul National
23 ianuarie 2026, Chișinău – Anul 2026 a fost declarat Anul Internațional al Femeii Fermier, decizie adoptată de Adunarea Generală a ONU și lansată...
16:00
Moldova și România accelerează integrarea fintech și plățile transfrontaliere spre piața unică europeană Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a participat la București la un eveniment organizat de Asociația Română de Fintech (Rofintech), găzduit de fi...
16:00
Polițist din Chișinău, condamnat la 6 ani de închisoare și amendă de 300 000 lei pentru corupere pasivă Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 23 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist pentru săvârșirea infracțiunii de corupe...
15:00
Maia Sandu merge în vizită oficială în Polonia și la Consiliul Europei pentru a discuta securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Karol Nawrocki...
15:00
Iranul îl atacă dur pe Zelenski după criticile privind reprimarea protestelor din Iran Ziarul National
Şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, l-a numit pe Volodimir Zelenski „clovn debusolat”, reacţionând la criticile preşedintelui ucrainean pri...
14:00
Rusia condiționează pacea în Ucraina de concesii teritoriale, pe fondul negocierilor intense mediate de SUA Ziarul National
Rusia a confirmat că va purta vineri, la Abu Dhabi, discuţii „pe teme de securitate” cu SUA şi Ucraina, însă a avertizat, după o întâlnire nocturnă...
14:00
Kremlinul condiționează pacea de retragerea armatei ucrainene din Donbas și trimite doar militari la negocierile trilaterale de la Abu Dhabi Ziarul National
Kremlinul a cerut vineri ca trupele ucrainene să se retragă din estul Ucrainei, apreciind că aceasta reprezintă o condiţie necesară pentru identifi...
Acum 24 ore
13:00
Summitul discret de la Bruxelles care a pecetluit ruptura Europei de vechea ordine transatlantică și începutul drumului spre independență față de SUA Ziarul National
Acum nu mai există cale de întoarcere. Acesta a fost mesajul liderilor europeni care s-au reunit joi la Bruxelles. Şi chiar dacă acest summit de ur...
12:00
Complice la tâlhărirea a cinci cetățeni turci, condamnat la 8 ani de închisoare în Chișinău Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un dosar de tâlhărie, în care un bărbat în vârstă de 40 de an...
11:00
Svetlana Ghetmancenco, numită la conducerea ANIF pentru modernizarea și digitalizarea irigațiilor Ziarul National
23 ianuarie 2026, Chișinău - Svetlana Ghetmancenco a fost numită în funcția de directoare a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF). Cab...
11:00
Ministerul Energiei și BERD discută noi proiecte pentru modernizarea și eficientizarea energiei termice în Republica Moldova Ziarul National
Cristina Pereteatcu, Secretară de Stat la Ministerul Energiei, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție...
11:00
Jared Kushner vrea să reconstruiască Gaza cu 180 de zgârie-nori, aeroport și port, dar lasă fără răspuns cine va controla demilitarizarea și retragerea Israelului Ziarul National
Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a prezentat joi la Davos un plan pentru Gaza postbelică, imediat după ceremonia de semnare a „Consiliului...
10:00
Secretarul de stat Alexandra Șian pleacă de la MAIA după aproape doi ani de mandat în agricultură și dezvoltare rurală Ziarul National
23 ianuarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că Alexandra Șian este eliberată din funcția de secretar de st...
09:00
Kremlinul condiționează soluția pe termen lung în Ucraina de rezolvarea disputelor teritoriale Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a transmis negociatorilor americani că o „soluţionare pe termen lung” a războiului declanşat de Moscova în Ucrai...
09:00
Putin condiționează donația de 1 miliard de dolari pentru „Consiliul pentru Pace” al lui Trump de deblocarea activelor rusești de către SUA Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat cu emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, precum şi cu Jared Kushner, despre posibilitatea d...
09:00
TikTok își salvează operațiunile din SUA printr-o societate mixtă, după legea impusă de administrația Biden Ziarul National
TikTok a anunţat joi, într-un comunicat, că a creat o societate mixtă în Statele Unite pentru a evita interzicerea aplicaţiei pe teritoriul america...
09:00
Horoscopul zilei 23.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul general favorizează decizii rapide și inițiative curajoase. Un dialog direct poate clarifica un conflict mocnit, iar fermitatea...
08:00
Kremlinul confirmă o reuniune trilaterală Rusia–Ucraina–SUA, vineri, în Emiratele Arabe Unite Ziarul National
Kremlinul a anunţat vineri că, în cursul zilei, va fi organizată o reuniune trilaterală în Emiratele Arabe Unite, cu participarea unor oficiali ucr...
03:45
JD Vance reia atacurile la adresa Europei și avertizează asupra „sinuciderii civilizaţiei” Ziarul National
Vicepreşedintele JD Vance a lansat joi critici dure la adresa ţărilor europene, afirmând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el numeşte „sinucider...
02:45
Putin i-a primit noaptea târziu la Kremlin pe emisarii lui Trump pentru negocieri privind pacea în Ucraina Ziarul National
Liderul rus, Vladimir Putin, i-a primit joi seara târziu pe trimisul special al lui Donald Trump, Stephen Witkoff, şi pe omul de afaceri Jared Kush...
Ieri
21:45
OSCE cere autorităților române să oprească hărțuirea și amenințările cu moartea la adresa Emiliei Șercan Ziarul National
Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei (RFoM), Jan Braathu, şi-a exprimat într-o declaraţie îngrijorarea profundă faţă de "hărţuirea, discred...
21:45
Vremea în Republica Moldova pe 23.01.2026: nori persistenți și episoade de ninsoare slabă Ziarul National
Vineri, 23 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub un cer predominant noros, dar cu schimbări vizibile față de ziua precedentă: apar tot mai fr...
21:45
Zelenski anunță acord cu Trump pentru garanții de securitate, dar recunoaște că disputa teritorială cu Rusia rămâne deschisă Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a ajuns la un acord cu Donald Trump privind garanţiile de securitate necesare pentru men...
19:45
Maia Sandu: unirea cu România rămâne opțiune „eventuală”, prioritară este aderarea Republicii Moldova la UE pentru a rămâne parte a lumii libere Ziarul National
Unirea cu România ar fi una dintre modalităţile prin care Republica Moldova ar putea avea garanţia că va rămâne parte a lumii libere şi va trăi în ...
19:45
Guvernul continuă consultările pe reforma administrației locale pentru primării mai puternice și servicii mai aproape de cetățeni Ziarul National
Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat, astăzi, la Guvern, unde au avut loc discuții cu un grup de primari - membr...
18:45
Zelenski, după discuția cu Trump la Davos, acuză UE de slăbiciune în Groenlanda și cere strategie clară pentru securitatea arctică și apărarea Europei Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat joi, după întâlnirea cu Donald Trump la Davos, răspunsul slab al Uniunii Europene în privinţa ...
18:45
Maia Sandu anunță agenda Președinției pentru 2026: integrarea europeană, securitatea națională și protejarea copiilor în mediul online Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat astăzi prioritățile Președinției pentru anul 2026, trasând direcțiile principale de acțiune ...
18:45
Zelenski anunță documente aproape gata pentru încheierea războiului și prima rundă de negocieri trilaterale Ucraina–SUA–Rusia în Emiratele Arabe Unite Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit joi, la Davos, cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „documentele menite să pună capă...
17:45
MAIA și partenerii de dezvoltare stabilesc direcțiile de modernizare și integrare europeană a agriculturii moldovenești Ziarul National
22 ianuarie 2026, Chișinău – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat ședința Consiliului sectorial pentru asistență externă în...
17:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Drona căzută la Crocmaz era încărcată cu 50 kg de substanțe EXPLOZIVE și un focos Ziarul National
Drona de 2,5 metri depistată într-o gospodărie din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, era încărcată cu 50 de kg de substanțe explozibile și p...
17:45
Valeriu Chiveri a discutat cu ambasadoarea Austriei despre situația regională și sprijinul pentru reintegrarea Republicii Moldova Ziarul National
Pe 22 ianuarie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, Stella Ava...
17:00
Maia Sandu a prezintat prioritățile Președinției pentru 2026: pace, integrare europeană, securitate și protecția copiilor în fața riscurilor lumii digitale Ziarul National
Președinția a prezentat prioritățile pentru anul 2026, într-un context global tot mai incert și instabil. Lumea trece prin schimbări rapide, mar...
17:00
Întâlnirea care poate decide PACEA în Ucraina. Trump anunță o conversație „bună” cu Zelenski și că va vorbi și cu Putin Ziarul National
Donald Trump și Volodimir Zelenski au purtat astăzi, 22 ianuarie, discuții la Davos, în Elveția. Purtătorul de cuvânt al președintelui Ucrainei,...
16:45
Universitățile din Moldova primesc 1,1 miliarde lei în 2026, cu bonusuri bugetare pentru performanță academică și de cercetare Ziarul National
Instituțiile publice de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, aflate în subordinea Ministerului Educației și Cerc...
16:45
Procuratura Generală propune înăsprirea Codului penal pentru combaterea traficului ilegal de arme și alinierea la standardele internaționale Ziarul National
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege pentru modificarea Codului penal, care urmărește consolidarea cadrului normativ în domeniul comb...
16:45
UNPR deschide filială la Chișinău: parteneriat extins cu MDED pentru investiții și digitalizare Ziarul National
Secretarii de stat ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Cristina Ceban, Natalia Selevestru și Oleg Bivol, au avut o întrevedere ...
15:45
Industria Republicii Moldova accelerează în 2025: producția industrială urcă cu 4,9%, împinsă de industria prelucrătoare, alimentară și energetică Ziarul National
Volumul producției industriale a înregistrat o creștere de 4,9% în perioada ianuarie–noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut...
15:45
„Linia INDEPENDENȚEI energetice” Vulcănești – Chișinău, TESTATĂ cu succes. Linia va putea acoperi peste 50% din consumul de energie în perioada de consum maxim Ziarul National
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău, supranumită și „Linia independenței energetice”, au fost efectuate astăzi. Minis...
15:30
ULTIMA ORĂ // Dodon, întrevedere cu ambasadorul NEACREDITAT al Rusiei în ziua când o dronă rusească cu EXPLOZIBIL a fost depistată la Crocmaz. Socialistul nu a scos un cuvânt despre „Shahed-ul” UCIGAȘ, dar a criticat autoritățile R. Moldova Ziarul National
Socialistul Igor Dodon a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, în cadrul căreia a adus cri...
14:45
Maia Sandu, despre o eventuală UNIRE a R. Moldova cu România: „Vrem să rămânem parte a lumii LIBERE, iar acest lucru poate fi asigurat prin aderarea la UE și, eventual, dacă R. Moldova ar fi sub protecția României” Ziarul National
Aderarea la Uniunea Europeană sau o eventuală unirea a R. Moldova cu România ar fi singurele opțiuni pentru ca țara noastră să poată rămâne part...
14:45
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a discutat cu ambasadoarea Regatului Unit despre sprijinul pentru reintegrarea Republicii Moldova și reîntregirea țării Ziarul National
La data de 22 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Regatului Uni...
14:30
ULTIMA ORĂ // Drona lansată de armata lui Putin și depistată într-o gospodărie din Crocmaz conține un dispozitiv EXPLOZIBIL. Cetățenii sunt EVACUAȚI din acea zonă Ziarul National
Drona cu lungimea de circa 2,5 metri, care a fost depistată în această dimineață în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, raionu...
14:15
EVO, ghișeul unic digital al statului: peste 600 de servicii publice accesibile pe evo.gov.md Ziarul National
Chișinău, 22 ianuarie 2026 – A fost lansat Portalul guvernamental integrat EVO. Portalul evo.gov.md devine punctul unic de acces la serviciil...
14:15
Mediul de afaceri român, chemat să investească în infrastructura energetică a Republicii Moldova Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o întrevedere cu reprezentanții Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR), în cadrul căreia au fost...
14:15
FSB anunţă arestarea unui presupus agent al serviciilor secrete moldovene, SIS respinge acuzaţiile şi denunţă o tentativă de manipulare Ziarul National
Serviciul rus de securitate (FSB) anunţă joi că a arestat un cetăţean rus, pe care îl acuză că este agent al serviciilor moldovene de informaţii, p...
