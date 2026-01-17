IMM-urile industriale pot obține audit energetic gratuit, printr-un apel lansat de GIZ și ODA

15:15

ProCredit Bank îți pune la dispoziție Depozitul ProClassic, o soluție simplă și sigură pentru economii, cu dobândă fixă și venit garantat. Depozitul poate fi deschis în MDL, EUR sau USD, pe o perioadă de la 6 până la 36 de luni, atât online, cât și la ghișeu. Dobânda rămâne fixă pe toată durata depozitului, iar la scadență acesta se reînnoiește automat pentru aceeași perioadă. Pentru economiile...