Expert: tranzacțiile imobiliare din Chișinău s-au redus cu 78,5% într-un an

15:00

Comerțbank pune la dispoziția clienților serviciul de transferuri internaționale de bani prin MoneyGram, destinat persoanelor care doresc să expedieze sau să primească fonduri din străinătate. Transferurile pot fi efectuate la orice unitate Comerțbank, în baza prezentării unui act de identitate valabil. Procedura este simplă, iar fondurile pot fi disponibile pentru ridicare în doar câteva...