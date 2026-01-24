FALSURI noi de la Igor Dodon: „Acord militar cu Ucraina” și „SUA excluse din lista partenerilor strategici”

14:40

O tânără din Republica Moldova care cerșea la Iași ducea, de fapt, o viață de lux. Femeia folosea un scaun cu rotile pentru a impresiona pe oameni, dar polițiștii au descoperit că avea închiriat un apartament de lux și avea și un telefon de ultimă generație, scrie antena3.ro. De asemenea, avea la ea o sumă [...] Articolul O femeie care cerșea în scaun cu rotile la Iași locuia într-un apartament de lux și mergea doar cu taxiul apare prima dată în NordNews.