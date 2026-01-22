Peștii caută claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
NordNews, 22 ianuarie 2026 20:10
Marte intră în Vărsător și începe un ciclu de șase săptămâni până pe data de 2 martie 2026. Citește horoscopul zilei de 23 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. În tot acest timp, energia colectivă se mută din structură către acțiuni de colaborare, potrivit catine.ro. Acest tranzit subliniază reziliența de care au nevoie [...] Articolul Peștii caută claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
20:10
Marte intră în Vărsător și începe un ciclu de șase săptămâni până pe data de 2 martie 2026. Citește horoscopul zilei de 23 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. În tot acest timp, energia colectivă se mută din structură către acțiuni de colaborare, potrivit catine.ro. Acest tranzit subliniază reziliența de care au nevoie [...] Articolul Peștii caută claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
18:00
Drona depistată în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, era de tip Shahed 2 și avea o încărcătură explozivă cu greutatea de 50 de kilograme. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, care a menționat că aparatul de zbor a fost dus într-un loc sigur și detonat, scrie Deschide.md. ”În urma investigațiilor s-a stabilit [...] Articolul VIDEO Ministrul Apărării: drona depistată la Crocmaz era de tip Shahed 2 apare prima dată în NordNews.
17:20
Documente oficiale ale instanței din Moscova contrazic versiunea prezentată de presa rusă și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei privind reținerea unui presupus „agent al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova”. Potrivit actelor judiciare, Serghei Mișin nu a fost arestat pentru spionaj, ci reținut de Ministerul rus de Interne într-un dosar de huliganism. [...] Articolul DOC „Agent SIS” doar pentru FSB: Serghei Mișin, reținut pentru huliganism apare prima dată în NordNews.
17:10
VIDEO Noi reguli de evaluare: Două note obligatorii, teze la alegere și autonomie mai mare pentru profesori # NordNews
Metodele de evaluare a elevilor din Republica Moldova se schimbă din anul de studii 2025–2026. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un nou set de reguli, care prevede minimum două note pe an la fiecare disciplină, dintre care una obligatoriu sumativă pentru promovare. Totodată, vor fi eliminate calificativele descriptive, precum „Excelent” sau „Bravo”, iar elevii [...] Articolul VIDEO Noi reguli de evaluare: Două note obligatorii, teze la alegere și autonomie mai mare pentru profesori apare prima dată în NordNews.
16:50
Poliția a oferit noi detalii în cazul dronei rusești depistate într-o gospodărie din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. În urma examinării efectuate de specialiștii Secției tehnico-explozive, s-a stabilit că aparatul era activ și conținea un dispozitiv explozibil. În aceste condiții, din cauza riscului major pentru populație, autoritățile au decis neutralizarea dronei printr-o explozie controlată, efectuată [...] Articolul Drona depistată la Crocmaz conținea un dispozitiv explozibil apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
16:30
EDITORIAL Bălțiul, între periferie și hub universitar regional. Educația transfrontalieră, un pariu realist pentru Republica Moldova # NordNews
Transformarea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți într-o instituție româno-română, realizată în parteneriat cu universitățile din Iași, ar fi o inițiativă benefică pentru întreaga regiune. Un asemenea proiect ar aduce numeroase avantaje, de la consolidarea vocației europene a Republicii Moldova până la dezvoltarea locală și crearea de noi oportunități pentru studenți. Ideea unei universități [...] Articolul EDITORIAL Bălțiul, între periferie și hub universitar regional. Educația transfrontalieră, un pariu realist pentru Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
15:50
VIDEO Condamnații pentru omorul lui Sergiu Oală cer pedepse mai blânde și se acuză reciproc în fața judecătorilor # NordNews
Nicu Gherman și Mihail Cebotari, condamnați la 22 și, respectiv, 17 ani de închisoare pentru omorul lui Sergiu Oală, au ajuns din nou în fața magistraților Curții de Apel Bălți. Cei doi au contestat sentința primei instanțe, cerând reducerea pedepselor, în ciuda faptului că și-au recunoscut anterior vina. Tensiunea a fost vizibilă în sala de [...] Articolul VIDEO Condamnații pentru omorul lui Sergiu Oală cer pedepse mai blânde și se acuză reciproc în fața judecătorilor apare prima dată în NordNews.
14:50
ONG-urile de la Chișinău condamnă atacurile împotriva jurnaliștilor. Mariana Rață, la RFI: Trebuie regândite mecanismele de protejare a presei # NordNews
Trebuie regândite mecanismele prin care să protejezi presa ca o instituție cu o valoare importantă într-o societate care este expusă unor influențe hibride din afară. Declarația aparține jurnalistei TV8, Mariana Rață, și a fost făcută în interviul Moldova Zoom. Moderatoarea emisiunii ”Cutia Neagră” a devenit în ultima perioada ținta unor atacuri orchestrate ce au drept [...] Articolul ONG-urile de la Chișinău condamnă atacurile împotriva jurnaliștilor. Mariana Rață, la RFI: Trebuie regândite mecanismele de protejare a presei apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
13:30
Retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI) nu presupune ruperea relațiilor bilaterale cu statele membre ale organizației, a declarat președinta Maia Sandu. Șefa statului a subliniat că autoritățile de la Chișinău vor menține acele acorduri care aduc beneficii directe cetățenilor, transmite Realitatea.md. Potrivit Maiei Sandu, Republica Moldova este interesată de o cooperare reală și [...] Articolul Maia Sandu: Retragerea din CSI nu afectează relațiile bilaterale ale Moldovei apare prima dată în NordNews.
13:00
Operațiune internațională: INI și autoritățile germane destructurează o rețea de droguri online # NordNews
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu autoritățile din Germania, a destructurat activitatea unui grup criminal organizat specializat în traficul ilegal de droguri prin intermediul platformelor darknet și clearnet. Investigațiile, inițiate în martie 2023, au vizat un grup de 11 persoane cu vârste între 23 și 36 de [...] Articolul Operațiune internațională: INI și autoritățile germane destructurează o rețea de droguri online apare prima dată în NordNews.
12:50
VIDEO Maia Sandu: „Pacea și libertatea R.Moldova pot fi asigurate prin aderarea la UE și, eventual, dacă R.Moldova ar fi sub protecția României” # NordNews
Republica Moldova are două soluții pentru a menține pacea și a rămâne parte a lumii libere – aderarea la Uniunea Europeană și dacă ar fi sub protecția României, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă susținută joi dimineața la Chișinău. Aceasta a accentuat că în acest moment există sprijinul populației pentru [...] Articolul VIDEO Maia Sandu: „Pacea și libertatea R.Moldova pot fi asigurate prin aderarea la UE și, eventual, dacă R.Moldova ar fi sub protecția României” apare prima dată în NordNews.
12:40
Migrație ilegală la frontieră. Trei moldoveni reținuți după ce opt cetățeni ucraineni au fost prinși într-un camion # NordNews
La începutul lunii ianuarie, polițiștii de frontieră din Republica Moldova, împreună cu funcționarii vamali, au dejucat o tentativă de migrație ilegală, depistând opt persoane ascunse într-un camion la Punctul de Trecere a Frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe. Incidentul a fost descoperit în timpul controlului de frontieră asupra unui camion care transporta, conform actelor prezentate, marfă din Ucraina spre [...] Articolul Migrație ilegală la frontieră. Trei moldoveni reținuți după ce opt cetățeni ucraineni au fost prinși într-un camion apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
12:30
Sportivii moldoveni au avut evoluții remarcabile la Cupa Europeană de Sambo desfășurată în Dubrovnik, Croația, aducând acasă medalii valoroase și confirmând potențialul țării în această disciplină. Alina Mihai a urcat pe podiumul categoriei 50 kg, împărțind medalia de bronz cu Ofek Yom Tov din Israel, în timp ce Irina Florya a devenit singura medaliată cu [...] Articolul Sportivii Moldovei, în top la Cupa Europeană de Sambo apare prima dată în NordNews.
12:10
Fostul consilier prezidențial al lui Igor Dodon pentru relații interetnice, Serghei Mișin, este persoana reținută la Moscova de ofițerii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Mai exact, FSB susține că Mișin a intrat în Federația Rusă în decembrie 2025 ca cetățean rus, iar în dispozitivele de comunicare ridicate de la acesta au fost descoperite [...] Articolul Serghei Mișin, reținut la Moscova de Serviciul Federal de Securitate apare prima dată în NordNews.
12:10
FOTO Moscova explodează cu furie: reglare de conturi în stil mafiot. Serghei Mișin – omul care l-a criticat pe Șor, ridicat cu girul FSB # NordNews
Reținerea la Moscova a lui Serghei Mișin, persoană cu conexiuni anterioare la grupul ȘOR (Partidul RENAȘTERE), este un nou episod de reglare de conturi internă, cu implicarea structurilor de securitate rusești. În cazul dat FSB. Mișin a intrat recent în conflict deschis cu cercurile apropiate lui Ilan Șor, după ce, în podcastul realizat de Inesa [...] Articolul FOTO Moscova explodează cu furie: reglare de conturi în stil mafiot. Serghei Mișin – omul care l-a criticat pe Șor, ridicat cu girul FSB apare prima dată în NordNews.
11:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit joi la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde urmează să se întâlnească cu fostul președinte american Donald Trump. Întâlnirea este programată pentru ora 12:00 GMT, a anunțat președinția ucraineană, citată de AFP, citată de agerpres.ro. Volodimir Zelenski participă la Forumul Economic Mondial de la Davos, în pofida declarațiilor [...] Articolul Volodimir Zelenski și Donald Trump se întâlnesc la Davos apare prima dată în NordNews.
11:30
Ploile torențiale fac ravagii în Grecia: doi morți și sute de intervenții ale pompierilor în Atena # NordNews
Grecia se confruntă cu efectele unor ploi torențiale puternice, care au provocat inundații severe, soldate cu cel puțin două decese și sute de intervenții ale echipelor de urgență, în special în Atena și sudul țării. Potrivit autorităților elene, o femeie a murit după ce a fost lovită de un autoturism luat de viituri în suburbia [...] Articolul Ploile torențiale fac ravagii în Grecia: doi morți și sute de intervenții ale pompierilor în Atena apare prima dată în NordNews.
11:10
Un fost primar din localitatea Logofteni, raionul Fălești, a fost obligat de Judecătoria Bălți, pe 19 ianuarie, să achite un prejudiciu material de peste 743 de mii de lei, cauzat în urma transmiterii în arendă a unui iaz din localitate. Potrivit deciziei instanței, fostul edil, Godlevschi Iosif, a fost recunoscut vinovat de neglijență în serviciu, [...] Articolul Un fost primar din Logofteni, obligat să achite peste 743 de mii de lei prejudiciu apare prima dată în NordNews.
11:00
Poliția de Frontieră a României a efectuat 73 de percheziții domiciliare în județul Botoșani, într-un dosar ce vizează obținerea frauduloasă a documentelor de identitate românești pentru persoane născute în Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Acțiunea s-a desfășurat joi, 22 ianuarie, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit [...] Articolul FOTO Anchetă de amploare în Botoșani: documente românești obținute ilegal pentru străini apare prima dată în NordNews.
10:50
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a demarat verificări la mai multe stații de alimentare din țară, după ce șoferii au reclamat cazuri de motorină înghețată. Potrivit autorităților, în Republica Moldova funcționează peste 640 de benzinării, dintre care 10 stații au fost selectate pentru inspecții, fiind vizate direct în urma [...] Articolul Benzinăriile, verificate după plângeri privind motorina înghețată apare prima dată în NordNews.
10:40
UNPR intră oficial pe piața din Republica Moldova, cu focus pe investiții și integrare europeană # NordNews
Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) a inaugurat oficial o filială în Republica Moldova, în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău, cu scopul de a consolida cooperarea economică dintre cele două state și de a sprijini mediul de afaceri în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Potrivit UNPR, noua structură va funcționa ca o platformă [...] Articolul UNPR intră oficial pe piața din Republica Moldova, cu focus pe investiții și integrare europeană apare prima dată în NordNews.
10:20
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată în dimineața zilei de astăzi, 22 ianuarie, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit oamenilor legii, zona a fost imediat securizată, iar la fața locului au fost solicitați specialiștii Secției [...] Articolul O dronă de 2,5 metri, depistată în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă apare prima dată în NordNews.
10:10
În fiecare colț al țării, zi de zi, angajații Ministerului Afacerilor Interne își îndeplinesc datoria asumată pentru siguranța cetățenilor. În spatele fiecărei uniforme se află responsabilități majore, provocări continue și un efort constant pentru menținerea ordinii publice și protejarea vieților omenești. Mii de apeluri sunt recepționate zilnic de către Serviciul Național Unic pentru Apelurile de [...] Articolul Siguranța cetățenilor, asigurată zi de zi de structurile Ministerului Afacerilor Interne apare prima dată în NordNews.
10:10
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Poate Republica Moldova converti capitalul de simpatie externă în stabilitate economică structurală # NordNews
Prezența premierului Alexandru Munteanu la Forumul Economic Mondial de la Davos marchează o schimbare de paradigmă în diplomația de la Chișinău: trecerea de la statutul de solicitant de asistență de urgență la cel de partener în arhitectura de securitate a Europei de Est. Teza centrală a guvernului este abandonarea definitivă a ambiguității geopolitice, însă reușita [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Poate Republica Moldova converti capitalul de simpatie externă în stabilitate economică structurală apare prima dată în NordNews.
Ieri
20:20
VIDEO Ministrul Culturii, în prima vizită oficială la Bălți: proiecte și dialog cu angajații din cultură # NordNews
Noul ministru al Culturii, Cristian Jardan, a ales municipiul Bălți pentru prima sa vizită oficială în afara Chișinăului. Pe 21 ianuarie, ministrul a ajuns în capitala de nord a republicii, unde a vizitat Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Casa de Cultură și Teatrul Național „Vasile Alecsandri”. Vizita a avut drept scop evaluarea situației din domeniul [...] Articolul VIDEO Ministrul Culturii, în prima vizită oficială la Bălți: proiecte și dialog cu angajații din cultură apare prima dată în NordNews.
20:10
Nativii reușesc să se echilibreze. Citește horoscopul zilei de 22 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Este a 4-a zi lunară și un moment în care poți recunoaște cu încredere dualitatea vieții. Balanța pe care mergi acum vine chiar din interiorul tău, potrivit catine.ro. Indiferent de zodie, ești invitată să stai cu gândurile [...] Articolul Scorpionii caută noi prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:40
Locuitorii satului Pepenii Noi, din comuna Pepeni, raionul Sîngerei, s-au trezit în plină iarnă fără apă potabilă. Sonda care alimenta localitatea s-a defectat chiar în ajunul sărbătorilor, iar timp de opt zile oamenii au fost lăsați să se descurce cum pot. Aceștia spun că au bătut de mai multe ori la ușa primăriei, dar fără [...] Articolul VIDEO Rămași fără apă de sărbători, localnicii din Pepeni și-au reparat singuri sonda apare prima dată în NordNews.
19:00
Influența grupării Șor în Găgăuzia s-a diminuat considerabil, iar acest lucru este tot mai vizibil, inclusiv prin lipsa protestelor organizate contra plată. O spune primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov. Potrivit edilului, acum în regiune are loc o schimbare semnificativă în dinamica relațiilor, de la influența grupării criminale Șor la cooperare și atragerea fondurilor europene, transmite IPN. [...] Articolul Primarul de Comrat, despre cum a scăzut influența grupării Șor în Găgăuzia apare prima dată în NordNews.
18:30
Muzicienii și lăutarii orchestrei populare „Ciocârlia” au anunțat trecerea la cele veșnice a lui Valeriu Ciobanu, violonist al formației și un artist care și-a consacrat întreaga viață culturii și artei muzicale. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Valeriu Ciobanu a activat timp îndelungat în cadrul orchestrei „Ciocârlia”, fiind unul dintre [...] Articolul Doliu în muzica populară: s-a stins Valeriu Ciobanu apare prima dată în NordNews.
15:10
În fiecare colț al țării, zi de zi, angajații Ministerului Afacerilor Interne își îndeplinesc datoria asumată pentru siguranța cetățenilor. În spatele fiecărei uniforme se află responsabilități majore, provocări continue și un efort constant pentru menținerea ordinii publice și protejarea vieților omenești. Mii de apeluri sunt recepționate zilnic de către Serviciul Național Unic pentru Apelurile de [...] Articolul Siguranța cetățenilor, asigurată zi de zi de structurile Ministerului Afacerilor Interne apare prima dată în NordNews.
14:40
O femeie care cerșea în scaun cu rotile la Iași locuia într-un apartament de lux și mergea doar cu taxiul # NordNews
O tânără din Republica Moldova care cerșea la Iași ducea, de fapt, o viață de lux. Femeia folosea un scaun cu rotile pentru a impresiona pe oameni, dar polițiștii au descoperit că avea închiriat un apartament de lux și avea și un telefon de ultimă generație, scrie antena3.ro. De asemenea, avea la ea o sumă [...] Articolul O femeie care cerșea în scaun cu rotile la Iași locuia într-un apartament de lux și mergea doar cu taxiul apare prima dată în NordNews.
13:50
15 persoane cu deficiențe de vedere au avut parte de o experiență culturală aparte, la Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți. Vizita a avut loc pe 20 ianuarie și a fost organizată de Asociația Obștească „Dreptul de a fi”. Participanții au explorat exponatele prin atingere, descoperind detalii din trecutul regiunii. „Am atins acolo o [...] Articolul Nevăzătorii au „pus mâna” pe istorie, la muzeul din Bălți apare prima dată în NordNews.
13:30
FOTO Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM # NordNews
Un bloc modernizat energetic aduce locatarilor confort sporit și facturi mai mici la energie, cu temperatură uniformă în apartamente, sisteme de încălzire eficiente și spații comune bine întreținute. Fațadele îngrijite și aspectul plăcut al clădirii sporesc atractivitatea blocului și satisfacția de a locui într-un spațiu modern. În același timp, 1 leu investit în eficiență energetică [...] Articolul FOTO Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM apare prima dată în NordNews.
12:30
Alegerile din Găgăuzia, blocate din cauza unei scheme ilegale: Curtea Supremă de Justiție suspendă activitatea „comisiei electorale” create de Adunarea Populară # NordNews
Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a pus pe pauză organizarea alegerilor din Găgăuzia, după ce a suspendat executarea hotărârilor prin care Adunarea Populară din Găgăuzia a creat o așa-numită „Comisie Electorală Centrală”. Decizia instanței este irevocabilă și reprezintă un verdict dur asupra unei construcții juridice considerate ilegale, care risca să compromită întregul proces [...] Articolul Alegerile din Găgăuzia, blocate din cauza unei scheme ilegale: Curtea Supremă de Justiție suspendă activitatea „comisiei electorale” create de Adunarea Populară apare prima dată în NordNews.
11:40
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a inițiat controale inopinate la mai multe stații de alimentare cu combustibil, ca urmare a sesizărilor primite de la consumatori privind posibile probleme de calitate a motorinei. Potrivit instituției, verificările vizează respectarea cerințelor legale privind calitatea combustibililor comercializați, urmând ca, în cazul depistării unor [...] Articolul Sesizări privind calitatea motorinei: controale la stațiile de alimentare apare prima dată în NordNews.
11:30
Afirmația președintei R. Moldova Maia Sandu că, în cazul organizării unui referendum despre unirea Basarabiei cu România, domnia sa ar vota pentru, a surprins pe mai toată lumea. Asta și pentru că în ultimii ani guvernarea PAS a pledat programatic pentru integrarea directă în Uniunea Europeană în calitate de stat recunoscut oficial de instituțiile internaționale. [...] Articolul Anatol Moraru // Cum să înțelegem îndemnul la Unire? apare prima dată în NordNews.
10:30
Alexandru Munteanu, după întrevederea cu delegația României la Davos: Construim punți care ne apropie de UE # NordNews
Relația dintre Republica Moldova și România este una solidă și durabilă, fundamentată pe prietenie și valori comune, care se consolidează constant prin proiectele dezvoltate în parteneriat. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul întrevederii cu delegația României, la Forumul Economic Mondial de la Davos, din care fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana [...] Articolul Alexandru Munteanu, după întrevederea cu delegația României la Davos: Construim punți care ne apropie de UE apare prima dată în NordNews.
09:40
Influența grupării Șor în Găgăuzia s-a diminuat considerabil, iar acest lucru este tot mai vizibil, inclusiv prin lipsa protestelor organizate contra plată. O spune primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov. Potrivit edilului, acum în regiune are loc o schimbare semnificativă în dinamica relațiilor, de la influența grupării criminale Șor la cooperare și atragerea fondurilor europene, transmite [...] Articolul Primarul de Comrat: Influența grupării Șor în Găgăuzia s-a diminuat considerabil apare prima dată în NordNews.
09:40
Prețurile producătorilor au crescut cu 6,3% într-un an, impulsionate de sectorul energetic # NordNews
La sfârșitul anului trecut, prețurile producătorilor au rămas stabile în toate sectoarele. Totuși, față de decembrie 2024, acestea au crescut în medie cu 6,3%, cu majorări de 7,6% în industria extractivă, 3,5% în cea prelucrătoare și 35% în sectorul energetic, transmite IPN. Biroul Național de Statistică precizează că, în decembrie, comparativ cu luna noiembrie, prețurile [...] Articolul Prețurile producătorilor au crescut cu 6,3% într-un an, impulsionate de sectorul energetic apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Mercur cazimi se află în Vărsător, deci și în prim-plan. Citește horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Acest fenomen celest se întâmplă atunci când planeta este foarte aproape de Soare. Planeta comunicării se încarcă astfel cu vitalitate și claritate, potrivit catine.ro. În timp ce planeta Mercur necesită precizie logică [...] Articolul Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:20
Baletul clasic „Don Quijote”, una dintre cele mai îndrăgite povești ale repertoriului universal, va prinde viață pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, pe 31 ianuarie la ora 12:00, într-o versiune specială, interpretată de copiii Academiei de Balet „ATTITUDE”, alături de artiști ai teatrului liric „Maria Bieșu”. Inspirat din celebrul roman al lui Miguel de Cervantes [...] Articolul VIDEO „Don Quijote” vine pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” apare prima dată în NordNews.
18:10
VIDEO „Ne vedem pe lumea cealaltă!” Un militar, în stare critică după ce a încercat să-și ia zilele # NordNews
Un tânăr de 22 de ani, originar din raionul Soroca și militar prin contract într-o unitate a Armatei Naționale din raionul Florești, luptă pentru viață pe patul de spital. Potrivit medicilor de la Spitalul Raional Florești, starea lui este critică, după ce, în această dimineață, ar fi încercat să-și pună capăt zilelor. „Ne vedem în [...] Articolul VIDEO „Ne vedem pe lumea cealaltă!” Un militar, în stare critică după ce a încercat să-și ia zilele apare prima dată în NordNews.
16:40
Cracovia, desemnată cel mai curat oraș din lume. A depășit metropole din Japonia și Emiratele Arabe # NordNews
Cracovia, unul dintre cele mai importante orașe istorice din Polonia, a fost desemnat cel mai curat oraș din lume, obținând un scor impresionant de 98,5% într-un clasament global realizat de compania internațională Radical Storage. Orașul european a depășit metropole renumite din Japonia și Emiratele Arabe Unite, cunoscute pentru standardele ridicate de curățenie și ordine urbană, [...] Articolul Cracovia, desemnată cel mai curat oraș din lume. A depășit metropole din Japonia și Emiratele Arabe apare prima dată în NordNews.
15:50
Tânăr militar din Florești, în stare critică după ce ar fi încercat să se sinucidă. A lăsat un mesaj de adio pe Instagram # NordNews
Un tânăr de 22 de ani, militar prin contract în cadrul unei unități a Armatei Naționale din Florești, se află în stare critică la Spitalul Raional Florești, după ce, în dimineața zilei de astăzi, ar fi încercat să-și ia viața. Potrivit informațiilor preliminare, tânărul a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj de adio, [...] Articolul Tânăr militar din Florești, în stare critică după ce ar fi încercat să se sinucidă. A lăsat un mesaj de adio pe Instagram apare prima dată în NordNews.
15:40
VIDEO Mai mulți bani, specialiști mai bine plătiți și servicii mai bune: miza amalgamării # NordNews
Reforma administrativă, inițiată de Guvern acum doi ani, a reușit, deocamdată, să unească doar 2 localități din toată republica. În total, 34 de primării din cele 898 au inițiat procedura de amalgamare. În cadrul emisiunii NordNews Live, am analizat cu trei primari, care se află la etape diferite ale acestui proces, ce presupune această inițiativă, [...] Articolul VIDEO Mai mulți bani, specialiști mai bine plătiți și servicii mai bune: miza amalgamării apare prima dată în NordNews.
15:20
Potrivit datelor oficiale ale Agenției Servicii Publice, valabile la 31 decembrie 2025, 356.833 de persoane din stânga Nistrului dețin cetățenia moldovenească. Conform Registrului de stat al populației, în evidențele autorităților figurează în total 364.885 de locuitori ai regiunii, diferența fiind reprezentată de persoane cu statut de străin sau apatrid. Statisticile mai arată că 298.851 de persoane dispun de acte [...] Articolul ASP: peste 356 de mii de locuitori din stânga Nistrului sunt cetățeni ai R. Moldova apare prima dată în NordNews.
13:30
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Nu putem reforma administrația locală doar cu bâlbâieli și timiditate instituțională # NordNews
Actualul demers de reformă a administrației publice locale din Republica Moldova nu reprezintă o simplă ajustare a organigramelor, ci o tentativă critică de a restabili viabilitatea statului la nivel de bază. Teza centrală a guvernării pornește de la o evidență matematică: fragmentarea teritorială excesivă condamnă comunitățile la un statut de asistat permanent, unde bugetele locale [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Nu putem reforma administrația locală doar cu bâlbâieli și timiditate instituțională apare prima dată în NordNews.
13:00
Dosarul penal privind uciderea tânărului Sergiu Oală din Bălți revine în atenția magistraților. Doi noi inculpați, Cumpăna Victor și Pricop Vlad, au fost citați pe 20 ianuarie la Judecătoria Bălți. Ambii sunt acuzați că l-ar fi ajutat pe Nicu Gherman, principalul făptaș, să se ascundă de autorități în perioada în care era dat în urmărire. [...] Articolul VIDEO Ar fi ajutat ucigașul să se ascundă. Cazul Sergiu Oală, din nou în instanță apare prima dată în NordNews.
12:40
Un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut de Poliția de Frontieră Română în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, după ce pe numele acestuia a fost identificat un mandat de arestare emis de autoritățile române pentru infracțiuni de fals și uz de fals. Incidentul a avut loc pe 11 ianuarie, în jurul orei 12:10, [...] Articolul Un cetățean al Republicii Moldova, reținut de poliția română la frontieră apare prima dată în NordNews.
11:00
Guvernul a dat startul consultărilor publice pentru reforma administrativă, un proces care ar urma să schimbe modul în care sunt organizate localitățile și oferite serviciile publice. Anunțul a fost făcut marți, 20 ianuarie, de secretarul general al Guvernului Alexei Buzu, care a precizat că obiectivul reformei este crearea unor primării mai puternice și servicii mai [...] Articolul VIDEO Guvernul pornește consultările pentru reforma administrativă apare prima dată în NordNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.