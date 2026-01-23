VIDEO  L-au luat la bătaie pe directorul companiei de electricitate din cauza întreruperilor de curent, la Mogilev-Podolsk

19:40

Locuitorii satului Pepenii Noi, din comuna Pepeni, raionul Sîngerei, s-au trezit în plină iarnă fără apă potabilă. Sonda care alimenta localitatea s-a defectat chiar în ajunul sărbătorilor, iar timp de opt zile oamenii au fost lăsați să se descurce cum pot. Aceștia spun că au bătut de mai multe ori la ușa primăriei, dar fără [...] Articolul VIDEO Rămași fără apă de sărbători, localnicii din Pepeni și-au reparat singuri sonda apare prima dată în NordNews.