Țările UE au acceptat interzicerea importurilor de gaze rusești: Cele două state care s-au opus aprobării finale
Moldova1, 26 ianuarie 2026 14:40
Planul Uniunii Europene de a interzice importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobat, pe 26 ianuarie, de țările blocului comunitar, ceea ce înseamnă că documentul poate fi adoptat ca lege. Proiectul face obligatorie din punct de vedere juridic promisiunea UE de a rupe legăturile cu fostul său furnizor principal de gaze, la aproape patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, informează Reuters.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
14:50
Escrocherie, îmbogățire ilicită sau fals în declarații: Constantin Țuțu își va afla sentința pe 27 ianuarie # Moldova1
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, cercetat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, urmează să-și afle sentința pe 27 ianuarie.
Acum 30 minute
14:40
Țările UE au acceptat interzicerea importurilor de gaze rusești: Cele două state care s-au opus aprobării finale # Moldova1
Planul Uniunii Europene de a interzice importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobat, pe 26 ianuarie, de țările blocului comunitar, ceea ce înseamnă că documentul poate fi adoptat ca lege. Proiectul face obligatorie din punct de vedere juridic promisiunea UE de a rupe legăturile cu fostul său furnizor principal de gaze, la aproape patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, informează Reuters.
14:40
Maia Sandu la Varșovia: R. Moldova și Polonia, unite în consolidarea securității și a proiectului european # Moldova1
Republica Moldova a rezistat ferm în fața unei ingerințe rusești sistematice și fără precedent și a investit în consolidarea propriei reziliențe, având alături parteneri de încredere. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, pe 26 ianuarie, în cadrul vizitei sale în Polonia, unde a apreciat rolul Varșoviei în întărirea apărării și contracararea amenințărilor moderne, precum și susținerea consecventă și credibilă a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene.
Acum o oră
14:10
Chiciură în R. Moldova: Doar 26% din școli și-au suspendat activitatea din cauza condițiilor meteo # Moldova1
Un număr de 174 de instituții de învățământ primar și secundar din Republica Moldova și-au sistat activitatea luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo, urmând ca elevii și profesorii să recupereze, pe parcursul anului școlar, orele neefectuate astăzi.
14:10
Clubul de fotbal Zimbru Chișinău a oficializat al treilea transfer din această perioadă de mercato # Moldova1
Zimbru Chișinău își întărește lotul în vederea fazei a doua a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal. Clubul din capitală a anunțat numele celui de-al treilea fotbalist cooptat în această perioadă de mercato. Belarusul Ilia Vasilevici a semnat din postura de jucător liber de contract. Până a ajunge la Zimbru, mijlocașul ofensiv de 25 de ani a evoluat în Belarus și Ucraina. În ultimele două sezoane, Ilia Vasilevici a jucat la Torpedo-BelAZ Jodino.
Acum 2 ore
14:00
Chiciură în R. Moldova: Doat 26% din școli și-au suspendat activitatea din cauza condițiilor meteo # Moldova1
Un număr de 174 de instituții de învățământ primar și secundar din Republica Moldova și-au sistat activitatea luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo, urmând ca elevii și profesorii să recupereze orele neefectuate pe parcursul anului școlar.
13:50
Mesaj pentru Consiliul Europei: Executarea hotărârii CtEDO privind profesorii turci „stagnează grav” în R. Moldova # Moldova1
Executarea hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauza Özdil și alții v. Republica Moldova „stagnează grav”, semnalează Asociația Promo-LEX și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).
13:50
Din 2027 se va opera cu valori cadastrale reactualizate: pot fi verificate și contestate până pe 30 aprilie # Moldova1
Republica Moldova va utiliza, începând cu anul viitor, valori cadastrale reactualizate în cadrul unui proces de evaluare desfășurat la nivelul întregii țări. Lansarea procedurilor de informare a cetățenilor a fost anunțată de către directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, pe 26 ianuarie.
13:40
Vitalie Mihalache, cercetat într-un dosar de corupție, și-a găsit o nouă funcție la Primăria Chișinău # Moldova1
Fostul șef al Direcției mobilitate urbană din cadrul Primăriei Chișinău, Vitalie Mihalache, suspendat din funcție pentru presupusa implicare în fraude la achizițiile publice, pare să-și fi găsit o nouă funcție publică. Acesta a participat luni, 26 ianuarie, la ședința Primăriei Chișinău.
13:20
Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit în instanță pentru a depune mărturie în dosarul lui Vlad Plahotniuc # Moldova1
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fostă viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, urmează să fie aduși silit în instanță pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”, în care Vlad Plahotniuc se află pe banca acuzaților. Decizia a fost luată luni, 26 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, după ce cei doi nu s-au prezentat la ședința de judecată.
13:10
Ion Ceban neagă legăturile cu Denis Cuculescu, omul de afaceri condamnat pentru trădare de patrie în interesul Federației Ruse # Moldova1
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, neagă „orice legătură” cu Denis Cuculescu, omul de afaceri condamnat recent la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie. Ceban reclamă „acuzații politice” la adresa sa, după ce fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a solicitat anchetarea primarului pentru trădare de patrie.
Acum 4 ore
13:00
Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit în instanță pentru a depune mărturie în dosarul „Frauda bancară” # Moldova1
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fostă viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, urmează să fie aduși silit în instanță pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”, în care Vlad Plahotniuc se află pe banca acuzaților. Decizia a fost luată luni, 26 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, după ce cei doi nu s-au prezentat la ședința de judecată.
13:00
FCSB-ul în picaj: echipa bucureșteană a suferit a 8-a înfrângere în Superliga românească de fotbal # Moldova1
FCSB își continuă evoluțiile oscilante în Superliga românească de fotbal. Campioana en-titre a suferit a 8-a înfrângere în actuala ediție de campionat și riscă să rateze calificarea în play-off. În etapa a 23-a, discipolii lui Elias Charalambous au cedat cu neverosimilul scor de 1:4, pe teren propriu, în fața grupării CFR Cluj, după ce câteva zile mai devreme pierduse cu același scor și în grupa unică a Ligii Europei pe terenul formației croate Dinamo Zagreb.
12:50
Mii de consumatori din R. Moldova au rămas fără lumină din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile # Moldova1
Funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale Republicii Moldova a fost afectată de poleiul și ghețușul din ultima zi, provocând deconectări temporare de lumină în mii de case ale oamenilor.
12:30
Piața internă va fi asigurată cu carne de pasăre suficientă, dau asigurări producătorii autohtoni: Ucraina acoperă doar 20% din consum # Moldova1
Sistarea temporară a importului de carne de pasăre din Ucraina nu va afecta esențial piața din R. Moldova. Producătorii autohtoni susțin că sunt capabili să acopere importurile din țara vecină, care constituie circa 20% din consumul anual, însă refuză să anticipeze eventuale scumpiri ale cărnii de pasăre.
12:10
AC Milan a remizat cu AS Roma în deplasare, pe Stadio Olimpico, scor 1:1, într-un meci din etapa a 22-a a campionatului italian de fotbal. „Rossonerii” sunt deja la 5 puncte de liderul clasamentului, Inter Milano.
12:00
Avocatul Poporului sugerează că militarul decedat s-a împușcat în cap din cauza bullyingului # Moldova1
Militarul de 24 de ani, care a decedat săptămâna trecută după ce s-a împușcat în cap într-o unitate din garnizoana Florești, ar fi recurs la acest gest din cauza umilințelor la care era supus în cadrul Armatei Naționale, sugerează Avocatul Poporului, Ceslav Panico.
12:00
Rusia înregistrează cel mai mic număr de companii noi din ultimii 14 ani: declin în 60 de regiuni # Moldova1
În Federația Rusă s-a înregistrat cel mai mic număr de companii noi deschise în ultimii 14 ani, potrivit estimărilor efectuate de FinExpertiza pentru publicația „Izvestia”, pe baza datelor Serviciului Fiscal Federal.
11:50
O nouă schemă de înșelăciune a fost semnalată în municipiul Chișinău, victimele fiind, din nou, persoanele în vârstă. Mai mulți indivizi necunoscuți au mers la domiciliile vârstnicilor, prezentându-se în mod fals drept angajați ai Direcției generale asistență medicală și socială (DGAMS) a Consiliului municipal Chișinău, și i-ar fi somat să cumpere diverse produse prezentate ca fiind „benefice pentru sănătate”.
11:40
Holocaust: Teritoriul fostului Ghetou din Chișinău, marcat cu elemente comemorative din piatră # Moldova1
Teritoriul fostului Ghetou din Chișinău va fi marcat cu elemente comemorative din piatră cu ocazia comemorării victimelor Holocaustului.
11:30
Manchester United, o nouă victorie importantă! „Diavolii Roșii" au învins liderul Arsenal Londra # Moldova1
Manchester United s-a descătușat de la venirea noului antrenor Michael Carrick. După ce au învins rivala din oraș, Manchester City, "diavolii roșii" s-au impus și în fața liderului Arsenal Londra. Manchester United a obținut victoria pe terenul adversarului cu scorul de 3-2 într-un meci ce a contat pentru etapa a 23-a a Premier League.
11:20
Cea mai tânără deputată renunță la mandat: Anastasia Nichita alege să se dedice familiei și carierei sportive # Moldova1
Luptătoarea Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat, obținut la alegerile din 28 septembrie 2025, pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut luni, 26 ianuarie, într-un mesaj public.
11:20
Manchester United, nouă victorie importantă! „Diavolii Roșii" au învins liderul Arsenal Londra # Moldova1
Manchester United s-a descătușat de la venirea noului antrenor Michael Carrick. După ce au învins rivala din oraș, Manchester City, "diavolii roșii" s-au impus și în fața liderului Arsenal Londra. Manchester United a obținut victoria pe terenul adversarului cu scorul de 3-2 într-un meci ce a contat pentru etapa a 23-a a Premier League.
11:10
Prețul aurului depășește pentru prima dată 5.000 de dolari pe uncie: Cauza - declarațiile lui Trump # Moldova1
Aurul a depășit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul politicilor și declarațiilor haotice ale președintelui american Donald Trump, care determină tot mai mulți investitori să caute un refugiu sigur în metalul prețios, relatează The Guardian.
Acum 6 ore
11:00
R. Moldova suspendă temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina. Ordinul a fost semnat luni, 26 ianuarie, de directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, și va intra în vigoare după publicarea acestuia în Monitorul Oficial.
11:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acționat în judecată aproximativ 1.500 de persoane care nu și-au procurat, pe parcursul anului 2025, prime de asigurare obligatorie medicală în sumă fixă, așa cum îi obligă legislația.
10:30
Șeful diplomației de la Chișinău va răspunde întrebărilor adresate de parlamentari europeni, la sesiunea APCE # Moldova1
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, va ține, miercuri, un discurs la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care se va desfășura, în perioada 26 - 28 ianuarie, la Strasbourg.
10:20
Maia Sandu, vizită la Muzeul masacrului de la Katyn: „Pactul Ribbentrop - Molotov a rupt destine și a lăsat răni adânci în memoria popoarelor noastre” # Moldova1
Consecințele pactului Ribbentrop - Molotov, care „a rupt destine, a distrus familii și a lăsat răni adânci” sunt resimțite și astăzi în Republica Moldova și Polonia. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, după ce a vizitat duminică, 25 ianuarie, Muzeul masacrului de la Katyn din Varșovia, un loc dedicat comemorării uneia dintre cele mai tragice crime ale secolului XX.
10:00
Incendii la două întreprinderi din regiunea rusă Krasnodar, după un atac cu drone: O persoană a fost rănită # Moldova1
Fragmente de dronă au căzut peste două întreprinderi din orașul Slaviansk-na-Kubani, din regiunea Krasnodar a Rusiei, provocând incendii și rănind o persoană, a anunțat luni centrul regional pentru situații de urgență.
10:00
Vortex polar în SUA: Cel puțin 10 morți. Temperaturile resimțite ar putea ajunge la -45 de grade Celsius # Moldova1
O furtună puternică de iarnă a provocat moartea a cel puțin zece persoane în Statele Unite, lăsând fără electricitate peste un milion de gospodării și blocând la sol mii de avioane. Considerată de unii meteorologi drept unul dintre cele mai grave episoade de iarnă din ultimele decenii în Statele Unite.
09:50
Un tânăr de 30 de ani a decedat în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie, în rezultatul unui grav accident rutier produs pe un drum din raionul Fălești. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima era angajată a Inspectoratului de Poliție din același raion.
09:40
EVO permite salariaților să verifice lunar contribuțiile pentru viitoarea pensie și alte plăți sociale # Moldova1
Salariații pot verifica online dacă angajatorul declară toate veniturile și achită contribuțiile aferente muncii prestate. Astfel, aceștia se pot asigura că, la atingerea vârstei de pensionare, vor beneficia de o pensie calculată echitabil, în conformitate cu contribuțiile achitate.
09:30
Un tânăr de 30 de ani a decedat în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie, în rezultatul unui grav accident rutier produs pe un drum din raionul Fălești. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima era angajat al Inspectoratului de Poliție din același raion.
09:20
R. Moldova suspendă temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina. Ordinul a fost semnat luni, 26 ianuarie, de directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, și va intra în vigoare după publicarea acestuia în Monitorul Oficial.
09:10
Tot mai mulți proprietari își declară veniturile din chirii, iar încasările la buget au crescut cu peste 27% în 2025 # Moldova1
Tot mai mulți proprietari care își dau locuințele în chirie își declară veniturile și achită impozitele aferente. În anul 2025, încasările la buget din impozitul pe chirii au crescut vizibil, pe fondul unei conformări fiscale mai bune, dar și al intensificării acțiunilor de informare și control, arată datele oficiale.
Acum 8 ore
09:00
Condițiile meteo cresc riscul de rupturi de conductoare electrice, atenționează Ministerul Energiei # Moldova1
Condițiile meteo nefavorabile prognozate pentru luni, 26 ianuarie, pot provoca dificultăți în funcționarea rețelelor electrice, avertizează Ministerul Energiei. Precipitațiile și fenomenele asociate sezonului rece pot duce la rupturi de conductoare, avarii la pilonii de electricitate, precum și la îngreunarea accesului echipelor de intervenție în zonele afectate, în special în localitățile rurale și în regiunile greu accesibile.
08:50
Maia Sandu, vizită la Muzeul masacrului de la Katyn în debutul deplasării oficiale în Polonia # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, întreprinde astăzi, 26 ianuarie, o vizită oficială în Republica Polonă. Agenda deplasării a fost deschisă printr-un moment de profundă reflecție istorică. Șefa statului a vizitat Muzeul masacrului de la Katyn din Varșovia, un loc dedicat comemorării uneia dintre cele mai tragice crime ale secolului XX.
08:30
Ministerul Energiei atenționează: condițiile meteo cresc riscul de rupturi de conductoare # Moldova1
Condițiile meteo nefavorabile prognozate pentru astăzi, 26 ianuarie, pot provoca dificultăți în funcționarea rețelelor electrice, avertizează Ministerul Energiei. Potrivit autorităților, precipitațiile și fenomenele asociate sezonului rece pot duce la rupturi de conductoare, avarii la pilonii de electricitate, dar și la îngreunarea accesului echipelor de intervenție în zonele afectate, în special în localitățile rurale și în regiunile greu accesibile.
08:30
Un an în plus la stagiul de cotizare va costa aproape 23.000 de lei în 2026. Câți cetățeni și-au „cumpărat pensii” în 2025 # Moldova1
Un an în plus la stagiul de cotizare contra bani. Un număr de 680 de persoane și-au cumpărat, pe parcursul anului 2025, contribuția anuală pentru pensii. Cifra este mai mică în comparație cu anul 2024, când Compania Națională pentru Asigurări Sociale (CNAS) a înregistrat 720 de astfel de contracte.
08:00
Moașele, cele care veghează două vieți în același timp: „O muncă responsabilă, necesită multă răbdare” # Moldova1
Zi de zi, moașele asistă la miracolul vieții. Ele veghează asupra sănătății mamei și copilului, oferă sprijin, încurajare și îndrumare pe parcursul sarcinii și al nașterii. Este o profesie care cere răbdare, empatie și dedicare, dar recompensa vine imediat: zâmbetul unei mame care își ține pentru prima dată copilul în brațe.
07:50
Numărul persoanelor traumatizate, în creștere din cauza poleiului. Poliția vine cu avertizări # Moldova1
Numărul persoanelor traumatizate este în creștere constantă, din cauza poleiului format pe străzi și trotuare, avertizează Poliția, cu trimitere la datele furnizate de serviciile de urgență. Tot mai mulți oameni ajung la spital cu diverse traumatisme, după ce alunecă pe gheață.
07:30
Corespondență Dan Alexe | Datoria americanilor: pentru europeni, o „armă financiară extremă” greu de utilizat # Moldova1
Mai multe inițiative economice par să indice că europenii ar dispune, în realitate, de serioase pârghii și mijloace de presiune asupra SUA. În Germania, de pildă, se fac cereri de retragere a aurului depozitat în seifurile americane, în valoare de miliarde de euro, ca urmare a deteriorării relațiilor transatlantice și a imprevizibilității lui Donald Trump. Germania deține a doua cea mai mare rezervă națională de aur din lume, după SUA, din care aproximativ 164 de miliarde de euro – 1.236 de tone – sunt depozitate la New York.
07:30
Peste trei mii de chișinăuieni au avut nevoie de vaccin antirabic anul trecut, dublu față de 2024 # Moldova1
Peste trei mii de locuitori din Chișinău au avut nevoie, anul trecut, de vaccin antirabic după ce au fost mușcați de câini, cazurile fiind duble față de 2024. De la începutul lunii, astfel de ser se administrează și în toate cele cinci asociații medicale teritoriale din capitală, precum și în trei spitale municipale. Până acum, așa servicii prestau numai două instituții medicale din Chișinău.
07:20
Școlile din municipiul Chișinău nu vor activa luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Anunțul a fost făcut aseară de primarul capitalei, Ion Ceban. Potrivit edilului, decizia a fost luată în contextul formării poleiului pe drumuri și trotuare, dar și ținând cont de recomandările Ministerului Educației și Cercetării.
Acum 12 ore
03:50
Cuceriți de vinul moldovenesc și de tradițiile noastre, doi chinezi ai decis să se mute în Republica Moldova pentru a studia vinificația. Au dezvoltat un vin bio. Invenția schimbă regula privind utilizarea sulfului în vin, folosit de zeci de ani pentru a asigura stabilitatea băuturii Este și una dintre substanțele care pot provoca dureri de cap.
Acum 24 ore
22:00
Patinoare pe trotuare: 250 de persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu fracturi # Moldova1
Drumurile din întreaga țară s-au transformat în adevărate patinoare. Poleiul le-a creat probleme atât șoferilor, cât și pietonilor. Locuitorii capitalei au patinat la propriu pe trotuare și mulți au ajuns la spital cu fracturi sau luxații. Peste 250 de persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu fracturi și luxații. Instituția anunță că fluxul de pacienți este sporit, iar personalul medical este implicat la capacitate maximă.
21:50
Cuceriți de vinul moldovenesc și de tradițiile noastre, doi chinezi ai decis să se mute în Republica Moldova pentru a studia vinificația. Au dezvoltat un vin bio. Invenția schimbă regula privind utilizarea sulfului în vin, folosit de zeci de ani pentru a asigura stabilitatea băuturii Este și una dintre substanțele care pot provoca dureri de cap.
21:40
Armata Națională a Republica Moldova este una dintre cele mai slab dotate din lume. Este concluzia unui raport pentru anul 2026, realizat de publicația Global Firepower. Clasamentul, care include 145 de țări, analizează capacitățile terestre, navale și aeriene, resursele financiare, logistice și geografice, fără a include armele nucleare.
21:30
Drumurile din toată țara, adevărate patinoare: 250 de persoane au ajuns la spital cu fracturi # Moldova1
Drumurile din întreaga țară s-au transformat în adevărate patinoare. Poleiul le-a creat probleme atât șoferilor, cât și pietonilor. Locuitorii capitalei au patinat la propriu pe trotuare și mulți au ajuns la spital cu fracturi sau luxații. Peste 250 de persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu fracturi și luxații. Instituția anunță că fluxul de pacienți este sporit, iar personalul medical este implicat la capacitate maximă.
21:30
Negocierile privind războiul din Ucraina, desfășurate în Emiratele Arabe Unite, au depășit așteptările inițiale, fiind caracterizate de oficiali americani drept foarte constructive. La Washington se discută tot mai deschis despre posibilitatea unei întâlniri directe dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, relatează Axios și CNN. Între timp, bombardamentele nu contenesc, iar la Kiev și în alte orașe, zeci de mii de oameni îngheață în case, după loviturile rusești asupra infrastructurii critice. Volodimir Zelenski, care astăzi, 25 ianuarie, își sărbătorește ziua de naștere, a cerut din nou sprijin militar pentru țara sa.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.