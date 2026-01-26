Ministerul Energiei atenționează: condițiile meteo cresc riscul de rupturi de conductoare
Moldova1, 26 ianuarie 2026 08:30
Condițiile meteo nefavorabile prognozate pentru astăzi, 26 ianuarie, pot provoca dificultăți în funcționarea rețelelor electrice, avertizează Ministerul Energiei. Potrivit autorităților, precipitațiile și fenomenele asociate sezonului rece pot duce la rupturi de conductoare, avarii la pilonii de electricitate, dar și la îngreunarea accesului echipelor de intervenție în zonele afectate, în special în localitățile rurale și în regiunile greu accesibile.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
08:30
Ministerul Energiei atenționează: condițiile meteo cresc riscul de rupturi de conductoare # Moldova1
Condițiile meteo nefavorabile prognozate pentru astăzi, 26 ianuarie, pot provoca dificultăți în funcționarea rețelelor electrice, avertizează Ministerul Energiei. Potrivit autorităților, precipitațiile și fenomenele asociate sezonului rece pot duce la rupturi de conductoare, avarii la pilonii de electricitate, dar și la îngreunarea accesului echipelor de intervenție în zonele afectate, în special în localitățile rurale și în regiunile greu accesibile.
08:30
Un an în plus la stagiul de cotizare va costa aproape 23.000 de lei în 2026. Câți cetățeni și-au „cumpărat pensii” în 2025 # Moldova1
Un an în plus la stagiul de cotizare contra bani. Un număr de 680 de persoane și-au cumpărat, pe parcursul anului 2025, contribuția anuală pentru pensii. Cifra este mai mică în comparație cu anul 2024, când Compania Națională pentru Asigurări Sociale (CNAS) a înregistrat 720 de astfel de contracte.
Acum o oră
08:00
Moașele, cele care veghează două vieți în același timp: „O muncă responsabilă, necesită multă răbdare” # Moldova1
Zi de zi, moașele asistă la miracolul vieții. Ele veghează asupra sănătății mamei și copilului, oferă sprijin, încurajare și îndrumare pe parcursul sarcinii și al nașterii. Este o profesie care cere răbdare, empatie și dedicare, dar recompensa vine imediat: zâmbetul unei mame care își ține pentru prima dată copilul în brațe.
07:50
Numărul persoanelor traumatizate, în creștere din cauza poleiului. Poliția vine cu avertizări # Moldova1
Numărul persoanelor traumatizate este în creștere constantă, din cauza poleiului format pe străzi și trotuare, avertizează Poliția, cu trimitere la datele furnizate de serviciile de urgență. Tot mai mulți oameni ajung la spital cu diverse traumatisme, după ce alunecă pe gheață.
Acum 2 ore
07:30
Corespondență Dan Alexe | Datoria americanilor: pentru europeni, o „armă financiară extremă” greu de utilizat # Moldova1
Mai multe inițiative economice par să indice că europenii ar dispune, în realitate, de serioase pârghii și mijloace de presiune asupra SUA. În Germania, de pildă, se fac cereri de retragere a aurului depozitat în seifurile americane, în valoare de miliarde de euro, ca urmare a deteriorării relațiilor transatlantice și a imprevizibilității lui Donald Trump. Germania deține a doua cea mai mare rezervă națională de aur din lume, după SUA, din care aproximativ 164 de miliarde de euro – 1.236 de tone – sunt depozitate la New York.
07:30
Peste trei mii de chișinăuieni au avut nevoie de vaccin antirabic anul trecut, dublu față de 2024 # Moldova1
Peste trei mii de locuitori din Chișinău au avut nevoie, anul trecut, de vaccin antirabic după ce au fost mușcați de câini, cazurile fiind duble față de 2024. De la începutul lunii, astfel de ser se administrează și în toate cele cinci asociații medicale teritoriale din capitală, precum și în trei spitale municipale. Până acum, așa servicii prestau numai două instituții medicale din Chișinău.
07:20
Școlile din municipiul Chișinău nu vor activa luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Anunțul a fost făcut aseară de primarul capitalei, Ion Ceban. Potrivit edilului, decizia a fost luată în contextul formării poleiului pe drumuri și trotuare, dar și ținând cont de recomandările Ministerului Educației și Cercetării.
Acum 6 ore
03:50
Cuceriți de vinul moldovenesc și de tradițiile noastre, doi chinezi ai decis să se mute în Republica Moldova pentru a studia vinificația. Au dezvoltat un vin bio. Invenția schimbă regula privind utilizarea sulfului în vin, folosit de zeci de ani pentru a asigura stabilitatea băuturii Este și una dintre substanțele care pot provoca dureri de cap.
Acum 12 ore
22:00
Patinoare pe trotuare: 250 de persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu fracturi # Moldova1
Drumurile din întreaga țară s-au transformat în adevărate patinoare. Poleiul le-a creat probleme atât șoferilor, cât și pietonilor. Locuitorii capitalei au patinat la propriu pe trotuare și mulți au ajuns la spital cu fracturi sau luxații. Peste 250 de persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu fracturi și luxații. Instituția anunță că fluxul de pacienți este sporit, iar personalul medical este implicat la capacitate maximă.
21:50
Cuceriți de vinul moldovenesc și de tradițiile noastre, doi chinezi ai decis să se mute în Republica Moldova pentru a studia vinificația. Au dezvoltat un vin bio. Invenția schimbă regula privind utilizarea sulfului în vin, folosit de zeci de ani pentru a asigura stabilitatea băuturii Este și una dintre substanțele care pot provoca dureri de cap.
21:40
Armata Națională a Republica Moldova este una dintre cele mai slab dotate din lume. Este concluzia unui raport pentru anul 2026, realizat de publicația Global Firepower. Clasamentul, care include 145 de țări, analizează capacitățile terestre, navale și aeriene, resursele financiare, logistice și geografice, fără a include armele nucleare.
21:30
Drumurile din toată țara, adevărate patinoare: 250 de persoane au ajuns la spital cu fracturi # Moldova1
Drumurile din întreaga țară s-au transformat în adevărate patinoare. Poleiul le-a creat probleme atât șoferilor, cât și pietonilor. Locuitorii capitalei au patinat la propriu pe trotuare și mulți au ajuns la spital cu fracturi sau luxații. Peste 250 de persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu fracturi și luxații. Instituția anunță că fluxul de pacienți este sporit, iar personalul medical este implicat la capacitate maximă.
21:30
Negocierile privind războiul din Ucraina, desfășurate în Emiratele Arabe Unite, au depășit așteptările inițiale, fiind caracterizate de oficiali americani drept foarte constructive. La Washington se discută tot mai deschis despre posibilitatea unei întâlniri directe dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, relatează Axios și CNN. Între timp, bombardamentele nu contenesc, iar la Kiev și în alte orașe, zeci de mii de oameni îngheață în case, după loviturile rusești asupra infrastructurii critice. Volodimir Zelenski, care astăzi, 25 ianuarie, își sărbătorește ziua de naștere, a cerut din nou sprijin militar pentru țara sa.
21:10
Furtună puternică în SUA: trei victime, stare de urgență în 18 state și mii de zboruri anulate # Moldova1
O furtună deosebit de puternică face ravagii în mare parte a Statelor Unite (SUA). Intemperiile au făcut cel puțin trei victime. În 18 state a fost decretată stare de urgență, iar americanii au luat cu asalt magazinele pentru a-și face provizii. Furtuna de zăpadă a lăsat peste 730 de mii de persoane fără curent electric și a dus la anularea a mii de zboruri.
21:00
(FOTO) Accidente rutiere din cauza vremii. O autospecială a derapat în șanț, două persoane au fost rănite # Moldova1
ACTUALIZARE: Mai multe accidente rutiere au avut loc pe parcursul zilei de duminică, 25 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice și a neechipării autovehiculelor pentru sezonul rece. La intrarea în satul Sirota din raionul Orhei, o autospecială antrenată în lucrări de întreținere a drumului a derapat de pe carosabilul alunecos și a fost proiectată în șanțul de pe marginea traseului. Două persoane aflate în autospecială au suferit traumatisme și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Un alt autovehicul a deraiat de pe traseu la ieșirea din orașul Sângera, iar în raionul Orhei au fost înregistrate cinci accidente rutiere. Pe străzi și trasee s-a format polei, iar riscul producerii accidentelor rutiere crește, atenționează Poliția.
20:30
Baschetul în format 3 la 3 se dezvoltă și în Republica Moldova. Federația de profil a organizat în premieră o competiție de acest gen, la care au participat 40 de echipe.
20:10
În municipiul Chișinău există zone unde iluminatul public lipsește complet. La intersecția străzilor Calea Basarabiei și Tăbăcăria Veche nu sunt instalați nici piloni de iluminat, nici marcaje pentru trecerile de pietoni. Șoferii, cicliștii și pietonii se expun seară de seară pericolului, dar autoritățile nu se grăbesc să rezolve problema.
19:50
Ministerul Educației recomandă școlilor să decidă cum vor avea loc lecțiile luni, 26 ianuarie # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării recomandă școlilor și autorităților locale să decidă dacă pentru luni, 26 ianuarie, este necesar un regim special al lecțiilor, cum ar fi desfășurarea lecțiilor online. Îndemnul vine în contextul condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș în ultimele 24 de ore.
Acum 24 ore
19:40
Ministerul Educației recomandă școlilor să decidă modul de desfășurare a lecțiilor pentru luni, 26 ianuarie # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării recomandă școlilor și autorităților locale să analizeze situația fiecărei școli și să decidă dacă pentru luni, 26 ianuarie, este necesar un regim special al lecțiilor, cum ar fi desfășurarea lecțiilor online. Îndemnul vine în contextul condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș în ultimele 24 de ore.
19:00
Cancelarul german se va întâlni pe 26 ianuarie cu liderii națiunilor de la Marea Nordului: vor discuta despre securitate # Moldova1
Cancelarul german, Friedrich Merz, se va întâlni luni, 26 ianuarie, cu liderii națiunilor europene riverane Mării Nordului la un summit convocat inițial din motive economice și energetice, dar care se va concentra acum mai ales pe securitate, în urma disputei cu președintele american Donald Trump privind Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.
18:30
Drumurile din întreaga țară s-au transformat în adevărate patinoare. Poleiul le-a creat probleme atât șoferilor, cât și pietonilor. Locuitorii capitalei au patinat la propriu pe trotuare și mulți au ajuns la spital cu fracturi sau luxații.
18:30
Mikaela Shiffrin este în formă maximă înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Schioarea americană a obținut a 108-a sa victorie de etapă în Cupa Mondială. Shiffrin a atins această bornă în concursul de slalom din cadrul etapei desfășurate în stațiunea cehă Špindlerův Mlýn. Cu un avans considerabil după prima manșă, americanca a devansat-o cu aproape două secunde pe a doua clasată, elvețianca Camille Rast.
18:10
Românii de pretutindeni sărbătoresc pe 24 ianuarie Mica Unire, ziua în care a fost pusă temelia statului român modern. Dar evenimentele care trebuiau să fie o sărbătoare de suflet a românilor s-au transformat în scena mai multor proteste.
17:40
Australian Open: Svitolina a elimiminat-o pe Andreeva, Alcaraz nu i-a dat multe șanse lui Paul # Moldova1
Tenismena ucraineancă Elina Svitolina s-a calificat în sferturile de finală ale turneului feminin de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Într-o partidă din optimile de finală, sportiva născută în orașul Odesa a învins-o în două seturi, scor 6:2, 6:4 pe Mirra Andreeva, jucătoare care evoluează sub drapel neutru. Svitolina a controlat ostilitățile, iar de partea cealaltă Andreeva nu și-a găsit ritmul și nu i-a pus prea multe probleme ucrainencei.
17:30
O mică Românie la Bruxelles: EuropaNova, școala care cultivă limba și cultura românească în Belgia # Moldova1
De zece ani, comunitatea românilor din Belgia are posibilitatea de a-și păstra legătura cu țara-mamă prin educația copiilor într-o școală cu predare în limba română. EuropaNova a devenit, în timp, un adevărat cuib de cultură românească la Bruxelles. Pornit inițial ca un proiect ce îmbina o școală de limbi străine cu o bibliotecă românească în capitala Belgiei, EuropaNova reunește astăzi peste 60 de copii care au unul sau ambii părinți originari din România sau Republica Moldova. Aceștia studiază limba și cultura românească în cadrul cursurilor de weekend, o oportunitate care, spun părinții, îi ajută pe cei mici să mențină legătura cu familiile rămase în țara de baștină.
17:20
Lapoviță și ghețuș | În capitală este împrăștiat material antiderapant în stațiile de așteptare, spre școli, grădinițe și spitale # Moldova1
Pe drumurile din țară, precum și din capitală se circulă în condiții de ceață, pe alocuri densă, și s-a format ghețuș. În acest sens, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență. Muncitorii au intervenit pe parcursul nopții în 32 de raioane cu lucrări de combatere a lunecușului și de deszăpezire, fiind împrăștiate 829 de tone de sare și 92 de tone de material antiderapant.
16:30
Papa Leon al XIV-lea a cerut intensificarea eforturilor pentru a pune capăt războiului din Ucraina # Moldova1
Papa Leon al XIV-lea a declarat duminică că atacurile rusești împotriva Ucrainei lasă civilii din țară expuși frigului iernii și a cerut încetarea conflictului. El susține că prelungirea ostilităților lărgește prăpastia dintre popoare și îndepărtează și mai mult posibilitatea unei păci juste și durabile. Mesajul a fost transmis de la fereastra Palatului Apostolic, după rugăciunea de duminică, 25 ianuarie, scrie Reuters.
16:20
Un nou jucător în componența echipei Zimbru Chișinău. După mijlocașul ucrainean Danilo Boiko, și fundașul panamez Kevin Berkeley s-a alăturat oficial „galben-verzilor". Acesta a jucat până acum în campionatul intern al Panamei, la FC Tauro, FC UMECIT, Club Deportivo Universitario și Veraguas United, dar și în Costa Rica, la gruparea Asociacion Deportiva San Carlos.
16:00
În memoria victimelor Holocaustului: expoziție și lansare de carte la Biblioteca Națională # Moldova1
Anual, pe 27 ianuarie, este marcată Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului. În memoria victimelor, Biblioteca Națională va găzdui expoziția tematică cu genericul „Pogromul de la Chișinău (1903) în contextul crimelor împotriva umanității”, precum și o lansare de carte.
15:20
Un autovehicul a deraiat de pe traseu duminică, 25 ianuarie, la ieșirea din orașul Sângera. Acesta nu era echipat corespunzător pentru sezonul rece. Din cauza condițiilor meteorologice, și în raionul Orhei au fost înregistrate cinci accidente rutiere. Pe străzi și trasee s-a format polei, iar riscul producerii accidentelor rutiere crește, atenționează Poliția.
15:10
Cicâldău și Etim au marcat, iar CSU Craiova a urcat din nou pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal # Moldova1
CS Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În etapa a 23-a „alb-albaștrii" au învins cu 2:0 pe teren propriu formația FC Botoșani. Discipolii antrenorului portughez Filipe Coelho au făcut diferența în ultima jumătate de oră a partidei disputate pe stadionul Ion Oblemenco.
14:40
Mii de persoane au ieșit în stradă sâmbătă, 24 ianuarie, în centrul orașului Tirana, capitala Albaniei, pentru a protesta împotriva Guvernului. Demonstrația a degenerat în ciocniri cu forțele de ordine, soldate cu cel puțin 25 de arestări și 11 polițiști răniți.
14:30
Rusia își completează rândurile cu luptători străini. Operațiuni prin care sunt încorporați soldații # Moldova1
Numărul recruților din Rusia a început să scadă după patru ani de război împotriva Ucrainei. Între timp, campaniile de recrutare ale Kremlinului în străinătate par să se intensifice, scriu jurnaliștii Meduza. La începutul lunii ianuarie, videoclipurile virale care păreau să arate ofițeri ruși maltratând recruți africani au determinat oficialii ucraineni să lanseze noi avertismente potrivit cărora armata lui Vladimir Putin consideră luptătorii străini ca fiind „de unică folosință”. Cu toate acestea, promisiunile de salarii mari și cetățenie rapidă continuă să atragă mii de tineri, în special din țările cu venituri mici, în rândurile armatei ruse.
14:10
Accident rutier la Sângera din cauza poleiului și a neechipării corespunzătoare a autovehiculului # Moldova1
Un autovehicul a deraiat de pe traseu duminică, 25 ianuarie, la ieșirea din orașul Sângera, din cauza condițiilor meteorologice și pentru că nu era echipat corespunzător pentru sezonul rece. Pe străzi și trasee s-a format polei, iar riscul producerii accidentelor rutiere crește, atenționează Poliția.
13:50
Un autovehicul a deraiat de pe traseu duminică, 25 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice și pentru că nu era echipat corespunzător pentru sezonul rece. Pe străzi și trasee s-a format polei, iar riscul producerii accidentelor rutiere crește, atenționează Poliția.
12:50
Hainele vechi vor fi reutilizate sau transformate în produse noi: „Le arunc sau le donez” # Moldova1
Industria modei este a doua cea mai poluantă din lume, care generează aproximativ 10% din emisiile globale de carbon. Hainele vechi ajunse la gunoi reprezintă o sursă majoră de poluare, mai ales dacă vorbim despre articole din poliester. În Republica Moldova, autoritățile intenționează să deschidă primele centre de colectare a textilelor, dar acest lucru se va întâmpla abia în 2028. Până la implementarea sistemului, hainele uzate pot fi duse la magazine second-hand.
12:20
Ceața și lunecușul fac circulația rutieră dificilă pe unele porțiuni de drum. Poliția îndeamnă șoferii să fie prudenți # Moldova1
Pe mai multe trasee naționale se circulă în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. În acest sens, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență. Muncitorii au intervenit pe parcursul nopții în 32 de raioane cu lucrări de combatere a lunecușului și de deszăpezire, fiind împrăștiate 829 de tone de sare și 92 de tone de material antiderapant.
12:10
Pe mai multe trasee naționale se circulă în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. În acest sens, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență. Muncitorii au intervenit pe parcursul nopții în 32 de raioane cu lucrări de combatere a lunecușului și de deszăpezire, fiind împrăștiate 829 de tone de sare și 92 de tone de material antiderapant.
12:00
Un alpinist a urcat în vârful zgârie-norului Taipei 101 fără corzi și echipament de protecție: „Priveliște incredibilă și vânt puternic” # Moldova1
Alpinistul american Alex Honnold a escaladat zgârie-norul Taipei 101, cu o înălțime de 508 metri, fără corzi și fără echipament de protecție, scrie The Associated Press.
11:30
Oficial american: O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia va avea loc pe 1 februarie la Abu Dhabi # Moldova1
O nouă rundă de discuții ruso-ucrainene mediate de Statele Unite va avea loc duminica viitoare, tot la Abu Dhabi, a declarat un oficial american, care a vorbit despre progrese înregistrate în discuțiile desfășurate în acest format timp de două zile în capitala Emiratelor Arabe Unite, chiar dacă nu au ajuns la vreo înțelegere care să apropie Rusia și Ucraina de încheierea războiului, relatează agențiile Reuters și EFE.
11:10
Mai multe persoane au mărșăluit în centrul orașului Durham sâmbătă, 24 ianuarie, pentru a protesta după ce un bărbat a fost împușcat de către ofițerii federali la Minnesota. Mulțimea de câteva zeci de persoane a cerut desființarea Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite, scrie presa străină.
10:20
Atenție, ceață și lunecuș! Drumarii au intervenit în peste 30 de raioane. Șoferii și pietonii, îndemnați să circule cu prudență # Moldova1
Pe mai multe trasee naționale se circulă în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. În acest sens, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență. Muncitorii au intervenit pe parcursul nopții în 32 de raioane cu lucrări de combatere a lunecușului și de deszăpezire, fiind împrăștiate 829 de tone de sare și 92 de tone de material antiderapant.
10:20
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a dat start procesului de alegere a noului rector. Sesiunea de depunere a dosarelor se încheie pe 6 februarie. Conform regulamentului USM, la concurs pot participa cadre didactice și cercetători cu titluri științifice sau științifico-didactice.
09:40
Atenție, ceață și lunecuș! Drumarii au intervenit în timpul nopții în peste 30 de raioane # Moldova1
Pe mai multe trasee naționale se circulă în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. Drumarii îndeamnă conducătorii auto să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță și să evite manevrele riscante. Totodată, muncitorii efectuează lucrări de combatere a lunecușului și de deszăpezire.
09:00
Suprafețele cultivate cu soia, în scădere: „O cultură pretențioasă la schimbările climatice, iubește precipitații, temperaturi mai scăzute” # Moldova1
Republica Moldova a suspendat importul de furaje combinate din Ucraina, după ce au fost depistate reziduuri ale substanței interzise metronidazol în furaje și ouă provenite din exploatații avicole. Cazul scoate la iveală dependența țării noastre de furajele importate. În acelați timp, tot mai puțini fermieri din țara noastră cultivă soia, una dintre plantele de bază din compoziția furajelor destinate alimentației animalelor.
09:00
Marele Marco Odermatt, învins la Kitzbühel. Schiorul elvețian a fost devansat de italianul Giovanni Franzoni în proba de coborâre, la o nouă etapă a Cupei Mondiale de schi alpin, desfășurată la celebra stațiune din Austria. Cei doi sportivi s-ar putea înfrunta din nou la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, care vor începe pe 6 februarie și vor fi transmise în direct și în exclusivitate de Moldova 1.
Ieri
08:30
Peste 3.000 de persoane investigate în 2025 pentru depistarea tuberculozei: 27 de cazuri, confirmate # Moldova1
Peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire a tuberculozei, în cadrul a patru proiecte finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din fondul măsurilor de profilaxie.
24 ianuarie 2026
21:50
Patru copii, zece nepoți și 19 strănepoți, averea unui locuitor din Costești, la o sută de ani: „A fost și bine, și rău” # Moldova1
Patru copii, zece nepoți și 19 strănepoți - este averea lui Ion Mereacre, ajuns la o sută de ani. Cu bune și cu rele, cu provocări și bucurii, destinul i-a oferit centenarului forța să ajungă la această vârstă remarcabilă. Ion Mereacre este încă plin de planuri și îi inspiră pe cei din jurul lui.
21:20
Cartea „Documente privind istoria românilor”, lansată la Iași de Ziua Unirii Principatelor Române # Moldova1
Mica Unire a mai fost marcată la Iași cu un eveniment editorial important. A fost lansat un volum care propune o lectură provocatoare asupra drumului către înființarea statului român modern. Editorii lucrării, doi istorici din Republica Moldova, pun la dispoziția cititorilor documente inedite din arhivele rusești. Actele contribuie la o mai bună înțelegere a capitolului istoric scris la 24 ianuarie 1859.
21:00
Ministră din Groenlanda, către Trump: Nicio putere externă nu trebuie să ne decidă soarta bogăției naturale # Moldova1
Ministrul minelor din Groenlanda respinge încercările Statelor Unite (SUA) de a împărți resursele minerale ale insulei sale, afirmând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogății naturale a teritoriului arctic.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.