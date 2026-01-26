Maia Sandu la Varșovia: R. Moldova și Polonia, unite în consolidarea securității și a proiectului european

21:30

Negocierile privind războiul din Ucraina, desfășurate în Emiratele Arabe Unite, au depășit așteptările inițiale, fiind caracterizate de oficiali americani drept foarte constructive. La Washington se discută tot mai deschis despre posibilitatea unei întâlniri directe dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, relatează Axios și CNN. Între timp, bombardamentele nu contenesc, iar la Kiev și în alte orașe, zeci de mii de oameni îngheață în case, după loviturile rusești asupra infrastructurii critice. Volodimir Zelenski, care astăzi, 25 ianuarie, își sărbătorește ziua de naștere, a cerut din nou sprijin militar pentru țara sa.