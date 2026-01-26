Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit în instanță pentru a depune mărturie în dosarul lui Vlad Plahotniuc

07:30

Mai multe inițiative economice par să indice că europenii ar dispune, în realitate, de serioase pârghii și mijloace de presiune asupra SUA. În Germania, de pildă, se fac cereri de retragere a aurului depozitat în seifurile americane, în valoare de miliarde de euro, ca urmare a deteriorării relațiilor transatlantice și a imprevizibilității lui Donald Trump. Germania deține a doua cea mai mare rezervă națională de aur din lume, după SUA, din care aproximativ 164 de miliarde de euro – 1.236 de tone – sunt depozitate la New York.