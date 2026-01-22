FSB: „agent moldovean” reținut în Rusia. SIS respinge acuzațiile. Surse: ar fi fost consilier al lui Dodon
Zugo.md, 22 ianuarie 2026 10:50
Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB) a anunțat reținerea, la Moscova, a unui presupus „agent al serviciilor speciale moldovenești", care ar fi venit în Rusia pentru a îndeplini o „misiune ce amenința securitatea" statului rus, potrivit agenției TASS. FSB susține că, în mijloacele de comunicare confiscate de la
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:10
ultima oră, foto | Dronă de mari dimensiuni, depistată în curtea unei case din raionul Ștefan Vodă # Zugo.md
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Aparatul a fost găsit în grădina unei case nelocuite, potrivit informațiilor oferite de autorități. La fața locului urmează să intervină experții Secției tehnico-explozive
Acum 2 ore
09:50
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în următoarele zile, începând cu 22 ianuarie 2026, se așteaptă un ciclon de precipitații sub diferite forme, inclusiv ninsori. „Echipele de intervenție rămân mobilizate 24/7 și sunt pregătite să intervină prompt pentru menținerea siguranței circulației pe drumurile publice naționale. Drumarii vor
09:20
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se vor desfășura în perioada 6-22 februarie în Italia și vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări. Patru dintre aceștia vor reprezenta Republica Moldova, transmite diez.md. Mai exact, echipa de sportivi, care ne vor reprezenta la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026,
09:10
Comisia Europeană a anunțat că va aloca 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în 2026, fonduri destinate sprijinirii a 239 de milioane de persoane afectate de crize umanitare, în contextul reducerii finanțărilor din partea altor donatori. Bugetul, similar cu cel din anul precedent, va fi folosit pentru asigurarea accesului
Acum 4 ore
08:40
O întâmplare mai puțin obișnuită a avut loc într-un oraș din Donețk, Ucraina, într-o zonă tampon a frontului. O bătrână a scris în zăpadă un mesaj în care cere de mâncare, iar soldații ucraineni care au văzut cu ajutorul dronei cererea femeii, au trimis alimente pe calea aerului. Din păcate, evacuarea nu a fost posibilă,
08:20
Influența grupării Șor în Găgăuzia s-a diminuat considerabil, iar acest lucru este tot mai vizibil, inclusiv prin lipsa protestelor organizate contra plată. O spune primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov. Potrivit edilului, acum în regiune are loc o schimbare semnificativă în dinamica relațiilor, de la influența grupării criminale Șor la cooperare și atragerea fondurilor europene, transmite IPN.
Acum 24 ore
19:00
Președintele american Donald Trump a promis miercuri, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că nu va recurge la forță pentru a anexa Groenlanda, dar a insistat că își menține obiectivul ca SUA să cumpere această „bucată de gheață pentru a proteja lumea" și a cerut „negocieri imediate", informează AFP și Reuters,
14:00
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor putea beneficia, în perioada următoare, de proceduri simplificate pentru recunoașterea permiselor de conducere moldovenești. Adunarea Națională a Franței a votat în unanimitate Acordul bilateral privind recunoașterea permiselor de conducere eliberate de autoritățile Republicii Moldova, a anunțat Igor Grosu, președintele Parlamentului, într-o postare pe rețelele sociale.
13:40
Doi bărbați, de 26 și de 42 de ani, au fost găsiți vinovați de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și fără a deține permis de conducere, anunță Procuratura Generală (PG). Prin hotărârile instanței, inculpații au fost condamnați la pedeapsa cu închisoarea: primul – la 3 ani și
13:20
video | „Dacă nu suntem la masă, vom ajunge în meniu”. Premierul Canadei, discurs la adresa lui Trump, fără să-i pronunțe numele # Zugo.md
La Forumul de la Davos, Donald Trump a primit replici dure din partea liderilor lumii. După discursul președintelui Franței, a venit rândul ca premierul Canadei, Mark Carney, să atragă atenția întregii lumi că ordinea mondială s-a schimbat. Totul vine după ce ultima ambiție a lui Trump, cea cea de a anexa Groenlanda, să fie picătura care a umplut paharul
12:40
Un biciclist a murit într-un accident rutier produs marți, 20 ianuarie, în localitatea Prodănești, raionul Florești. Potrivit informațiilor preliminare, un microbuz de marca Mercedes, condus de un bărbat de 35 de ani, a tamponat un biciclist care se deplasa pe traseul R-14, în interiorul localității. În urma impactului, biciclistul, un
12:00
Premierul Munteanu, la Davos: România, principalul partener comercial și investițional al Republicii Moldova # Zugo.md
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată pe o prietenie strânsă și valori comune, dar se întărește tot mai mult prin fiecare proiect realizat împreună. Declarația a fost făcută de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții delegației române la Forumul Economic Mondial de la Davos
11:40
Un pieton a murit într-un accident rutier produs marți seara, în jurul orei 19:00, pe traseul G90 Ungheni–Cetireni, anunță Poliția. Din cercetările preliminare efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că un microbuz de marca Ford Transit, condus de un bărbat de 41 de ani, a accidentat un pieton
11:20
Subsidiara din Republica Moldova a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a primit licență de trader de gaze în Republica Moldova, de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energetică de la Chișinău, relevă datele analizate de Profit.ro. Societatea
11:10
Radu Dutcovici, după acuzațiile diasporei de escrocherie. Cel puțin unei persoane i-a fost returnată donația # Zugo.md
„Suma totală colectată în trei ani a fost de 3675 de euro, bani care au fost utilizați exclusiv pentru ajutorarea persoanelor și familiilor nevoiașe. Activitatea mea a fost și este una transparentă, desfășurată în timp, cu beneficiari reali", a declarat Radu Dutcovici într-o reacție publică după apariția anchetei ZdG, care arată că acesta ar fi
Ieri
10:30
Inspectoratul pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a demarat controale inopinate la mai multe stații de alimentare cu combustibil, în urma sesizărilor privind posibile neconformități ale calității motorinei. Potrivit instituției, reclamațiile au fost recepționate atât prin intermediul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori, cât și din mediul online. În
10:00
„URSS” sau „Federazione Russa”: Moldovenii din Italia pot solicita corectarea locului de naștere în documente # Zugo.md
Ambasada Republicii Moldova în Italia anunță că autoritățile locale italiene vor proceda la rectificarea documentelor de identitate ale cetățenilor Republicii Moldova în care locul de naștere este indicat eronat ca „URSS", „SUN" sau „Federazione Russa", deși persoanele sunt născute în Republica Moldova. Potrivit misiunii diplomatice, problema a fost semnalată anterior
09:20
Un procuror anticorupție din cadrul Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud, suspendat în prezent din funcție, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției. Sentința a fost pronunțată la 20 ianuarie de Judecătoria Cahul, sediul Central.
09:10
Un angajat al Penitenciarului nr. 18 – Brănești a fost reținut marți, 20 ianuarie, de Inspectoratul Național de Investigații (INI), anunță Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). Astfel, ANP susține că va oferi suportul necesar organelor de drept și cooperează cu instituțiile abilitate în vederea desfășurării investigațiilor. Totodată, anterior reținerii, ANP
08:50
Ministerul Educației și Cercetării continuă Programul național de învățare a limbii române pentru perioada 2026–2028. Proiectul documentului, aflat în avizare, stabilește direcții de consolidare a competențelor de comunicare în limba română, în scopul creșterii incluziunii lingvistice și al integrării civice, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Programul vizează în mod special
08:30
Vladimir Plahotniuc ar putea fi cercetat pentru fals în acte într-un nou dosar penal. Despre inițierea unui proces penal „pe faptul confecționării, deținerii, utilizării actelor cu identitate falsă", a anunțat procurorul Alexandru Cernei, marți, 20 ianuarie 2026, în cadrul dezbaterilor pe marginea cererii privind prelungirea arestului preventiv pe numele lui Plahotniuc, deținut în prezent în Penitenciarul
20 ianuarie 2026
14:00
Cum se adoptă legile? Liceenii, invitați să participe la un exercițiu practic direct în Parlament # Zugo.md
Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să participe la programul educațional „LEGE pentru TINE(ri)", destinat elevilor din clasele X–XII, care oferă posibilitatea de a înțelege, printr-un exercițiu practic, modul în care sunt elaborate și adoptate legile. Potrivit Parlamentul Republicii Moldova, fiecare instituție de învățământ interesată va forma o
13:20
Neutralitatea limitează NATO, dar nu exclude sprijinul pentru R. Moldova, afirmă șeful Apărării din România # Zugo.md
În eventualitatea unui atac militar asupra Republicii Moldova, Alianța Nord-Atlantică nu ar putea interveni direct, având în vedere statutul de neutralitate al țării. Totuși, ar putea fi identificate alte forme de sprijin internațional, inclusiv prin așa-numite „Coaliții de Voință", similare celor discutate în prezent în contextul Ucrainei. Declarația a fost făcută de Gheorghiță Vlad, șeful
12:50
Cracovia este cel mai curat oraș din lume, conform unui studiu global realizat de Radical Storage. Distincția se bazează pe analiza a peste 70 de mii de recenzii ale turiștilor, care au evaluat curățenia spațiilor publice și eficiența gestionării deșeurilor, scrie Digi24. Orașul polonez a obținut un rating de curățenie
12:30
Guvernul Republicii Moldova a lansat reforma administrației publice locale, iar prima etapă va consta în consultări extinse cu primari, experți, autorități locale și cetățeni. Anunțul a fost făcut de Alexei Buzu, secretar general al Guvernul Republicii Moldova. Potrivit lui Buzu, Executivul își propune să implementeze reforma în mod participativ, astfel
12:10
O minoră de 14 ani, originară din Republica Moldova, este căutată de familie după ce a dispărut în Franța. Părinții solicită sprijinul oamenilor pentru identificarea adolescentei și transmit că au sesizat autoritățile. Potrivit informațiilor făcute publice de familie, Marinela Raru nu a mai fost văzută din joi, 15 ianuarie 2026,
11:50
Un condamnat care își executa pedeapsa într-un penitenciar de tip deschis este căutat de autorități, după ce a evadat în după-amiaza zilei de
11:40
Un fenomen natural rar a fost observat în raionul Sîngerei, în noaptea de luni spre marți, în zona localităților Rădoaia și Sîngereii Noi. Imaginile au fost publicate de Cristian Cainarian, președintele Consiliului Raional Sîngerei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sursei, fenomenul a fost vizibil luni seara și marți dimineața devreme și este asociat cu … Articolul foto | Fenomen rar pe cerul R. Moldovei: lumini aurorale, vizibile în nordul țării apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Caritate sau manipulare? Zeci de persoane spun că au fost induse în eroare de un „activist” cu peste 100 de mii de urmăritori # Zugo.md
„Bună ziua, vă mulțumesc pentru comentariile de susținere. Puteți vorbi câteva minute?”. Din 2023, zeci de persoane din diasporă spun că au primit acest mesaj din partea lui Radu Dutcovici, un „activist” cunoscut pe rețelele sociale, urmărit de peste 100 de mii de persoane. După această introducere, urma, de fiecare dată, aceeași poveste: o mamă … Articolul Caritate sau manipulare? Zeci de persoane spun că au fost induse în eroare de un „activist” cu peste 100 de mii de urmăritori apare prima dată în ZUGO.
10:20
O tânără de 25 de ani din Republica Moldova a fost depistată cerșind în municipiul Iași, după ce a fost surprinsă de Poliția Locală Iași în timp ce apela la mila trecătorilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit presei locale, femeia folosea un scaun cu rotile și susținea că ar avea probleme grave de sănătate. … Articolul Cerșetorie în Iași: o tânără din R. Moldova, amendată. Era cazată în regim hotelier apare prima dată în ZUGO.
09:50
O puternică furtună de zăpadă alimentată de influența Marilor Lacuri a creat haos pe drumurile din statul Michigan. Peste 100 de vehicule au fost implicate într-un carambol pe o porțiune a autostrăzii I‑196, în apropiere de Grand Rapids. Este unul dintre cele mai grave accidente cauzate de valul de vreme extremă care afectează în prezent … Articolul video | Accident în lanț cu peste 100 de mașini pe o autostradă din Michigan apare prima dată în ZUGO.
09:30
CSJ dispune citarea a 36 de martori ai apărării în dosarul „Kuliok”. Ceban, Greceanîi și Batrîncea, printre cei vizați # Zugo.md
Primarul Ion Ceban, vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea și fostul premier Zinaida Greceanîi vor fi citați în calitate de martori ai apărării în dosarul „Kuliok” (Sacoșa neagră), în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, care a dispus citarea a 36 de martori ai apărării din cele … Articolul CSJ dispune citarea a 36 de martori ai apărării în dosarul „Kuliok”. Ceban, Greceanîi și Batrîncea, printre cei vizați apare prima dată în ZUGO.
09:20
Trei tineri, cu vârste între 16 și 23 de ani, au fost reținuți de poliție, fiind bănuiți că ar fi agresat și jefuit un bărbat de 26 de ani, membru al comunității LGBT. Cazul a avut loc pe 10 ianuarie și a fost investigat de polițiștii din Criuleni, Inspectoratul Național de Investigații și Serviciul pentru … Articolul Un tânăr din comunitatea LGBT, ademenit într-un apartament, atacat și abandonat în zăpadă apare prima dată în ZUGO.
08:40
Guvernul a inițiat procesul de denunțare a acordurilor de bază care stau la temelia participării Republicii Moldova în Comunitatea Statelor Independente (CSI), ceea ce va duce, implicit, la părăsirea organizației. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în ediția din 19 ianuarie a emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova. … Articolul Guvernul anunță retragerea Republicii Moldova din CSI până la mijlocul lui februarie apare prima dată în ZUGO.
19 ianuarie 2026
16:10
Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Totodată, a fost achitat pe alte trei capete de acuzare, scrie zdg.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost … Articolul Dorin Damir, finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, condamnat la trei ani de închisoare apare prima dată în ZUGO.
14:10
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, deputatul Igor Dodon, nu a făcut excepție nici în acest an de la tradiția Bobotezei și s-a scufundat în apă rece. De această dată însă, ritualul nu a avut loc în Republica Moldova, ci în Federația Rusă, la Lacul Sfânt, din apropierea Mănăstirii Solovețki. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul video | Dodon nu a ratat nici în acest an Boboteaza, dar a ales Rusia pentru scufundare apare prima dată în ZUGO.
13:50
Modernizarea sistemului de rezervă al Forțelor Armate ale Republicii Moldova devine o necesitate strategică, în contextul schimbărilor de securitate regională, al transformărilor demografice și al experienței statelor europene cu sisteme de rezervă funcționale. Concluzia se regăsește într-o analiză semnată de istoricul Artur Leșcu, publicată la 19 ianuarie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorului, … Articolul Analiză: De ce este necesară modernizarea rezervei Forțelor Armate ale Republicii Moldova apare prima dată în ZUGO.
13:10
Inspectoratul General pentru Migrație anunță că o tânără din India, în vârstă de 23 de ani, a fost escortată în afara Republicii Moldova, după ce i-a fost revocat dreptul de ședere pentru studii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sursei, măsura a fost dispusă după revocarea dreptului de ședere în scop de studii, la solicitarea … Articolul video | Studentă din India, îndepărtată din R. Moldova sub escortă apare prima dată în ZUGO.
13:00
„Într-adevăr, președintele Putin a primit, de asemenea, o ofertă prin canale diplomatice pentru a se alătura acestui Consiliu de Pace. În prezent, studiem toate detaliile acestei propuneri”, a declarat Peskov. „Sperăm să contactăm partea americană pentru a clarifica toate detaliile”, a adăugat el. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Board of Peace” (Consiliul Păcii) este un … Articolul Trump l-a invitat pe Putin în „Consiliul de Pace”. Oferta a fost transmisă și României apare prima dată în ZUGO.
12:30
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că, luni, 19 ianuarie, o persoană angajată prin contract de prestări servicii pentru activități de curățenie a decedat în incinta instituției, după ce i s-a făcut rău și și-a pierdut cunoștința. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului, au fost întreprinse imediat măsurile necesare și a fost solicitat serviciul … Articolul Deces în sediul Serviciului Vamal: unei persoane i s-a făcut rău apare prima dată în ZUGO.
12:10
Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă în perioada 23–25 ianuarie două spectacole din repertoriu: comedia „Arta conviețuirii” și adaptarea scenică „Poveste de Crăciun”, destinate publicului adult și familiilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul „Arta conviețuirii” și „Poveste de Crăciun”, pe scena Teatrului „Eugène Ionesco” apare prima dată în ZUGO.
12:00
Ministrul Culturii anunță că Arcul de Triumf va fi reparat în acest an: „Interes și din partea statului, și din partea unui chișinăuian” # Zugo.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că Arcul de Triumf din Chișinău urmează să fie reparat în cursul acestui an. Anunțul a fost făcut în cadrul unei emisiuni difuzate la Cinema 1. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ministrului, pentru lucrările de reparație au fost deja prevăzute resurse financiare, iar, în paralel, există și interesul … Articolul Ministrul Culturii anunță că Arcul de Triumf va fi reparat în acest an: „Interes și din partea statului, și din partea unui chișinăuian” apare prima dată în ZUGO.
11:30
România face ultimii pași pentru a prelua, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, din Republica Moldova. Acordul de vânzare-cumpărare, inclusiv prețul tranzacției, va fi supus acum aprobării Adunării Generale a Acționarilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Compania Națională Administația Porturilor Maritime SA Constanța (APM), controlată de statul român … Articolul România finalizează pașii procedurali pentru preluarea Portului Giurgiulești apare prima dată în ZUGO.
11:20
De la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară, 205 femei refugiate din Ucraina au născut în maternitățile municipale din Chișinău, anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Nașterile au fost asistate în condiții de siguranță, cu implicarea personalului medical specializat, astfel încât atât mamele, cât și nou-născuții să beneficieze de îngrijirea necesară. … Articolul Peste 200 de femei refugiate din Ucraina au născut în maternitățile din Chișinău apare prima dată în ZUGO.
10:50
Două persoane au decedat în urma unor incendii produse în raioanele Călărași și Cahul, în zilele de 18 și 19 ianuarie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, primul caz a avut loc în comuna Hîrjauca, raionul Călărași, unde un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost … Articolul Tragedii provocate de incendii: doi oameni și-au pierdut viața apare prima dată în ZUGO.
10:30
Averea combinată a miliardarilor a atins un nivel record în 2025, „subminând libertatea politică” şi alimentând inegalitatea, a denunţat luni ONG-ul Oxfam, înainte de începerea Forumului de la Davos, informează AFP, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un raport publicat în deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos, ONG-ul a arătat că averea miliardarilor … Articolul Avere record a miliardarilor: 12 persoane sunt mai bogate decât 4 miliarde de oameni apare prima dată în ZUGO.
10:00
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc la data de 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica … Articolul Bărbat condamnat la închisoare pentru violență asupra unui polițist apare prima dată în ZUGO.
09:40
Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski, avertizând că Moscova încearcă să paralizeze reţeaua energetică a Ucrainei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Nu vedem nicio dorinţă din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului”, a spus preşedintele ucrainean. „Dimpotrivă, există numeroase … Articolul Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei apare prima dată în ZUGO.
09:20
video | Accident feroviar în Spania: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți. Precizările MAE al R. Moldova # Zugo.md
Cel puțin 21 de persoane au murit și 75 au fost spitalizate după ce două trenuri au intrat în coliziune duminică în sudul Spaniei, într-un accident pe care premierul Pedro Sanchez l-a calificat drept „o noapte a durerii profunde” pentru țară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un tren de mare viteză Iryo care circula de … Articolul video | Accident feroviar în Spania: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți. Precizările MAE al R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
