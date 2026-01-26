Taxele de închiriere a locuințelor au crescut cu aproape o treime
Logos-Press, 26 ianuarie 2026 13:15
În 2025, încasările din impozitul pe persoană fizică pentru închirierea de bunuri imobile au crescut cu 27,2% față de anul precedent, a raportat Logos Press.
• • •
Deputatul PAS Anastasia Nichita, secretar al Comisiei permanente pentru securitate națională, apărare și ordine publică, și-a anunțat demisia din mandatul parlamentar, informează Logos Press.
Pentru prima dată Moldova a fost inclusă în Global Soft Power Index, realizat de Brand Finance, în care țara noastră a fost clasată pe locul 118 din 193 de țări, informează Logos Press.
Moldova dezvoltă Sistemul Informațional e-Arhiva, care va permite stocarea centralizată, contabilizarea și transferul securizat al documentelor electronice, va reduce dependența de arhivele pe hârtie și va oferi acces rapid la informații pentru organele de stat și cetățeni, informează Logos Press.
Pentru o vizită la Luvrul din Paris, mulți turiști vor trebui să plătească acum 32 de euro, cu 10 euro mai mult decât prețul anterior, potrivit Logos Press.
Oficialii comerciali din administrația președintelui american Donald Trump au formulat acuzații la adresa Uniunii Europene cu privire la încercările Bruxelles-ului de a oferi producătorilor europeni de carne și brânză un monopol de facto pe piața sud-americană, ca parte a unui acord comercial cuprinzător cu țările Mercosur, a raportat Logos Press.
Odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, întreprinderile de pe malul stâng ar putea fi închise din cauza cerințelor stricte de mediu, iar statul va fi obligat să restabilească calitatea solului, a apei și a aerului pe teritoriu, informează Logos Press.
Legislativul a modificat Codul fiscal pentru a crește pragul de înregistrare ca plătitor de TVA la 3,2 milioane de lire sterline, a raportat Logos Press.
Linia de transport de 400 kV Vulcănești-Chișinău, numită Linia Independenței Energetice, a trecut cu succes primele teste și este aproape gata de funcționare, a anunțat Logos Press.
Guvernul moldovean a aprobat o reglementare tehnică care stabilește principalele elemente ale contractelor de stocare a datelor utilizate în cadrul sistemului național de urmărire a tutunului, informează Logos Press.
Guvernul moldovean intenționează să cheltuiască 8,6 milioane de lei, fără TVA, pentru a înlocui ferestrele din clădirea administrativă centrală situată pe bulevardul Ștefan cel Mare, informează Logos Press.
Până la începerea noului an școlar, în septembrie 2026, Franța speră să interzică legal rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, potrivit Logos Press.
La aproape fiecare punct de cotitură istorică din ultimul secol și jumătate, democrația liberală a fost declarată pe moarte. Acesta a fost cazul în anii 1930, când s-au răspândit regimuri fasciste presupus „eficiente”, și la sfârșitul secolului XX, când capitalismul de stat a contribuit la succesul celor „patru tigri asiatici” (Hong Kong, Coreea de Sud, Singapore și Taiwan) și apoi, cel mai remarcabil, al Chinei. Același lucru se poate spune astăzi despre ascensiunea liderilor autoritari care par să fie capabili să ia decizii rapide și să acționeze decisiv, dacă nu să planifice pe termen lung.
Principalul obstacol în calea dezvoltării inteligenței artificiale este reprezentat de costurile ridicate # Logos-Press
Investițiile de capital în inteligența artificială (AI) vor depăși 7.000 de miliarde de dolari până în 2030, iar necesitatea de a menține și crește aceste niveluri de investiții ar putea fi un factor de descurajare major pentru industrie, potrivit Logos Press.
Autoritățile intenționează să extindă numărul de instituții medicale autorizate ca centre de prelevare și transplant de organe și țesuturi umane în afara municipiului Chișinău, informează Logos Press.
Ofițerii vamali moldoveni au demascat o tentativă de transportare ilegală a 64 de cutii de produse cosmetice fără a fi declarate, informează Logos Press.
Elveția va investi aproximativ 2 milioane de lei în modernizarea echipamentului pentru transmiterea în direct a ședințelor plenare și a altor evenimente publice ale Parlamentului Republicii Moldova, informează Logos Press.
ONU: se cheltuie de 30 de ori mai mult pentru distrugerea naturii decât pentru protejarea ei # Logos-Press
Lumea cheltuiește miliarde pentru a proteja natura, dar trilioane sunt investite în activități comerciale care dăunează mediului, potrivit Logos Press.
Ucraina dorește să renegocieze termenii unui nou program cu FMI, în ciuda riscurilor asociate întârzierii calendarului de finanțare internațională și a împrumutului de 90 de miliarde de euro de la UE, a raportat Logos Press.
Transportatorul low-cost maghiar Wizz Air a anunțat lansarea a cinci rute noi începând cu această primăvară, care vor fi disponibile pentru călătorii din Moldova, a raportat Logos Press.
Autoritățile moldovenești vor extinde interdicția asupra zborurilor a peste 200 de companii aeriene. Proiectul corespunzător al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost publicat pe portalul guvernamental pentru discuții publice”, informează Logos Press.
Costul futures la argint cu livrare în martie 2026 a depășit pentru prima dată în istorie 100 de dolari pe uncie troy. Acestea sunt datele bursei de mărfuri Comex la sfârșitul săptămânii curente.
Investițiile în Republica Moldova reprezintă o oportunitate strategică pentru companii, spune Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, subliniind că economia țării este dinamică și se află pe un parcurs european care va genera creștere și dezvoltare, transmite Logos Press.
În dimineața zilei de 24 ianuarie, fabrica de dulciuri Roshen din Kiev a fost atacată, informează Logos Press cu referire la epravda.
Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a declarat că prioritatea discuțiilor trilaterale dintre Rusia, SUA și Ucraina a fost de a discuta condițiile pentru încheierea războiului.
Prima grevă a muncitorilor nepalezi a început în România, informează Logos Press.
România rămâne principalul investitor în Republica Moldova în ceea ce privește capitalul investit de întreprinderile românești. Aici sunt înregistrate 1.744 de întreprinderi cu capital românesc, investițiile totale ale acestora ridicându-se la aproximativ 7 miliarde de lei, informează Logos Press.
Progresul rapid al modelelor lingvistice mari (LLM) din ultimii doi ani i-a determinat pe unii să concluzioneze că IA va face în curând inutilă educația superioară, în special în domeniul științelor umaniste. Conform acestui punct de vedere, tinerii ar face mai bine să renunțe la universitate și să învețe direct de la locul de muncă.
Începând cu 2028, în orașele din Moldova vor fi deschise primele puncte de colectare, unde cetățenii vor putea preda textilele uzate fără a le arunca la gunoi, informează Logos Press.
Exporturile ucrainene de brânză în 2025 au crescut cu 17% față de 2024, ajungând la 14,5 mii de tone, a raportat Logos Press.
Aproximativ 4,7 milioane de lei din fondul de măsuri preventive al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) au fost alocate pentru implementarea proiectelor de prevenire și control al tuberculozei în Republica Moldova în 2026, informează Logos Press.
Moldova se află pe primul loc în topul celor cinci țări din lume care au nevoie în mod special de turiști, informează Logos Press.
Până în vara anului 2026, Moldova intenționează să lanseze o soluție tehnică pentru verificarea digitală a cărților de identitate în bănci prin intermediul platformei de stat EVO, relatează Logos Press.
După ce compania cehă de apărare Czechoslovak Group (CSG) a devenit publică, averea proprietarului și managerului acesteia, Michal Strnad, a ajuns la 37 de miliarde de dolari, devenind astfel cel mai bogat om de afaceri din industria militară, potrivit Logos Press.
Republica Moldova va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de la Strasbourg, în perioada 26-30 ianuarie. Evenimentul se anunță a fi unul notabil: din delegație fac parte deputați din diferite partide, iar președintele Maia Sandu va sosi separat, informează Logos Press.
Reprezentanții Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR) au anunțat crearea unei criptomonede care poartă numele fondatorului partidului, Vladimir Jirinovski, ca parte a „primului lor cripto-forum politic”, informează Logos Press.
Săptămâna aceasta, SUA s-au retras destul de zgomotos din Organizația Mondială a Sănătății. Motivul retragerii a fost dat ca fiind un răspuns inadecvat la pandemia Covid-19: „eșecul de a adopta reforme urgente și de a demonstra independența față de influența politică a statelor membre ale OMS”. Plățile SUA, care au fost mai mari decât cele ale altor țări, au avut, de asemenea, un impact.
Un nou model de inteligență artificială este antrenat cu ajutorul datelor din laboratoarele de somn pentru a recunoaște posibilitatea apariției unor boli grave cu mult înainte de apariția simptomelor.
Reprezentanții Rusiei, SUA și Ucrainei poartă discuții la Abu Dhabi, care vor dura două zile – 23 și 24 ianuarie. Primele întâlniri, care sunt dedicate problemelor de securitate, vor avea loc într-un mod cât mai închis posibil. Niciun reprezentant al mass-media nu este așteptat să participe la acestea, iar locul exact al discuțiilor nu a fost anunțat.
Reforma administrativă și teritorială necesită un cadru clar și previzibil pentru o bază financiară adaptată la noile realități, relatează Logos Press.
Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS) a anunțat numele celor cinci sportivi care s-au calificat la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia, informează Logos Press.
În cadrul programului municipal „Startup pentru tineri și migranți”, pe 23 ianuarie a avut loc o ceremonie de semnare a 27 de contracte de finanțare a proiectelor în valoare de 5,74 milioane de lei, informează Logos Press.
Laboratorul pentru controlul calității medicamentelor din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Moldova și-a confirmat profesionalismul înalt la nivel internațional, informează Logos Press.
Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în regim de autonomie financiară și sunt subordonate Ministerului Educației și Științei, Ministerului Sănătății și Ministerului Culturii vor primi de la bugetul de stat în 2026 un total de 1,1 miliarde de lei. Aceasta este cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult decât în 2025.
Filmul de groază și folclor cu vampiri Sinners (sau Păcătoșii) al lui Ryan Coogler a bătut recordul all-time pentru cele mai multe nominalizări la premiile Academiei Americane, cu 16 nominalizări, informează Logos Press.
Povara fiscală asupra salariilor a devenit prea împovărătoare. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliţa, a recunoscut problema. Și, dacă ar exista „oportunități și condiții”, și-ar stabili un obiectiv pentru a o rezolva în următorul an sau doi. În opinia sa, acest lucru ar ajuta, pe de o parte, cetățenii să câștige mai mult, iar pe de altă parte, ar reduce presiunea asupra unor cheltuieli, în timp ce companiile și-ar putea crește profiturile. Statul ar câștiga pe profituri, nu pe cheltuieli.
Investitorii ar trebui să cumpere acțiuni ale companiilor europene din domeniul apărării în orice scădere, deoarece situația se află acum „în stadiile incipiente ale unei creșteri globale a cheltuielilor pentru apărare care ar putea dura încă un deceniu”, potrivit Logos Press.
Ministerul Energiei din Moldova discută o serie de proiecte energetice strategice cu Statele Unite, inclusiv posibilitatea de a construi reactoare nucleare modulare mici (SMR), a raportat Logos Press.
Drepturile deținătorilor de bonuri de masă vor fi protejate la încetarea contractului de muncă, iar posibilitățile de utilizare a acestor mijloace de plată au fost extinse și optimizate, informează Logos Press.
În această săptămână, între 19 și 23 ianuarie 2026, peste 80 dintre primele 100 de criptomonede au înregistrat scăderi între 19 și 23 ianuarie 2026, spre marea consternare a participanților la piață, potrivit Logos Press.
