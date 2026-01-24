Tânăr apatrid, născut în Moldova, nevoit să treacă printr-o procedură birocratică pentru a obține cetățenia. Costiuc: „Lege stupidă”
NewsMaker, 24 ianuarie 2026 11:20
Deputatul „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, a publicat pe 23 ianuarie un videoclip în care a prezentat cazul unui tânăr apatrid din Republica Moldova, în vârstă de 20 de ani, care dorește să obțină cetățenia. Întrucât tânărul a atins deja majoratul, obținerea cetățeniei nu se face automat, ci printr-o procedură birocratică, care implică, între altele, depunerea
NM Espresso: ambasadorii UE și al Rusiei au vizitat Găgăuzia, „Gazprom” vrea să-l demită pe șeful Moldovagaz, Dodon și Usatîi merg cu Maia Sandu la Strasbourg # NewsMaker
„Gazprom" și Moldovagaz Membrii Consiliului de supraveghere al Moldovagaz din partea „Gazprom" au propus eliberarea din funcție a directorului interimar al companiei, Vadim Ceban. Însă membrii consiliului din partea Moldovei nu au susținut această propunere. Ministerul Energiei a amintit că astfel de decizii țin de competența acționarului moldovean. Ambasadorii UE și Rusiei în Găgăuzia Vineri, la Comrat
Militarul din Florești, care s-a rănit în urma unei împușcături cu arma din dotare, a decedat. Anunțul fost făcut de Ministerul Apărării într-un comunicat. Potrivit sursei citate, militarul s-a stins din viață astăzi, 24 ianuarie, ora 03:50, la spital. Tânărul avea 24 de ani și executa serviciul militar în Armata Națională din 2020. „Ministerul Apărării
Canoistul Serghei Tarnovschi și luptătoarea Irina Rîngaci au fost desemnați sportivul și sportiva anului în cadrul Galei Sportului 2025, organizată de Ministerul Educației și Cercetării. Distincțiile au fost acordate pentru performanțele obținute în anul competițional 2025, în cadrul unui eveniment în care au fost premiați peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive și jurnaliști, la
O îngrijitoare din Moldova a găsit în Italia un bon poștal vechi de 100 de mii de euro. Ce se va întâmpla cu banii? # NewsMaker
O îngrijitoare din Republica Moldova, pe nume Tatiana, a descoperit întâmplător un vechi bon poștal din anii 1950, în timp ce răsfoia fotografii într-o locuință din Italia. Documentul a fost găsit în casa femeii pe care o îngrijește – Maria Angela Bortignon, în vârstă de 108 ani, din localitatea San Giovanni Rotondo. Potrivit experților, valoarea
(VIDEO) „Spion moldovean” cu pașaport rus?/ Grosu a condamnat „kenții”/ Gazprom cere demisia lui Ceban # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Peste 1,1 miliarde de lei pentru universități— Ministrul Energiei explică de unde au pornit problemele cu motorina— Dosar penal după bătaia adolescentelor de la Ialoveni— Un fost ministru al Apărării, căutat de Interpol după condamnare?— Gazprom cere demisia lui Vadim Ceban— Presupusul
Vizite paralele în Găgăuzia: ambasadoarea UE și șeful diplomației ruse, în aceeași zi, cu agende diferite # NewsMaker
Integrarea Europeană sau apropierea de Rusia? Pe 23 ianuarie în Găgăuzia au sosit atât ambasadoarea UE, Iwona Piórko, cu o vizită anunțată din timp, cât și șeful diplomației ruse, Oleg Ozerov, fiecare cu o agendă distinctă și mesaje diferite. Cei doi diplomați au avut întrevederi atât cu primari cât și cu deputații Adunării Popularea Găgăuziei.
Moldova mizează pe trei parteneriate strategice cu SUA, în 2026. Kulminski: „În pace și securitate, continuăm cooperarea” # NewsMaker
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii își propune, în 2026, să consolideze parteneriatul strategic cu SUA, cu accent pe securitate, energie și comerț. Ambasadorul Vladislav Kulminski a prezentat, pe 23 ianuarie, principalele obiective ale misiunii diplomatice, care includ, între altele, digitalizarea și simplificarea serviciilor consulare, astfel încât moldovenii din SUA să poată obține
Victoria Furtună s-a plâns că a fost „reținută” la Aeroport. Poliția de Frontieră: au fost proceduri standard de control # NewsMaker
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a venit cu o reacție după ce lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, s-a plâns pe rețelele de socializare că a fost reținută la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga" împreună cu copilul său. Purtătoarea de cuvânt a instituției, Ilona Railean, a declarat pentru NewsMaker că, de fapt, în cazul
„Nu voi permite să-mi calce în picioare onoarea”. Zinaida Popa de la PAS îl amenință cu judecata pe Victor Pruteanu de la MAN # NewsMaker
Președinta fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa, a anunțat că a transmis o cerere prealabilă către Victor Pruteanu, consilierul primarului capitalei. Ea a afirmat că Pruteanu a făcut declarații publice „care nu corespund adevărului" și care îi lezează grav imaginea. În replică, consilierul lui Ion Ceban a publicat o fabulă. „Nu voi permite nimănui să-mi
UE oferă un grant de 500.000 de euro pentru activități extrașcolare în 13 raioane din Moldova # NewsMaker
Uniunea Europeană acordă un grant de 500.000 de euro pentru extinderea serviciilor extrașcolare moderne în 13 raioane ale Republicii Moldova. De sprijin vor beneficia aproximativ 2.500 de copii, cu vârste între 7 și 14 ani, în special din comunitățile rurale și vulnerabile. Fondurile sunt oferite în cadrul proiectului „BOOST: o experiență extrașcolară memorabilă", finanțat de
„Moldovagaz" – companie fiică a concernului rus Gazprom – este pregătită pentru audituri și verificări de orice nivel. Precizarea a fost făcută de șeful interimar al Moldovagaz, Vadim Ceban, după ce agenția IPN a scris că membrii Consiliului de Observatori, desemnați de Gazprom, ar fi solicitat suspendarea sa din funcție. Totodată, potrivit IPN, aceștia ar
Fost ministru al Apărării din Republica Moldova, dat în căutare, după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare # NewsMaker
Pe numele ex-șefului Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, și al fostului șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, care au fost condamnați în dosarul angajărilor fictive, au fost pornite dosare de căutare. Totodată, autoritățile au remis materialele pentru căutare internațională în adresa Biroului central Interpol din Lion. Informațiile au
(VIDEO) Transnistria, fără lumină/Dosarul Plahotniuc, pe final/Opinia moldovenilor despre Unire, respectată # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Avarie la MGRES: noi întreruperi de curent în regiunea transnistreană— Deputații vor să modifice legile pentru a bloca fuga condamnaților în Transnistria— Nicușor Dan: respectăm suveranitatea Moldovei. Unirea, doar la dorința moldovenilor— A doua șansă la viață: animalele abandonate salvate într-o clinică
Înfrângere la Curtea Constituțională: sesizarea depusă de Nicanor Chiochină a fost declarată inadmisibilă # NewsMaker
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de Nicanor Ciochină, fost primar de Boldurești, care este acuzat că a lovit mortal un copil, privind neconstituționalitatea articolului din Codul de Procedură Penală care permite citarea în ședința de judecată a declarațiilor inculpatului date în cursul urmăririi penale în cazul în care acesta refuză să dea declarații
Amenda de 5 milioane de lei nu a ajutat? Lukoil nu a transmis statului infrastructura de la Aeroport, nici după sancțiuni # NewsMaker
Compania Lukoil-Moldova nu a transmis statului infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău, deși termenul suplimentar de cinci zile, stabilit de autorități, a expirat. Informația a fost confirmată de Agenția Proprietății Publice (APP) pentru Teleradio-Moldova. „Până la această etapă, nu avem o constatare că Lukoil s-a conformat. Noi nu am recepționat
Pe 24 ianuarie, pe alocuri vor fi ninsori slabe, iar minimele vor ajunge până la -8°C. Duminică, pe 25 ianuarie, pentru o mare parte a teritoriului sunt prognozate precipitații slabe, iar temperaturile nocturne și diurne vor crește ușor. În săptămâna următoare, până pe 30 ianuarie, temperaturile maxime vor ajunge până la +8°C. Informațiile au fost
Procuror: Dosarul Plahotniuc se apropie de final. De ce fostul lider democrat nu se mai prezintă la ședințe? # NewsMaker
Cauza penală în care fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este judecat se apropie de finalul etapei de cercetare judecătorească. Procurorul Alexandru Cernei a anunțat că, în ședințele următoare, instanța urmează să audieze ultimii martori propuși de părțile procesului. „Mai sunt trei martori ai acuzării, dintre care unul a fost deja stabilit, iar 4
50 de mii de euro pentru un manual digital: de ce Moldova vrea să cumpere cărți din Estonia și când vor ajunge în școli # NewsMaker
În 2027, școlile din Republica Moldova vor trece la „manuale de nouă generație". Ministerul Educației își propune ca acestea să fie mai clare, mai atractive și de o calitate superioară. NewsMaker explică ce nu este în regulă cu manualele moldovenești, de ce autoritățile au ales să se inspire din experiența Estoniei, prin ce se vor
Grosu, despre intenția lui Costiuc de a iniția un referendum pe tema unirii: „O acțiune populistă” # NewsMaker
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a calificat inițiativa deputatului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, privind inițierea unui referendum pe tema unirii Republicii Moldova cu România drept „populistă". Oficialul consideră că, în prezent, ideea unirii nu va găsi susținere în rândul majorității cetățenilor moldoveni. Cu toate acestea, șeful legislativului a declarat că ar vota în favoarea unirii celor
Cazul „agentului” reținut de FSB-ul rus. MAE: posibilitățile ambasadei de la Moscova de a interveni sunt limitate # NewsMaker
Persoana reținută de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care potrivit surselor NewsMaker este Serghei Mișin, deține și cetățenia Federației Ruse, fapt care limitează posibilitățile de intervenție ale Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă. Declarația a fost făcută de reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova. Pe 23 ianuarie, reprezentanții MAE au fost
O nouă avarie la Centrala de la Cuciurgan: mai multe localități din Transnistria ar putea rămâne fără energie # NewsMaker
În mai multe raioane din regiunea transnistreană sunt posibile întreruperi temporare de energie electrică, în urma unui accident produs la unul dintre blocurile energetice ale Centralei Electrice Moldovenești (MGRES). Autoritățile din domeniul energetic anunță că alimentarea cu energie electrică ar urma să fie restabilită în termen de una–două ore. Potrivit informațiilor disponibile, deconectări au fost
Grosu, despre „kenții din Parlament” și consilierii PAS care stau pe Temu și Solitaire la ședințe: „Foarte rău și urât” # NewsMaker
Președintele Parlamentului și liderul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că „nu-i nicio scuză" în cazul deputaților formațiunii surprinși discutând în chat în timpul ședinței legislativului. Cu referire la cele două consiliere PAS, conectate pe Temu și Solitaire la ședința CMC, Grosu a spus că „lucrul acesta o să fie
Zelenski, discurs dur la Davos: „Fiecare „Viktor” care încearcă să vândă interesele europene, merită o palmă peste cap” # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut pe 22 ianuarie, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, un discurs în care a criticat dur liderii statelor europene. El a afirmat că Europa încă rămâne dependentă, în practică, de Statele Unite ale Americii pentru securitatea sa, în loc să dezvolte propriile capacități de apărare. Totodată, el
Un complice, condamnat la 8 ani de închisoare în dosarul tâlhăriei asupra a cinci cetățeni turci # NewsMaker
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru complicitate la comiterea unei tâlhării asupra a cinci cetățeni turci, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Sentința a fost pronunțată pe 23 ianuarie 2026, iar pedeapsa urmează să fie executată într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit procurorilor, faptele au avut
„În momentul acesta, Republica Moldova este un stat suveran”. Noua declarație a lui Nicușor Dan despre unire # NewsMaker
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că țara sa va fi pregătită să ia în serios scenariul unirii „în momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta". „Pentru moment nu suntem acolo", a spus Nicușor Dan, adăugând că „în momentul acesta, Republica Moldova este un stat suveran, și suveranitatea se exprimă prin
Popșoi, Dodon, Usatîi, Gherman – la sesiunea de iarnă a APCE de la Strasbourg. Maia Sandu va răspunde la întrebări # NewsMaker
Deputați, miniștri și
„Suntem gata să ne asumăm costul?” Popșoi explică de ce Moldova nu-l expulzează pe Ozerov # NewsMaker
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că expulzarea ambasadorului desemnat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, în contextul încălcării spațiului aerian național de către drone rusești, nu este o soluție viabilă întrucât nu va preveni astfel de incidente pe viitor. În schimb, potrivit oficialului, Moscova ar putea riposta cu măsuri care să afecteze […] The post „Suntem gata să ne asumăm costul?” Popșoi explică de ce Moldova nu-l expulzează pe Ozerov appeared first on NewsMaker.
PAS pregătește o lege pentru a împiedica fuga condamnaților în Transnistria. Grosu: să închidem „portița” # NewsMaker
Parlamentul ar putea vota, în sesiunea de primăvară, modificări la legislație pentru a împiedica persoanele condamnate la închisoare să se sustragă de la pedeapsă fugind în regiunea transnistreană – teritoriu aflat în afara controlului autorităților constituționale. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „În profunzime” de la ProTV. Speakerul a […] The post PAS pregătește o lege pentru a împiedica fuga condamnaților în Transnistria. Grosu: să închidem „portița” appeared first on NewsMaker.
Putin, negocieri cu reprezentanții lui Trump: Rusia a fost de acord la primele negocieri trilaterale cu Ucraina și SUA # NewsMaker
Președintele rus și delegația americană, ajunsă la Moscova pentru negocieri, au avut discuții „extrem de substanțiale”. Cel puțin asta a declarat consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iurii Ușakov. Potrivit lui Ușakov, părțile au convenit desfășurarea primei reuniuni a grupului de lucru trilateral – Rusia, SUA și Ucraina – pe probleme de securitate, pe […] The post Putin, negocieri cu reprezentanții lui Trump: Rusia a fost de acord la primele negocieri trilaterale cu Ucraina și SUA appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Despre marea conferință de presă a Maiei Sandu, drona cu explozibil căzută în Moldova și despre „agentul serviciilor speciale moldovenești” la Moscova # NewsMaker
Dronă cu explozibil În satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, localnicii au descoperit în grădina unei case părăsite o dronă prăbușită. După examinarea aparatului de zbor, poliția a comunicat că este vorba despre o dronă rusească de tip „Gherani-2”, încărcată cu 50 kg de explozibil. Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a calificat căderea dronei de luptă drept „o încălcare gravă […] The post NM Espresso: Despre marea conferință de presă a Maiei Sandu, drona cu explozibil căzută în Moldova și despre „agentul serviciilor speciale moldovenești” la Moscova appeared first on NewsMaker.
Valuri de 16 metri, plaje inundate și geamuri sparte: furtuna Harry a provocat pagube în Italia VIDEO # NewsMaker
Furtuna Harry a provocat daune grave pe coastele italiene și pe insulele mediteraneene ale țării. Numai în Sicilia, pagubele au fost estimate la 740 de milioane de euro, au anunțat autoritățile pe 22 ianuarie, scrie Agerpres cu referire la agenția DPA. Valurile înalte, rafalele puternice de vânt și ploile torențiale au provocat pagube și în […] The post Valuri de 16 metri, plaje inundate și geamuri sparte: furtuna Harry a provocat pagube în Italia VIDEO appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Defecțiune la MGRES, Transnistria fără curent/Platon interogat în dosarul Stoianoglo/MAN protestează # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— 73 de percheziții: acte românești false pentru moldoveni, ruși și ucraineni— Câteva localități au rămas fără lumină în Transnistria— „Nu am primit o invitație”. Maia Sandu, despre Consiliul de Pace inițiat de Trump— Sandu: reintegrarea regiunii transnistrene, în sarcina Guvernului— Chiveri: planul […] The post (VIDEO) Defecțiune la MGRES, Transnistria fără curent/Platon interogat în dosarul Stoianoglo/MAN protestează appeared first on NewsMaker.
„Unioniștii și-au luat un duș glacial groenlandez”. Reacții după precizările Maiei Sandu privind unirea # NewsMaker
Noile declarații ale președintei Maia Sandu privind o eventuală Unire a Republicii Moldova cu România, făcute în cadrul conferinței de presă din 22 ianuarie, au stârnit un val de reacții critice în spațiul public, în special din partea unioniștilor. Aceștia o acuză pe șefa statului că ar fi abandonat idealul reunirii, după ce Sandu a […] The post „Unioniștii și-au luat un duș glacial groenlandez”. Reacții după precizările Maiei Sandu privind unirea appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) „Un pas spre integrarea europeană” sau „o confruntare de interese”? Ce cred moldovenii despre ieșirea din CSI # NewsMaker
Republica Moldova se pregătește pentru ieșirea definitivă din CSI. Echipa NewsMaker a încercat să afle cum privesc cetățenii această decizie. Unii o consideră un pas firesc pe drumul spre Uniunea Europeană și o desprindere de o organizație care „nu oferă avantaje reale”. Alții se tem însă de o confruntare de interese și de o posibilă […] The post (VIDEO) „Un pas spre integrarea europeană” sau „o confruntare de interese”? Ce cred moldovenii despre ieșirea din CSI appeared first on NewsMaker.
„Ne înspăimântă”: mărturiile localnicilor din Crocmaz după prăbușirea dronei cu explozibil # NewsMaker
Drona depistată la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, în dimineața zilei de 22 ianuarie, a lăsat mai multe gospodării fără electricitate. Potrivit mărturiilor localnicilor pentru presa regională Studio-L, aparatul de zbor s-ar fi prăbușit în jurul orei 02:00, rupând firele de electricitate și căzând în grădina unei case nelocuite. Oamenii mai spun că situația îi îngrijorează, […] The post „Ne înspăimântă”: mărturiile localnicilor din Crocmaz după prăbușirea dronei cu explozibil appeared first on NewsMaker.
Ministerul Energiei confirmă: în benzinăriile din Moldova a ajuns motorină neconformă, care îngheață la ger # NewsMaker
La stațiile PECO din țară ar fi ajuns un lot de motorină cu parametri ieșiți din standard. Informația a fost comunicată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înainte de ședința Guvernului din 22 ianuarie. Potrivit ministrului, urmează să fie confirmată situația și stabilit dacă lotul respectă sau nu criteriile impuse. „Motorina trebuie să urmeze un anumit […] The post Ministerul Energiei confirmă: în benzinăriile din Moldova a ajuns motorină neconformă, care îngheață la ger appeared first on NewsMaker.
Drona care a căzut în Ștefan Vodă – nimicită. Era de model „Gheran-2” și transporta 50 kg explozibil # NewsMaker
Drona cu o lungime de aproximativ 2,5 metri, care a căzut în grădina unei case din raionul Ștefan Vodă, a fost dezamorsată și nimicită în condiții de siguranță. Potrivit experților, este vorba despre o dronă de model „Gheran-2”, echipată cu partea de luptă „БСТ-52” și focos de model „493M”, care transporta aproximativ 50 de kilograme […] The post Drona care a căzut în Ștefan Vodă – nimicită. Era de model „Gheran-2” și transporta 50 kg explozibil appeared first on NewsMaker.
Avarie la Cuciurgan: mai multe localități din Transnistria au rămas fără curent electric. Prima reacție de la Chișinău # NewsMaker
O pană de curent a afectat mai multe localități din regiunea transnistreană, după ce unul dintre blocurile energetice ale Centralei de la Cuciurgan (MGRES) s-a declanșat automat pe protecții tehnologice. Informația a fost confirmată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că avaria s-a produs la blocul energetic nr. 8. „Din câte am înțeles, […] The post Avarie la Cuciurgan: mai multe localități din Transnistria au rămas fără curent electric. Prima reacție de la Chișinău appeared first on NewsMaker.
Omul de afaceri Veaceslav Platon va fi audiat, prin videoconferință, în calitate de martor al apărării în dosarul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo. Decizia a fost pronunțată pe 22 ianuarie de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a stabilit însă că audierea va avea loc doar cu condiția că Platon – care a părăsit Moldova […] The post Platon, martor al apărării în dosarul Stoinoglo. Va fi audiat din Marea Britanie appeared first on NewsMaker.
Igor Dodon, deputat și președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a avut pe 22 ianuarie o întrevedere cu ambasadorul desemnat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. Politicianul a transmis pe rețelele de socializare că a vorbit cu diplomatul despre situația politică și socio-economică din țară. Igor Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul desemnat […] The post Dodon s-a întâlnit cu Ozerov și s-a plâns pe PAS: Pledăm pentru cooperare cu Rusia appeared first on NewsMaker.
„Un caz anecdotic”: vicepremierul Chiveri susține că fostul lider de la Tiraspol, Șevciuk, a atacat Moldova și Rusia la CtEDO # NewsMaker
Autoritățile Republicii Moldova nu știu unde se află în prezent Evghenii Șevciuk, însă acesta a apărut în vizor prin faptul că a atacat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Șevciuk a sesizat CtEDO împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse, pentru încălcarea drepturilor sale. Informațiile au fost comunicate de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, […] The post „Un caz anecdotic”: vicepremierul Chiveri susține că fostul lider de la Tiraspol, Șevciuk, a atacat Moldova și Rusia la CtEDO appeared first on NewsMaker.
Avocatul Copilului nu a fost lăsat să intre într-un centru de plasament, unde ar fi fost abuzată sexual o minoră # NewsMaker
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, a sesizat Poliția și Procuratura din Bălți, după ce o reprezentantă a Oficiului Avocatului Poporului nu a fost lăsată să efectueze o vizită de monitorizare la Centrul de plasament „Drumul spre casă”. Vizita fusese planificată în urma unei sesizări din oficiu privind un presupus abuz sexual asupra unei […] The post Avocatul Copilului nu a fost lăsat să intre într-un centru de plasament, unde ar fi fost abuzată sexual o minoră appeared first on NewsMaker.
Ordinea mondială și locul Republicii Moldova, politica externă și obiectivele pentru 2026, relațiile cu Uniunea Europeană, Rusia, Ucraina și… unirea cu România. La aceste teme, dar și la alte întrebări de actualitate – unele cu impact dincolo de granițele țării – a răspuns președinta Maia Sandu pe 22 ianuarie, în cadrul primei conferințe de amploare […] The post Maia Sandu, prima conferință de presă de amploare din 2026. Principalele răspunsuri appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Dronă cu explozibil în Moldova/ Sandu: mai mulți bani pentru apărare/ Dodon i s-a plâns lui Ozerov # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Dronă încărcată cu cu explozibil, descoperită la Ștefan Vodă— FSB din Rusia anunță reținerea unui „spion moldovean”. Surse: este vorba despre Serghei Mișin— Școlile cu predare în limba română din Transnistria, tot mai solicitate— „Ciocniri de interese” sau „o idee bună”. Ce […] The post (VIDEO) Dronă cu explozibil în Moldova/ Sandu: mai mulți bani pentru apărare/ Dodon i s-a plâns lui Ozerov appeared first on NewsMaker.
Maia Sandu, o nouă declarație despre unirea Moldovei cu România: „Mergem strict după decizia cetățenilor” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a declarat că unirea Republicii Moldova cu România este una dintre modalitățile care ar asigura faptul că țara noastră va rămâne parte a lumii libere și va trăi în pace. În același timp, șefa statului a spus că nu a discutat despre subiectul unirii cu liderii europeni. Precizările au fost făcute în […] The post Maia Sandu, o nouă declarație despre unirea Moldovei cu România: „Mergem strict după decizia cetățenilor” appeared first on NewsMaker.
Vasile Plevan, ex-adjunctul Veronicăi Dragalin, a picat vettingul: „Am răspuns sincer la toate întrebările” # NewsMaker
Procurorul Vasile Plevan din cadrul Procuraturii Anticorupție și fost adjunct al Veronicăi Dragalin, nu a promovat evaluarea externă a integrității. Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că acesta nu corespunde criteriile de integritate etică și a propus nepromovarea evaluării. Președintele Comisiei de evaluare, Christopher Lehmann, a explicat că procedura de vetting are drept scop […] The post Vasile Plevan, ex-adjunctul Veronicăi Dragalin, a picat vettingul: „Am răspuns sincer la toate întrebările” appeared first on NewsMaker.
„Nu am primit o invitație”. Maia Sandu a spus ce crede despre „Consiliul pentru Pace” al lui Trump # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu a primit o invitație în „Consiliul pentru Pace”, o inițiativă a președintelui SUA Donald Trump. Referindu-se la această inițiativă, șefa statului a spus că apreciază „orice efort autentic de a aduce pacea, dar, bineînțeles, trebuie să ținem cont de respectul pentru integritatea teritorială”. Declarațiile au fost […] The post „Nu am primit o invitație”. Maia Sandu a spus ce crede despre „Consiliul pentru Pace” al lui Trump appeared first on NewsMaker.
Maia Sandu, despre blocajul electoral din Găgăuzia: „Instituțiile trebuie să asigure alegeri libere și corecte. Știm care sunt riscurile” # NewsMaker
Instituțiile statului trebuie să asigure alegeri libere și corecte și să protejeze votul cetățenilor din autonomia găgăuză, a declarat președinta Maia Sandu pe 22 ianuarie, la o zi după ce autoritățile de la Comrat au anunțat că organizarea scrutinului planificat pentru luna martie este imposibilă. Șefa statului a avertizat că o eventuală fraudare a votului […] The post Maia Sandu, despre blocajul electoral din Găgăuzia: „Instituțiile trebuie să asigure alegeri libere și corecte. Știm care sunt riscurile” appeared first on NewsMaker.
Moldova vrea să fie membru UE cu drepturi depline. Maia Sandu: Nu am fost abordați niciodată pentru o altă modalitate de aderare # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a declarat că autoritățile de la Chișinău pledează pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană cu drepturi depline. Afirmația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă din 22 ianuarie, după ce presa internațională a scris că Bruxelles-ul ia în considerare să permită statelor candidate să intre în blocul comunitar fără […] The post Moldova vrea să fie membru UE cu drepturi depline. Maia Sandu: Nu am fost abordați niciodată pentru o altă modalitate de aderare appeared first on NewsMaker.
