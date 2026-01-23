Zelenski, discurs dur la Davos: „Fiecare „Viktor” care încearcă să vândă interesele europene, merită o palmă peste cap”

08:20

Găgăuzia: alegeri, UE În ajun, în autonomia găgăuză urma să demareze procesul electoral pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei (APG). Dar acesta nu a început. Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei a anunțat că desfășurarea alegerilor, programate pentru 22 martie, este imposibilă. Astăzi, deputații APG se vor reuni într-o ședință de urgență. Despre ce s-a întâmplat, ce moștenire va lăsa actuala componență a APG și când ar putea avea loc alegerile citiți în materialul «Fără alegeri, deocamdată, […]