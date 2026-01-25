(FOTO) Accidente rutiere din cauza vremii. O autospecială a derapat în șanț, două persoane au fost rănite

17:30

De zece ani, comunitatea românilor din Belgia are posibilitatea de a-și păstra legătura cu țara-mamă prin educația copiilor într-o școală cu predare în limba română. EuropaNova a devenit, în timp, un adevărat cuib de cultură românească la Bruxelles. Pornit inițial ca un proiect ce îmbina o școală de limbi străine cu o bibliotecă românească în capitala Belgiei, EuropaNova reunește astăzi peste 60 de copii care au unul sau ambii părinți originari din România sau Republica Moldova. Aceștia studiază limba și cultura românească în cadrul cursurilor de weekend, o oportunitate care, spun părinții, îi ajută pe cei mici să mențină legătura cu familiile rămase în țara de baștină.