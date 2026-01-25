Peste 3.000 de persoane investigate în 2025 pentru depistarea tuberculozei: 27 de cazuri, confirmate
Moldova1, 25 ianuarie 2026 08:30
Peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire a tuberculozei, în cadrul a patru proiecte finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din fondul măsurilor de profilaxie.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
09:00
Suprafețele cultivate cu soia, în scădere: „O cultură pretențioasă la schimbările climatice, iubește precipitații, temperaturi mai scăzute” # Moldova1
Republica Moldova a suspendat importul de furaje combinate din Ucraina, după ce au fost depistate reziduuri ale substanței interzise metronidazol în furaje și ouă provenite din exploatații avicole. Cazul scoate la iveală dependența țării noastre de furajele importate. În acelați timp, tot mai puțini fermieri din țara noastră cultivă soia, una dintre plantele de bază din compoziția furajelor destinate alimentației animalelor.
09:00
Marele Marco Odermatt, învins la Kitzbühel. Schiorul elvețian a fost devansat de italianul Giovanni Franzoni în proba de coborâre, la o nouă etapă a Cupei Mondiale de schi alpin, desfășurată la celebra stațiune din Austria. Cei doi sportivi s-ar putea înfrunta din nou la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, care vor începe pe 6 februarie și vor fi transmise în direct și în exclusivitate de Moldova 1.
Acum o oră
08:30
Peste 3.000 de persoane investigate în 2025 pentru depistarea tuberculozei: 27 de cazuri, confirmate # Moldova1
Peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire a tuberculozei, în cadrul a patru proiecte finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din fondul măsurilor de profilaxie.
Acum 12 ore
21:50
Patru copii, zece nepoți și 19 strănepoți, averea unui locuitor din Costești, la o sută de ani: „A fost și bine, și rău” # Moldova1
Patru copii, zece nepoți și 19 strănepoți - este averea lui Ion Mereacre, ajuns la o sută de ani. Cu bune și cu rele, cu provocări și bucurii, destinul i-a oferit centenarului forța să ajungă la această vârstă remarcabilă. Ion Mereacre este încă plin de planuri și îi inspiră pe cei din jurul lui.
21:20
Cartea „Documente privind istoria românilor”, lansată la Iași de Ziua Unirii Principatelor Române # Moldova1
Mica Unire a mai fost marcată la Iași cu un eveniment editorial important. A fost lansat un volum care propune o lectură provocatoare asupra drumului către înființarea statului român modern. Editorii lucrării, doi istorici din Republica Moldova, pun la dispoziția cititorilor documente inedite din arhivele rusești. Actele contribuie la o mai bună înțelegere a capitolului istoric scris la 24 ianuarie 1859.
21:00
Ministră din Groenlanda, către Trump: Nicio putere externă nu trebuie să ne decidă soarta bogăției naturale # Moldova1
Ministrul minelor din Groenlanda respinge încercările Statelor Unite (SUA) de a împărți resursele minerale ale insulei sale, afirmând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogății naturale a teritoriului arctic.
20:40
Poliția anunță că a fost sesizată, pe 24 ianuarie, despre un nou caz de escrocherie în capitală. O persoană necunoscută, de gen feminin, a contactat telefonic victima, prezentându-se în limba rusă drept reprezentant al organelor de drept. Sub pretextul implicării unei rude într-un accident rutier, aceasta a indus victima în eroare și a obținut o sumă de aproximativ 100.000 de lei.
Acum 24 ore
20:10
Mica Unire, cu proteste în România. Președintele Nicușor Dan, întâmpinat cu huiduieli la Iași și Focșani # Moldova1
Românii de pretutindeni sărbătoresc pe 24 ianuarie Mica Unire, ziua în care a fost pusă temelia statului român modern. Dar evenimentele care trebuiau să fie o sărbătoare de suflet a românilor s-au transformat în scena mai multor proteste. La împlinirea 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, președintele român, Nicușor Dan, a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași, precum și la Focșani, unde a ținut discursuri la evenimentele dedicate Micii Uniri. În mesajul său, liderul de la Cotroceni le-a urat la mulți ani protestatarilor.
20:00
Economii de aproximativ 3.85 de milioane de euro în trei luni, datorită aderării R. Moldova la SEPA # Moldova1
Șapte din zece plăți efectuate în euro de cetățenii și companiile din R. Moldova în ultimele trei luni au fost procesate prin SEPA, generând economii de aproximativ 3.85 de milioane de euro. Cifrele au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, pe 24 ianuarie, la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR), eveniment care marchează opt ani de activitate a organizației în Republica Moldova, desfășurat la Palatul Parlamentului din București.
19:30
Președintele american Donald Trump a amenințat Canada că-i va impune taxe vamale de 100% asupra exporturilor către Statele Unite dacă încheie un acord comercial cu China, după ce premierul canadian Mark Carney a anunțat săptămâna trecută finalizarea cadrului unui astfel de acord, informează agențiile AFP și Reuters.
18:50
Punți ale prieteniei și culturii | Prin culori și cuvinte, peste 300 de copii au vorbit despre pace # Moldova1
Peste 300 de copii din Găgăuzia au participat la concursul de desene și eseuri „Punți ale prieteniei și culturii”, organizat de ONG-ul „Pro-Europa”. Prin culori și cuvinte, micii autori au vorbit despre pace și au încercat să apropie oameni și comunități. Cei mai buni au fost premiați vineri, 23 ianuarie, în cadrul unei ceremonii la care a participat și ambasadoarea Uniunii Europene (UE) în R. Moldova, Iwona Piórko.
18:10
Elevii Liceului „Alexandru Ioan Cuza” din capitală au marcat 167 de ani de la Mica Unire printr-un spectacol inedit # Moldova1
Elevii Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din capitală au marcat împlinirea a 167 de ani de la Mica Unire printr-un spectacol dedicat acestui moment definitoriu din istoria românilor. Programul artistic a fost urmat de discuții și dezbateri, la care au participat istorici și cercetători științifici, care au evidențiat importanța actului de la 24 ianuarie 1859 - eveniment ce a pus bazele statului român modern și a deschis drumul către Marea Unire din 1918.
17:50
SINTEZA SĂPTĂMÂNII | Ancora de siguranță în fața unui viitor incert, retragerea de jure din CSI și (re)lansarea reformei administrației locale # Moldova1
Integrarea europeană este ancora de siguranță a Republicii Moldova, în fața unui viitor incert și în vremuri când vechea ordine mondială pare să se destrame. Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cea mai realistă strategie de supraviețuire și dezvoltare a țării ca parte a lumii libere. Iar orice abatere de la acest drum ne pune în pericol libertatea, pacea și bunăstarea, a declarat președinta Maia Sandu, prezentându-și prioritățile pentru 2026.
17:10
Transferurile bănești de peste hotare, în creștere. Moldovenii au trimis în 2025 peste 1.66 de miliarde de dolari # Moldova1
Cetățenii moldoveni care muncesc peste hotare au trimis mai mulți bani acasă în 2025. Transferurile mijloacelor bănești au depășit, în anul trecut, suma de 1.66 de miliarde de dolari, cu 3% mai mult comparativ cu anul precedent, conform datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
17:10
Noua Strategie de apărare a SUA: se pune accent pe securitatea internă și reducerea ajutorului acordat aliaților # Moldova1
Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii (SUA) a publicat o nouă Strategie de apărare națională. La fel ca în Strategia de securitate națională publicată la sfârșitul anului 2025, accentul principal este pus pe securitatea internă și reducerea ajutorului acordat aliaților. Pentagonul consideră că Rusia va continua să fie o amenințare „constantă, dar controlabilă” pentru membrii NATO din Europa de Est într-un viitor previzibil, scrie BBC.
16:50
Renumitul tenisman elvețian Stanislas Wawrinka a jucat ultima sa partidă la turneul de Mare Șlem de la Australian Open. Sportivul de 40 de ani, care își va încheia cariera la capătul acestui sezon, a cedat în fața americanului Taylor Fritz în turul 3, cu scorul de 6-7, 6-2, 4-6, 4-6.
16:40
Transferurile bănești de peste hotare, în creștere. Moldovenii au trimis în 2025 peste 1.66 miliarde de dolari # Moldova1
Transferurile bănești trimise în Republica Moldova de cetățenii moldoveni care muncesc peste hotare au înregistrat o creștere semnificativă în ultimul an. În perioada ianuarie - decembrie 2025, transferurile mijloacelor bănești au constituit peste 1.66 miliarde de dolari, cu 3% mai mult comparativ cu anul precedent, conform datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
16:20
Negocierile trilaterale de la Abu Dhabi s-au încheiat după trei ore cu ușile închise. Zelenski: „Următoarea întâlnire ar putea avea loc săptămâna viitoare” # Moldova1
ACTUALIZARE: Negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite s-au încheiat la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a șefului delegației ucrainene, Rustem Umerov, Diana Davitian, scrie presa ucraineană. Potrivit Suspilne, care citează o sursă, întâlnirea de sâmbătă a durat trei ore și a avut loc cu ușile închise. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a menționat că „discuțiile au fost constructive”, iar următoarea întâlnire ar putea avea loc săptămâna viitoare.
16:00
Negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite s-au încheiat la Abu Dhabi. Ar fi durat trei ore, cu ușile închise # Moldova1
ACTUALIZARE: Negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite s-au încheiat la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a șefului delegației ucrainene, Rustem Umerov, Diana Davitian, scrie presa ucraineană. Potrivit Suspilne, care citează o sursă, întâlnirea de sâmbătă a durat trei ore și a avut loc cu ușile închise.
15:10
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, solicită azil politic în Germania: „Nu mă ascund de organele de drept din R. Moldova” # Moldova1
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Valeriu Cojocaru, care a condus Direcția 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, solicită azil politic în Germania. Anunțul a fost făcut de acesta într-un mesaj video de la Berlin, Germania.
14:40
Primăria Chișinău atenționează: Falși asistenți sociali induc în eroare în special vârstnicii pentru a obține bani # Moldova1
Au fost înregistrate situații în care persoane se prezintă la domicilii și declară „în mod fals” că sunt reprezentanți ai serviciilor de asistență socială. Aceste persoane propun spre comercializare diverse produse de uz casnic, invocând existența unor promoții sau prețuri reduse. În realitate, sunt utilizate metode de manipulare și convingere pentru a induce în eroare în special vârstnici, cu scopul de a obține bani, a atenționat Primăria Chișinău.
14:20
Internazionale Milano, formație pregătită de românul Cristian Chivu, a spulberat echipa Pisa Sporting Club cu 6-2 într-un meci disputat pe stadionul Giuseppe Meazza. Milanezii sunt pe primul loc în clasamentul campionatului Italiei și au deja un avans de 6 puncte față de rivala din oraș, AC Milan.
14:10
Dinamo București a obținut o nouă victorie în Superliga românească de fotbal. Trupa lui Željko Kopić a învins în deplasare pe FC Hermannstadt cu 2-1 într-un meci al etapei a 23-a de campionat.
14:10
Atacuri asupra orașelor ucrainene | Întreruperi de curent în 80% din teritoriul țării și peste 30 de răniți la Harkov # Moldova1
Ucraina a fost masiv atacată în timpul nopții de 24 ianuarie, inclusiv orașele Kiev și Harkov. Oficialii ucraineni au confirmat că sistemele de apărare aeriană au fost activate, au avertizat cu privire la o potențială amenințare balistică și au îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi. Potrivit presei ucrainene, 80% din teritoriul țării se confruntă cu întreruperi de curent în urma atacului aerian nocturn al Rusiei.
13:10
Un tânăr, internat în spital după ce a fost împușcat în sectorul Botanica din capitală. Unul dintre suspecți, căutat de Poliție # Moldova1
Un tânăr de 26 de ani a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute, fiind transportat la spital. Cazul a avut loc pe 22 ianuarie, pe bulevardul Dacia din capitalǎ. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unuia dintre suspecți, în vârstă de 28 de ani, implicat în incidentul armat.
12:30
Rusia, Ucraina și SUA reiau discuțiile de pace la Abu Dhabi. Donbasul, principalul obstacol # Moldova1
Negociatorii ruși, ucraineni și americani reiau sâmbătă, 24 ianuarie, discuțiile la Abu Dhabi, cu privire la condițiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului.
12:00
Atacuri asupra Ucrainei, inclusiv la Kiev: 80% din teritoriul țării se confruntă cu întreruperi de curent # Moldova1
O persoană a fost ucisă și alte patru rănite la Kiev, după ce Rusia a lansat un atac masiv în noaptea de 24 ianuarie. Oficialii ucraineni au confirmat că sistemele de apărare aeriană au fost activate, au avertizat cu privire la o potențială amenințare balistică și au îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi. Potrivit presei ucrainene, 80% din teritoriul țării se confruntă cu întreruperi de curent în urma atacului aerian nocturn al Rusiei.
11:50
Rusia intenționează să-și mărească forțele armate la 3.5 milioane de soldați până în 2030, afirmă președintele ucrainean # Moldova1
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Europa ar trebui să vizeze, de asemenea, constituirea unor forțe armate numeroase, având în vedere planurile Rusiei de a-și extinde armata la 3.5 milioane de efective, adăugând că un astfel de efort nu poate avea succes fără experiența armatei ucrainene.
11:30
Se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Igor Cașu: „Luna ianuarie este esențială, s-au pus bazele unui stat național” # Moldova1
Pe 24 ianuarie, în fiecare an, este sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române. În 2026, se împlinesc 167 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor la București, pe 24 ianuarie 1859, după ce a fost mai întâi ales în fruntea Principatului Moldovei, pe 5 ianuarie 1859.
11:20
Se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Igor Cașu: „Un punct de cotitură în istoria Principatelor Române, s-au pus bazele unui stat național” # Moldova1
Pe 24 ianuarie, în fiecare an, este sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române. În 2026, se împlinesc 167 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor la București, pe 24 ianuarie 1859, după ce a fost mai întâi ales în fruntea Principatului Moldovei, pe 5 ianuarie 1859.
10:40
Decenii la rând, maestrul fotograf Mihai Potârniche a surprins prin obiectivul aparatului de fotografiat cele mai înălțătoare momente ale istoriei neamului, lupta pentru libertate, Marile Adunări Naționale, Podurile de Flori, dar și chipurile oamenilor simpli din satele Moldovei. Cu ocazia aniversării a 75 de ani, el și-a surprins admiratorii cu o expoziție de fotografii conceptuale, o îmbinare subtilă între realitate și imaginație.
10:10
ANALIZĂ | Generația „ecranelor”, între libertatea digitală și riscurile pentru sănătatea mintală # Moldova1
Deși ecranele au devenit „bone digitale”, în absența unui control parental ferm, gadgeturile depășesc sfera divertismentului. Psihologul Rodica Rudei avertizează că expunerea timpurie la tehnologie afectează sever dezvoltarea psiho-emoțională a noii generații. Totodată, experta în educație Natalia Grâu face un apel către părinți: fără o conștientizare colectivă, riscăm să creștem o generație dependentă, transformând beneficiul tehnologic într-un handicap social.
10:00
Kievul, atacat în timpul nopții. O parte a capitalei ucrainene a rămas fără încălzire și apă # Moldova1
O persoană a fost ucisă și alte patru rănite la Kiev, după ce Rusia a lansat un atac masiv în noaptea de 24 ianuarie. Oficialii ucraineni au confirmat că sistemele de apărare aeriană au fost activate, au avertizat cu privire la o potențială amenințare balistică și au îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi.
Ieri
09:20
Militarul care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare a decedat, în noaptea de 24 ianuarie, la ora 03:50, la spital. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării.
09:00
„Reforma APL nu este un moft, ci o necesitate”: Primarii și societatea civilă cer administrații mai puternice și servicii mai bune # Moldova1
Primării mai puternice, servicii publice mai accesibile și mai puțini bani cheltuiți pe birocrație sunt principalele așteptări legate de reforma administrației publice locale (APL), exprimate de primari, președinți de raioane și reprezentanți ai societății civile.
23 ianuarie 2026
22:10
Ucraina se apropie de o „catastrofă umanitară” după luni de atacuri aeriene rusești asupra sistemelor energetice, iar orice acord de pace viitor trebuie să includă încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice, susține șeful celui mai mare producător privat de energie electrică din Ucraina.
21:50
Operație de protezare la Institutul de Medicină Urgentă, după doi ani de suferință în urma unei căzături pe gheață # Moldova1
Timp de doi ani a suportat dureri cumplite, după o simplă căzătură pe gheață. Tratamentele pe care le-a urmat nu i-au adus alinare, singura speranță fiind proteza de umăr. Vorbim despre Parascovia Turețchi, care după luni de așteptare, a fost operată de medicii de la Institutul de Medicină Urgentă, singura instituție medicală de stat, care face astfel de intervenții chirurgicale. Astăzi, femeia se află în proces de recuperare, încercând să-și recapete mobilitatea și viața de dinainte.
21:40
Cetățenii sunt atenționați de salvatori privind pericolul major de prăbușire sub podul de gheață subțire, care poate ceda în orice moment. Avertizarea este în contextul în care, pentru perioada 23-30 ianuarie, se prognozează o creștere a temperaturilor aerului, în special pe parcursul zilei, fapt ce va duce la distrugerea treptată a formațiunilor de gheață.
21:20
După ce luna trecută un balcon de la etajul 11 al unui bloc de pe strada Nicolae Costin din capitală s-a prăbușit, problemele persistă. Balconul avariat nu a fost reparat, ci doar împrejmuit, iar accesul locatarilor a fost interzis. Mai mult, oamenii susțin că și celelalte balcoane sunt într-o stare avansată de degradare și pot ceda în orice moment. În tot acest timp, autoritățile își pasează responsabilitatea, fără a preciza un termen clar pentru intervențiile necesare.
20:50
UE va suspenda pe șase luni pachetul de 93 de miliarde de euro de retorsiune împotriva SUA # Moldova1
Comisia Europeană a anunțat vineri, 23 ianuarie, că va propune suspendarea pe un termen de șase luni a unui pachet de măsuri comerciale în valoare de 93 de milioane de euro, retorsiuni împotriva Statelor Unite, care urma să intre în vigoare din 7 februarie.
20:20
De la o fermă de creștere a prepelițelor până la achiziționarea de servere pentru dezvoltarea unei afaceri bazate pe inteligență artificială - sunt doar câteva dintre ideile care urmează să prindă viață cu ajutorul unor granturi oferite tinerilor antreprenori. 26 de tineri au primit finanțări de până la 250 de mii de lei, bani care urmează să fie investiți în procurarea de utilaje.
20:10
Șeful IGP confirmă: Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru ar putea fi dați în urmărire internațională # Moldova1
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, care a condus Direcția 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, ar putea fi dați în urmărire internațională.
19:50
Președinția R. Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei are loc într-un moment în care continentul nostru se confruntă cu provocări profunde și cu un context de speranță reînnoită și solidaritate. Afirmația a fost făcută vineri, 23 ianuarie, de către vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe.
19:00
Bărbatul suspectat de crimele din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, va rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Măsura a fost prelungită și în cazul concubinei acestuia, care se află în arest la domiciliu. Informațiile au fost confirmate de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.
18:40
Șeful IGP confirmă: Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru ar putea fi anunțați în căutare internațională # Moldova1
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, care a condus Direcția 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, ar putea fi anunțați în căutare internațională.
18:40
Luptătoarea Irina Rîngaci și canotorul Serghei Tarnovschi, sportivii anului 2025 în Republica Moldova # Moldova1
Rîngaci și Tarnovschi au fost premiați la Gala Sportului, un eveniment organizat de Ministerul Educației și Cercetării la Palatul Republicii. Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale și argintul la Europene.
18:10
Subsidiara din R. Moldova a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a primit licență de trader de gaze în Republica Moldova, de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău. Responsabilii companiei cred că ar putea asigura 20% - 30% din gazele importate de R. Moldova.
17:50
Încă cinci producători din sudul R. Moldova își pot exporta strugurii pe piața UE: „A fost dificil, nu imposibil” # Moldova1
Cinci producători din sudul R. Moldova s-au pregătit intens timp de aproape un an pentru a îndeplini condițiile și a obține actele care să le permită să exporte pe piața Uniunii Europene. Ei spun că a fost dificil, însă nu și imposibil.
17:10
Putin ar putea fi judecat pentru războiul din Ucraina: UE a transferat primele 10 milioane de euro pentru tribunalul special # Moldova1
Uniunea Europeană a alocat primele 10 milioane de euro pentru finanțarea unui tribunal special care va investiga rolul oficialilor de rang înalt din Rusia, inclusiv al președintelui Vladimir Putin, în crima de agresiune împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, pe rețeaua socială X.
17:00
R. Moldova își propune să majoreze schimburile comerciale cu SUA cu 25%, anunță ambasadorul Vladislav Kulminski # Moldova1
Republica Moldova își propune să majoreze cu 25% schimburile comerciale cu Statele Unite ale Americii (SUA) și să reducă tarifele pentru exporturile moldovenești de la 25% la maximum 15%. Anunțul a fost făcut de ambasadorul R. Moldova în Statele Unite ale Americii (SUA), Vladislav Kulminski.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.