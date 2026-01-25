Concurs pentru funcția de rector al USM. Dosarele pot fi depuse până pe 6 februarie

20:10

Românii de pretutindeni sărbătoresc pe 24 ianuarie Mica Unire, ziua în care a fost pusă temelia statului român modern. Dar evenimentele care trebuiau să fie o sărbătoare de suflet a românilor s-au transformat în scena mai multor proteste. La împlinirea 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, președintele român, Nicușor Dan, a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași, precum și la Focșani, unde a ținut discursuri la evenimentele dedicate Micii Uniri. În mesajul său, liderul de la Cotroceni le-a urat la mulți ani protestatarilor.