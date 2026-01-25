Schiorul italian Giovanni Franzoni, învingător în coborârea de la Kitzbühel

21:20

După ce luna trecută un balcon de la etajul 11 al unui bloc de pe strada Nicolae Costin din capitală s-a prăbușit, problemele persistă. Balconul avariat nu a fost reparat, ci doar împrejmuit, iar accesul locatarilor a fost interzis. Mai mult, oamenii susțin că și celelalte balcoane sunt într-o stare avansată de degradare și pot ceda în orice moment. În tot acest timp, autoritățile își pasează responsabilitatea, fără a preciza un termen clar pentru intervențiile necesare.