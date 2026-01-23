ȘTIRI cu Maria Filimon din 23.01.2026, ora 14:00
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 23.01.2026, ora 14:00
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, a fost audiat astăzi în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară", episodul în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Totodată, ex-deputatul democrat Vladimir Andronachi s-a abținut de la depunerea mărturiilor, fiind vizat într-o cauză conexă. Un alt martor nu s-a prezentat la ședință din motive de sănătate, transmite Moldpres.
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 23.01.2026, ora 14:00
Mai multe evenimente educative și culturale vor avea loc în Republica Moldova cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, marcată anual la data de 27 ianuarie. Programul include expoziții tematice, spectacole, proiecții de filme documentare, lecții publice și activități educative, desfășurate în școli și biblioteci. Evenimentele se vor desfășura în toată Republica Moldova,
Autoritățile din Republica Moldova au transmis Interpolului o solicitare privind anunțare în căutare internațională a lui Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP) și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5, condamnați recent la câte 3 ani de închisoare. Potrivit IGP, materialele necesare pentru inițierea procedurii de căutare internațională au
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, două vizite oficiale: una în Polonia, iar cealaltă la Consiliul Europei. Astfel, la Varșovia, șefa statului va avea o întrevedere cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Ulterior, cei doi oficiali vor susține declarații de presă. De asemenea Maia Sandu se va întâlni, în cadrul vizitei
Un polițist a fost condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 cu suspendare, pentru corupere pasivă. Decizia a fost pronunțată vineri, 23 ianuarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Astfel, instanța a stabilit că 3 ani din pedeapsă vor fi executați în penitenciar de tip semiînchis, iar ceilalți 3 ani sunt suspendați condiționat. De
DOSAR DE VIAȚĂ cu Aureliu Bătrânac: „Chirurgia m-a fascinat și continuă să fie o filosofie pentru mine"
În această ediție a emisiunii „DOSAR DE VIAȚĂ", Natalia Catan deschide dosarul celui mai bun cardiochirurg: Aureliu Bătrânac. Este unul dintre cei mai respectați cardiochirurgi din Republica Moldova care ține viețile oamenilor în palme și le întoarce din pragul imposibilului. Ne vorbeaște despre copilarie, studiile la medicină, miracolul inimii, despre momentele-limită din sala de operație
Prețurile la carburanți au crescut zilnic de la începutul anului 2026, iar tendința se va menține și în acest weekend. Astfel, conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 24-26 ianuarie, litrul de benzină va costa 22,94 lei, cu 4 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va crește cu
(P) Prețuri Thassos 2026: Cazare pe plajă, hoteluri All Inclusive și vile – rezervă online cu un depozit de doar 26 de euro
Insula Thassos rămâne una dintre cele mai căutate destinații din Grecia pentru vacanțele de vară. Dimensiunea redusă a insulei, numărul limitat de hoteluri bine poziționate și interesul crescut pentru cazare pe plajă fac ca disponibilitatea să se epuizeze rapid. De aceea, Early Booking 2026 nu este doar o opțiune avantajoasă, ci o alegere strategică. Cazare
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea fostului primar de Boldurești
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată în dosarul în care fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit de accidentarea mortală a unui adolescente. Examinând sesizarea, Curtea a observat că autorul nu a contestat norma invocând încălcarea dreptului său personal de a nu se autoincrimina, ci din perspectiva
DOSAR DE VIAȚĂ – Claudia Partole „Trăiesc din contul copilăriei și mă simt copil atunci când scriu"
În această ediție a emisiunii „DOSAR DE VIAȚĂ" avem bucuria de a o avea alături pe una dintre cele mai îndrăgite și sensibile voci ale literaturii din Basarabia — scriitoarea Claudia Partole. Autoare a zeci de cărți pentru copii și adulți, scrie cu sufletul – despre copilărie, dor, rădăcini, iubire și miracolul vieții. Este un
DOSAR DE VIAȚĂ cu păr.Pavel Borșevschi: „Doream să-l cunosc pe Dumnezeul mamei mele și încă nu l-am aflat"
DOSAR DE VIAȚĂ cu păr.Pavel Borșevschi: „Doream să-l cunosc pe Dumnezeul mamei mele și încă nu l-am aflat"
Ministrul Energiei al R. Moldova: Pe piață a ajuns o cantitate de motorină neconformă pentru sezonul rece
Recent pe piață a ajuns o cantitate de motorină care nu ar respecta în totalitate standardele de calitate pentru sezonul rece, anunță ministrul energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, problema vizează un parametru tehnic esențial pentru motorina de iarnă – punctul de curgere la rece (CFPP). „Motorina trebuie să urmeze un anumit standard de calitate. Adevărul
Președinta Maia Sandu a numit în funcții cinci judecători, care vor activa în mai multe instituții din Republica Moldova. Conform unui decret prezidențial, Vladislav Schimbin a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. De asemenea, un alt decret arată că Ion Bocan a fost numit în funcția de magistrat la Judecătoria
Republica Moldova, prezentă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) care va avea loc, în perioada 26–30 ianuarie 2026, la Strasbourg. Din delegație fac parte vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, șeful delegației R. Moldova la APCE, deputatul Ion Groza, precum și membrii delegației, deputații Veronica Roșca, Renato Usatîi și Igor
(VIDEO) Nicușor Dan, despre o eventuală unire a R. Moldova cu România: „Susținem obiectivul pe care cetățenii R. Moldova și l-au ales"
Republica Moldova este un stat suveran, iar opinia cetățenilor săi va fi respectată de România. Declarația a fost făcută de președintele României, Nicușor Dan, după participarea la Consiliul European informal de la Bruxelles. Întrebat dacă unirea cu România ar putea fi un plan B în cazul întârzierii integrării Republicii Moldova în UE, șeful statului român
DOSAR DE VIAȚĂ – CĂLIN VIERU: „Am avut norocul timpului când banii se făceau și dintr-o piatră seacă"
DOSAR DE VIAȚĂ – CĂLIN VIERU: „Am avut norocul timpului când banii se făceau și dintr-o piatră seacă"
DOSAR DE VIAȚĂ cu Tania Cerga: „ Cred că natura mea de a face așa cum simt m-a ajutat să rezist până acum"
În această ediție a emisiunii „DOSAR DE VIAȚĂ", Natalia Catan deschide dosarul unei artiste care îi place să diferită:Tania Cerga O artistă care a ales să rămână autentică, oricât ar fi costat asta. Despre copilărie, studiile în România, perioada când activa la radio, colaborarea cu Studio One și alte proiecte – într-un dialog de suflet cu
Centrul de Sănătate din Anenii Noi, modernizat cu sprijin financiar din partea Japoniei
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va beneficia de modernizare cu sprijinul financiar al Guvernului Japoniei. Un contract de grant în valoare de 50.980 de dolari a fost semnat joi, 22 ianuarie, de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki, și directoarea instituției medicale, Ina Gurschii. Fondurile oferite vor fi utilizate pentru achiziționarea unui sistem
Investițiile în obligațiuni de stat câștigă teren în 2026: aproape 152 milioane de lei investite în ianuarie
Anul 2026 a debutat cu un interes sporit din partea populației pentru investițiile oferite de stat. În perioada 12–21 ianuarie, cetățenii au investit 151.980.000 de lei în obligațiuni de stat prin platforma eVMS.md, confirmând atractivitatea constantă a acestui instrument de economisire. Potrivit Ministerului Finanțelor, investitorii au ales obligațiuni adaptate diferitelor obiective financiare. Cea mai mare
Donald Trump îi retrage invitația premierului canadian Mark Carney din Consiliul pentru Pace, după discursul de la Davos
Președintele american Donald Trump a anunțat că retrage invitația adresată premierului canadian Mark Carney de a se alătura nou-înființatului Consiliu pentru Pace. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe rețeaua Truth Social, în care liderul de la Casa Albă a precizat că decizia vine din partea Consiliului. „Vă rugăm să considerați această scrisoare ca o
Letonia trimite citații pentru serviciul militar obligatoriu către 400 de tineri, selectați prin tragere la sorți # Vocea Basarabiei
Autoritățile din Letonia vor expedia citații pentru serviciul militar obligatoriu către 400 de tineri, aleși prin tragere la sorți dintr-un total de aproximativ 8.000 de candidați eligibili. Aceasta este a treia rundă de recrutare realizată prin acest sistem, de la reintroducerea serviciului militar obligatoriu în țară. Tinerii selectați vor fi convocați inițial la un control […] Articolul Letonia trimite citații pentru serviciul militar obligatoriu către 400 de tineri, selectați prin tragere la sorți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se reunesc în cadrul celei de-a treia ședințe comune de lucru. Evenimentul, organizat de Senatul României, desfășoară în perioada 22 – 25 ianuarie, la Moisei, județul Maramureș. La ediția din acest an mai participă reprezentanți ai parlamentelor din Azerbaidjan, Kazahstan și Georgia, în calitate de […] Articolul Parlamentari din R. Moldova, România, Ucraina și Albania, reuniți în Maramureș apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 22.01.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi, la forumul economic de la Davos, că o echipă de negociatori a Kievului se va afla vineri și sâmbătă în Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru o reuniune „trilaterală” cu reprezentanți ai Statelor Unite și Rusiei, cu scopul de a avansa pe calea către o încheiere negociată a războiului […] Articolul Zelenski anunță o reuniune trilaterală Ucraina-SUA-Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
DOSAR DE VIAȚĂ cu Cristina Scarlat: „Lumea primește informația și gândește așa cum le este sufletul” # Vocea Basarabiei
Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu Cristina Scarlat: „Lumea primește informația și gândește așa cum le este sufletul” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi, 22 ianuarie, modificarea Regulamentului privind tichetele de masă pentru a-l ajusta la modificările legislative prin care a fost extins accesul salariaților la aceste facilități. Potrivit autorităților, principalele actualizări țin de acordarea tichetelor pentru schimburile de noapte și adaptarea la formatul electronic al tichetelor de masă. În Regulament sunt clarificate condițiile […] Articolul Sistemul tichetelor de masă, extins apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 22 ianuarie, reguli clare pentru administrarea pădurilor în perioada 2026–2030. Noul set de reguli prevede lucrări planificate și intervenții responsabile pentru a asigura regenerarea, conservarea și reconstrucția ecologică a pădurilor. „Este o investiție în sănătatea pădurilor. Vom ajuta pădurile să crească și vom interveni cu lucrări de curățare în pădurile bătrâne, […] Articolul Reguli mai clare de gestionare a pădurilor din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele Parlamentului, despre drona descoperită în raionul Ștefan Vodă: „O nouă încălcare gravă din partea Rusiei asupra suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce astăzi o nouă dronă de proveniență rusă a fost descoperită pe teritoriul localității Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Potrivit oficialul, acest incident reprezintă o nouă încălcare gravă din partea Federației Ruse asupra suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. „Unii politicieni, […] Articolul Președintele Parlamentului, despre drona descoperită în raionul Ștefan Vodă: „O nouă încălcare gravă din partea Rusiei asupra suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 22 ianuarie, reguli clare pentru administrarea pădurilor în perioada 2026–2030. Noul set de reguli prevede lucrări planificate și intervenții responsabile pentru a asigura regenerarea, conservarea și reconstrucția ecologică a pădurilor. „Este o investiție în sănătatea pădurilor. Vom ajuta pădurile să crească și vom interveni cu lucrări de curățare în pădurile bătrâne, […] Articolul Reguli mai clare pentru gestionare a pădurilor din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
DOSAR DE VIAȚĂ cu Valeriu Derevenciuc: „Încerc să trăiesc frumos astăzi pentru că mîine e prea departe” # Vocea Basarabiei
Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu Valeriu Derevenciuc: „Încerc să trăiesc frumos astăzi pentru că mîine e prea departe” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Drona depistată în satul Crocmaz din raionul Ștefan Vodă a fost detonată în condiții de maximă siguranță. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. El a declarat, înainte de ședința Guvernului, că specialiștii au stabilit că aparatul de zbor descoperit, în această dimineață, în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, era de […] Articolul Drona descoperită în raionul Ștefan Vodă, detonată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „CHIRIA SPAȚIILOR LOCATIVE ȘI COMERCIALE” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Guvernul Republicii Moldova a decis în ședința de astăzi, 22 ianuarie, numirea unor ambasadori în patru state-cheie. Astfel, Victor Chirilă va fi noul ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, iar Mihail Mîțu – noul ambasador al Republicii Moldova în România. De asemenea, Lorina Bălteanu a fost numită ambasador în Franța, iar Petru Frunze va fi ambasador […] Articolul Republica Moldova va avea ambasadori noi în mai multe state apare prima dată în Vocea Basarabiei.
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „CHIRIA SPAȚIILOR LOCATIVE ȘI COMERCIALE” (ediția nr 2) # Vocea Basarabiei
Formula corectă de închiriere a spațiilor locative și comerciale. Clarificări legate de drepturile chiriașilor în cazul unei notificări de evacuare. Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „CHIRIA SPAȚIILOR LOCATIVE ȘI COMERCIALE” (ediția nr 2) apare prima dată în Vocea Basarabiei.
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „SECURITATE DIGITALĂ ȘI ESCROCHERIILE ONLINE” (ediția nr. 2) # Vocea Basarabiei
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „SECURITATE DIGITALĂ ȘI ESCROCHERIILE ONLINE” (ediția nr. 2) apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „REGIMUL JURIDIC AL CADOURILOR” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „RADIOGRAFIA PENITENCIARULUI NR. 13” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „LITIGIILE DINTRE CETĂȚEAN ȘI STAT” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „VIOLENȚA DIGITALĂ ” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „SECURITATE DIGITALĂ ȘI ESCROCHERIILE ONLINE” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „PERCHEZIȚII ȘI REȚINERI” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Maia Sandu: „Trebuie să păstrăm pacea și să rămânem parte a lumii libere” # Vocea Basarabiei
Maia Sandu a trasat astăzi, 22 ianuarie, prioritățile Președinției Republicii Moldova pentru anul 2026, reafirmând două obiective fundamentale: menținerea păcii și apărarea libertății. „În regiunea noastră, dar și pe întreg continentul, Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă în continuare un risc semnificativ de securitate pentru Republica Moldova. În aceste condiții […] Articolul (VIDEO) Maia Sandu: „Trebuie să păstrăm pacea și să rămânem parte a lumii libere” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „PERCHEZIȚII ȘI REȚINERI” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „FRONTIERA: GHID COMPLET PENTRU CĂLĂTORI” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
DOSAR DE VIAȚĂ cu Marin Robu: „Niciodată nu mi-am imaginat că voi ajunge așa de departe” # Vocea Basarabiei
În această ediție a emisiunii „DOSAR DE VIAȚĂ”, Natalia Catan deschide dosarul halterofilului: Marin Robu. În spatele fiecărui campion se ascunde povestea unui copil ambițios, sacrificii uriașe și o dorință de neclintit de a învinge. Marin Robu — halterofilul care ridică zeci de tone la fiecare antrenament și care a reprezentat Republica Moldova pe cele […] Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu Marin Robu: „Niciodată nu mi-am imaginat că voi ajunge așa de departe” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Primele teste pe Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău au fost efectuate și s-au desfășurat cu succes. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a mai precizat că Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău a fost finalizată în luna decembrie, iar stațiile electrice Chișinău și Vulcănești vor fi finalizate în perioada următoare. […] Articolul (FOTO) Primele teste pe LEA Vulcănești-Chișinău, efectuate cu succes apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președinta Maia Sandu a confirmat astăzi, 22 ianuarie, Republica Moldova a demarat măsurile juridice pentru a părăsi Comunitatea Statelor Independente. În acest context, șefa statului a remarcat că retragerea din CSI nu însemnă întreruperea relațiilor bilaterale cu statele care rămân membre ale acestei structuri. „Cunoașteți despre faptul că a fost suspendată calitatea noastră de membru […] Articolul Ce spune Maia Sandu despre ieșirea R. Moldova din CSI apare prima dată în Vocea Basarabiei.
DOSAR DE VIAȚĂ cu Aura: „Nu cred să fac bani din astrologie dar mă ajută să cunosc oamenii din jur” # Vocea Basarabiei
În această ediție a emisiunii „DOSAR DE VIAȚĂ” Natalia Catan deschide dosarul unei artiste îndrăgită de public: Aura. Este mama a două fete gemene, mai nou face astologie care o ajută să se cunoască pe ea și oamenii din jurul ei. A trăit momente de glorie, dar și perioade grele, a fost în lumina reflectoarelor, […] Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu Aura: „Nu cred să fac bani din astrologie dar mă ajută să cunosc oamenii din jur” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Candidatura lui Nicolae Munteanu urmează să fie propusă pentru funcția de director al Agenției Moldsilva, iar și cea a lui Nicu Belitei la șefia Agenției de Mediu. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi, 22 ianuarie de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, 2026 va fi anul reformelor, iar cei doi noi șefi […] Articolul Agenția „Moldsilva” și Agenția de Mediu vor avea directori noi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
