Ministerul Educației recomandă școlilor să decidă modul în care vor fi desfășurate lecțiile luni, 26 ianuarie
Radio Moldova, 25 ianuarie 2026 19:40
Ministerul Educației și Cercetării recomandă școlilor și autorităților locale să analizeze situația fiecărei școli și să decidă dacă pentru luni, 26 ianuarie, este necesar un regim special al lecțiilor, cum ar fi desfășurarea lecțiilor online. Îndemnul vine în contextul condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș în ultimele 24 de ore.
• • •
Acum 10 minute
20:10
Pericol pentru șoferi și pietoni la intersecția străzilor Calea Basarabiei și Tăbăcăria Veche # Radio Moldova
În municipiul Chișinău există zone unde iluminatul public lipsește complet. La intersecția străzilor Calea Basarabiei și Tăbăcăria Veche nu sunt instalați nici piloni de iluminat, nici marcaje pentru trecerile de pietoni. Șoferii, cicliștii și pietonii se expun seară de seară pericolului, dar autoritățile nu se grăbesc să rezolve problema.
Acum o oră
19:40
Acum 2 ore
19:00
Cancelarul german se va întâlni luni cu liderii națiunilor de la Marea Nordului pentru a discuta despre securitate # Radio Moldova
Cancelarul german, Friedrich Merz, se va întâlni luni, 26 ianuarie, cu liderii națiunilor europene riverane Mării Nordului la un summit convocat inițial din motive economice și energetice, dar care se va concentra acum mai ales pe securitate, în urma disputei cu președintele american Donald Trump privind Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.
18:30
Drumurile din întreaga țară s-au transformat în patinoare: „Lunecăm, sunt curățate doar arterele principale” # Radio Moldova
Drumurile din întreaga țară s-au transformat în adevărate patinoare. Poleiul le-a creat probleme atât șoferilor, cât și pietonilor. Locuitorii capitalei au patinat la propriu pe trotuare și mulți au ajuns la spital cu fracturi sau luxații.
18:30
Schi alpin: Mikaela Shiffrin a cucerit al 9-lea mic „Glob de Cristal" la slalom # Radio Moldova
Mikaela Shiffrin este în formă maximă înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Schioarea americană a obținut a 108-a sa victorie de etapă în Cupa Mondială. Shiffrin a atins această bornă în concursul de slalom din cadrul etapei desfășurate în stațiunea cehă Špindlerův Mlýn. Cu un avans considerabil după prima manșă, americanca a devansat-o cu aproape două secunde pe a doua clasată, elvețianca Camille Rast.
Acum 4 ore
18:10
Românii de pretutindeni sărbătoresc pe 24 ianuarie Mica Unire, ziua în care a fost pusă temelia statului român modern. Dar evenimentele care trebuiau să fie o sărbătoare de suflet a românilor s-au transformat în scena mai multor proteste.
17:40
Australian Open: Svitolina a elimiminat-o pe Andreeva, Alcaraz nu i-a dat multe șanse lui Paul # Radio Moldova
Tenismena ucraineancă Elina Svitolina s-a calificat în sferturile de finală ale turneului feminin de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Într-o partidă din optimile de finală, sportiva născută în orașul Odesa a învins-o în două seturi, scor 6:2, 6:4 pe Mirra Andreeva, jucătoare care evoluează sub drapel neutru. Svitolina a controlat ostilitățile, iar de partea cealaltă Andreeva nu și-a găsit ritmul și nu i-a pus prea multe probleme ucrainencei.
17:30
Limba de acasă, predată în weekend: EuropaNova, puntea culturală a românilor din Belgia # Radio Moldova
De zece ani, comunitatea românilor din Belgia are posibilitatea de a-și păstra legătura cu țara-mamă prin educația copiilor într-o școală cu predare în limba română. EuropaNova a devenit, în timp, un adevărat cuib de cultură românească la Bruxelles. Pornit inițial ca un proiect ce îmbina o școală de limbi străine cu o bibliotecă românească în capitala Belgiei, EuropaNova reunește astăzi peste 60 de copii care au unul sau ambii părinți originari din România sau Republica Moldova. Aceștia studiază limba și cultura românească în cadrul cursurilor de weekend, o oportunitate care, spun părinții, îi ajută pe cei mici să mențină legătura cu familiile rămase în țara de baștină.
17:20
Atenție, lapoviță și ghețuș! Deținătorii de magazine din capitală și case particulare, îndemnați să intervină # Radio Moldova
Pe drumurile din țară, precum și din capitală se circulă în condiții de ceață, pe alocuri densă, și s-a format ghețuș. În acest sens, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență. Muncitorii au intervenit pe parcursul nopții în 32 de raioane cu lucrări de combatere a lunecușului și de deszăpezire, fiind împrăștiate 829 de tone de sare și 92 de tone de material antiderapant.
16:30
Papa Leon al XIV-lea cere încetarea atacurilor din Ucraina: „Ostilitățile prelungite au implicații din ce în ce mai grave pentru civili” # Radio Moldova
Papa Leon al XIV-lea a declarat duminică că atacurile rusești împotriva Ucrainei lasă civilii din țară expuși frigului iernii și a cerut încetarea conflictului. El susține că prelungirea ostilităților lărgește prăpastia dintre popoare și îndepărtează și mai mult posibilitatea unei păci juste și durabile. Mesajul a fost transmis de la fereastra Palatului Apostolic, după rugăciunea de duminică, 25 ianuarie, scrie Reuters.
16:20
Un nou jucător în componența echipei Zimbru Chișinău. După mijlocașul ucrainean Danilo Boiko, și fundașul panamez Kevin Berkeley s-a alăturat oficial „galben-verzilor". Acesta a jucat până acum în campionatul intern al Panamei, la FC Tauro, FC UMECIT, Club Deportivo Universitario și Veraguas United, dar și în Costa Rica, la gruparea Asociacion Deportiva San Carlos.
Acum 6 ore
16:00
În memoria victimelor Holocaustului | Expoziție la Biblioteca Națională, o perspectivă istorică amplă asupra tragediei # Radio Moldova
Anual, pe 27 ianuarie, este marcată Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului. În memoria victimelor, Biblioteca Națională va găzdui expoziția tematică cu genericul „Pogromul de la Chișinău (1903) în contextul crimelor împotriva umanității”, precum și o lansare de carte.
15:20
Mai multe accidente rutiere din cauza poleiului și neechiparea autovehiculelor pentru sezonul rece # Radio Moldova
Un autovehicul a deraiat de pe traseu duminică, 25 ianuarie, la ieșirea din orașul Sângera. Acesta nu era echipat corespunzător pentru sezonul rece. Din cauza condițiilor meteorologice, și în raionul Orhei au fost înregistrate cinci accidente rutiere. Pe străzi și trasee s-a format polei, iar riscul producerii accidentelor rutiere crește, atenționează Poliția.
15:10
Cicâldău și Etim au marcat, iar CSU Craiova a urcat din nou pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
CS Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În etapa a 23-a „alb-albaștrii" au învins cu 2:0 pe teren propriu formația FC Botoșani. Discipolii antrenorului portughez Filipe Coelho au făcut diferența în ultima jumătate de oră a partidei disputate pe stadionul Ion Oblemenco.
14:40
Mii de persoane au ieșit în stradă sâmbătă, 24 ianuarie, în centrul orașului Tirana, capitala Albaniei, pentru a protesta împotriva Guvernului. Demonstrația a degenerat în ciocniri cu forțele de ordine, soldate cu cel puțin 25 de arestări și 11 polițiști răniți.
14:30
Numărul recruților din Rusia a început să scadă după patru ani de război împotriva Ucrainei. Între timp, campaniile de recrutare ale Kremlinului în străinătate par să se intensifice, scriu jurnaliștii Meduza. La începutul lunii ianuarie, videoclipurile virale care păreau să arate ofițeri ruși maltratând recruți africani au determinat oficialii ucraineni să lanseze noi avertismente potrivit cărora armata lui Vladimir Putin consideră luptătorii străini ca fiind „de unică folosință”. Cu toate acestea, promisiunile de salarii mari și cetățenie rapidă continuă să atragă mii de tineri, în special din țările cu venituri mici, în rândurile armatei ruse.
Acum 8 ore
14:10
13:50
12:50
În R. Moldova vor apărea centre de colectare a textilelor. Hainele vechi vor fi reutilizate sau transformate în produse noi # Radio Moldova
Industria modei este a doua cea mai poluantă din lume, care generează aproximativ 10% din emisiile globale de carbon. Hainele vechi ajunse la gunoi reprezintă o sursă majoră de poluare, mai ales dacă vorbim despre articole din poliester. În Republica Moldova, autoritățile intenționează să deschidă primele centre de colectare a textilelor, dar acest lucru se va întâmpla abia în 2028. Până la implementarea sistemului, hainele uzate pot fi duse la magazine second-hand.
Acum 12 ore
12:10
Atenție, ceață și lunecuș! Poliția: Se circulă cu dificultate pe unele porțiuni de drum # Radio Moldova
Pe mai multe trasee naționale se circulă în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. În acest sens, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență. Muncitorii au intervenit pe parcursul nopții în 32 de raioane cu lucrări de combatere a lunecușului și de deszăpezire, fiind împrăștiate 829 de tone de sare și 92 de tone de material antiderapant.
12:00
Un alpinist american a urcat la înălțimea de 508 metri fără corzi și echipament de protecție: „Priveliște incredibilă și vânt puternic” # Radio Moldova
Alpinistul american Alex Honnold a escaladat zgârie-norul Taipei 101, cu o înălțime de 508 metri, fără corzi și fără echipament de protecție, scrie The Associated Press.
11:30
Oficial american: Noi discuții trilaterale vor avea loc duminica viitoare la Abu Dhabi # Radio Moldova
O nouă rundă de discuții ruso-ucrainene mediate de Statele Unite va avea loc duminica viitoare, tot la Abu Dhabi, a declarat un oficial american, care a vorbit despre progrese înregistrate în discuțiile desfășurate în acest format timp de două zile în capitala Emiratelor Arabe Unite, chiar dacă nu au ajuns la vreo înțelegere care să apropie Rusia și Ucraina de încheierea războiului, relatează agențiile Reuters și EFE.
11:10
Proteste violente în Minnesota după ce un bărbat de 37 de ani a fost ucis prin împușcare # Radio Moldova
Mai multe persoane au mărșăluit în centrul orașului Durham sâmbătă, 24 ianuarie, pentru a protesta după ce un bărbat a fost împușcat de către ofițerii federali la Minnesota. Mulțimea de câteva zeci de persoane a cerut desființarea Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite, scrie presa străină.
10:20
Concurs pentru funcția de rector al USM. Candidații trebuie să aibă cel puțin cinci ani de experiență în învățământ # Radio Moldova
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a dat start procesului de alegere a noului rector. Sesiunea de depunere a dosarelor se încheie pe 6 februarie. Conform regulamentului USM, la concurs pot participa cadre didactice și cercetători cu titluri științifice sau științifico-didactice.
09:40
Atenție, ceață și lunecuș! Pe drumurile naționale au fost împrăștiate 829 de tone de sare # Radio Moldova
Pe mai multe trasee naționale se circulă în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. Drumarii îndeamnă conducătorii auto să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță și să evite manevrele riscante. Totodată, muncitorii efectuează lucrări de combatere a lunecușului și de deszăpezire.
09:00
Suprafețele cultivate cu soia, în scădere. Secretar de stat: „Încercăm să impulsionăm cumva lărgirea acestor suprafețe” # Radio Moldova
Republica Moldova a suspendat importul de furaje combinate din Ucraina, după ce au fost depistate reziduuri ale substanței interzise metronidazol în furaje și ouă provenite din exploatații avicole. Cazul scoate la iveală dependența țării noastre de furajele importate. În acelați timp, tot mai puțini fermieri din țara noastră cultivă soia, una dintre plantele de bază din compoziția furajelor destinate alimentației animalelor.
09:00
Marele Marco Odermatt, învins la Kitzbühel. Schiorul elvețian a fost devansat de italianul Giovanni Franzoni în proba de coborâre, la o nouă etapă a Cupei Mondiale de schi alpin, desfășurată la celebra stațiune din Austria. Cei doi sportivi s-ar putea înfrunta din nou la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, care vor începe pe 6 februarie și vor fi transmise în direct și în exclusivitate de Moldova 1.
08:30
Douăzeci și șapte de cazuri confirmate de tuberculoză, din 3.000 de persoane investigate în 2025 # Radio Moldova
Peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire a tuberculozei, în cadrul a patru proiecte finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din fondul măsurilor de profilaxie.
Acum 24 ore
21:50
Ion Mereacre din Costești, la 100 de ani este plin de planuri și îi inspiră pe cei din jur: „A fost și bine, și rău” # Radio Moldova
Patru copii, zece nepoți și 19 strănepoți - este averea lui Ion Mereacre, ajuns la o sută de ani. Cu bune și cu rele, cu provocări și bucurii, destinul i-a oferit centenarului forța să ajungă la această vârstă remarcabilă. Ion Mereacre este încă plin de planuri și îi inspiră pe cei din jurul lui.
21:20
Eveniment editorial important la Iași. A fost lansat volumul „Documente privind istoria românilor” # Radio Moldova
Mica Unire a mai fost marcată la Iași cu un eveniment editorial important. A fost lansat un volum care propune o lectură provocatoare asupra drumului către înființarea statului român modern. Editorii lucrării, doi istorici din Republica Moldova, pun la dispoziția cititorilor documente inedite din arhivele rusești. Actele contribuie la o mai bună înțelegere a capitolului istoric scris la 24 ianuarie 1859.
21:00
Ministră din Groenlanda: Nicio putere externă nu trebuie să ne decidă soarta bogăției naturale # Radio Moldova
Ministrul minelor din Groenlanda respinge încercările Statelor Unite (SUA) de a împărți resursele minerale ale insulei sale, afirmând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogății naturale a teritoriului arctic.
20:40
Escrocheria „ruda implicată în accident” | Un locuitor din capitală a rămas fără 100.000 de lei # Radio Moldova
Poliția anunță că a fost sesizată, pe 24 ianuarie, despre un nou caz de escrocherie în capitală. O persoană necunoscută, de gen feminin, a contactat telefonic victima, prezentându-se în limba rusă drept reprezentant al organelor de drept. Sub pretextul implicării unei rude într-un accident rutier, aceasta a indus victima în eroare și a obținut o sumă de aproximativ 100.000 de lei.
Ieri
20:10
Mica Unire în România cu depuneri de flori și proteste. Președintele Nicușor Dan, întâmpinat cu huiduieli la Iași și Focșani # Radio Moldova
Românii de pretutindeni sărbătoresc pe 24 ianuarie Mica Unire, ziua în care a fost pusă temelia statului român modern. Dar evenimentele care trebuiau să fie o sărbătoare de suflet a românilor s-au transformat în scena mai multor proteste. La împlinirea 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, președintele român, Nicușor Dan, a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași, precum și la Focșani, unde a ținut discursuri la evenimentele dedicate Micii Uniri. În mesajul său, liderul de la Cotroceni le-a urat la mulți ani protestatarilor.
20:00
Economii de aproximativ 3.85 de milioane de euro în trei luni, prin SEPA. Guvernatoarea BNM: „Au fost reduse semnificativ costurile de plată” # Radio Moldova
Șapte din zece plăți efectuate în euro de cetățenii și companiile din R. Moldova în ultimele trei luni au fost procesate prin SEPA, generând economii de aproximativ 3.85 de milioane de euro. Cifrele au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, pe 24 ianuarie, la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR), eveniment care marchează opt ani de activitate a organizației în Republica Moldova, desfășurat la Palatul Parlamentului din București.
19:30
Președintele american amenință Canada cu taxe vamale de 100% dacă va încheia un acord comercial cu China # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump a amenințat Canada că-i va impune taxe vamale de 100% asupra exporturilor către Statele Unite dacă încheie un acord comercial cu China, după ce premierul canadian Mark Carney a anunțat săptămâna trecută finalizarea cadrului unui astfel de acord, informează agențiile AFP și Reuters.
18:50
Peste 300 de copii din Găgăuzia au participat la concursul de desene și eseuri „Punți ale prieteniei și culturii”, organizat de ONG-ul „Pro-Europa”. Prin culori și cuvinte, micii autori au vorbit despre pace și au încercat să apropie oameni și comunități. Cei mai buni au fost premiați vineri, 23 ianuarie, în cadrul unei ceremonii la care a participat și ambasadoarea Uniunii Europene (UE) în R. Moldova, Iwona Piórko.
18:10
Elevii de la Liceul „Alexandru Ioan Cuza” din capitală au marcat 167 de ani de la Mica Unire cu un spectacol inedit # Radio Moldova
Elevii Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din capitală au marcat împlinirea a 167 de ani de la Mica Unire printr-un spectacol dedicat acestui moment definitoriu din istoria românilor. Programul artistic a fost urmat de discuții și dezbateri, la care au participat istorici și cercetători științifici, care au evidențiat importanța actului de la 24 ianuarie 1859 - eveniment ce a pus bazele statului român modern și a deschis drumul către Marea Unire din 1918.
17:50
SINTEZA SĂPTĂMÂNII | Ancora de siguranță în fața unui viitor incert, retragerea de jure din CSI și (re)lansarea reformei administrației locale # Radio Moldova
Integrarea europeană este ancora de siguranță a Republicii Moldova, în fața unui viitor incert și în vremuri când vechea ordine mondială pare să se destrame. Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cea mai realistă strategie de supraviețuire și dezvoltare a țării ca parte a lumii libere. Iar orice abatere de la acest drum ne pune în pericol libertatea, pacea și bunăstarea, a declarat președinta Maia Sandu, prezentându-și prioritățile pentru 2026.
17:10
Moldovenii au trimis de peste hotare peste 1.66 de miliarde de dolari în anul trecut # Radio Moldova
Cetățenii moldoveni care muncesc peste hotare au trimis mai mulți bani acasă în 2025. Transferurile mijloacelor bănești au depășit, în anul trecut, suma de 1.66 de miliarde de dolari, cu 3% mai mult comparativ cu anul precedent, conform datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
17:10
Noua Strategie de apărare a SUA | Rusia va rămâne o amenințare constantă, dar controlabilă pentru membrii estici ai NATO # Radio Moldova
Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii (SUA) a publicat o nouă Strategie de apărare națională. La fel ca în Strategia de securitate națională publicată la sfârșitul anului 2025, accentul principal este pus pe securitatea internă și reducerea ajutorului acordat aliaților. Pentagonul consideră că Rusia va continua să fie o amenințare „constantă, dar controlabilă” pentru membrii NATO din Europa de Est într-un viitor previzibil, scrie BBC.
16:50
Renumitul tenisman elvețian Stanislas Wawrinka a jucat ultima sa partidă la turneul de Mare Șlem de la Australian Open. Sportivul de 40 de ani, care își va încheia cariera la capătul acestui sezon, a cedat în fața americanului Taylor Fritz în turul 3, cu scorul de 6-7, 6-2, 4-6, 4-6.
16:40
Transferurile bănești trimise în Republica Moldova de cetățenii moldoveni care muncesc peste hotare au înregistrat o creștere semnificativă în ultimul an. În perioada ianuarie - decembrie 2025, transferurile mijloacelor bănești au constituit peste 1.66 miliarde de dolari, cu 3% mai mult comparativ cu anul precedent, conform datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
16:20
Negocierile trilaterale de la Abu Dhabi s-au încheiat după trei ore cu ușile închise. Următoarea întâlnire ar putea avea loc săptămâna viitoare # Radio Moldova
ACTUALIZARE: Negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite s-au încheiat la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a șefului delegației ucrainene, Rustem Umerov, Diana Davitian, scrie presa ucraineană. Potrivit Suspilne, care citează o sursă, întâlnirea de sâmbătă a durat trei ore și a avut loc cu ușile închise. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a menționat că „discuțiile au fost constructive”, iar următoarea întâlnire ar putea avea loc săptămâna viitoare.
16:00
Negociatorii ruși, ucraineni și americani au încheiat discuțiile la Abu Dhabi, după trei ore, cu ușile închise # Radio Moldova
ACTUALIZARE: Negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite s-au încheiat la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a șefului delegației ucrainene, Rustem Umerov, Diana Davitian, scrie presa ucraineană. Potrivit Suspilne, care citează o sursă, întâlnirea de sâmbătă a durat trei ore și a avut loc cu ușile închise.
15:10
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, solicită azil politic în Germania: „Nu mă eschivez și nu mă ascund de organele de drept din R. Moldova” # Radio Moldova
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Valeriu Cojocaru, care a condus Direcția 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, solicită azil politic în Germania. Anunțul a fost făcut de acesta într-un mesaj video de la Berlin, Germania.
14:40
Primăria Chișinău avertizează despre o nouă schemă de escrocherie: „Asistenții sociali nu comercializează produse” # Radio Moldova
Au fost înregistrate situații în care persoane se prezintă la domicilii și declară „în mod fals” că sunt reprezentanți ai serviciilor de asistență socială. Aceste persoane propun spre comercializare diverse produse de uz casnic, invocând existența unor promoții sau prețuri reduse. În realitate, sunt utilizate metode de manipulare și convingere pentru a induce în eroare în special vârstnici, cu scopul de a obține bani, a atenționat Primăria Chișinău.
14:20
Internazionale Milano, formație pregătită de românul Cristian Chivu, a spulberat echipa Pisa Sporting Club cu 6-2 într-un meci disputat pe stadionul Giuseppe Meazza. Milanezii sunt pe primul loc în clasamentul campionatului Italiei și au deja un avans de 6 puncte față de rivala din oraș, AC Milan.
14:10
Dinamo București a obținut o nouă victorie în Superliga românească de fotbal. Trupa lui Željko Kopić a învins în deplasare pe FC Hermannstadt cu 2-1 într-un meci al etapei a 23-a de campionat.
14:10
Atacuri asupra mai multor regiuni din Ucraina. Întreruperi de curent în majoritatea țării și peste 30 de răniți la Harkov # Radio Moldova
Ucraina a fost masiv atacată în timpul nopții de 24 ianuarie, inclusiv orașele Kiev și Harkov. Oficialii ucraineni au confirmat că sistemele de apărare aeriană au fost activate, au avertizat cu privire la o potențială amenințare balistică și au îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi. Potrivit presei ucrainene, 80% din teritoriul țării se confruntă cu întreruperi de curent în urma atacului aerian nocturn al Rusiei.
13:10
Un tânăr, internat în spital după ce a fost împușcat în capitală. Un suspect, în vârstă de 28 de ani, căutat de Poliție # Radio Moldova
Un tânăr de 26 de ani a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute, fiind transportat la spital. Cazul a avut loc pe 22 ianuarie, pe bulevardul Dacia din capitalǎ. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unuia dintre suspecți, în vârstă de 28 de ani, implicat în incidentul armat.
