Douăzeci și șapte de cazuri confirmate de tuberculoză, din 3.000 de persoane investigate în 2025

21:50

Timp de doi ani a suportat dureri cumplite, după o simplă căzătură pe gheață. Tratamentele pe care le-a urmat nu i-au adus alinare, singura speranță fiind proteza de umăr. Vorbim despre Parascovia Turețchi, care după luni de așteptare, a fost operată de medicii de la Institutul de Medicină Urgentă, singura instituție medicală de stat, care face astfel de intervenții chirurgicale. Astăzi, femeia se află în proces de recuperare, încercând să-și recapete mobilitatea și viața de dinainte.