Negociatorii ruși, ucraineni și americani au încheiat discuțiile la Abu Dhabi, după trei ore, cu ușile închise
Radio Moldova, 24 ianuarie 2026 16:00
• • •
ACTUALIZARE: Negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite s-au încheiat la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a șefului delegației ucrainene, Rustem Umerov, Diana Davitian, scrie presa ucraineană. Potrivit Suspilne, care citează o sursă, întâlnirea de sâmbătă a durat trei ore și a avut loc cu ușile închise. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a menționat că „discuțiile au fost constructive”, iar următoarea întâlnire ar putea avea loc săptămâna viitoare.
ACTUALIZARE: Negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite s-au încheiat la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a șefului delegației ucrainene, Rustem Umerov, Diana Davitian, scrie presa ucraineană. Potrivit Suspilne, care citează o sursă, întâlnirea de sâmbătă a durat trei ore și a avut loc cu ușile închise.
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, solicită azil politic în Germania: „Nu mă eschivez și nu mă ascund de organele de drept din R. Moldova” # Radio Moldova
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Valeriu Cojocaru, care a condus Direcția 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, solicită azil politic în Germania. Anunțul a fost făcut de acesta într-un mesaj video de la Berlin, Germania.
Primăria Chișinău avertizează despre o nouă schemă de escrocherie: „Asistenții sociali nu comercializează produse” # Radio Moldova
Au fost înregistrate situații în care persoane se prezintă la domicilii și declară „în mod fals” că sunt reprezentanți ai serviciilor de asistență socială. Aceste persoane propun spre comercializare diverse produse de uz casnic, invocând existența unor promoții sau prețuri reduse. În realitate, sunt utilizate metode de manipulare și convingere pentru a induce în eroare în special vârstnici, cu scopul de a obține bani, a atenționat Primăria Chișinău.
Internazionale Milano, formație pregătită de românul Cristian Chivu, a spulberat echipa Pisa Sporting Club cu 6-2 într-un meci disputat pe stadionul Giuseppe Meazza. Milanezii sunt pe primul loc în clasamentul campionatului Italiei și au deja un avans de 6 puncte față de rivala din oraș, AC Milan.
Dinamo București a obținut o nouă victorie în Superliga românească de fotbal. Trupa lui Željko Kopić a învins în deplasare pe FC Hermannstadt cu 2-1 într-un meci al etapei a 23-a de campionat.
Atacuri asupra mai multor regiuni din Ucraina. Întreruperi de curent în majoritatea țării și peste 30 de răniți la Harkov # Radio Moldova
Un tânăr, internat în spital după ce a fost împușcat în capitală. Un suspect, în vârstă de 28 de ani, căutat de Poliție # Radio Moldova
Un tânăr de 26 de ani a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute, fiind transportat la spital. Cazul a avut loc pe 22 ianuarie, pe bulevardul Dacia din capitalǎ. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unuia dintre suspecți, în vârstă de 28 de ani, implicat în incidentul armat.
Negociatorii ruși, ucraineni și americani reiau sâmbătă, 24 ianuarie, discuțiile la Abu Dhabi, cu privire la condițiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului.
Atacuri asupra mai multor regiuni din Ucraina. Majoritatea țării se confruntă cu întreruperi de curent # Radio Moldova
De când s-a impus in vocabularul multora, sub influență anglo-saxonă, denumirea Myanmar în loc de clasicul Birmania, nu mai știe nimeni cum să le zică locuitorilor de acolo. Ne și putem imagina dialogul:
Volodimir Zelenski: Rusia intenționează să-și mărească forțele armate la 3.5 milioane de soldați până în 2030 # Radio Moldova
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Europa ar trebui să vizeze, de asemenea, constituirea unor forțe armate numeroase, având în vedere planurile Rusiei de a-și extinde armata la 3.5 milioane de efective, adăugând că un astfel de efort nu poate avea succes fără experiența armatei ucrainene.
Mica Unire, 167 de ani | Igor Cașu: „Un punct de cotitură în istoria Principatelor Române, s-au pus bazele unui stat național” # Radio Moldova
Pe 24 ianuarie, în fiecare an, este sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române. În 2026, se împlinesc 167 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor la București, pe 24 ianuarie 1859, după ce a fost mai întâi ales în fruntea Principatului Moldovei, pe 5 ianuarie 1859.
Revista Presei: Lukoil nu a predat infrastructura petrolieră de la aeroport nici după amenda de cinci milioane de lei # Radio Moldova
Solicitarea Gazpromului de a efectua un audit la Moldovagaz și suspendarea președintelui interimar, Vadim Ceban și mai multe plângeri ale cetățenilor supuși relelor tratamente în stânga Nistrului, examinate de CEDO – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Expoziție de fotografii la Chișinău, o îmbinare subtilă între realitate și imaginație # Radio Moldova
Decenii la rând, maestrul fotograf Mihai Potârniche a surprins prin obiectivul aparatului de fotografiat cele mai înălțătoare momente ale istoriei neamului, lupta pentru libertate, Marile Adunări Naționale, Podurile de Flori, dar și chipurile oamenilor simpli din satele Moldovei. Cu ocazia aniversării a 75 de ani, el și-a surprins admiratorii cu o expoziție de fotografii conceptuale, o îmbinare subtilă între realitate și imaginație.
Deși ecranele au devenit „bone digitale”, în absența unui control parental ferm, gadgeturile depășesc sfera divertismentului. Psihologul Rodica Rudei avertizează că expunerea timpurie la tehnologie afectează sever dezvoltarea psiho-emoțională a noii generații. Totodată, experta în educație Natalia Grâu face un apel către părinți: fără o conștientizare colectivă, riscăm să creștem o generație dependentă, transformând beneficiul tehnologic într-un handicap social.
Atacuri asupra mai multor regiuni din Ucraina. O parte a capitalei ucrainene a rămas fără încălzire și apă # Radio Moldova
Militarul care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare a decedat, în noaptea de 24 ianuarie, la ora 03:50, la spital. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării.
„Cea mai bună experiență se află la nivel local”: Aleșii locali cer dialog real în reforma administrativ-teritorială # Radio Moldova
Primării mai puternice, servicii publice mai accesibile și mai puțini bani cheltuiți pe birocrație sunt principalele așteptări legate de reforma administrației publice locale (APL), exprimate de primari, președinți de raioane și reprezentanți ai societății civile.
Ucraina se apropie de o „catastrofă umanitară” după luni de atacuri aeriene rusești asupra sistemelor energetice, iar orice acord de pace viitor trebuie să includă încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice, susține șeful celui mai mare producător privat de energie electrică din Ucraina.
După doi ani de suferință în urma unei căzături pe gheață, o femeie de 65 de ani, operată cu succes la Chișinău # Radio Moldova
Timp de doi ani a suportat dureri cumplite, după o simplă căzătură pe gheață. Tratamentele pe care le-a urmat nu i-au adus alinare, singura speranță fiind proteza de umăr. Vorbim despre Parascovia Turețchi, care după luni de așteptare, a fost operată de medicii de la Institutul de Medicină Urgentă, singura instituție medicală de stat, care face astfel de intervenții chirurgicale. Astăzi, femeia se află în proces de recuperare, încercând să-și recapete mobilitatea și viața de dinainte.
Pericol de prăbușire sub gheață. IGSU: Evitați mersul sau staționarea pe râuri, lacuri și iazuri # Radio Moldova
Cetățenii sunt atenționați de salvatori privind pericolul major de prăbușire sub podul de gheață subțire, care poate ceda în orice moment. Avertizarea este în contextul în care, pentru perioada 23-30 ianuarie, se prognozează o creștere a temperaturilor aerului, în special pe parcursul zilei, fapt ce va duce la distrugerea treptată a formațiunilor de gheață.
Balcon prăbușit într-un bloc locativ din capitală. Locatari: „Blocul e lăsat în voia sorții” # Radio Moldova
După ce luna trecută un balcon de la etajul 11 al unui bloc de pe strada Nicolae Costin din capitală s-a prăbușit, problemele persistă. Balconul avariat nu a fost reparat, ci doar împrejmuit, iar accesul locatarilor a fost interzis. Mai mult, oamenii susțin că și celelalte balcoane sunt într-o stare avansată de degradare și pot ceda în orice moment. În tot acest timp, autoritățile își pasează responsabilitatea, fără a preciza un termen clar pentru intervențiile necesare.
Suspectul în cazul crimelor din satul Beriozchi rămâne încă 30 de zile în arest preventiv # Radio Moldova
Pachetul de 93 de miliarde de euro de retorsiune împotriva SUA va fi suspendat de UE pentru șase luni # Radio Moldova
Comisia Europeană a anunțat vineri, 23 ianuarie, că va propune suspendarea pe un termen de șase luni a unui pachet de măsuri comerciale în valoare de 93 de milioane de euro, retorsiuni împotriva Statelor Unite, care urma să intre în vigoare din 7 februarie.
Granturi pentru antreprenori | 26 de tineri au primit până la 250 de mii de lei, banii vor fi investiți în procurarea utilajelor # Radio Moldova
De la o fermă de creștere a prepelițelor până la achiziționarea de servere pentru dezvoltarea unei afaceri bazate pe inteligență artificială - sunt doar câteva dintre ideile care urmează să prindă viață cu ajutorul unor granturi oferite tinerilor antreprenori. 26 de tineri au primit finanțări de până la 250 de mii de lei, bani care urmează să fie investiți în procurarea de utilaje.
Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru ar putea fi dați în urmărire internațională. Șeful IGP: Demersurile, transmise Interpolului # Radio Moldova
Președinția R. Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei | Popșoi: „Vom reflecta vocația europeană a țării și angajamentul pentru pace” # Radio Moldova
Președinția R. Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei are loc într-un moment în care continentul nostru se confruntă cu provocări profunde și cu un context de speranță reînnoită și solidaritate. Afirmația a fost făcută vineri, 23 ianuarie, de către vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe.
Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru ar putea fi anunțați în căutare internațională. Șeful IGP: Demersurile, transmise Interpolului # Radio Moldova
Luptătoarea Irina Rîngaci și canotorul Serghei Tarnovschi, sportivii anului 2025 în Republica Moldova # Radio Moldova
Rîngaci și Tarnovschi au fost premiați la Gala Sportului, un eveniment organizat de Ministerul Educației și Cercetării la Palatul Republicii. Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale și argintul la Europene.
Romgaz a devenit trader de gaze naturale în R. Moldova: Țintește până la 30% din piață # Radio Moldova
Subsidiara din R. Moldova a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a primit licență de trader de gaze în Republica Moldova, de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău. Responsabilii companiei cred că ar putea asigura 20% - 30% din gazele importate de R. Moldova.
Mai mulți struguri „Moldova” pe piața UE: Cinci producători din sudul R. Moldova au obținut certificarea GlobalG.A.P. # Radio Moldova
Cinci producători din sudul R. Moldova s-au pregătit intens timp de aproape un an pentru a îndeplini condițiile și a obține actele care să le permită să exporte pe piața Uniunii Europene. Ei spun că a fost dificil, însă nu și imposibil.
Primele 10 milioane de euro pentru tribunalul care va judeca crima de agresiune a Rusiei în Ucraina, alocate de UE # Radio Moldova
Uniunea Europeană a alocat primele 10 milioane de euro pentru finanțarea unui tribunal special care va investiga rolul oficialilor de rang înalt din Rusia, inclusiv al președintelui Vladimir Putin, în crima de agresiune împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, pe rețeaua socială X.
Ambasador: R. Moldova își propune să reducă tarifele pentru exporturile moldovenești în SUA până la maximum 15% # Radio Moldova
Republica Moldova își propune să majoreze cu 25% schimburile comerciale cu Statele Unite ale Americii (SUA) și să reducă tarifele pentru exporturile moldovenești de la 25% la maximum 15%. Anunțul a fost făcut de ambasadorul R. Moldova în Statele Unite ale Americii (SUA), Vladislav Kulminski.
Experți, despre Acordul UE - Mercosur: Exportatorii moldoveni vor trebui să se adapteze la o concurență mai mare pe piețele europene # Radio Moldova
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană (UE) și blocul latino-american Mercosur, aflat în proces de ratificare, va avea efecte indirecte asupra economiei Republicii Moldova, în special prin presiuni asupra prețurilor la produsele agricole, avertizează experții. Președinta Maia Sandu susține că acest context reprezintă o provocare necesară, care obligă agricultura moldovenească să devină mai competitivă și mai modernă.
UE reconfirmă dialogul cu SUA, dupa reuniunea extraordinară a Consiliului. Kaja Kallas: „80 de ani de relații transatlantice nu se aruncă la gunoi” # Radio Moldova
Uniunea Europeană a ales calea dialogului cu Statele Unite și mizează pe detensionarea relațiilor transatlantice. Mesajul comun transmis de oficialii europeni la reuniunea informală a liderilor europeni din 22 ianuarie, de la Bruxelles, a fost unul de menținere a parteneriatului strategic cu Washingtonul, într-un context marcat de imprevizibilitate.
Dosarul privind frauda bancară | Andronachi nu depune mărturii, Plahotniuc pregătește declarații înainte de dezbateri # Radio Moldova
Vladimir Andronachi nu a depus mărturii în ședința de judecată din dosarul Frauda Bancară, în care este învinuit Vladimir Plahotniuc, deși audierea acestuia era programată să aibă loc vineri, 23 ianuarie, prin videoconferință. Andronachi, cunoscut ca apropiat al fostului lider democrat, partener de afaceri și coleg de partid, a refuzat să facă declarații în fața instanței, invocând existența unui dosar penal conex în care este cercetat în prezent.
Ucraina, SUA și Rusia, prima trilaterală la Abu Dhabi: Situația din Donbas, tema principală a discuțiilor # Radio Moldova
Reprezentanții Ucrainei, Statelor Unite și Federației Ruse s-au reunit, pe 23 ianuarie, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, pentru primele negocieri trilaterale. Tema principală a discuțiilor este situația din Donbas, regiune aflată de aproape doi ani în centrul conflictului dintre Kiev și Moscova, transmite RBK-Ucraina.
Maia Sandu a numit în funcție mai mulți judecători. Decretele, publicate în Monitorul Oficial # Radio Moldova
Curtea de Apel Centru și instanțele de la Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni au judecători noi. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a numit în funcție cinci judecători, iar decretele au fost publicate în Monitorul Oficial vineri, 23 ianuarie.
Activități extrașcolare pentru copiii din 13 raioane, sprijinite de UE cu 500.000 de euro # Radio Moldova
Un număr de 2.500 de copii din 13 raioane vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive, oferite de zece organizații ale societății civile, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE). Inițiativa este dezvoltată în cadrul proiectului „BOOST: O experiență extrașcolară memorabilă” și are un buget de 500.000 de euro.
Sistemul de returnare a recipientelor: Mai multe companii au inițiat crearea rețelei naționale de colectare a ambalajelor # Radio Moldova
Republica Moldova face, în sfârșit, un pas important spre practicile europene de protecție a mediului, prin implementarea sistemului de depozit pentru ambalaje. Este vorba despre un mecanism prin care cetățenii vor fi stimulați financiar să returneze recipientele de băuturi din plastic, sticlă sau metal, urmând să primească câte doi lei pentru fiecare ambalaj returnat.
Tarifele la apă, mai scumpe de trei ori la Edineț decât cele de la Chișinău: ANRE demarează o reformă menită să reducă diferențele # Radio Moldova
Anul 2026 va fi decisiv pentru inițierea procesului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova, reformă care ar putea reduce diferențele mari de tarif existente între localități. În prezent, tarifele la apa de la robinet variază semnificativ: de la aproximativ 13 lei pentru un metru cub la Chișinău, până la aproape 40 de lei la Edineț.
De la rețineri arbitrare la condamnări ilegale: alte 18 cazuri din regiunea transnistreană, în procedură la CtEDO # Radio Moldova
Detenții ilegale, condiții inumane de detenție și alte abuzuri comise în regiunea transnistreană, de la rețineri arbitrare și condamnări pronunțate de „instanțe” nerecunoscute, până la restricții de circulație, percheziții și încălcarea dreptului la viață de familie, fac obiectul unui nou grup de 18 cauze aflate acum în procedură la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).
Mai mulți consumatori se plâng de facturi exagerate pentru consumul de gaze. Răspunsul Energocom # Radio Moldova
Mai mulți consumatori se plâng pe facturile exagerate pentru consumul de gaze, situații care, potrivit Energocom, pot apărea din mai multe motive. Printre acestea se numără refuzul unor persoane de a permite verificarea contoarelor, precum și accesul limitat în blocuri pentru colectarea datelor. Reprezentanții Energocom dau asigurări că discută permanent cu operatorii pentru a identifica și remedia aceste probleme.
Un polițist din capitală, condamnat la șase ani de închisoare și amendat cu 300.000 de lei pentru luare de mită # Radio Moldova
Un polițist de la Chișinău, care a pretins o mită de 500 de euro de la un moldovean pentru a nu-l preda autorităților din România, a fost condamnat la șase ani de închisoare, dintre care trei ani cu executare. Totodată, omul legii a fost amendat cu 300.000 de lei pentru corupere pasivă.
Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 45 rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultimele 24 de ore. Rusia a lansat, pe timp de noapte, peste 100 de drone, inclusiv aproximativ 60 de vehicule aeriene fără pilot de tip Shahed, cu rază mare de acțiune.
Regiunea transnistreană, din nou fără curent: A doua avarie la MGRES în doar 24 de ore # Radio Moldova
Regiunea transnistreană se confruntă din nou cu întreruperi de curent electric, pe fondul unei noi defecțiuni la termocentrala de la Cuciurgan (MGRES). Incidentul este deja al doilea înregistrat în ultimele 24 de ore. Experții atenționează că lipsa unui control efectiv asupra regiunii din stânga Nistrului menține Republica Moldova vulnerabilă la crize energetice repetate.
Nicușor Dan anunță, de la Bruxelles, condiția care trebuie îndeplinită pentru reunirea României cu R. Moldova # Radio Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, s-a declarat optimist în legătură cu viitorul relației dintre România și Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește posibilitatea unei eventuale reuniri a celor două state, subliniind, însă, că orice astfel de pas depinde exclusiv de voința cetățenilor Republicii Moldova.
O femeie de 75 de ani, prejudiciată cu 550.000 de lei. Suspecții, reținuți în timp ce comiteau o infracțiune similară # Radio Moldova
O femeie de 75 de ani din R. Moldova a rămas fără 550.000 de lei, fiind păcălită să transmită banii pentru a preveni pretinse fraude bancare în conturile sale. Victima a fost telefonată de două persoane, care s-au prezentat ca fiind angajați ai instituțiilor de drept.
