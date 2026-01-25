Zimbru Chișinău are un nou jucător

14:30

Numărul recruților din Rusia a început să scadă după patru ani de război împotriva Ucrainei. Între timp, campaniile de recrutare ale Kremlinului în străinătate par să se intensifice, scriu jurnaliștii Meduza. La începutul lunii ianuarie, videoclipurile virale care păreau să arate ofițeri ruși maltratând recruți africani au determinat oficialii ucraineni să lanseze noi avertismente potrivit cărora armata lui Vladimir Putin consideră luptătorii străini ca fiind „de unică folosință”. Cu toate acestea, promisiunile de salarii mari și cetățenie rapidă continuă să atragă mii de tineri, în special din țările cu venituri mici, în rândurile armatei ruse.