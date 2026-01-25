/VIDEO/ La mulți ani, Nicolae Botgros! Primele imagini de la aniversare: Invitați pe măsură, flori și masă plină cu bucate

/VIDEO/ La mulți ani, Nicolae Botgros! Primele imagini de la aniversare: Invitați pe măsură, flori și masă plină cu bucate

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8