Militarul care s-a rănit cu arma din dotare a decedat la spital. Tânărul avea 24 de ani
Moldova1, 24 ianuarie 2026 09:20
Militarul care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare a decedat, în noaptea de 24 ianuarie, la ora 03:50, la spital. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum o oră
09:20
Militarul care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare a decedat, în noaptea de 24 ianuarie, la ora 03:50, la spital. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării.
09:00
„Reforma APL nu este un moft, ci o necesitate”: Primarii și societatea civilă cer administrații mai puternice și servicii mai bune # Moldova1
Primării mai puternice, servicii publice mai accesibile și mai puțini bani cheltuiți pe birocrație sunt principalele așteptări legate de reforma administrației publice locale (APL), exprimate de primari, președinți de raioane și reprezentanți ai societății civile.
Acum 12 ore
22:10
Ucraina se apropie de o „catastrofă umanitară” după luni de atacuri aeriene rusești asupra sistemelor energetice, iar orice acord de pace viitor trebuie să includă încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice, susține șeful celui mai mare producător privat de energie electrică din Ucraina.
21:50
Operație de protezare la Institutul de Medicină Urgentă, după doi ani de suferință în urma unei căzături pe gheață # Moldova1
Timp de doi ani a suportat dureri cumplite, după o simplă căzătură pe gheață. Tratamentele pe care le-a urmat nu i-au adus alinare, singura speranță fiind proteza de umăr. Vorbim despre Parascovia Turețchi, care după luni de așteptare, a fost operată de medicii de la Institutul de Medicină Urgentă, singura instituție medicală de stat, care face astfel de intervenții chirurgicale. Astăzi, femeia se află în proces de recuperare, încercând să-și recapete mobilitatea și viața de dinainte.
21:40
Cetățenii sunt atenționați de salvatori privind pericolul major de prăbușire sub podul de gheață subțire, care poate ceda în orice moment. Avertizarea este în contextul în care, pentru perioada 23-30 ianuarie, se prognozează o creștere a temperaturilor aerului, în special pe parcursul zilei, fapt ce va duce la distrugerea treptată a formațiunilor de gheață.
21:20
După ce luna trecută un balcon de la etajul 11 al unui bloc de pe strada Nicolae Costin din capitală s-a prăbușit, problemele persistă. Balconul avariat nu a fost reparat, ci doar împrejmuit, iar accesul locatarilor a fost interzis. Mai mult, oamenii susțin că și celelalte balcoane sunt într-o stare avansată de degradare și pot ceda în orice moment. În tot acest timp, autoritățile își pasează responsabilitatea, fără a preciza un termen clar pentru intervențiile necesare.
Acum 24 ore
20:50
UE va suspenda pe șase luni pachetul de 93 de miliarde de euro de retorsiune împotriva SUA # Moldova1
Comisia Europeană a anunțat vineri, 23 ianuarie, că va propune suspendarea pe un termen de șase luni a unui pachet de măsuri comerciale în valoare de 93 de milioane de euro, retorsiuni împotriva Statelor Unite, care urma să intre în vigoare din 7 februarie.
20:20
De la o fermă de creștere a prepelițelor până la achiziționarea de servere pentru dezvoltarea unei afaceri bazate pe inteligență artificială - sunt doar câteva dintre ideile care urmează să prindă viață cu ajutorul unor granturi oferite tinerilor antreprenori. 26 de tineri au primit finanțări de până la 250 de mii de lei, bani care urmează să fie investiți în procurarea de utilaje.
20:10
Șeful IGP confirmă: Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru ar putea fi dați în urmărire internațională # Moldova1
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, care a condus Direcția 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, ar putea fi dați în urmărire internațională.
19:50
Președinția R. Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei are loc într-un moment în care continentul nostru se confruntă cu provocări profunde și cu un context de speranță reînnoită și solidaritate. Afirmația a fost făcută vineri, 23 ianuarie, de către vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe.
19:00
Bărbatul suspectat de crimele din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, va rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Măsura a fost prelungită și în cazul concubinei acestuia, care se află în arest la domiciliu. Informațiile au fost confirmate de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.
18:40
Șeful IGP confirmă: Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru ar putea fi anunțați în căutare internațională # Moldova1
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, care a condus Direcția 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, ar putea fi anunțați în căutare internațională.
18:40
Luptătoarea Irina Rîngaci și canotorul Serghei Tarnovschi, sportivii anului 2025 în Republica Moldova # Moldova1
Rîngaci și Tarnovschi au fost premiați la Gala Sportului, un eveniment organizat de Ministerul Educației și Cercetării la Palatul Republicii. Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale și argintul la Europene.
18:10
Subsidiara din R. Moldova a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a primit licență de trader de gaze în Republica Moldova, de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău. Responsabilii companiei cred că ar putea asigura 20% - 30% din gazele importate de R. Moldova.
17:50
Încă cinci producători din sudul R. Moldova își pot exporta strugurii pe piața UE: „A fost dificil, nu imposibil” # Moldova1
Cinci producători din sudul R. Moldova s-au pregătit intens timp de aproape un an pentru a îndeplini condițiile și a obține actele care să le permită să exporte pe piața Uniunii Europene. Ei spun că a fost dificil, însă nu și imposibil.
17:10
Putin ar putea fi judecat pentru războiul din Ucraina: UE a transferat primele 10 milioane de euro pentru tribunalul special # Moldova1
Uniunea Europeană a alocat primele 10 milioane de euro pentru finanțarea unui tribunal special care va investiga rolul oficialilor de rang înalt din Rusia, inclusiv al președintelui Vladimir Putin, în crima de agresiune împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, pe rețeaua socială X.
17:00
R. Moldova își propune să majoreze schimburile comerciale cu SUA cu 25%, anunță ambasadorul Vladislav Kulminski # Moldova1
Republica Moldova își propune să majoreze cu 25% schimburile comerciale cu Statele Unite ale Americii (SUA) și să reducă tarifele pentru exporturile moldovenești de la 25% la maximum 15%. Anunțul a fost făcut de ambasadorul R. Moldova în Statele Unite ale Americii (SUA), Vladislav Kulminski.
16:50
Acordul Mercosur: Fermierii din R. Moldova ar putea resimți o presiune suplimentară asupra prețurilor, consideră experții # Moldova1
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană (UE) și blocul latino-american Mercosur, aflat în proces de ratificare, va avea efecte indirecte asupra economiei Republicii Moldova, în special prin presiuni asupra prețurilor la produsele agricole, avertizează experții. Președinta Maia Sandu susține că acest context reprezintă o provocare necesară, care obligă agricultura moldovenească să devină mai competitivă și mai modernă.
16:40
UE alege dialogul cu SUA după reuniunea extraordinară a liderilor europeni: „Nu suntem dispuși să aruncăm la gunoi 80 de ani de relații bune” # Moldova1
Uniunea Europeană a ales calea dialogului cu Statele Unite și mizează pe detensionarea relațiilor transatlantice. Mesajul comun transmis de oficialii europeni la reuniunea informală a liderilor europeni din 22 ianuarie, de la Bruxelles, a fost unul de menținere a parteneriatului strategic cu Washingtonul, într-un context marcat de imprevizibilitate.
16:20
Vladimir Andronachi a refuzat să depună mărturii în dosarul privind frauda bancară. Procesul se apropie de dezbateri # Moldova1
Vladimir Andronachi nu a depus mărturii în ședința de judecată din dosarul Frauda Bancară, în care este învinuit Vladimir Plahotniuc, deși audierea acestuia era programată să aibă loc vineri, 23 ianuarie, prin videoconferință. Andronachi, cunoscut ca apropiat al fostului lider democrat, partener de afaceri și coleg de partid, a refuzat să facă declarații în fața instanței, invocând existența unui dosar penal conex în care este cercetat în prezent.
16:10
Negocieri trilaterale la Abu Dhabi: Donbasul, în centrul discuțiilor dintre Ucraina, SUA și Rusia # Moldova1
Reprezentanții Ucrainei, Statelor Unite și Federației Ruse s-au reunit, pe 23 ianuarie, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, pentru primele negocieri trilaterale. Tema principală a discuțiilor este situația din Donbas, regiune aflată de aproape doi ani în centrul conflictului dintre Kiev și Moscova, transmite RBK-Ucraina.
16:00
Judecători noi la Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni. Decretele prezidențiale, publicate în Monitorul Oficial # Moldova1
Curtea de Apel Centru și instanțele de la Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni au judecători noi. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a numit în funcție cinci judecători, iar decretele au fost publicate în Monitorul Oficial vineri, 23 ianuarie.
15:50
Elevii din 13 raioane vor participa la activități extrașcolare finanțate de UE cu jumătate de milion de euro # Moldova1
Un număr de 2.500 de copii din 13 raioane vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive, oferite de zece organizații ale societății civile, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE). Inițiativa este dezvoltată în cadrul proiectului „BOOST: O experiență extrașcolară memorabilă” și are un buget de 500.000 de euro.
15:40
Câte doi lei per ambalaj returnat: Impact economic de peste un miliard de lei pe an, calculează experții # Moldova1
Republica Moldova face, în sfârșit, un pas important spre practicile europene de protecție a mediului, prin implementarea sistemului de depozit pentru ambalaje. Este vorba despre un mecanism prin care cetățenii vor fi stimulați financiar să returneze recipientele de băuturi din plastic, sticlă sau metal, urmând să primească câte doi lei pentru fiecare ambalaj returnat.
15:30
Detenții arbitrare și condamnări ilegale în regiunea transnistreană: Încă 18 cauze comunicate de CtEDO Rusiei și R. Moldova # Moldova1
Rețineri arbitrare, detenții ilegale, condamnări pronunțate de instanțe nerecunoscute, restricții de circulație, percheziții sau încălcarea dreptului la viață de familie se numără printre abuzurile comise în regiunea transnistreană reclamante din nou la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).
15:10
Câte 13 lei pentru apă în Chișinău și aproape 40 de lei la Edineț: Tarifele ar putea fi uniformizate prin regionalizare, în 2026 # Moldova1
Anul 2026 va fi decisiv pentru inițierea procesului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova, reformă care ar putea reduce diferențele mari de tarif existente între localități. În prezent, tarifele la apa de la robinet variază semnificativ: de la aproximativ 13 lei pentru un metru cub la Chișinău, până la aproape 40 de lei la Edineț.
14:50
Detenții arbitrare și condiții inumane în regiunea transnistreană: încă 18 cauze ajung pe masa CtEDO # Moldova1
Detenții ilegale, condiții inumane de detenție și alte abuzuri comise în regiunea transnistreană, de la rețineri arbitrare și condamnări pronunțate de „instanțe” nerecunoscute, până la restricții de circulație, percheziții și încălcarea dreptului la viață de familie, fac obiectul unui nou grup de 18 cauze aflate acum în procedură la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).
14:40
Facturi la gaz mai mari decât consumul real. Energocom: „Unii consumatori nu permit accesul în case, se merge pe estimare” # Moldova1
Mai mulți consumatori se plâng pe facturile exagerate pentru consumul de gaze, situații care, potrivit Energocom, pot apărea din mai multe motive. Printre acestea se numără refuzul unor persoane de a permite verificarea contoarelor, precum și accesul limitat în blocuri pentru colectarea datelor. Reprezentanții Energocom dau asigurări că discută permanent cu operatorii pentru a identifica și remedia aceste probleme.
14:30
Noi întreruperi de curent în regiunea transnistreană, după o avarie repetată la MGRES: Cine va plăti energia electrică pentru malul stâng? # Moldova1
Regiunea transnistreană se confruntă din nou cu întreruperi de curent electric, pe fondul unei noi defecțiuni la termocentrala de la Cuciurgan (MGRES). Incidentul este deja al doilea înregistrat în ultimele 24 de ore. Experții atenționează că lipsa unui control efectiv asupra regiunii din stânga Nistrului menține Republica Moldova vulnerabilă la crize energetice repetate.
14:30
N-a „văzut” un bărbat dat în căutare, după ce a primit mită 500 de euro: Polițist din Chișinău, condamnat la închisoare # Moldova1
Un polițist de la Chișinău, care a pretins o mită de 500 de euro de la un moldovean pentru a nu-l preda autorităților din România, a fost condamnat la șase ani de închisoare, dintre care trei ani cu executare. Totodată, omul legii a fost amendat cu 300.000 de lei pentru corupere pasivă.
14:10
Ministrul Shmihal: „22 ianuarie, cea mai dificilă zi pentru sistemul energetic al Ucrainei de la întreruperea totală din noiembrie 2022” # Moldova1
Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 45 rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultimele 24 de ore. Rusia a lansat, pe timp de noapte, peste 100 de drone, inclusiv aproximativ 60 de vehicule aeriene fără pilot de tip Shahed, cu rază mare de acțiune.
14:00
Noi întreruperi de curent în regiunea transnistreană, după o încă avarie la MGRES: Cine va plăti energia electrică pentru malul stâng? # Moldova1
Regiunea transnistreană se confruntă din nou cu întreruperi de curent electric, pe fondul unei noi defecțiuni la termocentrala de la Cuciurgan (MGRES). Incidentul este deja al doilea înregistrat în ultimele 24 de ore. Experții atenționează că lipsa unui control efectiv asupra regiunii din stânga Nistrului menține Republica Moldova vulnerabilă la crize energetice repetate.
13:40
Nicușor Dan, optimist în privința unei eventuale reuniri a României cu R. Moldova: „Când majoritatea va avea altă opinie, vom acționa” # Moldova1
Președintele României, Nicușor Dan, s-a declarat optimist în legătură cu viitorul relației dintre România și Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește posibilitatea unei eventuale reuniri a celor două state, subliniind, însă, că orice astfel de pas depinde exclusiv de voința cetățenilor Republicii Moldova.
13:30
O femeie de 75 de ani a rămas fără jumătate de milion de lei. Minciuna pe care i-au spus-o doi străini # Moldova1
O femeie de 75 de ani din R. Moldova a rămas fără 550.000 de lei, fiind păcălită să transmită banii pentru a preveni pretinse fraude bancare în conturile sale. Victima a fost telefonată de două persoane, care s-au prezentat ca fiind angajați ai instituțiilor de drept.
13:10
Lukoil nu a predat infrastructura petrolieră de la aeroport nici după amenda de cinci milioane de lei # Moldova1
Compania Lukoil-Moldova nu a predat statului infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, deși termenul suplimentar de cinci zile, stabilit de autorități sătpămâna trecută, a expirat.
13:00
R. Moldova trimite lunar peste hotare aproape 2.700 de pensii: În ce state sunt stabiliți cei mai mulți beneficiari # Moldova1
R. Moldova transferă lunar peste hotare aproape 2.7 mii de pensii, în crește cu peste 400 pe parcursul anului 2025. Datele Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) arată că beneficiarii de pensii moldovenești sunt stabiliți pe teritoriul a 17 țări, cei mai mulți fiind în Germania și România.
12:50
Compania Lukoil-Moldova nu a predat infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău în proprietatea statului, deși termenul suplimentar de cinci zile, stabilit de autorități, a expirat. Informația a fost confirmată pentru Teleradio Moldova de către directorul general al Agenția Proprietății Publice, Roman Cojuhari.
12:20
Șapte femei, printre cei 41 de militari din R. Moldova detașați în Kosovo pentru operațiuni de menținere a păcii # Moldova1
Patruzeci și unu de militari moldoveni, printre care șapte femei, vor participa, în următoarele șase luni, la misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Cel de-al 24-lea contingent de militari al Armatei Naționale a fost detașat pe 23 ianuarie și urmează să execute misiuni de securitate, pază a obiectivelor militare și de patrulare în aria de responsabilitate.
12:10
Peste 1.1 miliarde de lei pentru universitățile din R. Moldova, în 2026. UTM - cea mai mare sumă, USMF - lider la performanță # Moldova1
Instituțiile de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, vor primi, în anul 2026, finanțare de la bugetul de stat în sumă totală de 1.1 miliarde de lei, cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult față de anul 2025.
12:10
FCSB a fost învinsă de Dinamo Zagreb cu scorul de 1-4. Echipa bucureșteană a avut un început de meci de coșmar. Deja în minutul 11, oaspeții erau conduși cu 0-2. Monsef Bakrar și Dion Beljo au marcat într-un interval de doar 4 minute.
12:00
Cinci cetățeni turci, lăsați fără 335 de mii de lei în timp ce erau plimbați cu taxiul prin Chișinău. Pedepsele primite de făptași # Moldova1
Cinci cetățeni turci au fost tâlhăriți la Chișinău și au rămas fără 335 de mii de lei. Un bărbat de 40 de ani a fost condamnat la opt ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru complicitate la comiterea acestei infracțiuni.
12:00
Universitățile primesc peste 1.1 miliarde de lei în 2026. UTM - cea mai mare finanțare, USMF - lider la performanță # Moldova1
Instituțiile publice de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății și Ministerului Culturii, vor primi în anul 2026 finanțare de la bugetul de stat în sumă totală de 1.1 miliarde de lei, cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult față de anul 2025.
11:50
Regulament: Liceenii care nu-și lichidează corigențele în termenele stabilite de profesori vor fi exmatriculați # Moldova1
Elevii din ciclul primar și gimnazial nu repetă anul, indiferent de notele obținute, prevede noul Regulament privind evaluarea elevilor. Totuși, acest lucru nu înseamnă că situațiile școlare rămân nerezolvate. Elevii sunt obligați să-și lichideze corigențele sau situațiile neîncheiate înainte de examenele de absolvire a gimnaziului. În cazul elevilor de la liceu, aceștia pot fi exmatriculați, dacă nu obțin promovarea în termele stabilite.
11:40
Agenții economici din stânga Nistrului, obligați să vândă până la 40% din venituri în valută, pentru a susține pretinsa rublă transnistreană # Moldova1
Situația în regiunea transnistreană s-ar putea agrava, în contextul unor noi măsuri adoptate de pretinsa administrație de la Tiraspol, avertizează experții. Așa-zisele autorități din stânga Nistrului au decis ca agenții economici să vândă până la 40% din veniturile lor în valută, pentru a susține „rublă transnistreană”, ceea ce reflectă dificultățile economice cu care se confruntă regiunea.
11:20
Școala cu predare în limba română din stânga Nistrului care și-a majorat de 3.5 ori numărul de elevi, deși nu are un sediu propriu # Moldova1
Numărul părinților din regiunea transnistreană care aleg să-și înscrie copiii la cele opt școli cu predare în limba română este în creștere. Instituțiile, care își continuă activitatea în pofida presiunilor la care sunt supuse din partea regimului nerecunoscut de la Tiraspol, devin, în ultimii ani, tot mai atractive pentru locuitorii din stânga Nistrului.
10:50
Lipsa coordonării între instituții favorizează fuga condamnaților, recunosc autoritățile: Problema va fi abordată în Parlament # Moldova1
Lacunele legislative și lipsa unei coordonări eficiente între instituțiile statului ajută persoanele certate cu legea să fugă în stânga Nistrului sau peste hotare cu puțin timp înainte de a fi condamnate de instanțele de judecată, recunoaște președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul promite modificări legislative pentru a preveni astfel de cazuri pe viitor.
10:20
Președinta Maia Sandu va efectua, la finele săptămânii curente, o vizită în Polonia. Ulterior, la începutul săptămânii viitoare, șefa statului va merge la Strasbourg, Franța, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), unde va ține un discurs și va răspunde la întrebările parlamentarilor.
10:10
Organizarea, în acest moment, a unui referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România ar fi o acțiune „populistă”, lipsită de șanse reale de succes și cu potențial de a compromite însăși ideea unirii, susține președintele Parlamentului, Igor Grosu.
10:00
După plecarea a 7 jucători în această pauză de mercato, Zimbru Chișinău urmează să se întărească în vederea meciurilor din primăvară. Clubul din capitală are în vizor câțiva fotbaliști, iar conform presei, sub comanda lui Oleg Kubarev ar putea ajunge un fundaș din Panama, unul din Ucraina și un atacant din Belarus.
Ieri
09:20
Autoritățile anunță achiziționarea unui radar suplimentar pentru supravegherea aeriană. Nosatîi: „Avem nevoie de sisteme mai puternice” # Moldova1
Republica Moldova se află în proces de achiziționare a unui nou radar de supraveghere aeriană, în condițiile în care sistemul cumpărat anterior nu acoperă integral noile riscuri de securitate. Informația a fost comunicată de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, pe fondul intensificării amenințărilor din regiune.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.