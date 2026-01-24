2 cuvinte „scăpate” în lege fac omul apatrid! Cazul tânărului nevoit să redobândească cetățenia, deși nu o putea pierde
Realitatea.md, 24 ianuarie 2026 13:00
Deputații partidului „Democrația Casă”, Vasile Costiuc și Sergiu Stefanco, au prezentat recent pe rețelele de socializare cazul unui tânăr care s-a trezit apatrid, pentru că nu și-a perfectat buletinul de identitate până la 18 ani. Conform parlamentarilor, acesta a făcut serviciul militar, are livret și deține un certificat de naștere, dar nu poate fi identificat […] Articolul 2 cuvinte „scăpate” în lege fac omul apatrid! Cazul tânărului nevoit să redobândească cetățenia, deși nu o putea pierde apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
13:00
2 cuvinte „scăpate” în lege fac omul apatrid! Cazul tânărului nevoit să redobândească cetățenia, deși nu o putea pierde # Realitatea.md
Deputații partidului „Democrația Casă”, Vasile Costiuc și Sergiu Stefanco, au prezentat recent pe rețelele de socializare cazul unui tânăr care s-a trezit apatrid, pentru că nu și-a perfectat buletinul de identitate până la 18 ani. Conform parlamentarilor, acesta a făcut serviciul militar, are livret și deține un certificat de naștere, dar nu poate fi identificat […] Articolul 2 cuvinte „scăpate” în lege fac omul apatrid! Cazul tânărului nevoit să redobândească cetățenia, deși nu o putea pierde apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
11:40
Pe 24 ianuarie se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. În 1859, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, Moldova și Țara Românească au devenit stat unitar. Igor Grosu a transmis un mesaj, la aniversarea „micii Uniri”, menționând că evenimentul a reprezentat „act de curaj și viziune. Grosu a menționat că istoric crearea […] Articolul Grosu, la 167 de ani de la Unirea lui Cuza: A însemnat un act de curaj și viziune apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
11:10
VIDEO Atac masiv al rușilor: Cel puțin 1 mort și 4 răniți la Kiev. Circa 800.000 de oameni nu au lumină și căldură # Realitatea.md
Trupele ruse au lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un nou atac masiv asupra Ucrainei. A fost vizată inclusiv Capitala Kiev, unde s-au înregistrat cel puțin 1 mort și 4 răniți. Persoana decedată este 0 femeie de 40 de ani. Au fost deteriorate șase blocuri de locuit, o fabrică de cofetărie, încăperi ale Bibliotecii […] Articolul VIDEO Atac masiv al rușilor: Cel puțin 1 mort și 4 răniți la Kiev. Circa 800.000 de oameni nu au lumină și căldură apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, cere azil politic în Germania. Fostul polițist a publicat pe rețelele de socializare un video în care a informat despre locul aflării sale. Cojocaru a spus că locuiește și are un loc de muncă în Germania. În același timp, fostul funcționar a calificat sentința aplicată în privința sa […] Articolul Valeriu Cojocaru cere azil politic în Germania, după condamnarea din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Primăria Capitalei a oferit granturi tinerilor și migranților care lansează afaceri, în ajunul Zilei Educației # Realitatea.md
În ajunul Zilei Internaționale a Educației, Primăria Capitalei a oferit granturi pentru 27 de antreprenori tineri și migranți. Sprijinul valorează, în total, circa 11 milioane de lei, iar investițiile estimate în economia municipală ajung la 36 de milioane de lei. Primarul General, Ion Ceban, a înmânat certificatele de grant beneficiarilor programului „STARTUP pentru TINERI și […] Articolul Primăria Capitalei a oferit granturi tinerilor și migranților care lansează afaceri, în ajunul Zilei Educației apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Soldatul Armatei Naționale, care s-a rănit cu arma din dotare, a decedat la spital. Tânărul avea doar 24 de ani, conform informațiilor publicate de Ministerul Apărării. Decesul a fost constatat la ora 3:50. Conform autorității, bărbatul rănit era încorporat la serviciu militar prin contract începând cu anul 2020. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Soldatul care s-a rănit cu arma din dotare a decedat la spital. Avea doar 24 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
METEO Ninsoare și ploi în weekend, în toată țara. Șoferii să fie atenți la ghețuș și polei # Realitatea.md
În weekend se prevăd ninsori. Pe 26 ianaurie, pe teritorii extinse sunt prognozate precipitații, în mare parte sub formă de ploaie. Pe trasee va persista ceață slabă și s-ar putea forma ghețuș, conform prognozelor meteorologilor. Nu este exclusă și formarea poleiului pe drumurile naționale. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Temperaturile […] Articolul METEO Ninsoare și ploi în weekend, în toată țara. Șoferii să fie atenți la ghețuș și polei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
Keir Starmer consideră jignitoare afirmația prin care Trump a minimalizat sacrificiile aliaților NATO în Afganistan # Realitatea.md
Premierul britanic Keir Starmer a descris vineri, 23 ianuarie curent, drept jignitoare declarația în care președintele american Donald Trump a susținut că trupele aliaților NATO trimise în Afganistan s-ar fi ferit acolo de confruntările armate directe cu talibanii, pe care le-ar fi lăsat pe seama trupelor SUA, relatează Agerpres. „Consider că vorbele președintelui Trump sunt […] Articolul Keir Starmer consideră jignitoare afirmația prin care Trump a minimalizat sacrificiile aliaților NATO în Afganistan apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Întâlnirea trilaterală de pace la Abu Dhabi s-a încheiat pentru astăzi. Negocierile vor continua mâine, 24 ianuarie # Realitatea.md
Rusia, Ucraina și SUA au desfășurat vineri, 23 ianuarie curent, pentru prima dată discuții trilaterale de pace la Abu Dhabi. Potrivit unui oficial de la Casa Albă, „Întâlnirea trilaterală de astăzi de la Abu Dhabi, între Statele Unite, Ucraina și Rusia, a fost productivă. Conversațiile vor continua mâine”, scrie Skynews. Secretarul Consiliului Național de Securitate […] Articolul Întâlnirea trilaterală de pace la Abu Dhabi s-a încheiat pentru astăzi. Negocierile vor continua mâine, 24 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Tinerii antreprenori, inclusiv refugiați din Ucraina, vor beneficia de granturi pentru dezvoltarea afacerilor în Chișinău. Finanțarea nerambursabilă este acordată în cadrul programului municipal „Startup pentru tineri și migranți”, iar proiectele selectate vizează domenii variate — de la producția de articole din lemn și lecții de muzică până la organizarea de evenimente festive pentru copii. Primarul […] Articolul Tinerii antreprenori, susținuți prin granturi oferite de autoritățile municipale apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Budapesta acuză Kievul că se amestecă „foarte dur” în alegerile din Ungaria: „Vor să ne împingă în război” # Realitatea.md
Ucraina a început să se amestece dur în alegerile din Ungaria, pentru că îşi doreşte un guvern care să spună da Bruxelles-ului în ce priveşte războiul, dar guvernul ungar va continua să-şi protejeze ţara şi poporul şi nu va permite ca Ungaria să fie târâtă în război, a declarat vineri ministrul de externe ungar, Peter […] Articolul Budapesta acuză Kievul că se amestecă „foarte dur” în alegerile din Ungaria: „Vor să ne împingă în război” apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Un cutremur slab a fost înregistrat în Republica Moldova în dimineața zilei de vineri, 23 ianuarie curent, transmite IPN. Potrivit datelor preliminare, seismul s-a produs la ora 05:15 și a avut magnitudinea de 3,1 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 2 kilometri. Epicentrul a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: […] Articolul Cutremur slab în Republica Moldova, resimțit în dimineața de 23 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a calculat care au fost costurile Rusiei legate de atacul care a întrerupt sistemul electric și cel de termoficare din Kiev, scrie Digi24. Rusia a cheltuit peste 10,2 miliarde de ruble (131 de milioane de dolari) pentru atacul aerian din 20 ianuarie care a distrus rețelele electrice și […] Articolul Câți bani a cheltuit Rusia pentru atacul masiv care a cufundat Kievul în întuneric apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Un bon poștal uitat de 70 de ani ar putea aduce 100 de mii de euro unei îngrijitoare din Moldova # Realitatea.md
O îngrijitoare din Republica Moldova, care are grijă în Italia de o bătrână în vârstă de 108 ani, ar putea beneficia de o donație de 100 de mii de euro. Conaționala a descoperit recent, în locuința pensionarei din regiunea Apulia, din sudul Italiei, un bon poștal vechi, achiziționat de femeie în urmă cu aproximativ 70 […] Articolul Un bon poștal uitat de 70 de ani ar putea aduce 100 de mii de euro unei îngrijitoare din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Statele Unite au părăsit oficial OMS. Washingtonul lasă în urmă datorii de aproximativ 260 de milioane de dolari # Realitatea.md
Statele Unite au părăsit oficial, joi, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), după un an de avertismente potrivit cărora această decizie ar putea afecta sănătatea publică atât în SUA, cât și la nivel global. Administrația americană a motivat retragerea prin ceea ce numește eșecuri ale agenției ONU în gestionarea pandemiei de COVID-19, scrie Reuters. Decizia a […] Articolul Statele Unite au părăsit oficial OMS. Washingtonul lasă în urmă datorii de aproximativ 260 de milioane de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Peste 5.000 de victime în protestele din Iran. După două săptămâni, accesul la internet este reluat parțial # Realitatea.md
Cel puțin 5.000 de persoane au murit în urma protestelor violente care au zguduit Iranul la începutul acestei luni, majoritatea fiind manifestanți, potrivit unui ONG din SUA, scrie Agerpres. Organizația Human Rights Activists News Agency (HRANA) a confirmat 5.002 decese, dintre care 4.714 în rândul protestatarilor, inclusiv 42 de minori. Alte 207 victime ar fi […] Articolul Peste 5.000 de victime în protestele din Iran. După două săptămâni, accesul la internet este reluat parțial apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Gala Sportului 2025 și-a desemnat laureații. Serghei Tarnovschi și Irina Rîngaci – sportivii anului # Realitatea.md
Canoistul Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului, iar luptătoarea Irina Rîngaci – sportiva anului, în cadrul Galei Sportului 2025. Distincțiile au fost acordate în cadrul unui eveniment în care au fost premiați sportivi, antrenori, echipe, federații și jurnaliști sportivi, la 20 de categorii, transmite IPN. Prezent la eveniment, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, […] Articolul Gala Sportului 2025 și-a desemnat laureații. Serghei Tarnovschi și Irina Rîngaci – sportivii anului apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
VIDEO Ce spun moldovenii despre decizia autorităților de ieșire din CSI: „Ne putem descurca și fără” # Realitatea.md
Republica Moldova nu va mai face parte din Comunitatea Statelor Independente. Autoritățile au demarat procedura de denunțare a acordurilor care stau la baza afilierii țării la CSI. În acest context, REALITATEA a discutat cu cetățenii pentru a afla ce părere au despre decizia autorităților, dacă țara noastră se poate descurca în afara CSI și ce […] Articolul VIDEO Ce spun moldovenii despre decizia autorităților de ieșire din CSI: „Ne putem descurca și fără” apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Apar noi detalii în cazul crimei care a zguduit recent localitatea Cenei din România, unde un elev de 15 ani a fost ucis, iar trei minori sunt vizați de ancheta autorităților. Cei doi adolescenți de 15 ani, arestați preventiv pentru 30 de zile, au depus prin intermediul avocaților o contestație împotriva măsurii, urmând ca aceasta […] Articolul Cazul adolescentului ucis în România: noi informații din ancheta autorităților apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Fum negru și dens pe strada Poștei din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), o anexă cu suprafața de 12 metri pătrați a fost cuprinsă astăzi, 23 ianuarie, de flăcări. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri. Incendiul a fost localizat la ora 17:16, iar intervenția continuă pentru lichidarea […] Articolul VIDEO Fum negru și dens în Chișinău: O anexă de 12 m2 a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Deputat: Un tânăr ar fi fost internat la spital, după ce la Botanica s-ar fi tras focuri de armă # Realitatea.md
Un tânăr ar fi ajuns la spital, după ce pe bd. Decebal din Capitală s-ar fi tras focuri de armă. Declarația a fost făcută de către deputatul Vasile Costiuc, pe rețelele de socializare. Parlamentarul susține că incidentul ar fi avut loc pe 22 ianuarie, aproape de miezul nopții. Din spusele lui, tânărul spitalizat este născut […] Articolul Deputat: Un tânăr ar fi fost internat la spital, după ce la Botanica s-ar fi tras focuri de armă apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și crește riscul producerii accidentelor. Pentru siguranța tuturor, Poliția Națională recomandă șoferilor: să adapteze viteza; să utilizeze luminile de întâlnire și, după caz, pe cele de ceață; să păstreze o distanță de siguranță față de […] Articolul Șoferi, fiți atenți! În mai multe regiuni din țară se circulă în condiții de ceață apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
FOTO Iwona Piorko, prima vizită în Găgăuzia. Discuție cu primarii, vizită la o pensiune și diplome acordate elevilor # Realitatea.md
Ambasadoarea Uniunii Europene, Iwona Piorko, a mers pentru prima dată Găgăuzia. Diplomata și-a început activitatea cu întrevederea cu primarii din Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești. Discuțiile au vizat necesitățile și prioritățile comunităților locale, în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Piorko a menționat că UE lucrează cu toate comunitățile din Republica Moldova, pentru a sprijini dezvoltarea locală […] Articolul FOTO Iwona Piorko, prima vizită în Găgăuzia. Discuție cu primarii, vizită la o pensiune și diplome acordate elevilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Gheața de pe râuri și lacuri devine periculoasă din cauza temperaturilor mai ridicate # Realitatea.md
Gheața de pe râuri și lacuri devine periculoasă, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în contextul încălzirii vremii prognozate pentru perioada 23–30 ianuarie. Potrivit meteorologilor, creșterea temperaturilor va duce la slăbirea și distrugerea treptată a stratului de gheață, care poate ceda în orice moment. În aceste condiții, salvatorii îndeamnă populația să evite deplasarea […] Articolul Gheața de pe râuri și lacuri devine periculoasă din cauza temperaturilor mai ridicate apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Opt milioane de lei, sifonate de la MAE din România: o contabilă ar fi transferat ilegal banii ani la rând # Realitatea.md
O schemă de fraudă de amploare a fost descoperită la Ministerul Afacerilor Externe din România, unde instituția ar fi fost prejudiciată cu peste 8 milioane de lei românești, potrivit anchetatorilor. În acest dosar este vizată o fostă angajată a MAE, contabilă în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare, suspectată că ar fi efectuat plăți […] Articolul Opt milioane de lei, sifonate de la MAE din România: o contabilă ar fi transferat ilegal banii ani la rând apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Atenție, călători! Aglomerație în Punctul de Trecere a Frontiere Costești, pe sensul de ieșire din țară # Realitatea.md
La această oră, în Punctul de Trecere al Frontierei Costești se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova. „De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru […] Articolul Atenție, călători! Aglomerație în Punctul de Trecere a Frontiere Costești, pe sensul de ieșire din țară apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Victoria Furtună se plânge că ar fi fost reținută la Aeroport, împreună cu fiica minoră. Poliția de Frontieră infirmă # Realitatea.md
Victoria Furtună afirmă că ar fi fost reținută la Aeroport, împreună cu fiica minoră. Politiciana a spus canalelor asociate cu Șor că ar fi petrecut circa o oră și jumătate la controale, la intrare în țară. Lidera formațiunii „Moldova mare” s a spus că i s-ar fi luat actele. Furtună mai susține că la frontieră […] Articolul Victoria Furtună se plânge că ar fi fost reținută la Aeroport, împreună cu fiica minoră. Poliția de Frontieră infirmă apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Copil traumatizat, după ce a căzut de pe sanie. Micuțul a fost internat la spital cu o rană la cap # Realitatea.md
Un copil a fost traumatizat, după ce a căzut de pe sanie. Incidentul a avut loc pe 22 ianuarie, la Rîbnița. Minorul de doar 4 ani a suportat un traumatism în regiunea capului. Băiatul se juca împreună cu sora sa afară. Mama a chemat copiii acasă și a observat că feciorul, care a căzut și […] Articolul Copil traumatizat, după ce a căzut de pe sanie. Micuțul a fost internat la spital cu o rană la cap apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Alertă la Constanța! O elevă de 15 ani a dispărut. Există suspiciuni că s-ar fi aruncat în Dunăre # Realitatea.md
O elevă de 15 ani din Constanța a fost dată dispărută, vineri, după ce a plecat de acasă și nu a mai ajuns la școală. Familia a alertat autoritățile, iar poliția a demarat căutările. Salvatorii verifică inclusiv Canalul Dunăre – Marea Neagră. Ulterior, au apărut suspiciuni că adolescenta s-ar fi aruncat de pe podul de […] Articolul Alertă la Constanța! O elevă de 15 ani a dispărut. Există suspiciuni că s-ar fi aruncat în Dunăre apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
O zi considerată decisivă pentru stabilirea unui posibil plan de pace are loc vineri, 23 ianuarie, la Abu Dhabi, unde este programată o întâlnire trilaterală între Rusia, Ucraina și Statele Unite. Discuțiile sunt prezentate drept primele negocieri de pace în format trilateral de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina în anul 2022, potrivit […] Articolul Zi decisivă la Abu Dhabi: Rusia, Ucraina și SUA, față în față la negocieri apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Polițist, condamnat la închisoare după ce ar fi extorcat 500 € pentru a ascunde un fugar # Realitatea.md
Un polițist a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru corupere pasivă, dintre care trei ani urmează a fi executați într-un penitenciar de tip semiînchis, iar ceilalți trei ani fiind suspendați condiționat. De asemenea, instanța i-a aplicat o amendă de 300.000 de lei și l-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice sau de […] Articolul Polițist, condamnat la închisoare după ce ar fi extorcat 500 € pentru a ascunde un fugar apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Buget auster, dar geamuri noi la Guvern. Se vor cumpăra ferestre de 8,6 milioane de lei pentru una dintre clădiri # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova intenționează că cumpere ferestre de 8,6 milioane de lei, pentru clădirea din gestiune, amplasată pe bd. Ștefan cel Mare 162. Edificiul găzduiește mai multe instituții publice, printre care și Ministerul Agriculturii. Conform caietului de sarcini, se prevede demontarea ferestrelor vechi din metal și lemn și instalarea geamurilor din PVC cu profil de […] Articolul Buget auster, dar geamuri noi la Guvern. Se vor cumpăra ferestre de 8,6 milioane de lei pentru una dintre clădiri apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Dimineața zilei de 23 ianuarie a adus o nouă avarie pe două străzi din municipiul Bălți, după o săptămână în care zona a fost afectată de inundații. O conductă de fontă cu diametrul de 150 mm, instalată în anul 1966, nu a rezistat înghețurilor și s-a spart din nou, transmite nordnews.md. Locuitorii din zonă spun […] Articolul Străzi inundate la Bălți! Înghețurile au spart o țeavă veche de 60 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
VIDEO O casă din Edineț a fost mistuită de flăcări: Familia cu trei copii cere ajutor # Realitatea.md
O familie tânără din nordul Republicii Moldova a rămas fără locuință și fără toate bunurile, în urma unui incendiu devastator care a izbucnit miercuri, 21 ianuarie, în satul Corpaci, raionul Edineț. Cu trei copii mici și fără un acoperiș deasupra capului, familia face apel la ajutor pentru a-și putea reconstrui viața de la zero. Flăcările […] Articolul VIDEO O casă din Edineț a fost mistuită de flăcări: Familia cu trei copii cere ajutor apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Mai puține primării în Moldova. Radu Marian anunță lansarea reformei administrației locale # Realitatea.md
Deputatul PAS Radu Marian a anunțat lansarea reformei administrației publice locale, care prevede reducerea numărului de primării prin amalgamare, fără desființarea satelor. Prima etapă a procesului o reprezintă consultările publice cu autoritățile locale și cetățenii. „Avem nevoie de primării mai mari, mai puternice, care să poate să implementeze proiect majore naționale sau cu finanțare UE […] Articolul Mai puține primării în Moldova. Radu Marian anunță lansarea reformei administrației locale apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Inspectoratul de Poliție Ialoveni, sub conducerea oficiului Ialoveni al Procuraturii Hîncești, a pornit o urmărire penală pe cazul copilei care a fost bătută crunt de două adolescente din Ialoveni. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru. Totodată, Violina Moraru a precizat că persoanele care au […] Articolul Cazul copilei bătute grav la Ialoveni: Autoritățile au pornit o urmărire penală apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Lapte praf pentru sugari retras de Nestle, Danone și Lactalis în urma unor alerte de siguranță # Realitatea.md
Nestle, Danone și Lactalis, cele mai mari trei companii producătoare de lactate la nivel mondial, au retras de pe piață loturi de lapte praf pentru sugari, în mai multe țări, din cauza suspiciunilor de contaminare cu cerulidă toxică, scrie EuroNews. Retragerile vizează formule pentru sugari considerate premium, după ce analizele au indicat prezența cerulidei, o […] Articolul Lapte praf pentru sugari retras de Nestle, Danone și Lactalis în urma unor alerte de siguranță apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Parola „123456” rămâne cea mai utilizată la nivel global, potrivit unor analize realizate pe baza a miliarde de parole compromise în peste 40 de țări. Aproape un sfert dintre cele mai frecvente parole sunt formate doar din cifre, iar fenomenul este întâlnit la toate generațiile, semn că mulți utilizatori continuă să aleagă confortul în detrimentul […] Articolul „123456” rămâne cea mai folosită parolă din lume. Experții vin cu recomandări apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Escrocherie în România: un bărbat a dat 50.000 de lei unor persoane care s-au dat drept procurori DIICOT # Realitatea.md
Un bărbat din România, județul Botoșani, a căzut victimă unei escrocherii, după ce persoane necunoscute s-au dat drept procurori DIICOT și reprezentanți ai unor sucursale bancare și l-au convins să contracteze un credit, pierzând peste 50.000 de lei. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, polițiștii au fost sesizați cu privire la o faptă de […] Articolul Escrocherie în România: un bărbat a dat 50.000 de lei unor persoane care s-au dat drept procurori DIICOT apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari vor fi căutați de Interpol? Chișinău a transmis solicitarea # Realitatea.md
Poliția națională a transmis Interpolului o solicitare de a-i anunța în căutare internațională pe fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP) Alexandru Pînzari și pe ex-șeful Direcției 5 Valeriu Cojocaru. Cei doi au fost condamnați la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive. Pachetele de documente au fost transmise către sediul central al […] Articolul Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari vor fi căutați de Interpol? Chișinău a transmis solicitarea apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
De la Varșovia, la Strasbourg! Maia Sandu pleacă în deplasări, împreună cu mai mulți miniștri, săptămâna viitoare # Realitatea.md
Maia Sandu va avea deplasări la Varșovia și Strasbourg. Vizita oficială în Polonia începe pe 25 ianuarie. Președinta va fi însoțită acolo de ministrul Apărării Anatolie Nosatîi și cel al Culturii – Cristian Jardan. Șefa statului vizitează Varșovia la invitația președintelui polonez Karol Nawrocki, fiind planificată o întrevedere și declarații de presă cu omologul. De […] Articolul De la Varșovia, la Strasbourg! Maia Sandu pleacă în deplasări, împreună cu mai mulți miniștri, săptămâna viitoare apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
20 de persoane și-au pierdut viața în ultima săptămână în România din cauza gripei, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Numărul cazurilor raportate a scăzut de la peste 8.500 la aproximativ 6.200, ceea ce indică că sezonul gripal a atins vârful și începe să descrească în perioada următoare, transmite presa română. Sezonul gripal a fost […] Articolul Alertă în România: 20 de decese din cauza gripei, sezonul gripal atinge vârful apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Gazprom a solicitat audit la Moldovagaz și suspendarea lui Ceban. Reacția Ministerului Energiei # Realitatea.md
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban. Contactat de IPN pentru o reacție, Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „Sunt niște aberații, care nu […] Articolul Gazprom a solicitat audit la Moldovagaz și suspendarea lui Ceban. Reacția Ministerului Energiei apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 21 ianuarie, un decret privind numirea în funcție a patru judecători, până la atingerea plafonului de vârstă. Potrivit documentului, în funcția de judecător au fost numiți Ion Bocan – la Judecătoria Chișinău; Mihail Josanu – la Judecătoria Orhei; Maxim Melnic – la Judecătoria Bălți; Ana Schibin – […] Articolul Maia Sandu a semnat un decret privind numirea a patru judecători. Cine sunt aceștia apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Ciochină nu voia să îi fie citite mărturiile în instanță și a apelat la CC. Sesizarea – declarată inadmisibilă # Realitatea.md
Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi tamponat mortal un adolescent și că ar fi încercat să ascundă urmele impactului, a apelat la Curtea Constituțională. El a depus o cerere prin care solicita să fie verificată constituționalitatea unor prevederi din Codul Procedură Penală. Magistrații au declarat inadmisibilă solicitarea. Mai exact, Ciochină se referea în solicitarea sa […] Articolul Ciochină nu voia să îi fie citite mărturiile în instanță și a apelat la CC. Sesizarea – declarată inadmisibilă apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Turiștii care intenționează să călătorească sau să tranziteze Republica Portugheză sunt avertizați cu privire la condițiile meteo severe prognozate pentru perioada următoare. Meteorologii portughezi au emis o alertă de cod roșu pentru fenomene meteorologice extreme, care vor afecta zona continentală de nord a țării, precum și litoralul de vest. Avertizarea este valabilă în intervalul 23–25 […] Articolul Atenție turiști: cod roșu în Portugalia. Vânt extrem și ninsori amenință vacanțele apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Vlad Kulminski: Reducerea taxelor de export cu SUA de la 25% la 15% este o prioritate # Realitatea.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat principalele obiective ale misiunii diplomatice pentru anul 2026, punând accent pe sprijinirea diasporei și consolidarea parteneriatelor strategice cu Washingtonul. Unul dintre obiectivele prioritare este digitalizarea și simplificarea anumitor servicii consulare, astfel încât moldovenii din SUA să poată obține mai multe acte online, rapid […] Articolul Vlad Kulminski: Reducerea taxelor de export cu SUA de la 25% la 15% este o prioritate apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
13:10
Ion Ceban: Republica Moldova primește avertisment european privind drepturile sociale # Realitatea.md
Președintele MAN și primarul capitalei, Ion Ceban, trage un semnal de alarmă, după ce recent a fost publicat Raportul Comitetului European pentru Drepturile Sociale. Într-o postare pe rețelele de socializare el a scris că studiul relevă o realitate socială dură în Republica Moldova, ”în contradicție cu retorica triumfalistă a autorităților”. ”Documentul arată că statul eșuează […] Articolul Ion Ceban: Republica Moldova primește avertisment european privind drepturile sociale apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, iar Guvernul nu a prezentat niciun plan # Realitatea.md
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova. Deputatul a menționat că, […] Articolul Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, iar Guvernul nu a prezentat niciun plan apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
MAE: Presupusul „spion” moldovean reținut de FSB are și cetățenia rusă. „Limitează posibilitățile ambasadei” # Realitatea.md
Ambasada Moldovei de la Moscova are capacități limitate de intervenție, deoarece presupusul „spion” moldovean reținut de FSB deține și cetățenia rusă. Precizările au fost făcute pentru jurnaliști de către serviciul de presă al diplomației de la Chișinău. „În acest context, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 368/2002 privind aprobarea Statutului Consular, funcționarul consular va […] Articolul MAE: Presupusul „spion” moldovean reținut de FSB are și cetățenia rusă. „Limitează posibilitățile ambasadei” apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.