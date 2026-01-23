Statele Unite au părăsit oficial OMS. Washingtonul lasă în urmă datorii de aproximativ 260 de milioane de dolari
Realitatea.md, 23 ianuarie 2026 19:50
Statele Unite au părăsit oficial, joi, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), după un an de avertismente potrivit cărora această decizie ar putea afecta sănătatea publică atât în SUA, cât și la nivel global. Administrația americană a motivat retragerea prin ceea ce numește eșecuri ale agenției ONU în gestionarea pandemiei de COVID-19, scrie Reuters.
Acum 30 minute
19:50
Statele Unite au părăsit oficial OMS. Washingtonul lasă în urmă datorii de aproximativ 260 de milioane de dolari
Statele Unite au părăsit oficial, joi, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), după un an de avertismente potrivit cărora această decizie ar putea afecta sănătatea publică atât în SUA, cât și la nivel global. Administrația americană a motivat retragerea prin ceea ce numește eșecuri ale agenției ONU în gestionarea pandemiei de COVID-19, scrie Reuters.
Acum o oră
19:20
Peste 5.000 de victime în protestele din Iran. După două săptămâni, accesul la internet este reluat parțial
Cel puțin 5.000 de persoane au murit în urma protestelor violente care au zguduit Iranul la începutul acestei luni, majoritatea fiind manifestanți, potrivit unui ONG din SUA, scrie Agerpres. Organizația Human Rights Activists News Agency (HRANA) a confirmat 5.002 decese, dintre care 4.714 în rândul protestatarilor, inclusiv 42 de minori. Alte 207 victime ar fi
Acum 2 ore
18:40
Gala Sportului 2025 și-a desemnat laureații. Serghei Tarnovschi și Irina Rîngaci – sportivii anului
Canoistul Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului, iar luptătoarea Irina Rîngaci – sportiva anului, în cadrul Galei Sportului 2025. Distincțiile au fost acordate în cadrul unui eveniment în care au fost premiați sportivi, antrenori, echipe, federații și jurnaliști sportivi, la 20 de categorii, transmite IPN. Prezent la eveniment, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun,
18:30
VIDEO Ce spun moldovenii despre decizia autorităților de ieșire din CSI: „Ne putem descurca și fără"
Republica Moldova nu va mai face parte din Comunitatea Statelor Independente. Autoritățile au demarat procedura de denunțare a acordurilor care stau la baza afilierii țării la CSI. În acest context, REALITATEA a discutat cu cetățenii pentru a afla ce părere au despre decizia autorităților, dacă țara noastră se poate descurca în afara CSI și ce
Acum 4 ore
17:50
Apar noi detalii în cazul crimei care a zguduit recent localitatea Cenei din România, unde un elev de 15 ani a fost ucis, iar trei minori sunt vizați de ancheta autorităților. Cei doi adolescenți de 15 ani, arestați preventiv pentru 30 de zile, au depus prin intermediul avocaților o contestație împotriva măsurii, urmând ca aceasta
17:50
Fum negru și dens pe strada Poștei din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), o anexă cu suprafața de 12 metri pătrați a fost cuprinsă astăzi, 23 ianuarie, de flăcări. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri. Incendiul a fost localizat la ora 17:16, iar intervenția continuă pentru lichidarea
17:50
Deputat: Un tânăr ar fi fost internat la spital, după ce la Botanica s-ar fi tras focuri de armă
Un tânăr ar fi ajuns la spital, după ce pe bd. Decebal din Capitală s-ar fi tras focuri de armă. Declarația a fost făcută de către deputatul Vasile Costiuc, pe rețelele de socializare. Parlamentarul susține că incidentul ar fi avut loc pe 22 ianuarie, aproape de miezul nopții. Din spusele lui, tânărul spitalizat este născut
17:30
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și crește riscul producerii accidentelor. Pentru siguranța tuturor, Poliția Națională recomandă șoferilor: să adapteze viteza; să utilizeze luminile de întâlnire și, după caz, pe cele de ceață; să păstreze o distanță de siguranță față de
17:30
FOTO Iwona Piorko, prima vizită în Găgăuzia. Discuție cu primarii, vizită la o pensiune și diplome acordate elevilor
Ambasadoarea Uniunii Europene, Iwona Piorko, a mers pentru prima dată Găgăuzia. Diplomata și-a început activitatea cu întrevederea cu primarii din Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești. Discuțiile au vizat necesitățile și prioritățile comunităților locale, în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Piorko a menționat că UE lucrează cu toate comunitățile din Republica Moldova, pentru a sprijini dezvoltarea locală
17:10
Gheața de pe râuri și lacuri devine periculoasă din cauza temperaturilor mai ridicate
Gheața de pe râuri și lacuri devine periculoasă, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în contextul încălzirii vremii prognozate pentru perioada 23–30 ianuarie. Potrivit meteorologilor, creșterea temperaturilor va duce la slăbirea și distrugerea treptată a stratului de gheață, care poate ceda în orice moment. În aceste condiții, salvatorii îndeamnă populația să evite deplasarea
17:00
Opt milioane de lei, sifonate de la MAE din România: o contabilă ar fi transferat ilegal banii ani la rând
O schemă de fraudă de amploare a fost descoperită la Ministerul Afacerilor Externe din România, unde instituția ar fi fost prejudiciată cu peste 8 milioane de lei românești, potrivit anchetatorilor. În acest dosar este vizată o fostă angajată a MAE, contabilă în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare, suspectată că ar fi efectuat plăți
17:00
Atenție, călători! Aglomerație în Punctul de Trecere a Frontiere Costești, pe sensul de ieșire din țară
La această oră, în Punctul de Trecere al Frontierei Costești se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova. „De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru
16:50
Victoria Furtună se plânge că ar fi fost reținută la Aeroport, împreună cu fiica minoră. Poliția de Frontieră infirmă
Victoria Furtună afirmă că ar fi fost reținută la Aeroport, împreună cu fiica minoră. Politiciana a spus canalelor asociate cu Șor că ar fi petrecut circa o oră și jumătate la controale, la intrare în țară. Lidera formațiunii „Moldova mare" s a spus că i s-ar fi luat actele. Furtună mai susține că la frontieră
16:30
Copil traumatizat, după ce a căzut de pe sanie. Micuțul a fost internat la spital cu o rană la cap
Un copil a fost traumatizat, după ce a căzut de pe sanie. Incidentul a avut loc pe 22 ianuarie, la Rîbnița. Minorul de doar 4 ani a suportat un traumatism în regiunea capului. Băiatul se juca împreună cu sora sa afară. Mama a chemat copiii acasă și a observat că feciorul, care a căzut și
16:30
Alertă la Constanța! O elevă de 15 ani a dispărut. Există suspiciuni că s-ar fi aruncat în Dunăre
O elevă de 15 ani din Constanța a fost dată dispărută, vineri, după ce a plecat de acasă și nu a mai ajuns la școală. Familia a alertat autoritățile, iar poliția a demarat căutările. Salvatorii verifică inclusiv Canalul Dunăre – Marea Neagră. Ulterior, au apărut suspiciuni că adolescenta s-ar fi aruncat de pe podul de
16:20
O zi considerată decisivă pentru stabilirea unui posibil plan de pace are loc vineri, 23 ianuarie, la Abu Dhabi, unde este programată o întâlnire trilaterală între Rusia, Ucraina și Statele Unite. Discuțiile sunt prezentate drept primele negocieri de pace în format trilateral de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina în anul 2022, potrivit
16:10
Polițist, condamnat la închisoare după ce ar fi extorcat 500 € pentru a ascunde un fugar
Un polițist a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru corupere pasivă, dintre care trei ani urmează a fi executați într-un penitenciar de tip semiînchis, iar ceilalți trei ani fiind suspendați condiționat. De asemenea, instanța i-a aplicat o amendă de 300.000 de lei și l-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice sau de
Acum 6 ore
16:00
Buget auster, dar geamuri noi la Guvern. Se vor cumpăra ferestre de 8,6 milioane de lei pentru una dintre clădiri
Guvernul Republicii Moldova intenționează că cumpere ferestre de 8,6 milioane de lei, pentru clădirea din gestiune, amplasată pe bd. Ștefan cel Mare 162. Edificiul găzduiește mai multe instituții publice, printre care și Ministerul Agriculturii. Conform caietului de sarcini, se prevede demontarea ferestrelor vechi din metal și lemn și instalarea geamurilor din PVC cu profil de
15:40
Dimineața zilei de 23 ianuarie a adus o nouă avarie pe două străzi din municipiul Bălți, după o săptămână în care zona a fost afectată de inundații. O conductă de fontă cu diametrul de 150 mm, instalată în anul 1966, nu a rezistat înghețurilor și s-a spart din nou, transmite nordnews.md. Locuitorii din zonă spun
15:40
VIDEO O casă din Edineț a fost mistuită de flăcări: Familia cu trei copii cere ajutor
O familie tânără din nordul Republicii Moldova a rămas fără locuință și fără toate bunurile, în urma unui incendiu devastator care a izbucnit miercuri, 21 ianuarie, în satul Corpaci, raionul Edineț. Cu trei copii mici și fără un acoperiș deasupra capului, familia face apel la ajutor pentru a-și putea reconstrui viața de la zero. Flăcările
15:20
Mai puține primării în Moldova. Radu Marian anunță lansarea reformei administrației locale
Deputatul PAS Radu Marian a anunțat lansarea reformei administrației publice locale, care prevede reducerea numărului de primării prin amalgamare, fără desființarea satelor. Prima etapă a procesului o reprezintă consultările publice cu autoritățile locale și cetățenii. „Avem nevoie de primării mai mari, mai puternice, care să poate să implementeze proiect majore naționale sau cu finanțare UE
15:20
Inspectoratul de Poliție Ialoveni, sub conducerea oficiului Ialoveni al Procuraturii Hîncești, a pornit o urmărire penală pe cazul copilei care a fost bătută crunt de două adolescente din Ialoveni. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru. Totodată, Violina Moraru a precizat că persoanele care au
15:10
Lapte praf pentru sugari retras de Nestle, Danone și Lactalis în urma unor alerte de siguranță
Nestle, Danone și Lactalis, cele mai mari trei companii producătoare de lactate la nivel mondial, au retras de pe piață loturi de lapte praf pentru sugari, în mai multe țări, din cauza suspiciunilor de contaminare cu cerulidă toxică, scrie EuroNews. Retragerile vizează formule
14:50
Parola „123456” rămâne cea mai utilizată la nivel global, potrivit unor analize realizate pe baza a miliarde de parole compromise în peste 40 de țări. Aproape un sfert dintre cele mai frecvente parole sunt formate doar din cifre, iar fenomenul este întâlnit la toate generațiile, semn că mulți utilizatori continuă să aleagă confortul în detrimentul […] Articolul „123456” rămâne cea mai folosită parolă din lume. Experții vin cu recomandări apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Escrocherie în România: un bărbat a dat 50.000 de lei unor persoane care s-au dat drept procurori DIICOT # Realitatea.md
Un bărbat din România, județul Botoșani, a căzut victimă unei escrocherii, după ce persoane necunoscute s-au dat drept procurori DIICOT și reprezentanți ai unor sucursale bancare și l-au convins să contracteze un credit, pierzând peste 50.000 de lei. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, polițiștii au fost sesizați cu privire la o faptă de […] Articolul Escrocherie în România: un bărbat a dat 50.000 de lei unor persoane care s-au dat drept procurori DIICOT apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari vor fi căutați de Interpol? Chișinău a transmis solicitarea # Realitatea.md
Poliția națională a transmis Interpolului o solicitare de a-i anunța în căutare internațională pe fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP) Alexandru Pînzari și pe ex-șeful Direcției 5 Valeriu Cojocaru. Cei doi au fost condamnați la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive. Pachetele de documente au fost transmise către sediul central al […] Articolul Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari vor fi căutați de Interpol? Chișinău a transmis solicitarea apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
De la Varșovia, la Strasbourg! Maia Sandu pleacă în deplasări, împreună cu mai mulți miniștri, săptămâna viitoare # Realitatea.md
Maia Sandu va avea deplasări la Varșovia și Strasbourg. Vizita oficială în Polonia începe pe 25 ianuarie. Președinta va fi însoțită acolo de ministrul Apărării Anatolie Nosatîi și cel al Culturii – Cristian Jardan. Șefa statului vizitează Varșovia la invitația președintelui polonez Karol Nawrocki, fiind planificată o întrevedere și declarații de presă cu omologul. De […] Articolul De la Varșovia, la Strasbourg! Maia Sandu pleacă în deplasări, împreună cu mai mulți miniștri, săptămâna viitoare apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
20 de persoane și-au pierdut viața în ultima săptămână în România din cauza gripei, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Numărul cazurilor raportate a scăzut de la peste 8.500 la aproximativ 6.200, ceea ce indică că sezonul gripal a atins vârful și începe să descrească în perioada următoare, transmite presa română. Sezonul gripal a fost […] Articolul Alertă în România: 20 de decese din cauza gripei, sezonul gripal atinge vârful apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Gazprom a solicitat audit la Moldovagaz și suspendarea lui Ceban. Reacția Ministerului Energiei # Realitatea.md
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban. Contactat de IPN pentru o reacție, Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „Sunt niște aberații, care nu […] Articolul Gazprom a solicitat audit la Moldovagaz și suspendarea lui Ceban. Reacția Ministerului Energiei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 21 ianuarie, un decret privind numirea în funcție a patru judecători, până la atingerea plafonului de vârstă. Potrivit documentului, în funcția de judecător au fost numiți Ion Bocan – la Judecătoria Chișinău; Mihail Josanu – la Judecătoria Orhei; Maxim Melnic – la Judecătoria Bălți; Ana Schibin – […] Articolul Maia Sandu a semnat un decret privind numirea a patru judecători. Cine sunt aceștia apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Ciochină nu voia să îi fie citite mărturiile în instanță și a apelat la CC. Sesizarea – declarată inadmisibilă # Realitatea.md
Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi tamponat mortal un adolescent și că ar fi încercat să ascundă urmele impactului, a apelat la Curtea Constituțională. El a depus o cerere prin care solicita să fie verificată constituționalitatea unor prevederi din Codul Procedură Penală. Magistrații au declarat inadmisibilă solicitarea. Mai exact, Ciochină se referea în solicitarea sa […] Articolul Ciochină nu voia să îi fie citite mărturiile în instanță și a apelat la CC. Sesizarea – declarată inadmisibilă apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Turiștii care intenționează să călătorească sau să tranziteze Republica Portugheză sunt avertizați cu privire la condițiile meteo severe prognozate pentru perioada următoare. Meteorologii portughezi au emis o alertă de cod roșu pentru fenomene meteorologice extreme, care vor afecta zona continentală de nord a țării, precum și litoralul de vest. Avertizarea este valabilă în intervalul 23–25 […] Articolul Atenție turiști: cod roșu în Portugalia. Vânt extrem și ninsori amenință vacanțele apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Vlad Kulminski: Reducerea taxelor de export cu SUA de la 25% la 15% este o prioritate # Realitatea.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat principalele obiective ale misiunii diplomatice pentru anul 2026, punând accent pe sprijinirea diasporei și consolidarea parteneriatelor strategice cu Washingtonul. Unul dintre obiectivele prioritare este digitalizarea și simplificarea anumitor servicii consulare, astfel încât moldovenii din SUA să poată obține mai multe acte online, rapid […] Articolul Vlad Kulminski: Reducerea taxelor de export cu SUA de la 25% la 15% este o prioritate apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Ion Ceban: Republica Moldova primește avertisment european privind drepturile sociale # Realitatea.md
Președintele MAN și primarul capitalei, Ion Ceban, trage un semnal de alarmă, după ce recent a fost publicat Raportul Comitetului European pentru Drepturile Sociale. Într-o postare pe rețelele de socializare el a scris că studiul relevă o realitate socială dură în Republica Moldova, ”în contradicție cu retorica triumfalistă a autorităților”. ”Documentul arată că statul eșuează […] Articolul Ion Ceban: Republica Moldova primește avertisment european privind drepturile sociale apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, iar Guvernul nu a prezentat niciun plan # Realitatea.md
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova. Deputatul a menționat că, […] Articolul Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, iar Guvernul nu a prezentat niciun plan apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
MAE: Presupusul „spion” moldovean reținut de FSB are și cetățenia rusă. „Limitează posibilitățile ambasadei” # Realitatea.md
Ambasada Moldovei de la Moscova are capacități limitate de intervenție, deoarece presupusul „spion” moldovean reținut de FSB deține și cetățenia rusă. Precizările au fost făcute pentru jurnaliști de către serviciul de presă al diplomației de la Chișinău. „În acest context, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 368/2002 privind aprobarea Statutului Consular, funcționarul consular va […] Articolul MAE: Presupusul „spion” moldovean reținut de FSB are și cetățenia rusă. „Limitează posibilitățile ambasadei” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Consumatorii care și-au pierdut furnizorul de gaze naturale vor plăti mai mult pentru gaze, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile prețuri aplicabile în regim de ultimă opțiune, începând cu 1 februarie 2026. Acești consumatori vor fi aprovizionați temporar de Energocom, desemnat furnizor de ultimă opțiune, în situațiile în care furnizorul […] Articolul Gaz mai scump pentru consumatorii rămași fără furnizor. De când cresc tarifele apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Weekend scump la pompă! Benzina a crescut cu 33 de bani, iar motorina cu 52 de bani într-o săptămână # Realitatea.md
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți în acest weekend. Conform noilor prețuri maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în perioada 24-26 ianuarie, benzina COR 95 va costa 22,94 lei pentru un litru, iar motorina – 19,62 lei pe litru. Creșterile sunt vizibile chiar și de la o zi […] Articolul Weekend scump la pompă! Benzina a crescut cu 33 de bani, iar motorina cu 52 de bani într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan a înregistrat un nou incident, al doilea în ultimele 24 de ore. În timpul lucrărilor de remediere a avariei și repornirii unității energetice, în unele zone ale regiunii se pot înregistra întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică, anunță autoritățile locale. Conform informațiilor furnizate de rețelele energetice locale, restabilirea completă […] Articolul Transnistria, din nou în beznă! Al doilea incident energetic în ultimele 24 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Pensionară din Chișinău, victima unei escrocherii de 550.000 de lei. Făptașii, încătușați # Realitatea.md
Doi cetățeni străini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în escrocherii, au fost reținuți de polițiștii de la Botanica. Suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 de lei de la o pensionară de 75 de ani. Aceștia s-ar fi […] Articolul VIDEO Pensionară din Chișinău, victima unei escrocherii de 550.000 de lei. Făptașii, încătușați apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Avocatul explică de ce Plahotniuc nu se mai prezintă la ședințele de judecată. Ce spune procurorul? # Realitatea.md
Vladimir Plahotniuc nu se prezintă, deocamdată, la ședințele de judecată din dosarul „frauda bancară”, deoarece se pregătește să facă primele declarații în fața instanței, susține avocatul său. „Țin să menționez că este un drept al domnului Plahotniuc, nu o obligație, de a face declarații până la etapa dezbaterilor judiciare și intenționează să exercite acest drept”, […] Articolul Avocatul explică de ce Plahotniuc nu se mai prezintă la ședințele de judecată. Ce spune procurorul? apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Donald Trump a apărut la Forumul de la Davos cu o vânătaie pe mâna stângă. Liderul american a dezvăluit jurnaliștilor ce a pățit, fiind la la bordul avionului numărul 1. Președintele SUA susține că s-a învinețit după ce s-a lovit de masă. „Am pus puțină…. cum îi zice… cremă pe ea. Dar m-am lovit”, a […] Articolul De ce avea Trump mâna învinețită la Davos? „Am pus puțină… cum îi zice…” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
12:00
VIDEO Italia, sub impactul ciclonului Harry: drumuri distruse, orașe izolate și transport blocat # Realitatea.md
Sudul Italiei se confruntă, de mai bine de o săptămână, cu efectele ciclonului Harry, care a provocat pagube semnificative în mai multe regiuni, în special în Sicilia. În această regiune, autoritățile estimează daune de peste jumătate de miliard de euro, în condițiile în care valurile au atins înălțimi de până la 9,7 metri. Din cauza […] Articolul VIDEO Italia, sub impactul ciclonului Harry: drumuri distruse, orașe izolate și transport blocat apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
FOTO Accident lângă un spital din Bender: O minoră, lovită de o șoferiță care depășea un troleibuz # Realitatea.md
O fată de 16 ani a fost rănită după ce a fost lovită de un automobil pe trecerea de pietoni de lângă Spitalul Republican de Tuberculoză din Bender. Accidentul s-a produs miercuri dimineața, 21 ianuarie. La volanul mașinii, un Volkswagen, se afla o șoferiță de 47 de ani, care a declarat polițiștilor că încerca să […] Articolul FOTO Accident lângă un spital din Bender: O minoră, lovită de o șoferiță care depășea un troleibuz apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Dosarul „frauda bancară”: Arapu, audiat online; Andronachi se abține să-l apere pe Plahotniuc # Realitatea.md
Audierile în dosarul „frauda bancară” continuă. Vineri, 23 ianuarie, are loc o nouă ședință de judecată, însă Vladimir Plahotniuc a absentat din nou. În cadrul ședinței, fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, este audiat în calitate de martor prin videoconferință, din Ambasada Republicii Moldova la București, unde se află în prezent. Arapu a declarat în […] Articolul Dosarul „frauda bancară”: Arapu, audiat online; Andronachi se abține să-l apere pe Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Grosu nu exclude convocarea lui Ozerov, din cauza dronei de la Crocmaz: Trebuie dat cu nasul în ce s-a produs # Realitatea.md
Igor Grosu nu exclude convocarea ambasadorului rus, după ce a la Crocmaz a fost depistată o dronă cu explozibil. Conform speakerului, incidentul reprezintă sfidare la adresa suveranității țării. Președintele Parlamentului consideră că reprezentanții Rusiei vor încerca să nege din nou faptul că drona identificată a fost una rusească. Totodată, oficialul a avertizat în cadrul emisiunii […] Articolul VIDEO Grosu nu exclude convocarea lui Ozerov, din cauza dronei de la Crocmaz: Trebuie dat cu nasul în ce s-a produs apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Clipe de coșmar pentru cinci străini: Au fost agresați de un șofer care „presta” servicii de transport # Realitatea.md
Un bărbat de 40 de ani a fost condamnat la opt ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru tâlhărie. Faptele s-au petrecut în februarie 2022 Potrivit instanței, inculpatul, împreună cu un alt bărbat (condamnat în 2023 la șase ani de închisoare), a pus la punct un plan prin care, sub […] Articolul Clipe de coșmar pentru cinci străini: Au fost agresați de un șofer care „presta” servicii de transport apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Alertă în Germania: trei persoane arestate după o tentativă de atac asupra avionului cancelarului Merz # Realitatea.md
Poliția germană a arestat trei persoane într-un hangar de aeronave din vestul Germaniei, unde se afla avionul privat al cancelarului Friedrich Merz. Potrivit autorităților, incidentul a avut loc pe aerodromul Arnsberg-Menden, unde suspecții ar fi pătruns fără autorizație în cursul nopții. Procurorii au precizat, că este vorba despre două femei și un bărbat, cu vârste […] Articolul Alertă în Germania: trei persoane arestate după o tentativă de atac asupra avionului cancelarului Merz apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Declarații la Realitatea: Reintegrarea regiunii transnistrene ar putea avea loc după un proces tranzitoriu de zece ani # Realitatea.md
Republica Moldova are nevoie de aproximativ zece ani pentru reintegrarea regiunii transnistrene. Această declarație a fost făcută în cadrul emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV. Invitații au menționat că procesul de reintegrare trebuie promovat nu doar simbolic, prin acordarea cetățeniei moldovenești persoanelor care locuiesc în stânga Nistrului, dar și prin acțiuni concrete în diferite […] Articolul Declarații la Realitatea: Reintegrarea regiunii transnistrene ar putea avea loc după un proces tranzitoriu de zece ani apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Dialog Public-Privat la CCI: 80 de antreprenori au vorbit despre modificările fiscal-bugetare cu Ministerul Finanțelor # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a organizat un Dialog Public-Privat cu participarea ministrului Finanțelor, Adrian Gavriliță, eveniment desfășurat pe platforma Comitetelor pentru Antreprenoriat Sectoriale ale CCI. La reuniune au participat peste 80 de reprezentanți ai mediului de afaceri, membri ai Camerei, cu prezență fizică și online, din toate regiunile țării. Discuțiile s-au […] Articolul Dialog Public-Privat la CCI: 80 de antreprenori au vorbit despre modificările fiscal-bugetare cu Ministerul Finanțelor apare prima dată în Realitatea.md.
