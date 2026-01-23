Statele Unite au părăsit oficial OMS. Washingtonul lasă în urmă datorii de aproximativ 260 de milioane de dolari

11:20

Un bărbat de 40 de ani a fost condamnat la opt ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru tâlhărie. Faptele s-au petrecut în februarie 2022 Potrivit instanței, inculpatul, împreună cu un alt bărbat (condamnat în 2023 la șase ani de închisoare), a pus la punct un plan prin care, sub […] Articolul Clipe de coșmar pentru cinci străini: Au fost agresați de un șofer care „presta” servicii de transport apare prima dată în Realitatea.md.