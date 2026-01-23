Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a APCE
SafeNews, 23 ianuarie 2026 10:30
Președintele Maia Sandu și o delegație a Parlamentului R. Moldova vor participa la sesiunea de iarnă a Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), care se va desfășura în perioada 26–30 ianuarie, la Strasbourg, Franța. În cadrul sesiunii, șeful statului va susține o adresare în plenul APCE și va răspunde la întrebările parlamentarilor europeni. Totodată, viceprim-ministrul […] Articolul Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a APCE apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
10:50
Funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu polițiștii de frontieră, au prevenit transportarea ilegală a unei cantități semnificative de produse de tutun. În timpul controlului de specialitate al pasagerilor de pe cursa Chișinău–Tel Aviv, echipa comună a depistat un bagaj încărcat cu 120 de pachete de țigări, nedeclarate autorităților vamale. Pe caz a […] Articolul FOTO | Țigări ilegale, confiscate la plecarea spre Tel Aviv apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
10:40
Ministrul Apărării: Radarul dublu al Republicii Moldova va spori siguranța spațiului aerian # SafeNews
Cele două sisteme radar ale Republicii Moldova se vor completa reciproc și vor oferi o vizibilitate sporită a spațiului aerian. O spune ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, în contextul identificării unei drone cu explozibil în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Potrivit oficialului, radarul achiziționat în 2023 are capacități limitate, însă acestea vor fi consolidate prin […] Articolul Ministrul Apărării: Radarul dublu al Republicii Moldova va spori siguranța spațiului aerian apare prima dată în SafeNews.
10:40
Transferurile de bani ale moldovenilor din străinătate au continuat să joace un rol important în economia Republicii Moldova în anul 2025. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, în perioada ianuarie–decembrie 2025, totalul intrărilor de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice a constituit aproximativ 1,66 miliarde de dolari, cu 3% mai mult față de […] Articolul Diaspora contribuie masiv la bugetul Moldovei: 1,6 miliarde de dolari remitențe apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
10:30
Președintele Maia Sandu și o delegație a Parlamentului R. Moldova vor participa la sesiunea de iarnă a Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), care se va desfășura în perioada 26–30 ianuarie, la Strasbourg, Franța. În cadrul sesiunii, șeful statului va susține o adresare în plenul APCE și va răspunde la întrebările parlamentarilor europeni. Totodată, viceprim-ministrul […] Articolul Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a APCE apare prima dată în SafeNews.
10:30
Ministerul Energiei: Unele loturi de motorină nu sunt potrivite pentru temperaturi scăzute # SafeNews
Recent pe piață a ajuns o cantitate de motorină care nu ar respecta în totalitate standardele de calitate pentru sezonul rece, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, problema vizează un parametru tehnic esențial pentru motorina de iarnă – punctul de curgere la rece (CFPP), transmite IPN. „Motorina trebuie să urmeze un anumit standard de […] Articolul Ministerul Energiei: Unele loturi de motorină nu sunt potrivite pentru temperaturi scăzute apare prima dată în SafeNews.
10:30
VIDEO | Incident rutier la Anenii Noi: Vehicul în șanț, conducătorul transportat la spital # SafeNews
Un șofer a fost preluat de ambulanță și transportat la spital, după ce a fost implicat într-un accident grav. Impactul s-a produs joi, 22 ianuarie, în raionul Anenii Noi. Potrivit Poliției, conducătorul auto, în vârstă de 43 de ani, aflat la volanul unui automobil Toyota Hilux, a derapat de pe traseu, s-a ciocnit de un […] Articolul VIDEO | Incident rutier la Anenii Noi: Vehicul în șanț, conducătorul transportat la spital apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
09:40
Sistemul de transmisiuni live din Parlament urmează să fie modernizat, pentru această investiție fiind alocate aproximativ 2 milioane de lei. Șeful legislativului, Igor Grosu, susține că aceste cheltuieli sunt necesare pentru a asigura transparența activității tuturor comisiilor parlamentare, nu doar a ședințelor plenare. Potrivit lui Igor Grosu, actualul sistem de transmisiuni live este învechit și […] Articolul Sistemul de transmisiuni online al Parlamentului va fi modernizat apare prima dată în SafeNews.
09:30
În cadrul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Ocnița au depistat și documentat un caz de tăiere ilegală de arbori în zona de frontieră, pe direcția „s. Ocnița – Sokireanî”. Oamenii legii au identificat un mijloc de transport de model UAZ, în interiorul căruia se afla masă […] Articolul FOTO | Poliția de Frontieră a amendat un bărbat din Ocnița pentru defrișări ilegale apare prima dată în SafeNews.
09:30
Autoritățile de la Chișinău au optat pentru nerecunoașterea oficială a statutului ambasadorului desemnat al Federației Ruse la Chișinău în urma unei evaluări atente a posibilelor consecințe. Afirmațiile au fost făcute de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, la emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, scrie moldpres. Ambasadorului desemnat în toamna anului 2024 al […] Articolul De ce R. Moldova nu a acreditat ambasadorul Rusiei, explică Mihail Popșoi apare prima dată în SafeNews.
09:20
Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să furnizeze electricitate, combustibil și ajutor umanitar refugiaților ucraineni, a precizat prim-ministrul ungar Viktor Orban. Mesajul a fost postat pe pagina de Facebook a oficialului și îi este destinat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, scrie stirileprotv.ro. ‘Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înțelege […] Articolul Mesajul lui Viktor Orban pentru Zelenski: Lingușeala nu ne va schimba poziția apare prima dată în SafeNews.
09:20
Republica Moldova trebuie să aloce 1% din PIB pentru apărare, pentru a-și consolida securitatea națională, a declarat președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă. Șefa statului a subliniat că, deși bugetul apărării a crescut în ultimii ani, acesta rămâne modest în raport cu riscurile actuale și cu nivelul investițiilor altor state. „În ultimii […] Articolul Sandu: Investițiile în apărare sunt necesare pentru securitatea țării apare prima dată în SafeNews.
09:20
Trump spune că o „armadă” se îndreaptă spre Iran. Portavionul USS Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare cu rachete ghidate, în Orientul Mijlociu # SafeNews
Președintele Donald Trump a declarat joi că Statele Unite au o „armadă” care se îndreaptă spre Iran, dar speră că nu va fi nevoie să o folosească, în timp ce a reiterat avertismentele către Teheran împotriva uciderii protestatarilor sau reluării programului nuclear, informează Reuters. Oficialii americani, care au vorbit sub condiția anonimatului, spun că portavionul […] Articolul Trump spune că o „armadă” se îndreaptă spre Iran. Portavionul USS Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare cu rachete ghidate, în Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews.
09:10
Cazul reținerii la Moscova a unui cetățean moldovean de către forțele de securitate rusești „pentru spionaj” este unul straniu, consideră președintele Parlamentului, Igor Grosu, în condițiile în care este vorba despre un fost consilier al ex-președintelui Igor Dodon. Șeful Legislativului de la Chișinău nu exclude reglări de conturi între „simpatizanții” Kremlinului, aflați în competiție pentru […] Articolul Igor Grosu: Reținerea moldoveanului la Moscova ar putea fi o reglare de conturi apare prima dată în SafeNews.
09:10
SUA au părăsit OMS cu o datorie restantă de 260 de milioane de dolari. Ordinul privind retragerea din Organizația Mondială a Sănătății a fost semnat de președintele SUA, Donald Trump, cu aproape un an în urmă. Washingtonul a încetat finanțarea organizației și a retras angajații OMS din toate birourile și de la sediul central, relatează […] Articolul SUA au părăsit OMS cu o datorie restantă de 260 de milioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
09:00
O nuntă cu sute de invitați s-a transformat într-o scenă de groază, în Germania, după ce un bărbat a fost împușcat mortal chiar în timpul petrecerii. Victima, un român de 47 de ani, a fost executată cu șase focuri de armă chiar de către fostul ginere. Nimic nu avea să anunțe tragedia care a zguduit […] Articolul Un român a fost executat în stil mafiot la o nuntă în Germania apare prima dată în SafeNews.
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că scenariul unei uniri cu Republica Moldova ar fi posibil în momentul în care o majoritate din Republica Moldova va dori asta, dar „pentru moment, nu suntem acolo”. Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la sosirea la Consiliul European informal dacă România este pregătită să ia în serios scenariul […] Articolul Scenariul unirii cu Republica Moldova, comentat de Nicușor Dan apare prima dată în SafeNews.
09:00
Ucraina: Kremlinul anunță o întâlnire trilaterală pe teme de securitate vineri, în Emiratele Arabe Unite # SafeNews
Kremlinul a anunțat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanți ucraineni și americani în Emiratele Arabe Unite în aceeași zi, după o întâlnire considerată ”utilă” între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff la Moscova, scriu Reuters și AFP, preluat de agerpres.ro. ”S-a convenit ca prima întâlnire a unui grup de lucru trilateral pe […] Articolul Ucraina: Kremlinul anunță o întâlnire trilaterală pe teme de securitate vineri, în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
08:50
VIDEO | Grosu: Tema vizelor SUA pentru moldoveni nu a fost abordată cu autoritățile americane # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că subiectul suspendării vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova nu a fost discutat în cadrul vizitelor oficiale efectuate în Statele Unite, în pofida faptului că autoritățile de la Chișinău au avut întrevederi la nivel înalt cu reprezentanți ai Congresului american. „Nu a fost nici adiere, nici un subiect atins […] Articolul VIDEO | Grosu: Tema vizelor SUA pentru moldoveni nu a fost abordată cu autoritățile americane apare prima dată în SafeNews.
08:30
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei de stat au fost tranzitate de 42.098 de persoane și 10.649 de mijloace de transport, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Palanca și Otaci, unde s-au înregistrat cele mai mari fluxuri de călători. […] Articolul Trafic intens la frontieră: Aeroportul Chișinău și Leușeni, cele mai aglomerate puncte apare prima dată în SafeNews.
08:20
Ziua de astăzi aduce vreme instabilă în Republica Moldova. Meteorologii anunță precipitații slabe, care vor începe sub formă de ploaie și se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, pe fondul temperaturilor apropiate de pragul de îngheț. Din cauza combinației dintre precipitații și valorile negative ale temperaturii, pe arii extinse se va forma polei, iar […] Articolul METEO | Vreme instabilă în toată țara: precipitații mixte și polei pe drumuri apare prima dată în SafeNews.
07:50
Guvernul a anunțat numirea a doi noi conducători pentru instituțiile de protecție a mediului și silvicultură. Nicu Belitei va prelua funcția de director al Agenției de Mediu, iar Nicolae Munteanu va conduce Agenția „Moldsilva”. Mandatele celor doi vor începe la sfârșitul acestei luni: 23 ianuarie pentru Belitei și 29 ianuarie pentru Munteanu. Ministrul Mediului, Gheorghe […] Articolul Schimbări la vârful Agențiilor de Mediu și Silvică: Doi noi directori numiți de Guvern apare prima dată în SafeNews.
07:40
Meteorologii anunță că zilele următoare vor aduce ninsori, vânt puternic și polei, iar efectele se pot resimți puternic asupra rețelelor electrice din țară. În acest sens, Ministerul Energiei avertizează că stâlpii și conductoarele ar putea fi deteriorate, ceea ce poate provoca pene de curent temporare, mai ales în zonele rurale și greu accesibile. Specialiștii recomandă […] Articolul Vremea rea amenință rețelele electrice: Autoritățile recomandă prudență apare prima dată în SafeNews.
07:30
Autoritățile moldovenești fac un pas important în lupta împotriva comerțului ilegal cu tutun. Cabinetul de Miniștri a aprobat joi un regulament care stabilește standarde clare pentru colectarea și gestionarea datelor despre produsele din tutun în țară. Documentul detaliază cum trebuie să funcționeze Sistemul național de urmărire a tutunului și ce informații trebuie să fie păstrate […] Articolul Comerțul ilegal cu tutun, sub control: reguli noi pentru stocarea datelor apare prima dată în SafeNews.
07:20
Armata franceză a plasat prima comandă de drone kamikaze la companii din industria națională de apărare, marcând un pas important în dezvoltarea propriilor capacități militare moderne. Decizia vine pe fondul experienței acumulate din războiul din Ucraina, unde dronele au jucat un rol esențial pe câmpul de luptă. Dronele vor fi fabricate de compania MBDA, cunoscută […] Articolul Dronele kamikaze devin prioritate pentru armata franceză apare prima dată în SafeNews.
07:10
Adunarea Populară a Găgăuziei a renunțat la propria decizie de a organiza alegeri în regiunea autonomă pe data de 22 martie. Deputații locali au anulat această dată, însă nu au reușit să stabilească una nouă pentru desfășurarea scrutinului. În cadrul ședinței, a fost propusă organizarea alegerilor pe 10 mai, dar inițiativa nu a întrunit numărul […] Articolul Alegerile din Găgăuzia, în impas: data de 22 martie a fost anulată apare prima dată în SafeNews.
07:00
Fructele de afin, dar și frunzele acestei plante, conțin substanțe care pot ajuta la încetinirea proceselor de îmbătrânire la nivel celular. Concluzia aparține cercetătorilor de la Universitatea Dankook din Coreea de Sud, care au analizat mai multe studii despre compoziția chimică a afinelor. Oamenii de știință au descoperit că afinele sunt bogate în antioxidanți și […] Articolul Studiu: Afinele și frunzele lor ar putea încetini îmbătrânirea celulelor apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
06:50
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a lansat o licitație publică pentru selectarea unei companii care să asigure serviciile de transport aerian de pasageri pentru anul 2026. Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 1,5 milioane de lei. Potrivit anunțului, licitația vizează rezervarea și emiterea biletelor de avion necesare deplasărilor oficiale, precum și oferirea de […] Articolul SIS caută companie pentru biletele de avion ale deplasărilor oficiale din 2026 apare prima dată în SafeNews.
06:40
Autoritățile din Letonia vor trimite citații pentru serviciul militar obligatoriu către 400 de tineri, aleși prin tragere la sorți dintr-un total de aproximativ 8.000 de candidați eligibili. Este a treia rundă de recrutare realizată prin acest sistem, de la reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Tinerii selectați vor fi chemați mai întâi la un control medical militar. […] Articolul Letonia cheamă la armată 400 de tineri, selectați prin tragere la sorți apare prima dată în SafeNews.
06:30
Pedepse mai dure pentru traficul de arme: Procuratura Generală propune până la 15 ani de închisoare # SafeNews
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor pentru circulația ilegală a armelor, munițiilor și componentelor acestora. Inițiativa are ca scop sporirea siguranței publice și combaterea mai eficientă a criminalității violente. Potrivit proiectului, persoanele implicate în traficul ilegal de arme ar putea fi sancționate cu amenzi, muncă neremunerată în folosul comunității […] Articolul Pedepse mai dure pentru traficul de arme: Procuratura Generală propune până la 15 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
06:20
Rezervele Rusiei au ajuns la un nivel record, pe fondul scumpirii aurului. Producția de petrol a scăzut ușor # SafeNews
Rezervele de aur și valută ale Rusiei, o parte dintre ele fiind înghețate de statele occidentale, au ajuns la un nivel record de 769,1 miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut de Banca Centrală a Rusiei, care explică această creștere prin majorarea puternică a prețului aurului. Aurul reprezintă aproximativ 43% din totalul rezervelor Rusiei, iar […] Articolul Rezervele Rusiei au ajuns la un nivel record, pe fondul scumpirii aurului. Producția de petrol a scăzut ușor apare prima dată în SafeNews.
06:10
Guvernul nu susține, în forma actuală, proiectul de lege care prevede majorarea impozitului pe venit pentru bănci și organizațiile financiare nebancare. Cabinetul de miniștri a aprobat, pe 22 ianuarie, un aviz prin care cere revizuirea inițiativei înainte ca aceasta să fie adoptată de Parlament. Executivul atrage atenția că proiectul nu este însoțit de o analiză […] Articolul De ce nu susține Guvernul majorarea impozitului pentru bănci apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:30
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 22 ianuarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 22 ianuarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
16:00
VIDEO | Maia Sandu: Nu am fost invitată să mă alătur Consiliului pentru Pace al lui Trump # SafeNews
Președintele Maia Sandu a declarat că nu a primit o invitație din partea președintelui Statelor Unite ale Americii (SUA),Donald Trump, pentru a se alătura inițiativei „Consiliul pentru Pace”, lansată cu scopul declarat de a contribui la soluționarea conflictelor globale. Întrebată pe acest subiect, șeful statului a afirmat că apreciază orice demers autentic de promovare a […] Articolul VIDEO | Maia Sandu: Nu am fost invitată să mă alătur Consiliului pentru Pace al lui Trump apare prima dată în SafeNews.
15:50
Întâlnire crucială la Davos între Zelenski și Trump, în timp ce emisarii SUA discută cu Putin la Moscova # SafeNews
Întâlnirea dintre președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a început joi după-amiază la Davos, în marja Forumului Economic Mondial, a anunțat președinția ucraineană, citată de AFP. Discuțiile au loc într-un context geopolitic extrem de tensionat, marcat de eforturi diplomatice intense pentru încheierea războiului din Ucraina. Întrevederea are loc în aceeași zi […] Articolul Întâlnire crucială la Davos între Zelenski și Trump, în timp ce emisarii SUA discută cu Putin la Moscova apare prima dată în SafeNews.
15:40
Răspuns din Groenlanda pentru Trump: „Nu suntem o bucată de gheață. Suntem ființe umane. Avem copii care se tem acum de SUA” # SafeNews
Amenințările președintelui SUA i-au tulburat pe locuitorii din Groenlanda, care au insistat în mai multe rânduri că nu își doresc să facă parte din SUA, scrie NBC. Discursul lui Donald Trump de la Davos, în care președintele SUA cerut insistent Groenlanda, „o bucată de gheață”, i-a zguduit pe unii dintre locuitorii insulei arctice, chiar dacă liderul […] Articolul Răspuns din Groenlanda pentru Trump: „Nu suntem o bucată de gheață. Suntem ființe umane. Avem copii care se tem acum de SUA” apare prima dată în SafeNews.
15:40
Moldova și Franța analizează noi oportunități de aprofundare a relațiilor comerciale și economice. Conform serviciului de presă al Guvernului, despre aceasta au discutat, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, prim-ministrul Alexandru Munteanu și delegatul francez pentru promovarea comerțului extern și a investițiilor, Nicolas Forissier. Părțile au discutat despre noi proiecte comune care vor […] Articolul Moldova și Franța analizează extinderea schimburilor comerciale apare prima dată în SafeNews.
15:30
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege care prevede modificarea Codului penal, în vederea consolidării cadrului normativ pentru combaterea circulației ilegale a armelor, munițiilor și componentelor esențiale ale acestora. Potrivit instituției, inițiativa urmărește sporirea securității publice, prevenirea criminalității cu aplicarea violenței și alinierea legislației naționale la standardele internaționale, inclusiv la Protocolul ONU împotriva fabricării […] Articolul Procuratura cere înăsprirea pedepselor pentru traficul de arme apare prima dată în SafeNews.
15:00
VIDEO | Al patrulea accident feroviar din Spania din ultimele patru zile: Mai multe persoane au fost rănite # SafeNews
Un tren de navetiști s-a ciocnit cu o macara de construcții în orașul Cartagena, rănind mai multe persoane, transmit TVE și Reuters. Acesta fiind al patrulea incident feroviar din Spania de duminică seară și până acum. Accidentul de joi a avut loc în Cartagena, în regiunea Murcia, a precizat TVE. Operatorul feroviar spaniol Adif a […] Articolul VIDEO | Al patrulea accident feroviar din Spania din ultimele patru zile: Mai multe persoane au fost rănite apare prima dată în SafeNews.
15:00
Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni, împreună cu funcționarii vamali, au descoperit ieri două tentative de transport ilegal de țigări. Primul caz a implicat un bărbat de 41 de ani, cu dublă cetățenie moldo-română, care conducea un Ford înmatriculat în Moldova. În urma analizei de risc, echipa de control a solicitat intervenția unui […] Articolul FOTO | Sculeni: Două cazuri de contrabandă cu țigări, oprite de autorități apare prima dată în SafeNews.
15:00
LIVE | Ministerul Educației și Cercetării explică noul regulament privind evaluarea elevilor # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării explică noul regulament privind evaluarea elevilor. Articolul LIVE | Ministerul Educației și Cercetării explică noul regulament privind evaluarea elevilor apare prima dată în SafeNews.
14:50
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău au fost efectuate astăzi, fiind finalizate cu succes. Linia a fost energizată și funcționează la parametrii standard, marcând un pas important în consolidarea securității energetice a Republicii Moldova.LEA Vulcănești–Chișinău, supranumită și „Linia independenței energetice”, a fost finalizată în luna decembrie, iar lucrările la stațiile electrice Chișinău și […] Articolul Vulcănești–Chișinău: Linia electrică strategică a fost energizată apare prima dată în SafeNews.
14:30
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM),Igor Dodon, împreună cu alți membri ai formațiunii, a avut joi o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov. Potrivit lui Dodon, discuțiile s-au concentrat pe un schimb de opinii privind situația politică și socio-economică din țară și din regiune. De asemenea, preşedintele PSRM a criticat […] Articolul PSRM își reafirmă poziția: Relații echilibrate cu Rusia și alți parteneri ai Moldovei apare prima dată în SafeNews.
14:30
Un înalt oficial de la Berlin propune discuții serioase pentru trecerea sub „scutul nuclear” al Franței: „Un asemenea dialog este potrivit în aceste vremuri” # SafeNews
Vicecancelarul german Lars Klingbeil a declarat joi că Germania ar trebui să aibă în vedere oferta Franței de a fi acoperită de „scutul” său nuclear, o referință la garanțiile de securitate oferite de armele nucleare, dar că acest lucru nu ar trebui să însemne o deteriorare a relațiilor cu Statele Unite, relatează Der Spiegel. Klingbeil, care […] Articolul Un înalt oficial de la Berlin propune discuții serioase pentru trecerea sub „scutul nuclear” al Franței: „Un asemenea dialog este potrivit în aceste vremuri” apare prima dată în SafeNews.
14:30
Nou atac armat în Australia cu cel puțin trei morți. Atacatorul nu a fost prins, un orășel a fost pus în lockdown # SafeNews
Trei persoane au fost împușcate mortal joi într-un atac în statul australian New South Wales, a anunțat poliția, iar presa locală a relatat că autorul atacului este încă în libertate, potrivit Reuters. Poliția a spus că o operațiune este în curs de desfășurare în orașul Lake Cargelligo, la aproximativ 600 kilometri vest de Sydney, și […] Articolul Nou atac armat în Australia cu cel puțin trei morți. Atacatorul nu a fost prins, un orășel a fost pus în lockdown apare prima dată în SafeNews.
14:00
Moțiunea care amenința să o demită pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost respinsă joi de deputații europeni. Această inițiativă a fost inițiată de parlamentari de extremă dreapta, ca reacție la acordul semnat între Uniunea Europeană și blocul latino-american Mercosur, Antena 3 CNN. Moțiunea a fost transmisă miercuri la Curtea de Justiție a […] Articolul Ursula von der Leyen rămâne la conducerea Comisiei Europene după căderea moțiunii apare prima dată în SafeNews.
14:00
Alegerile din UTA Găgăuzia trebuie să fie libere și corecte, indiferent dacă este vorba despre scrutinul pentru Adunarea Populară sau pentru funcția de bașcan. Declarația aparține președintei Maia Sandu, care a precizat că votul oamenilor trebuie să decidă conducerea regiunii, fără influențe, manipulări sau cumpărare de voturi. „În primul rând, pentru oamenii din UTA Găgăuzia […] Articolul Maia Sandu, mesaj ferm privind alegerile din Găgăuzia apare prima dată în SafeNews.
13:50
ULTIMA ORĂ | Intervenție de urgență la Crocmaz după descoperirea unei drone active cu explozibil # SafeNews
Drona găsită în această dimineață în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv exploziv, anunță Poliția. În scopul protejării populației, toți locuitorii din raza locației sunt evacuați. „Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului. La moment […] Articolul ULTIMA ORĂ | Intervenție de urgență la Crocmaz după descoperirea unei drone active cu explozibil apare prima dată în SafeNews.
13:50
Retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente nu înseamnă ruperea relațiilor bilaterale cu statele membre, a declarat președinta Maia Sandu. Potrivit șefei statului, toate acordurile bilaterale care aduc beneficii cetățenilor vor fi păstrate, iar relațiile cu anumite țări vor fi chiar aprofundate. Într-o conferință de presă, președinta Maia Sandu a precizat că Republica Moldova și-a […] Articolul Maia Sandu: Renunțăm la CSI, dar păstrăm acordurile care ajută oamenii apare prima dată în SafeNews.
13:20
Trump îşi dezvăluie, la Davos, ”Consiliul Păcii”, după ce a dat înapoi în conflictul cu Groenlanda # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump îşi prezintă joi noul ”Consiliu al Păcii” şi se întâlneşte joi cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Davos, după ce a dezamorsat miercuri conflictul cu privire la Groenlanda pe care l-a provocat el însuşi, relatează AFP. După săptămâni de declaraţii agresive, preşedintele american, invitat la Forumul Economic Mondial (WEF), a […] Articolul Trump îşi dezvăluie, la Davos, ”Consiliul Păcii”, după ce a dat înapoi în conflictul cu Groenlanda apare prima dată în SafeNews.
13:10
Un tânăr de 21 de ani a fost transportat de urgență la spital după ce a fost împușcat de un bărbat de 44 de ani pe o stradă din satul Secărenii Noi, raionul Hîncești. Autoritățile au reținut suspectul pentru 72 de ore, iar pe numele acestuia a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de […] Articolul VIDEO | Hîncești: Bărbat reținut după ce a împușcat un tânăr apare prima dată în SafeNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.