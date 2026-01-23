Arheologii au descoperit o placă de piatră cu inscripții într-o limbă necunoscută
Noi.md, 23 ianuarie 2026 23:30
Arheologii au descoperit o placă de piatră cu inscripții misterioase în timpul săpăturilor din nord-vestul Peninsulei Iberice.Inscripția reprezintă o serie de simboluri atent sculptate, care nu corespund niciunui alfabet cunoscut din regiunea antică, inclusiv scrierea lusitană și celtiberică, și nu au analogii evidente cu sisteme lingvistice mai îndepărtate.{{860301}}Unicitatea simbolurilo
Acum 5 minute
00:30
Oamenii de știință au creat prima hartă globală care modelează riscul de eroziune catastrofală a solului după incendiile de pădure.Focul distruge vegetația și modifică proprietățile solului, făcîndu-l hidrofug.{{858421}}Cînd în astfel de zone au loc ploi torențiale, apa nu este absorbită, dar se scurge pe suprafață, provocînd șuvoaie de noroi și alunecări de teren puternice care mătură tot
Acum o oră
00:00
Geologii, studiind urmele geologice antice, au ajuns la concluzia că unele dintre cele mai mari mega-tsunamiuri din istoria planetei nu au fost provocate de cutremure, dar de alunecări subacvatice colosale.Unul dintre aceste exemple este considerat evenimentul Sturegg, care a avut loc în largul coastelor Norvegiei cu aproximativ 8200 de ani în urmă.{{860250}}Atunci, o porțiune uriașă a pla
00:00
He Lifeng, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al PCC și vicepremier al Consiliului de Stat, a participat la Forumul Economic Mondial de anul acesta, unde a susținut un discurs axat pe patru piloni fundamentali: sprijinirea fermă a comerțului liber, apărarea multilateralismului, promovarea cooperării reciproc avantajoase și garantarea respectului reciproc prin consultări de la egal l
Acum 2 ore
23:30
23:30
Administrația Națională a Proprietății Intelectuale din China a anunțat vineri bilanțul impresionant al anului 2025, scrie romanian.cgtn.comPe parcursul anului trecut, au fost autorizate nu mai puțin de 972.000 de invenții, alături de 1,46 milioane de brevete de utilitate și 666.000 de brevete de design industrial.Pînă la finalul lui 2025, portofoliul total de brevete de invenție active di
23:00
Geofizicienii, analizînd datele despre trecerea undelor seismice prin nucleul intern al Pămîntului, au lansat ipoteza că materia acestuia se poate afla într-o stare exotică, asemănătoare cu cea superionică.În această stare, atomii de fier care constituie baza nucleului formează o rețea cristalină rigidă, iar elementele mai ușoare — probabil hidrogenul, oxigenul și carbonul — se comportă ca un
23:00
Xi Jinping felicită conducerea Partidului Comunist Vietnamez și subliniază consolidarea relațiilor bilaterale # Noi.md
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, i-a transmis un mesaj de felicitare lui To Lam cu ocazia alegerii sale în funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Vietnamez, scrie romanian.cgtn.com.În mesaj, Xi Jinping a afirmat că, de la cel de-al 13-lea Congres Național al Partidului Comunist Vietnamez, partidul a urmat fe
Acum 4 ore
22:30
O echipă de experți din cadrul ONU a susținut recent existența unui model persistent de muncă forțată, orchestrat de stat, care ar viza minoritățile etnice din diverse regiuni ale Chinei.Ca replică la aceste afirmații, purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a subliniat că autoritățile de la Beijing rămîn dedicate promovării și protejării drepturilor omului, scrie r
22:00
Oficialii din Țările de Jos, Germania şi Spania concurează pentru conducerea Băncii Centrale Europene # Noi.md
Fostul preşedinte al Băncii Centrale din Ţările de Jos, Klaas Knot, este considerat favorit pentru conducerea Băncii Centrale Europene (BCE), după Christine Lagarde, arată un sondaj realizat de Bloomberg în rîndul economiştilor, potrivit Agerpres.Klaas Knot, dacă va fi numit, ar deveni doar al doilea olandez care conduce BCE, după Wim Duisenberg. Fostul preşedinte al Băncii Centrale a Ţărilor
22:00
Președintele Chinei, Xi Jinping, și omologul său brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, au avut, vineri, o convorbire telefonică, scrie romanian.cgtn.com. Xi Jinping i-a spus că împreună cu președintele Lula au îmbunătățit în 2024 relația bilaterală, ridicînd-o la nivelul de comunitate chino-brazilienă cu destin comun, ce vizează realizarea unei lumi mai drepte și a unei plante mai durabile. Ce
21:30
Municipiul Chișinău lansează un amplu proiect de eficientizare energetică a instituțiilor preșcolare din Capitală.În acest context, Primarul General, Ion Ceban, a semnat Acordul de împrumut în valoare de 11,5 milioane de euro, care permite demararea Proiectului „Eficiența Energetică a Grădinițelor din Chișinău”.{{860077}}Potrivit edilului, proiectul vizează modernizarea grădinițelor din t
21:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” a urcat, în anul 2025, pe poziția a III-a printre cele 28 de instituții de învățămînt din țară incluse în clasamentul UNIRANKS (World’s Largest University Rankings 2026), comparativ cu locul IV în anul precedent.De asemenea, instituția a avansat cu 484 de poziții la nivel mondial, plasîndu-se pe locul 4 768 în clasament
21:00
Aproape jumătate din cele mai mari 100 de orașe ale lumii se confruntă cu un deficit grav de resurse acvatice. 39 de megapolisuri se află în zone cu un nivel critic de deficit.Analiza cartografică realizată de Watershed Investigations și The Guardian a clasificat Beijingul, New Yorkul, Los Angelesul, Rio de Janeiro și Delhi în categoria orașelor cu deficit extrem de apă. Londra, Bangkok și Jak
21:00
Republica Moldova face, în sfîrșit, un pas important spre practicile europene de protecție a mediului, prin implementarea sistemului de depozit pentru ambalaje.Este vorba despre un mecanism prin care cetățenii vor fi stimulați financiar să returneze recipientele de băuturi din plastic, sticlă sau metal, urmînd să primească cîte doi lei pentru fiecare ambalaj returnat.{{860539}}„În Republic
Acum 6 ore
20:30
Primăria Chișinău invită seniorii din Capitală la o nouă ediție de weekend a spectacolelor muzicale # Noi.md
Primăria Chișinău invită seniorii din Capitală la o nouă ediție de weekend a spectacolelor muzicale, organizate în cadrul Proiectului socio-cultural „Dialog între generații”.Evenimentele vor avea loc sîmbătă și duminică, 24–25 ianuarie, la Casa de Cultură a USM (str. Tighina, 2), în intervalul 13:00–16:00. Locuitorii și oaspeții Capitalei sînt așteptați să se bucure de muzică de calitate, dans
20:30
Moldova a inițiat negocierile cu Provincia Quebec privind Acordul în domeniul securității sociale # Noi.md
În perioada 20–23 ianuarie 2026, în Quebec, au avut loc negocierile asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Provincia Quebec în domeniul securității sociale, cu participarea delegației Republicii Moldova, compusă din Cristina Jandîc-Vintilă, Secretară generală adjunctă la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Olga Mihaeș, Șefa direcției politici de asigurări sociale la Minister
20:00
Elon Musk și-a exprimat încrederea în posibilitatea de a învinge îmbătrînirea omului după identificarea cauzelor fundamentale ale acestui proces.El a făcut această declarație în cadrul discursului său la Forumul Economic Mondial de la Davos. {{859679}}„Cred că, atunci cînd vom descoperi ce provoacă îmbătrînirea, vom constata că este ceva incredibil de evident și nu este o chestiune subtilă
20:00
Școlile din provincia iraniană Teheran vor trece la învățămîntul la distanță pe 24 ianuarie.Anunțul a fost făcut de Departamentul de Educație și Relații Publice din Teheran.{{855650}}Din cauza ninsorilor și a vremii reci, cursurile se vor desfășura online în această zi. Nu există încă informații despre dacă acest format va continua și în zilele următoare, relatează Noi.md, citînd report.az
20:00
Curtea Constituţională a Bulgariei a anunţat vineri că a aprobat demisia preşedintelui Rumen Radev, deschizînd calea pentru ca acesta să părăsească funcţia.Radev a demisionat săptămîna aceasta, alimentînd speculaţiile că va forma propriul partid politic pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare.{{859686}}El urma să ocupe funcţia prezidenţială, în mare parte ceremonială, pînă în i
20:00
Binecuvîntare cu aripi albe: povestea cocostîrcilor care trăiesc la o biserică din Chișinău # Noi.md
De mai bine de patru ani, doi cocostîrci s-au stabilit în curtea Bisericii Ortodoxe „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe” din Chișinău, unde au ales să rămînă pe tot parcursul anului, deși ar fi trebuit să migreze.Hrănirea cocostîrcilor a devenit o rutină zilnică. În fiecare dimineață, bucătăreasa bisericii, Ludmila Budnea, le pregătește mîncare, pe care păsările o așteaptă deja obișnuite cu program
19:30
Precizări despre proiecte, finanțate din fondul de dezvoltare a prestatorilor publici de servicii medicale # Noi.md
Un număr de 109 proiecte investiționale au fost admise pentru următoarea etapă de evaluare în cadrul concursului de proiecte finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).În total, la concurs au fost depuse 113 dosare, notează Noi.md.{{860449}}Comisia specializată de selectare și evaluar
19:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretele de numire în funcție a cinci judecători, care vor activa în mai multe instanțe din țară.Documentele au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare la data publicării.Potrivit decretelor prezidențiale, Vladislav Schimbin a fost numit judecător la Curtea de Apel Centru, iar Ion Bocan va exercita funcția de m
19:00
La Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din municipiul Ungheni va fi construită o sală de sport modernă. Anunțul a fost făcut de președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovschi.Potrivit lui Dionisie Ternovschi, în anul curent va fi demarată prima etapă a lucrărilor, pentru care au fost alocate 10 milioane de lei de către Ministerul Educației, iar restul finanțării va fi asigurat de Consiliu
19:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea unui post vacant de inspector-judecător la Inspecția judiciară.Candidații la funcția de inspector-judecător urmează să depună la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau la adresa de email secretariat@csm.md, pînă la data de 23 februarie, cererea de participare la concurs, anexînd următoarele acte: c
Acum 8 ore
18:30
Milioane de oameni se pregătesc pentru o furtună hibernală masivă, una dintre cele mai mari care a lovit Statele Unite în ultimii ani, au avertizat joi Serviciul naţional de meteorologie şi presa americană, informează DPA.Peste 120 de milioane de americani - sau peste o treime din întreaga populaţie - ar putea fi afectaţi în acest weekend, potrivit ABC News. Furtuna ar putea cuprinde o întinde
18:30
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a participat la un eveniment de informare privind noile reglementări de mediu privind reducerea impactului produselor din plastic de unică folosință.Potrivig Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în cadrul evenimentului au fost prezentate proiecte de modificare a Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, cu accent pe consolidarea mecanismului de Respons
18:00
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a lansat, joi, 22 ianuarie 2026, un parteneriat strategic cu Uniunea Națională a Patronatului Romîn (UNPR), în cadrul inaugurării filialei acesteia în țara noastră.Discuțiile s-au concentrat pe stimularea investițiilor bilaterale și pe crearea unui mediu de afaceri mai transparent și competitiv.{{860183}}Ministrul Andrian Gavriliță a subliniat că
18:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis o alertă pentru perioada 23–30 ianuarie 2026, avertizînd asupra creșterii temperaturilor care va duce la distrugerea treptată a formațiunilor de gheață, informează Noi.md.Potrivit prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, această situație creează riscul prăbușirii gheții sub poduri și pe suprafețele acvatice.{{860697}}
18:00
Poliția Națională avertizează că, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, fenomen care reduce vizibil semnificativ vizibilitatea și crește riscul accidentelor.Autoritățile recomandă șoferilor să adapteze viteza, să utilizeze luminile de întîlnire sau de ceață, să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule și să evite ma
18:00
La data de 23 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist de săvîrșirea infracțiunii de corupere pasivă.Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 6 ani, 3 ani urmînd a fi executați în penitenciar de tip semiînchis, ceilalți 3 ani fiind suspendați condiționat, precum și i-a fost aplicată amendă în mărime de 300 000 de lei.De
18:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde o vizită oficială în Republica Polonă și la Consiliul Europei # Noi.md
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Karol Nawrocki.Din delegație fac parte ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și cel al Culturii, Cristian Jardan. La Varșovia, șefa statului va o avea o întrevedere cu Președintele polonez, iar cei doi șefi de stat vor susține declarații de presă. De asemenea, Pr
17:30
Polițiștii și procurorii de la Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au reținut doi cetățeni strǎini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor. {{860409}}Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 de lei de la o femeie de 75
17:30
Clubul de fotbal „Șerif” Tiraspol a anunțat oficial semnarea contractului cu fostul atacant al echipei naționale a Columbiei U-20 (1 meci, 1 gol), Jaider Asprilla.Potrivit Media Sport, el a devenit al patrulea nou-venit al „galben-negrilor” în perioada de transferuri din iarnă.{{859827}}Haider Asprilla s-a născut în localitatea Bajo Baido, situată pe malul Oceanului Pacific. A urmat cursur
17:30
Canoistul Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului, iar luptătoarea Irina Rîngaci – sportiva anului în cadrul Galei Sportului 2025. În cadrul evenimentului au fost premiați sportivi, antrenori, federații, echipe și jurnaliști sportivi, la 20 de categorii.Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat că sportivii din Moldova au obținut, în anul trecut, aproximativ 600 de
17:00
Elevii din ciclul primar și gimnazial nu repetă anul, indiferent de notele obținute, prevede noul Regulament privind evaluarea elevilor.Totuși, elevii sînt obligați să-și lichideze corigențele sau situațiile neîncheiate înainte de examenele de absolvire a gimnaziului. În cazul elevilor de la liceu, aceștia pot fi exmatriculați, dacă nu obțin promovarea în termele stabilite.{{855650}}„Elevi
17:00
Alertă globală: Loturi de lapte praf pentru sugari retrase din cauza riscului de contaminare # Noi.md
Mai mulți producători importanți de lactate la nivel mondial – Nestle, Danone și Lactalis – au retras loturi de lapte praf pentru sugari în numeroase țări, ca măsură preventivă după suspiciuni de contaminare cu cerulidă toxică, asociată cu bacteria Bacillus cereus, potrivit Euronews.com.Retragerile au vizat formule premium pentru sugari, distribuite începînd cu ianuarie 2025 și cu termene de e
17:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a exprimat satisfacția față de activitatea prim-ministrului Alexandru Munteanu, spunînd că îl vede foarte activ și implicat în discuții cu donatorii și investitorii.„Îl văd foarte bine conectat”, a menționat Igor Grosu în cadrul emisiunii „În Profunzime”, transmite Unimedia.{{860579}}„- Sînteți mulțumit de activitatea prim-ministrului de pînă acum
Acum 12 ore
16:30
Fostul basist (1973–1992) al trupei de rock Scorpions, Francis Buchholz, a încetat din viață la vîrsta de aproape 72 de ani.Despre aceasta a anunțat The Sun, citînd soția muzicianului.„A murit mult iubitul basist Francis Buchholz, cel mai bine cunoscut pentru colaborarea sa cu Scorpions și formația lui Michael Schenker, Temple of Rock. Avea 71 de ani. {{858539}}Starul rock german a mur
16:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Regulamentul tehnic care stabilește elementele principale ale contractelor de stocare a datelor utilizate în cadrul sistemului național de trasabilitate a produselor din tutun.Documentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, detaliază obligațiile furnizorului de servicii de stocare – I.P. Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, și stabilește regulil
16:30
Portița transnistreană, închisă prin lege: Noile măsuri anunțate de Președintele Parlamentului # Noi.md
Autoritățile vor modifica legislația pentru a preveni situațiile în care persoane condamnate în Republica Moldova reușesc să fugă prin regiunea transnistreană. Acest lucru a fost declarat de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni la ProTV.„Am discutat cu Poliția, SIS și colegii din CSM despre cum se întîmplă ca, imediat după pronunțarea unei sentințe, condamnații să
16:30
Situația în regiunea transnistreană s-ar putea agrava, în contextul unor noi măsuri adoptate de autoritățile autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene (RMN).Astfel, agenții economici din regiune sînt obligați să vîndă pînă la 40% din veniturile lor în valută pentru a susține „rublă transnistreană”, o decizie care reflectă dificultățile economice cu care se confruntă regiunea.{{858743
16:00
Ucraina și SUA au convenit asupra garanțiilor de securitate și sînt gata să semneze acest document important după ce președintele american va stabili data și locul semnării acestuia.Potrivit RBC-Ucraina, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii.El a menționat că, în timpul întîlnirii sale cu președintele SUA, Donald Trump,
16:00
Progresele curente pe proiectul Coridorului Vertical de Gaze și pașii suplimentari necesari pentru consolidarea și fezabilitatea acestuia a fost unul dintre subiectele principale discutate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu Secretarul pentru Energie, Chris Wright, în cadrul recentei vizite de lucru în Statele Unite.Părțile au pus în discuție și mai multe propuneri concrete pentru a dez
15:30
Peste 11 800 de persoane sînt mai pregătite în fața riscurilor, în urma instruirilor în domeniul bazelor securității vieții, desfășurate de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.În perioada 16-22 ianuarie 2026, salvatorii și pompierii au desfășurat un șir de activități de informare și instruire, menite să sporească nivelul de pregătire al populației în situații excepțion
15:30
Mai mulți consumatori se plîng pe facturile exagerate pentru consumul de gaze, situații care, potrivit Energocom, pot apărea din mai multe motive.Mai multe persoane s-au plîns pe rețelele de socializare pe facturile la gaze, în care ar fi indicat un consum mai mare decît cel real. O tînără povestește că a declarat un consum de 100 de metri cubi, iar în factură i-au fost adăugați încă 50 de met
15:30
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5. Cei doi au fost condamnați la cîte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5.Reprezentanții IGP au declarat că pachetele au fost transmise către sediul centra
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Seminar Republican - 24 Ianuarie 2026, 12:00 Jam with the Band - 24 Ianuarie 2026, 17:00, LaBREWtory Brewing Co Charlie Chaplin - The Gold Rush - 24 Ianuarie 2026, 18:00 CINAR WEEKEND - 2
15:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, de comun cu funcționarii vamali au contracarat o tentativă de transportare ilicită a țigărilor.Bagajul ticsit cu produse de tutun a fost descoperit de echipa comună în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la cursa avia spre Tel Aviv.{{860523}}Documentat pe caz este un ce
15:00
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban.Contactat de IPN pentru o reacție, Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „sînt niște aberații, care nu corespund
15:00
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).Sesiunea are loc în perioada 26–30 ianuarie 2026, la Strasbourg, Republica Franceză.Din delegație fac parte vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, șeful delegației naționale la APCE, deputatul Ion Groza, precum și membrii delegației, deputații Veronica Roșca,
