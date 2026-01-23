China respinge ferm acuzațiile privind „munca forțată”

14:30

Întîlnirea trilaterală dintre Rusia, Ucraina și SUA în Emiratele Arabe Unite, care va avea loc pe 23 ianuarie în Emiratele Arabe Unite, este în orice caz un eveniment pozitiv. Despre acest lucru a declarat președintele american Donald Trump într-o discuție cu jurnaliștii la bordul avionului său.„Este bine. Orice întîlnire este bine. Dacă nu ne întîlnim, nu se va întîmpla nimic”, a spus el.