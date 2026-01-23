Companiile din stînga Nistrului, obligate să susțină valuta locală
Noi.md, 23 ianuarie 2026 16:30
Situația în regiunea transnistreană s-ar putea agrava, în contextul unor noi măsuri adoptate de autoritățile autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene (RMN).Astfel, agenții economici din regiune sînt obligați să vîndă pînă la 40% din veniturile lor în valută pentru a susține „rublă transnistreană”, o decizie care reflectă dificultățile economice cu care se confruntă regiunea.{{858743
• • •
Acum 15 minute
16:30
Fostul basist (1973–1992) al trupei de rock Scorpions, Francis Buchholz, a încetat din viață la vîrsta de aproape 72 de ani.Despre aceasta a anunțat The Sun, citînd soția muzicianului.„A murit mult iubitul basist Francis Buchholz, cel mai bine cunoscut pentru colaborarea sa cu Scorpions și formația lui Michael Schenker, Temple of Rock. Avea 71 de ani. {{858539}}Starul rock german a mur
16:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Regulamentul tehnic care stabilește elementele principale ale contractelor de stocare a datelor utilizate în cadrul sistemului național de trasabilitate a produselor din tutun.Documentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, detaliază obligațiile furnizorului de servicii de stocare – I.P. Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, și stabilește regulil
16:30
Portița transnistreană, închisă prin lege: Noile măsuri anunțate de Președintele Parlamentului # Noi.md
Autoritățile vor modifica legislația pentru a preveni situațiile în care persoane condamnate în Republica Moldova reușesc să fugă prin regiunea transnistreană. Acest lucru a fost declarat de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni la ProTV.„Am discutat cu Poliția, SIS și colegii din CSM despre cum se întîmplă ca, imediat după pronunțarea unei sentințe, condamnații să
16:30
Acum o oră
16:00
Ucraina și SUA au convenit asupra garanțiilor de securitate și sînt gata să semneze acest document important după ce președintele american va stabili data și locul semnării acestuia.Potrivit RBC-Ucraina, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii.El a menționat că, în timpul întîlnirii sale cu președintele SUA, Donald Trump,
16:00
Progresele curente pe proiectul Coridorului Vertical de Gaze și pașii suplimentari necesari pentru consolidarea și fezabilitatea acestuia a fost unul dintre subiectele principale discutate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu Secretarul pentru Energie, Chris Wright, în cadrul recentei vizite de lucru în Statele Unite.Părțile au pus în discuție și mai multe propuneri concrete pentru a dez
Acum 2 ore
15:30
Peste 11 800 de persoane sînt mai pregătite în fața riscurilor, în urma instruirilor în domeniul bazelor securității vieții, desfășurate de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.În perioada 16-22 ianuarie 2026, salvatorii și pompierii au desfășurat un șir de activități de informare și instruire, menite să sporească nivelul de pregătire al populației în situații excepțion
15:30
Mai mulți consumatori se plîng pe facturile exagerate pentru consumul de gaze, situații care, potrivit Energocom, pot apărea din mai multe motive.Mai multe persoane s-au plîns pe rețelele de socializare pe facturile la gaze, în care ar fi indicat un consum mai mare decît cel real. O tînără povestește că a declarat un consum de 100 de metri cubi, iar în factură i-au fost adăugați încă 50 de met
15:30
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5. Cei doi au fost condamnați la cîte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5.Reprezentanții IGP au declarat că pachetele au fost transmise către sediul centra
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Seminar Republican - 24 Ianuarie 2026, 12:00 Jam with the Band - 24 Ianuarie 2026, 17:00, LaBREWtory Brewing Co Charlie Chaplin - The Gold Rush - 24 Ianuarie 2026, 18:00 CINAR WEEKEND - 2
15:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, de comun cu funcționarii vamali au contracarat o tentativă de transportare ilicită a țigărilor.Bagajul ticsit cu produse de tutun a fost descoperit de echipa comună în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la cursa avia spre Tel Aviv.{{860523}}Documentat pe caz este un ce
15:00
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban.Contactat de IPN pentru o reacție, Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „sînt niște aberații, care nu corespund
15:00
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).Sesiunea are loc în perioada 26–30 ianuarie 2026, la Strasbourg, Republica Franceză.Din delegație fac parte vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, șeful delegației naționale la APCE, deputatul Ion Groza, precum și membrii delegației, deputații Veronica Roșca,
Acum 4 ore
14:30
„Alianța MOLDOVENII” îndeamnă autoritățile să își asume responsabilitatea pentru reintegrarea Moldovei # Noi.md
Partidul „Alianța MOLDOVENII” a reacționat public față de recentele declarații ale președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, și ale viceprim-ministrului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, cu privire la soluționarea conflictului din Transnistria și la evaluarea realizabilității „planului de reintegrare”.Declarația potrivit căreia „soluționarea problemei transnistrene nu este prerogativa P
14:30
Înalta Curte i-a spus „nu” lui Nicanor Ciochină.Judecătorii au declarat inadmisibilă sesizare prin care ultimul contestase constituționalitatea prevederilor ce permit citirea declarațiilor inculpatului în instanță, chiar dacă acesta refuză să depună mărturie, scrie agora.md.În sesizarea depusă, Ciochină a susținut că norma contestată „permite utilizarea declarațiilor formulate de inculpat
14:30
Grosu explică de ce va cheltui Parlamentul 2 mln de lei pentru noi sisteme de transmisiune live # Noi.md
Parlamentul va cheltui 2 milioane de lei pentru noi sisteme de transmisiune live, pentru actualul soft „mai cedează”, afirmă șeful Legislativului. Igor Grosu susține că echipamentele vor fi instalate în mai multe săli, astfel încît ședințele comisiilor permanente să fie transmise în direct. {{860056}}Conform speakerului, actualul soft este de proastă calitate În același timp, oficialul a m
14:30
Compania Lukoil-Moldova nu a predat statului infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, deși termenul suplimentar de cinci zile acordat de autorități a expirat săptămîna trecută.„Pînă la această etapă, nu avem o constatare că Lukoil s-a conformat. Noi nu am recepționat încă infrastructura”, a declarat vineri, 22 ianuarie, Roman Cojuhari, direct
14:30
Întîlnirea trilaterală dintre Rusia, Ucraina și SUA în Emiratele Arabe Unite, care va avea loc pe 23 ianuarie în Emiratele Arabe Unite, este în orice caz un eveniment pozitiv. Despre acest lucru a declarat președintele american Donald Trump într-o discuție cu jurnaliștii la bordul avionului său.„Este bine. Orice întîlnire este bine. Dacă nu ne întîlnim, nu se va întîmpla nimic”, a spus el.
14:00
Alexandr Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan pînă acum # Noi.md
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat pînă în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens.Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova.Deputatul a menționat că, la momentul inves
14:00
Provocările cu care se confruntă Palatul de Cultură din Bălți, discutate cu Cristian Jardan # Noi.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a fost o vizită de lucru la Palatul de Cultură din Bălți, una dintre cele mai importante instituții culturale ale municipiului.În cadrul vizitei, ministrul a avut discuții cu conducerea instituției privind activitatea curentă și provocările cu care se confruntă Palatul de Cultură, notează Noi.md.{{859217}}Pe parcursul vizitei, a fost realizat și un tur
14:00
Consumatorii care și-au pierdut furnizorul de gaze naturale vor plăti mai mult pentru gaze, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile prețuri aplicabile în regim de ultimă opțiune, începînd cu 1 februarie 2026.Acești consumatori vor fi aprovizionați temporar de Energocom, desemnat furnizor de ultimă opțiune, în situațiile în care furnizorul anterior și-a încet
14:00
Proprietarul chinez al serviciului de creare și vizionare a videoclipurilor scurte TikTok, compania ByteDance, a încheiat un acord pentru crearea unei întreprinderi comune în SUA, care va aparține majorității investitorilor americani, pentru a evita o posibilă interzicere a aplicației în țară.„Această tranzacție a devenit o etapă importantă pentru aplicația de videoclipuri scurte după mulți an
13:30
Mama unei tinere din Soroca bate alarma pe rețelele sociale, după ce fiica ei, în vîrstă de 18 ani, a dispărut fără urmă. Femeia cere ajutorul oamenilor pentru a-și găsi copilul.Potrivit informațiilor publicate, tînăra era îmbrăcată într-o rochie neagră în momentul dispariției. De atunci, familia nu mai știe nimic despre ea și este îngrijorată pentru siguranța fetei.Potrivit unei prietene,
13:30
YMCA Moldova a organizat în municipiul Bălți o activitate de înmanare a voucherelor alimentare destinată unui grup de refugiați ucraineni, în cadrul eforturilor continue de sprijinire a persoanelor afectate de conflictul din Ucraina. Acțiunea a avut loc într-un cadru organizat și accesibil, cu implicarea autorităților locale.Evenimentul face parte din proiectul „Aid and Support for Ukrainian R
13:00
La Centrala Electrică de la Cuciurgan este înlăturată o nouă avarie la unul dintre blocurile energetice # Noi.md
La Centrala Electrică de la Cuciurgan, situată în regiunea transnistreană, este înlăturată o nouă avarie la unul dintre blocurile energetice.Potrivit canalului Telegram al rețelelor locale de energie electrică, din cauza avariei la una dintre unitățile energetice ale MGRES, în perioada de remediere a avariei și de repornire a unității energetice, este posibilă întreruperea pe termen scurt a al
13:00
Cele două sisteme radar ale Republicii Moldova se vor completa reciproc și vor oferi o vizibilitate sporită a spațiului aerian.O spune ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, în contextul identificării unei drone cu explozibil în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Potrivit oficialului, radarul achiziționat în 2023 are capacități limitate, însă acestea vor fi consolidate prin al doilea
13:00
Persoane necunoscute au jefuit muzeul de argintărie situat în clădirea Marii Biserici din orașul olandez Duisburg (provincia Gelderland).Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de corporația de radiodifuziune Omroep Gelderland.{{857548}}Conform informațiilor, din expoziție au fost furate peste 300 de obiecte din argint, pagubele fiind estimate la cîteva zeci de mii de euro. Jaful a a
13:00
Ambasada Moldovei de la Moscova are capacități limitate de intervenție, deoarece presupusul „spion” moldovean reținut de FSB deține și cetățenia rusă. Precizările au fost făcute pentru jurnaliști de către serviciul de presă al diplomației de la Chișinău.„În acest context, potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 368/2002 privind aprobarea Statutului Consular, funcționa
Acum 6 ore
12:30
Pe 22 ianuarie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a primit la Kremlin pe trei reprezentanți americani: trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, și comisarul Serviciului Federal de Achiziții al Administrației Serviciilor Generale a SUA, Josh Gruenbaum, care ocupă funcția de consilier principal al „Consiliului Păcii” înființat de Trump.
12:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) finanţează indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii, notează Noi.md.CNAS informează că a fost finanțată plata ajutorului social, indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternal
12:30
Problema teritorială, în special cea referitoare la Donbass, este cea mai importantă. Ea va fi discutată de delegațiile Ucrainei, Rusiei și SUA în cadrul negocierilor de astăzi de la Abu Dhabi.Potrivit RBC-Ucraina, despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul unei discuții cu jurnaliștii.„Problema Donbasului este esențială. Ea va fi discutată, așa cum
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 23 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 24 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,94 lei/litru (+4 bani), iar al motorinei standard – 19,62 lei/litru (+9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021,
12:30
În SUA și în mai multe țări, utilizatorii se plîng pe problemele apărute în funcționarea rețelei sociale X.Conform Oxu.Az, acest lucru reiese din raportul serviciului Downdetector.{{860603}}Conform informațiilor, în Statele Unite, aproximativ 11.600 de persoane au raportat defecțiuni. În același timp, 50% dintre utilizatorii care au raportat defecțiuni semnalează întreruperi în funcționare
12:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță lansarea unei noi rute directe către Stuttgart, Germania, începînd cu 31 mai 2026. Zborurile vor fi efectuate de trei ori pe săptămînă, în zilele de marți, joi și sîmbătă.Noua conexiune aeriană va completa oferta de zboruri existente către Germania și va contribui la diversificarea serviciilor disponibile pentru pasageri, precum și la cre
12:00
Svetlana Ghetmancenco a fost numită directoare a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF). Cabinetul de miniștri a aprobat această numire joi, 22 ianuarie. Mandatul directoarei va începe la data de 26 ianuarie 2026.Svetlana Ghetmancenco deține o pregătire academică solidă în domeniul analizei datelor, statisticii și tehnologiilor informaționale. Pe parcursul carierei sale profesional
11:30
"Moldova nu este a noastră, dar este a urmașilor urmașilor noștriîn veacul vecilor!" Ștefan cel Mare și SfîntDeclarația făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în podcastul „The Rest is Politics”, potrivit căreia „dacă am avea un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a reaprins dezbaterile din spațiul public și a ridicat, din nou, întrebări despre
11:30
Statele Unite urmează să se retragă oficial din Organizația Mondială a Sănătății în ciuda avertismentelor că acest lucru va perturba atît sănătatea americană, cît și cea globală.Președintele Donald Trump a anunțat că SUA vor părăsi organizația în prima zi a mandatului său prezidențial, în 2025, printr-un decret prezidențial. Conform legii americane, trebuie să dea un preaviz de un an și să plă
11:00
10:17 // Anatolie Arapu a intervenit de la distanță, el fiind la Ambasada Republicii Moldova din București, România. Potrivit lui Arapu, criza bancară a izbucnit din cauza managementului prost, supravegherea slabă din partea instituțiilor abilitate, cedarea pachetului de acțiuni de stat de la BEM. El a mai spus că cedarea BEM fără implicarea instituțiilor de stat nu ar fi fost posibilă.O nouă
11:00
Sondaj Noi.md: Ce impact va avea ieșirea din CSI asupra vieții Moldovei și a cetățenilor săi? # Noi.md
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Ce impact va avea ieșirea din CSI asupra vieții Moldovei și a cetățenilor săi? Se va accelera procesul de integrare europeană Vom pierde piețele tradiționale din est Rusia, Belarus și alte țări din CSI vor introduce un regim de vize pentru moldoveni Va crește riscul pent
11:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) finanţează indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii, notează Noi.md.CNAS informează că a fost finanțată plata ajutorului social, indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternal
11:00
Un bărbat de 40 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la tîlhărie în Chișinău.Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, în februarie 2022, inculpatul, acționînd împreună cu un alt făptuitor (condamnat în anul 2023 la 6 ani de închisoare), în baza unui plan stabilit din timp și sub pretextul prestării unui serv
Acum 8 ore
10:30
Premierul japonez Sanae Takaichi a dizolvat oficial vineri camera inferioară a Parlamentului, declanșînd alegeri anticipate programate pentru 8 februarie care au scopul consolidării susținerii electorale a partidului aflat la guvernare.Decizia luată de șefa guvernului japonez vine la trei luni după ce și-a început mandatul.{{860255}}Takaichi se bucură de o rată de aprobare de aproximativ 7
10:30
Nici amenzile usturătoare, nici riscul de a se alege cu un dosar penal, nu-i fac pe șoferi să scape de obiceiul criminal de a urca beți la volan.Doar pe parcursul weekend-ului trecut, polițiștii au tras pe dreapta 28 de șoferi care conduceau în stare de ebrietate. Oamenii legii atrag atenția că, în total, timp de două zile, au fost identificate peste 3000 de încălcări ale Regulamentului circul
10:30
Fostul deputat Vladimir Andronachi a depus un demers oficial prin care informează organele de anchetă că se abține, pentru moment, de la depunerea mărturiilor în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc.Andronachi invocă faptul că este parte într-o cauză conexă, motiv pentru care a decis să nu ofere declarații în acest stadiu al anchetei. Totodată, el subliniază că demersul depus nu constitu
10:00
În cadrul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Ocnița au idenmtificat și documentat un caz de tăiere ilegală de arbori în zona de frontieră, pe direcția „s. Ocnița – Sokireanî”, notează Noi.md.Oamenii legii au identificat un mijloc de transport de model UAZ, în interiorul căruia se afla masă lemnoasă în volum de aproximativ 3 m ster, specia
10:00
O nouă ședință de judecată în privința lui Vlad Plahotniuc va avea loc astăzi, notează Noi.md.La ședința de azi, inculpatul Plahotniuc nu va fi prezent. Magistrații vor continua audierea martorilor pe dosarul numit generic "furtul miliardului".{{854767}}Presa scrie că unul dintre martori audiația zi ar putea fi Anatol Arapu, fost ministru al Finanțelor.Amintim că Vlad Plahotniuc a pără
10:00
Un video publicat pe rețelele de socializare a surprins deteriorarea locală a stratului de beton asfaltic pe drumul G94.1 Boldurești. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a venit ulterior cu o reacție.„Precizăm că obiectivul se află în curs de execuție și nu este un proiect finalizat. Exfolierea locală a stratului de beton asfaltic, prezentată în imaginile video apărute pe platformele
09:30
Chișinăul este mai mult ca un punct pe hartă. Este o cronică vie, scrisă în piatră albă. Venerabili cei 590 de ani - în spatele lor se află milioane de destine umane, țesute în dantela străzilor capitalei. Acestea sînt umbrele platanilor seculari de pe trotuar, sunetul tramvaielor din trecut și lumina blajină a pietrei, care în amurg face ca orașul să strălucească din interior. Proiectul „
09:30
În contextul precipitațiilor sub formă de ninsoare înregistrate pe parcursul nopții în mai multe regiuni ale țării, Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că echipele de intervenție au fost mobilizate și au desfășurat lucrări de combatere a lunecușului pentru menținerea viabilității drumurilor naționale și siguranța participanților la trafic.În intervalul nocturn, în procesul te
09:30
Partidă de motorină „cu risc de îngheț”: ce spun autoritățile și ce urmează pentru consumatori # Noi.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu precizări după ce mai mulți internauți s-au plîns pe rețelele de socializare de calitatea necorespunzătoare a motorinei, iar unii consumatori au depus deja reclamații la autoritățile de protecție a consumatorului.Potrivit ministrului, motorina comercializată pe piață trebuie să respecte standarde clare de calitate, în special în sezonul rece.
