Ce au descoperit vameșii în bagajul unui bărbat care urma să părăsească țara

08:00

La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene mai mult de 5 bani, iar dolarului american – mai mult de 6 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 23 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9557 lei pentru un euro (+5,23 bani) ș