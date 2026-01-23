Cinci noi judecători, numiți prin decret prezidențial
Noi.md, 23 ianuarie 2026 19:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretele de numire în funcție a cinci judecători, care vor activa în mai multe instanțe din țară.Documentele au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare la data publicării.Potrivit decretelor prezidențiale, Vladislav Schimbin a fost numit judecător la Curtea de Apel Centru, iar Ion Bocan va exercita funcția de m
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
19:30
Precizări despre proiecte, finanțate din fondul de dezvoltare a prestatorilor publici de servicii medicale # Noi.md
Un număr de 109 proiecte investiționale au fost admise pentru următoarea etapă de evaluare în cadrul concursului de proiecte finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).În total, la concurs au fost depuse 113 dosare, notează Noi.md.{{860449}}Comisia specializată de selectare și evaluar
19:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretele de numire în funcție a cinci judecători, care vor activa în mai multe instanțe din țară.Documentele au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare la data publicării.Potrivit decretelor prezidențiale, Vladislav Schimbin a fost numit judecător la Curtea de Apel Centru, iar Ion Bocan va exercita funcția de m
Acum o oră
19:00
La Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din municipiul Ungheni va fi construită o sală de sport modernă. Anunțul a fost făcut de președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovschi.Potrivit lui Dionisie Ternovschi, în anul curent va fi demarată prima etapă a lucrărilor, pentru care au fost alocate 10 milioane de lei de către Ministerul Educației, iar restul finanțării va fi asigurat de Consiliu
19:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea unui post vacant de inspector-judecător la Inspecția judiciară.Candidații la funcția de inspector-judecător urmează să depună la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau la adresa de email secretariat@csm.md, pînă la data de 23 februarie, cererea de participare la concurs, anexînd următoarele acte: c
Acum 2 ore
18:30
Milioane de oameni se pregătesc pentru o furtună hibernală masivă, una dintre cele mai mari care a lovit Statele Unite în ultimii ani, au avertizat joi Serviciul naţional de meteorologie şi presa americană, informează DPA.Peste 120 de milioane de americani - sau peste o treime din întreaga populaţie - ar putea fi afectaţi în acest weekend, potrivit ABC News. Furtuna ar putea cuprinde o întinde
18:30
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a participat la un eveniment de informare privind noile reglementări de mediu privind reducerea impactului produselor din plastic de unică folosință.Potrivig Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în cadrul evenimentului au fost prezentate proiecte de modificare a Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, cu accent pe consolidarea mecanismului de Respons
18:00
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a lansat, joi, 22 ianuarie 2026, un parteneriat strategic cu Uniunea Națională a Patronatului Romîn (UNPR), în cadrul inaugurării filialei acesteia în țara noastră.Discuțiile s-au concentrat pe stimularea investițiilor bilaterale și pe crearea unui mediu de afaceri mai transparent și competitiv.{{860183}}Ministrul Andrian Gavriliță a subliniat că
18:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis o alertă pentru perioada 23–30 ianuarie 2026, avertizînd asupra creșterii temperaturilor care va duce la distrugerea treptată a formațiunilor de gheață, informează Noi.md.Potrivit prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, această situație creează riscul prăbușirii gheții sub poduri și pe suprafețele acvatice.{{860697}}
18:00
Poliția Națională avertizează că, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, fenomen care reduce vizibil semnificativ vizibilitatea și crește riscul accidentelor.Autoritățile recomandă șoferilor să adapteze viteza, să utilizeze luminile de întîlnire sau de ceață, să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule și să evite ma
18:00
La data de 23 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist de săvîrșirea infracțiunii de corupere pasivă.Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 6 ani, 3 ani urmînd a fi executați în penitenciar de tip semiînchis, ceilalți 3 ani fiind suspendați condiționat, precum și i-a fost aplicată amendă în mărime de 300 000 de lei.De
18:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde o vizită oficială în Republica Polonă și la Consiliul Europei # Noi.md
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Karol Nawrocki.Din delegație fac parte ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și cel al Culturii, Cristian Jardan. La Varșovia, șefa statului va o avea o întrevedere cu Președintele polonez, iar cei doi șefi de stat vor susține declarații de presă. De asemenea, Pr
Acum 4 ore
17:30
Polițiștii și procurorii de la Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au reținut doi cetățeni strǎini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor. {{860409}}Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 de lei de la o femeie de 75
17:30
Clubul de fotbal „Șerif” Tiraspol a anunțat oficial semnarea contractului cu fostul atacant al echipei naționale a Columbiei U-20 (1 meci, 1 gol), Jaider Asprilla.Potrivit Media Sport, el a devenit al patrulea nou-venit al „galben-negrilor” în perioada de transferuri din iarnă.{{859827}}Haider Asprilla s-a născut în localitatea Bajo Baido, situată pe malul Oceanului Pacific. A urmat cursur
17:30
Canoistul Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului, iar luptătoarea Irina Rîngaci – sportiva anului în cadrul Galei Sportului 2025. În cadrul evenimentului au fost premiați sportivi, antrenori, federații, echipe și jurnaliști sportivi, la 20 de categorii.Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat că sportivii din Moldova au obținut, în anul trecut, aproximativ 600 de
17:00
Elevii din ciclul primar și gimnazial nu repetă anul, indiferent de notele obținute, prevede noul Regulament privind evaluarea elevilor.Totuși, elevii sînt obligați să-și lichideze corigențele sau situațiile neîncheiate înainte de examenele de absolvire a gimnaziului. În cazul elevilor de la liceu, aceștia pot fi exmatriculați, dacă nu obțin promovarea în termele stabilite.{{855650}}„Elevi
17:00
Alertă globală: Loturi de lapte praf pentru sugari retrase din cauza riscului de contaminare # Noi.md
Mai mulți producători importanți de lactate la nivel mondial – Nestle, Danone și Lactalis – au retras loturi de lapte praf pentru sugari în numeroase țări, ca măsură preventivă după suspiciuni de contaminare cu cerulidă toxică, asociată cu bacteria Bacillus cereus, potrivit Euronews.com.Retragerile au vizat formule premium pentru sugari, distribuite începînd cu ianuarie 2025 și cu termene de e
17:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a exprimat satisfacția față de activitatea prim-ministrului Alexandru Munteanu, spunînd că îl vede foarte activ și implicat în discuții cu donatorii și investitorii.„Îl văd foarte bine conectat”, a menționat Igor Grosu în cadrul emisiunii „În Profunzime”, transmite Unimedia.{{860579}}„- Sînteți mulțumit de activitatea prim-ministrului de pînă acum
16:30
Fostul basist (1973–1992) al trupei de rock Scorpions, Francis Buchholz, a încetat din viață la vîrsta de aproape 72 de ani.Despre aceasta a anunțat The Sun, citînd soția muzicianului.„A murit mult iubitul basist Francis Buchholz, cel mai bine cunoscut pentru colaborarea sa cu Scorpions și formația lui Michael Schenker, Temple of Rock. Avea 71 de ani. {{858539}}Starul rock german a mur
16:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Regulamentul tehnic care stabilește elementele principale ale contractelor de stocare a datelor utilizate în cadrul sistemului național de trasabilitate a produselor din tutun.Documentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, detaliază obligațiile furnizorului de servicii de stocare – I.P. Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, și stabilește regulil
16:30
Portița transnistreană, închisă prin lege: Noile măsuri anunțate de Președintele Parlamentului # Noi.md
Autoritățile vor modifica legislația pentru a preveni situațiile în care persoane condamnate în Republica Moldova reușesc să fugă prin regiunea transnistreană. Acest lucru a fost declarat de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni la ProTV.„Am discutat cu Poliția, SIS și colegii din CSM despre cum se întîmplă ca, imediat după pronunțarea unei sentințe, condamnații să
16:30
Situația în regiunea transnistreană s-ar putea agrava, în contextul unor noi măsuri adoptate de autoritățile autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene (RMN).Astfel, agenții economici din regiune sînt obligați să vîndă pînă la 40% din veniturile lor în valută pentru a susține „rublă transnistreană”, o decizie care reflectă dificultățile economice cu care se confruntă regiunea.{{858743
16:00
Ucraina și SUA au convenit asupra garanțiilor de securitate și sînt gata să semneze acest document important după ce președintele american va stabili data și locul semnării acestuia.Potrivit RBC-Ucraina, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii.El a menționat că, în timpul întîlnirii sale cu președintele SUA, Donald Trump,
16:00
Progresele curente pe proiectul Coridorului Vertical de Gaze și pașii suplimentari necesari pentru consolidarea și fezabilitatea acestuia a fost unul dintre subiectele principale discutate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu Secretarul pentru Energie, Chris Wright, în cadrul recentei vizite de lucru în Statele Unite.Părțile au pus în discuție și mai multe propuneri concrete pentru a dez
Acum 6 ore
15:30
Peste 11 800 de persoane sînt mai pregătite în fața riscurilor, în urma instruirilor în domeniul bazelor securității vieții, desfășurate de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.În perioada 16-22 ianuarie 2026, salvatorii și pompierii au desfășurat un șir de activități de informare și instruire, menite să sporească nivelul de pregătire al populației în situații excepțion
15:30
Mai mulți consumatori se plîng pe facturile exagerate pentru consumul de gaze, situații care, potrivit Energocom, pot apărea din mai multe motive.Mai multe persoane s-au plîns pe rețelele de socializare pe facturile la gaze, în care ar fi indicat un consum mai mare decît cel real. O tînără povestește că a declarat un consum de 100 de metri cubi, iar în factură i-au fost adăugați încă 50 de met
15:30
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5. Cei doi au fost condamnați la cîte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5.Reprezentanții IGP au declarat că pachetele au fost transmise către sediul centra
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Seminar Republican - 24 Ianuarie 2026, 12:00 Jam with the Band - 24 Ianuarie 2026, 17:00, LaBREWtory Brewing Co Charlie Chaplin - The Gold Rush - 24 Ianuarie 2026, 18:00 CINAR WEEKEND - 2
15:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, de comun cu funcționarii vamali au contracarat o tentativă de transportare ilicită a țigărilor.Bagajul ticsit cu produse de tutun a fost descoperit de echipa comună în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la cursa avia spre Tel Aviv.{{860523}}Documentat pe caz este un ce
15:00
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban.Contactat de IPN pentru o reacție, Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „sînt niște aberații, care nu corespund
15:00
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).Sesiunea are loc în perioada 26–30 ianuarie 2026, la Strasbourg, Republica Franceză.Din delegație fac parte vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, șeful delegației naționale la APCE, deputatul Ion Groza, precum și membrii delegației, deputații Veronica Roșca,
14:30
„Alianța MOLDOVENII” îndeamnă autoritățile să își asume responsabilitatea pentru reintegrarea Moldovei # Noi.md
Partidul „Alianța MOLDOVENII” a reacționat public față de recentele declarații ale președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, și ale viceprim-ministrului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, cu privire la soluționarea conflictului din Transnistria și la evaluarea realizabilității „planului de reintegrare”.Declarația potrivit căreia „soluționarea problemei transnistrene nu este prerogativa P
14:30
Înalta Curte i-a spus „nu” lui Nicanor Ciochină.Judecătorii au declarat inadmisibilă sesizare prin care ultimul contestase constituționalitatea prevederilor ce permit citirea declarațiilor inculpatului în instanță, chiar dacă acesta refuză să depună mărturie, scrie agora.md.În sesizarea depusă, Ciochină a susținut că norma contestată „permite utilizarea declarațiilor formulate de inculpat
14:30
Grosu explică de ce va cheltui Parlamentul 2 mln de lei pentru noi sisteme de transmisiune live # Noi.md
Parlamentul va cheltui 2 milioane de lei pentru noi sisteme de transmisiune live, pentru actualul soft „mai cedează”, afirmă șeful Legislativului. Igor Grosu susține că echipamentele vor fi instalate în mai multe săli, astfel încît ședințele comisiilor permanente să fie transmise în direct. {{860056}}Conform speakerului, actualul soft este de proastă calitate În același timp, oficialul a m
14:30
Compania Lukoil-Moldova nu a predat statului infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, deși termenul suplimentar de cinci zile acordat de autorități a expirat săptămîna trecută.„Pînă la această etapă, nu avem o constatare că Lukoil s-a conformat. Noi nu am recepționat încă infrastructura”, a declarat vineri, 22 ianuarie, Roman Cojuhari, direct
14:30
Întîlnirea trilaterală dintre Rusia, Ucraina și SUA în Emiratele Arabe Unite, care va avea loc pe 23 ianuarie în Emiratele Arabe Unite, este în orice caz un eveniment pozitiv. Despre acest lucru a declarat președintele american Donald Trump într-o discuție cu jurnaliștii la bordul avionului său.„Este bine. Orice întîlnire este bine. Dacă nu ne întîlnim, nu se va întîmpla nimic”, a spus el.
14:00
Alexandr Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan pînă acum # Noi.md
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat pînă în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens.Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova.Deputatul a menționat că, la momentul inves
14:00
Provocările cu care se confruntă Palatul de Cultură din Bălți, discutate cu Cristian Jardan # Noi.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a fost o vizită de lucru la Palatul de Cultură din Bălți, una dintre cele mai importante instituții culturale ale municipiului.În cadrul vizitei, ministrul a avut discuții cu conducerea instituției privind activitatea curentă și provocările cu care se confruntă Palatul de Cultură, notează Noi.md.{{859217}}Pe parcursul vizitei, a fost realizat și un tur
14:00
Consumatorii care și-au pierdut furnizorul de gaze naturale vor plăti mai mult pentru gaze, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile prețuri aplicabile în regim de ultimă opțiune, începînd cu 1 februarie 2026.Acești consumatori vor fi aprovizionați temporar de Energocom, desemnat furnizor de ultimă opțiune, în situațiile în care furnizorul anterior și-a încet
14:00
Proprietarul chinez al serviciului de creare și vizionare a videoclipurilor scurte TikTok, compania ByteDance, a încheiat un acord pentru crearea unei întreprinderi comune în SUA, care va aparține majorității investitorilor americani, pentru a evita o posibilă interzicere a aplicației în țară.„Această tranzacție a devenit o etapă importantă pentru aplicația de videoclipuri scurte după mulți an
Acum 8 ore
13:30
Mama unei tinere din Soroca bate alarma pe rețelele sociale, după ce fiica ei, în vîrstă de 18 ani, a dispărut fără urmă. Femeia cere ajutorul oamenilor pentru a-și găsi copilul.Potrivit informațiilor publicate, tînăra era îmbrăcată într-o rochie neagră în momentul dispariției. De atunci, familia nu mai știe nimic despre ea și este îngrijorată pentru siguranța fetei.Potrivit unei prietene,
13:30
YMCA Moldova a organizat în municipiul Bălți o activitate de înmanare a voucherelor alimentare destinată unui grup de refugiați ucraineni, în cadrul eforturilor continue de sprijinire a persoanelor afectate de conflictul din Ucraina. Acțiunea a avut loc într-un cadru organizat și accesibil, cu implicarea autorităților locale.Evenimentul face parte din proiectul „Aid and Support for Ukrainian R
13:00
La Centrala Electrică de la Cuciurgan este înlăturată o nouă avarie la unul dintre blocurile energetice # Noi.md
La Centrala Electrică de la Cuciurgan, situată în regiunea transnistreană, este înlăturată o nouă avarie la unul dintre blocurile energetice.Potrivit canalului Telegram al rețelelor locale de energie electrică, din cauza avariei la una dintre unitățile energetice ale MGRES, în perioada de remediere a avariei și de repornire a unității energetice, este posibilă întreruperea pe termen scurt a al
13:00
Cele două sisteme radar ale Republicii Moldova se vor completa reciproc și vor oferi o vizibilitate sporită a spațiului aerian.O spune ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, în contextul identificării unei drone cu explozibil în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Potrivit oficialului, radarul achiziționat în 2023 are capacități limitate, însă acestea vor fi consolidate prin al doilea
13:00
Persoane necunoscute au jefuit muzeul de argintărie situat în clădirea Marii Biserici din orașul olandez Duisburg (provincia Gelderland).Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de corporația de radiodifuziune Omroep Gelderland.{{857548}}Conform informațiilor, din expoziție au fost furate peste 300 de obiecte din argint, pagubele fiind estimate la cîteva zeci de mii de euro. Jaful a a
13:00
Ambasada Moldovei de la Moscova are capacități limitate de intervenție, deoarece presupusul „spion” moldovean reținut de FSB deține și cetățenia rusă. Precizările au fost făcute pentru jurnaliști de către serviciul de presă al diplomației de la Chișinău.„În acest context, potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 368/2002 privind aprobarea Statutului Consular, funcționa
12:30
Pe 22 ianuarie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a primit la Kremlin pe trei reprezentanți americani: trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, și comisarul Serviciului Federal de Achiziții al Administrației Serviciilor Generale a SUA, Josh Gruenbaum, care ocupă funcția de consilier principal al „Consiliului Păcii” înființat de Trump.
12:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) finanţează indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii, notează Noi.md.CNAS informează că a fost finanțată plata ajutorului social, indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternal
12:30
Problema teritorială, în special cea referitoare la Donbass, este cea mai importantă. Ea va fi discutată de delegațiile Ucrainei, Rusiei și SUA în cadrul negocierilor de astăzi de la Abu Dhabi.Potrivit RBC-Ucraina, despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul unei discuții cu jurnaliștii.„Problema Donbasului este esențială. Ea va fi discutată, așa cum
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 23 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 24 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,94 lei/litru (+4 bani), iar al motorinei standard – 19,62 lei/litru (+9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021,
12:30
În SUA și în mai multe țări, utilizatorii se plîng pe problemele apărute în funcționarea rețelei sociale X.Conform Oxu.Az, acest lucru reiese din raportul serviciului Downdetector.{{860603}}Conform informațiilor, în Statele Unite, aproximativ 11.600 de persoane au raportat defecțiuni. În același timp, 50% dintre utilizatorii care au raportat defecțiuni semnalează întreruperi în funcționare
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.