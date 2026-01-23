„Ne considerați de proști? Demisia!” Junghietu, noi explicații după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe motorina „ca untura”: Nu rezistă la gerul de -25°C din ultimele nopți
UNIMEDIA, 23 ianuarie 2026 22:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu noi explicații, după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe calitatea combustibilului vândut în unele stații de alimentare, făcând referire în special la temperaturile joase din ultima perioadă. Acestea, însă, i-au enervat și mai mult pe internauți, care nu s-au abținut de la comentarii: „Pentru ce primiți salariu? Dacă staționau autocarele, mașinile de Salvare, pompierii sau poliția? Bla, bla cui e necesar? Demisia și gata, despăgubiri la toți”, „Chiar considerați cetățenii atât de proști?”, „Cât se poate de hrănit cu... combustibil rău moldovenii?”.
• • •
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:30
Germania își schimbă aliatul-cheie: Friedrich Merz și Giorgia Meloni, noul cuplu de putere al Uniunii Europene # UNIMEDIA
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Italiei, Giorgia Meloni, s-au întâlnit vineri la Villa Doria Pamphilj din Roma, pentru a consolida o alianță emergentă, care ar putea remodela direcția Uniunii Europene. Conform Politico, la care face referire Libertatea, această colaborare vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre Berlin și Paris, care au slăbit tradiționala axă franco-germană.
Acum 2 ore
22:10
„Cetățenia nu se creează prin buletin.” Stamate, după ce un tânăr care a făcut armata s-a pomenit că e apatrid: „Un nonsens juridic într-un stat care își abandonează propriii oameni” # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS Olesea Stamate a comentat cazul tânărului din Republica Moldova, în vârstă de 20 de ani, care tocmai a terminat serviciul militar obligatoriu, dar a rămas fără cetățenia RM. „Un non-sens juridic, care spune mult despre statul nostru. Dacă statul a chemat un tânăr sub arme, l-a evidențiat militar, i-a cerut să apere țara — atunci statul l-a recunoscut ca cetățean. Ulterior, același stat nu poate veni și spune: „De fapt, nu ești cetățean””, a menționat politiciana.
22:00
(video) Negocierile Ucraina-SUA-Rusia din EAU s-au încheiat fără semne de compromis: Primele declarații ale lui Zelenski # UNIMEDIA
Negocieri cruciale între Ucraina, SUA și Rusia s-au purtat în Emiratele Arabe Unite. Înainte de debutul discuțiilor oficiale, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a consultat cu echipa sa de negociatori și a transmis că „toată lumea înțelege ce trebuie făcut”. Astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reiterat poziția Moscovei și anume ca armata ucraineană să părăsească Donbasul. Un oficial al Casei Albe a anunțat încheierea discuțiilor, calificând întrevederea ca fiind „productivă”, scrie digi24.ro.
21:40
(foto/video) „Mai ieri te țineam pentru prima dată în brațe.” Nepoțica lui Emilian Crețu, Emily, împlinește 2 ani: Cum arată acum micuța # UNIMEDIA
Fetița surorii mai mari al lui Emilian Crețu, Emily, a împlinit astăzi doi ani. „Parcă ieri te țineam pentru prima dată în brațe. La mulți ani, dragostea lui nanu”, a menționat actorul, într-un mesaj pe rețele, postând și mai multe imagini foto și video cu micuța.
Acum 4 ore
21:10
(galerie foto) Șase români, ucraineni, rusi, belaruși și indieni au depus jurământul la Primărie pentru obținerea cetățeniei RM: Care este procedura # UNIMEDIA
Un grup de persoane care domiciliază în capitală sau în localitățile suburbane din componența municipiului au depus, vineri, 23 ianuarie, jurământul pentru acordarea cetățeniei Republicii Moldova.
20:40
(video) Sunstroke Project, DoReDoS și Adrian Ursu, pe scena din PMAN la 25 ianuarie: Chișinăuienii și oaspeții capitalei, invitați la marea tombolă # UNIMEDIA
Chișinăuienii și oaspeții capitalei sunt invitați, pe data de 25 ianuarie, în Piața Marii Adunări Naționale, la evenimentul dedicat închiderii Târgului de Crăciun. Începând cu ora 18:00, formațiile DoReDoS, Sunstroke Project și Adrian Ursu vor susține un program artistic special, iar marea surpriză a serii o constituie premiile oferite în cadrul tombolei, organizate de Primăria Chișinău, împreună cu partenerii săi.
20:30
Ungaria nu va permite în următorii 100 de ani Ucrainei să adere la UE, spune Viktor Orban: Declarația care l-a supărat pe premierul maghiar # UNIMEDIA
Ungaria nu va permite în următorii 100 de ani Ucrainei să adere la Uniunea Europeană, a susținut premierul maghiar Viktor Orban într-o nouă serie de critici virulente, însoțite de acuzații, la adresa țării atacate de Rusia, relatează Libertatea, cu referire la The Moscow Times.
20:00
(video) Un tânăr care a făcut armata a devenit apatrid, deoarece nu avea buletin de identitate. Costiuc: Așa se întâmplă când RM e condusă de „kenți” # UNIMEDIA
Un tânăr din Republica Moldova, în vârstă de 20 de ani, care tocmai a terminat serviciul militar obligatoriu, a rămas fără cetățenia statului pe care l-a apărat. Totul din cauza că părinții săi nu i-au perfectat buletin de identitate cât timp era minor. Cazul a fost făcut public de liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, scrie Ziua.md.
19:50
(foto) O influenceriță, fostă vedetă TV, a murit la 31 de ani într-un accident în Slovacia: Maybach-ul în care se afla s-a rupt în bucăți, apoi a luat foc # UNIMEDIA
Influencerița Mónika Jákliová, fosta soție a luptătorului MMA Gábor Boráros, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier petrecut în sudul Slovaciei. Mașina în care se afla a luat foc după impact, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva, scrie Libertatea.
19:20
(foto/video) Victoria Beckham, ridiculizată pe internet după acuzațiile fiului său privind dansul de la nuntă: Val de meme-uri după declarațiile lui Brooklyn # UNIMEDIA
Victoria Beckham a devenit ținta ironiior după ce fiul său cel mare, Brooklyn, a acuzat-o că ar fi dansat într-un mod nepotrivit la nunta lui cu Nicola Peltz, scrie Can Can. „Victoria este foarte jenată acum că este batjocorită online, este pur și simplu devastator pentru ea”, a declarat o sursă apropiată vedetei.
Acum 6 ore
19:00
„Să te lupți cu Trump e o idee proastă, le-a spus Meloni liderilor UE în spatele ușilor închise: Ce i-a sfătuit prim-ministra Italiei # UNIMEDIA
Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a avertizat că Europa ar fi cea care are de pierdut într-un conflict cu Statele Unite și a pledat în favoarea președintelui american Donald Trump, într-o întâlnire cu ceilalți lideri din UE, în spatele ușilor închise, în această săptămână, potrivit Politico, la care face referire HotNews.ro.
18:50
(doc) Ministerul Educației cere școlilor să organizeze activități pentru comemorarea victimelor Holocaustului: Filmele documentare, recomandate # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării a emis o circulară adresată instituțiilor de învățământ general și organelor locale de specialitate în domeniul educației, prin care informează despre organizarea activităților dedicate comemorării victimelor Holocaustului, în cadrul decadei educației interculturale.
18:10
După dezvăluirile făcute de Akbar Abdullaev (Abush) despre relația cu Andreea Bostanica, acum a venit rândul influenceriței să dea replica. În cadrul uni live pe TikTok, aceasta a explodat și a aruncat cu acuzații în stânga și în dreapta. Și-a spus varianta ei de poveste, iar jignirile nu au lipsit, scrie cancan.ro.
18:00
Victoria Furtună: „Am fost reținută la Aeroport, împreună cu copilul meu. Fiica, speriată, nu înțelege de ce sunt tratată ca un pericol” # UNIMEDIA
Ex-procuroarea Victoria Furtună, care a candidat independentă la Președinție, declară că a fost reținută împreună cu copilul, astăzi, la Aeroportul Chișinău. „Un copil speriat. Un copil care nu înțelege de ce mama lui e tratată ca un pericol. Dacă o mamă ajunge să-și liniștească fiica pentru că statul a speriat-o, atunci problema nu este mama. Problema este o guvernare care și-a pierdut sufletul”, a scris Furtună, într-o postare pe rețele.
17:40
„A plecat mult prea devreme!” Doliu în educație: Educatoarea Tatiana Gîrla de la Grădinița din Vadul lui Vodă a trecut în neființă # UNIMEDIA
Doliu în domeniul educației. Educatoarea Tatiana Gîrla de la Grădinița nr. 190 din orășelul Vadul lui Vodă a trecut în neființă. Colectivul instuției medicale a transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndoliate: „Plecarea sa, mult prea devreme și neașteptată, ne îndurerează profund. A fost un om optimist, puternic și curajos, care a luptat pentru viață, oferind celor din jur un exemplu de speranță și tărie sufletească până în ultimele clipe”.
17:20
SUA și UE speră să atragă 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei: „Dronele și rachetele continuă să zboare” # UNIMEDIA
Statele Unite și Uniunea Europeană speră să atragă fonduri publice și private în valoare de 800 de miliarde de dolari pentru a ajuta la reconstrucția Ucrainei după ce Rusia va pune capăt invaziei sale pe scară largă, potrivit unui document obținut de Politico, citat de digi24.ro.
Acum 8 ore
17:10
(video) „Съевровидeл нашy песню.” Satoshi, acuzat de membrii trupei ruse Discoteca Avaria că le-a copiat piesa, pentru Eurovision # UNIMEDIA
Presa rusă, dar și membrii trupei din Federația Rusă Discoteca Avaria, îl acuză pe interpretul moldovean Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, de plagiat. Artiștii ruși susțin că piesa „Viva, Moldova!”, cu care acesta va reprezenta Moldova la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, se aseamănă foarte mult cu una dintre piesele lor.
17:10
„Europa vine mai aproape de fiecare practician în insolvență”. CNI Moldinsolv a devenit membru coordonator al INSOL Europe în R.Moldova # UNIMEDIA
Centrul Național de Insolvabilitate (CNI) Moldinsolv a devenit astăzi, 23 ianuarie 2026, membru coordonator al INSOL Europe în Republica Moldova.
16:50
(video) Costiuc: Un tânăr a fost împușcat, ieri la Botanica. S-au tras mai multe focuri de armă. Dle Cernăuțeanu, ce măsuri au fost luate? # UNIMEDIA
O persoană ar fi fost internată în spital după ce, în noaptea trecută, asupra acesteia s-ar fi tras focuri de armă pe bulevardul Decebal, din sectorul Botanica al capitalei. Informația a fost făcută publică de deputatul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, care solicită Poliției să ofere detalii despre circumstanțele incidentului armat.
16:30
Tribunal pentru Putin: Uniunea Europeană alocă 10 milioane de euro pentru a-l aduce pe liderul rus în fața justiției # UNIMEDIA
Uniunea Europeană a făcut un pas fără precedent: a alocat 10 milioane de euro pentru tribunalul special care va investiga rolul lui Vladimir Putin și al conducerii Rusiei în crimele de război și agresiune împotriva Ucrainei, scrie adevărul.ro.
16:00
Ar fi cerut 500 de euro de la un moldovean căutat în România, pentru a-i „pierde urma”: Un polițist, condamnat la închisoare # UNIMEDIA
Un polițist a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru corupere pasivă, anunță Procuratura Anticorupție. Din totalul pedepsei, 3 ani urmează să fie executați în penitenciar de tip semiînchis, iar cealaltă parte a fost suspendată condiționat.
15:40
Bărbatul suspectat de crimele din Anenii Noi va rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Potrivit informațiilor oferite pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, măsura a fost prelungită și în cazul concubinei acestuia, care se află în arest la domiciliu.
Acum 12 ore
15:10
Ucraina se confruntă cu efectele atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice, întreruperi de curent apar, printre altele, în Kiev, iar ministrul ucrainean al energiei, Denys Șmihal, a recunoscut că o situație atât de dificilă nu a mai fost din 2022 încoace, potrivit publicației poloneze Wiadomosci Gazeta, citat de libertatea.ro.
15:00
(doc) Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători: Decretul, publicat în Monitorul Oficial # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu i-a numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, prin decret prezidențial, pe magistrații Ion Bocan, Mihail Josanu, Maxim Melnic și Ana Schibin. Documentul a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial.
14:50
Atac virulent al Iranului la adresa lui Zelenski: „Lumea s-a săturat de clovni debusolați” # UNIMEDIA
Ministrul afacerilor externe iranian, Abbas Araghchi, i-a răspuns vineri lui Volodimir Zelenski, care criticase dur regimul de la Teheran în cadrul Forumului de la Davos, scrie adevarul.ro.
14:40
(video) „Mai poți ține adevărul în tine?” Cei doi tineri, condamnați la ani grei pentru omorul lui Sergiu Oală din Bălți, au cotestat sentința. Ce a decis Curtea de Apel # UNIMEDIA
Nicu Gherman și Mihail Cebotari, condamnați la 22 și, respectiv, 17 ani de închisoare pentru omorul lui Sergiu Oală, au ajuns din nou în fața magistraților Curții de Apel Bălți. Cei doi au contestat sentința primei instanțe, solicitând reducerea pedepselor, deși și-au recunoscut anterior vina, scrie nordnews.md.
14:30
(doc) VAZ, Lada și GAZ, scoase la licitație din „garajul” AND: Cea mai ieftină mașină costă 8500 lei # UNIMEDIA
Administrația Națională a Drumurilor (AND) organizează o licitație publică pentru vânzarea mijloacelor de transport neutilizate în procesul tehnologic, care nu mai sunt folosite în activitatea rutieră a instituției.
14:20
14:10
(foto) Mașinile de lux ale legendarului parașutist Baumgartner, scoase la vânzare: Cu cât poți achiziționa Lamborghini, McLaren și Mercedes G500 Brabus # UNIMEDIA
La șase luni după decesul neașteptat al parașutistului austriac Felix Baumgartner, familia acestuia a decis să scoată la vânzare colecția de automobile de lux pe care sportivul o deținea. Procesul de valorificare a bunurilor a început în luna octombrie 2025, iar tranzacțiile sunt realizate prin intermediul unui dealer specializat în vehicule exclusiviste. Mașinile, care reflectă pasiunea lui Baumgartner pentru viteză și senzații tari, au fost evaluate la o valoare totală de aproximativ un milion de euro, scrie cancan.ro.
14:10
Khaby Lame, cel mai urmărit TikToker din lume, are o avere colosală: Cât a câștigat din faima construită fără să rostească vreun cuvânt # UNIMEDIA
Cel mai urmărit TikToker din lume, Khaby Lame, a ajuns la o avere impresionantă! Bărbatul, care a fost dat afară în timpul pandemiei de la fabrica unde lucra, se numără astăzi printre cei mai bogați oameni din lume, scrie protv.ro.
14:00
Ultima oră! Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, anunțați în căutare internațională, după ce au fost condamnați la 3 ani de pușcărie # UNIMEDIA
Fostul șef al Inspectoratul General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari și ex-șeful Direcției 5, Valeriu Cojocaru, sunt anunțați în căutare internațională, după ce au fost condamnați la trei ani de închisoare. informația a fost confirmată pentru zdg de IGP.
13:30
„La mulți ani, Maestre!” Artistul Poporului Liviu Știrbu împlinește 73 de ani: Sănătate, zile liniștite și multă bucurie # UNIMEDIA
Artistul Poporului, laureat al Premiului Național, Liviu Știrbu, își sărbătorește astăzi cea de-a 73-a aniversare. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău i-a adresat un mesaj de felicitare.
13:30
Unde va lovi cea mai mare furtună de iarnă din ultimii an. Ar putea afecta 120 de milioane de persoane # UNIMEDIA
Milioane de oameni se pregătesc pentru o furtună hibernală masivă, una dintre cele mai mari care a lovit Statele Unite în ultimii ani, au avertizat joi Serviciul naţional de meteorologie şi presa americană, informează DPA, citată de protv.ro.
13:10
(video) „Foarte urât”. Reacția lui Grosu, după ce două consiliere PAS din CMC au fost surprinse cum se joacă în telefon și fac cumpărături pe TEMU, la ședință # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a comentat recent situația în care consilierele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Ecaterina Fărâmă și Silvia Bondarenco, au fost surprinse în timp ce una dintre ele se juca pe telefon, iar cealaltă făcea cumpărături pe Temu. în timpul ședinței de la Consiliul Municipal Chișinău (CMC).
13:00
TikTok scapă de interdicție în SUA. Compania a bătut palma pentru o tranzacție de 14 miliarde de dolari # UNIMEDIA
TikTok a finalizat o tranzacție de 14 miliarde de dolari prin care își înființează o filială în Statele Unite, pentru a evita o interdicție, a anunțat compania joi, scrie adevărul.ro.
13:00
Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum # UNIMEDIA
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova.
13:00
(video) Escrocii care au lăsat o pensionară fără 550 000 lei, după un apel telefonic, reținuți: Cine sunt suspecții # UNIMEDIA
Suspecții care ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 de lei de la o bătrână de 75 de ani, după ce s-ar fi prezentat telefonic, în rusă, drept angajați ai instituțiilor de drept și au determinat-o să transmită mijloace bănești sub pretextul prevenirii unor presupuse fraude bancare în conturile sale, au fost reținuți. Aceștia sunt o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, ambii cetățeni străini.
13:00
Alcaraz atinge o nouă bornă în carieră, după calificarea în optimi la Australian Open. Le-a „făcut vânt” lui Djokovic, Nadal și Federer # UNIMEDIA
Carlos Alcaraz și-a demonstrat clasa și puterea de joc vineri, obținând o victorie clară, 6-2, 6-4, 6-1, în fața francezului Corentin Moutet, și calificându-se în optimile Australian Open, scrie adevarul.ro.
12:50
Ultima oră! Sesizarea depusă de Nicanor Ciochină la Curtea Constituțională, declarată inadmisibilă # UNIMEDIA
Curtea Constituțională (CC) a respins astăzi, 23 ianuarie, sesizarea înaintată de fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, declarând-o inadmisibilă. Anunțul a fost făcut de către Dorin Podlisnic, avocatul mamei lui Mihăiță, ucis în accidentul din 19 februarie 2024. Decizia este definitivă, nu poate fi atacată și intră în vigoare la data adoptării, se arată în decizie.
12:40
Viktor Orban: UE a promis Ucrainei aderare până în 2027, 800 de miliarde de $ și sprijin până în 2040 # UNIMEDIA
Un plan de reconstrucţie de miliarde de dolari pentru Ucraina este aproape de finalizare, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În context, prim-ministrul ungar Viktor Orban a spus că UE a promis Ucrainei că va adera până în 2027 şi că îi va overi un ajutor de 800 de miliarde de $ și sprijin până în 2040, scrie obsevatornews.ro.
12:30
Accident grav la Anenii Noi: Șoferul unei Toyota, transportat la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp # UNIMEDIA
Un bărbat de 43 de ani a fost transportat la spital după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina de un stâlp. Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc pe data de 22 ianuarie, la Anenii Noi.
12:20
(video) Scandalul cu „Kenții” din PAS. Grosu: „Am avut discuții pe interior. Nu e nicio scuză” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat situația, când mai mulți deputați și membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), discutau despre o petrecere, pe un chat de WhatsApp, denumit „Kenții”, în timpul ședinței Legislativului. „Am avut discuții pe interior. Nu e nicio scuză”, a declarat oficialul, la emisiunea „În profunzime” de la protv.
12:20
(video) Jaf ca în filme, în Germania. Cinci hoți au furat bijuterii și aur de un milion de euro în doar două minute # UNIMEDIA
Cinci hoți mascați au furat aur și pietre prețioase în valoare de aproape 1 milion de euro, în doar două minute, într-un mall din orașul german Duisburg, informează presa locală. Incidentul a avut loc pe 19 ianuarie, la ora 4:30 dimineața, și a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului de bijuterii vizat, scrie adevărul.ro.
12:10
„La mulți ani cu aplauze”. Fondatorul formației „Trigon”, Anatol Ștefăneț, împlinește astăzi 70 de ani: Să aveți parte de inspirație nesfârșită # UNIMEDIA
Fondatorul și conducătorul formației „Trigon”. Anatol Ștefăneț, își sărbătorește, astăzi, 23 ianuarie, ziua de naștere. Maestrul în Artă, compozitorul și violonistul Anatol Ștefăneț marchează vârstă de 70 de ani.
12:10
(video) Dosarul angajărilor fictive la MAI. Din UE, Valeriu Cojocaru anunţă că a contestat sentința de 3 ani de puşcărie: „O răzbunare politică” # UNIMEDIA
Ex-şeful fostei Direcției 5 din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Valeriu Cojocaru, a contestat la Curtea de Apel sentința prin care a fost condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive. Într-o declarație publică, acesta susține că decizia primei instanțe este „motivată politic și bazată pe falsuri”.
12:00
(video) „Îl văd conectat”: Președintele Parlamentului este satisfăcut de activitatea prim-ministrului # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a exprimat satisfacția față de activitatea prim-ministrului Alexandru Munteanu, spunând că îl vede foarte activ și implicat în discuții cu donatorii și investitorii. „Îl văd foarte bine conectat”, a menționat Igor Grosu în cadrul emisiunii „În Profunzime”, de la ProTV.
12:00
Scumpiri la pompă și în weekend: Șoferii vor plăti cu 9 bani mai mult pentru litrul de benzină. Cât va costa motorina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializarea a carburanților, valabile pentru perioada 24 - 26 ianuarie 2026.
11:50
Unde locuiesc bloggerița Mihaela Cavcaliuc și Ștefan, după ce incendiul le-a distrus casa: Cupulu, extrem de afectat # UNIMEDIA
Influencerița Mihaela Cavcaliuc și soțul ei Ștefan trec printr-o situație complicată, după ce casa lui a fost cuprinsă de flăcări. Locuința a fost complet distrusă de incendiu. Tânărul locuia în casa respectivă, împreună cu tatăl lui, care și el este extrem de afectat de dezastru,scrie spynews.ro.
11:40
Gafă în Administrația Trump. Casa Albă a confundat Belgia cu Belarus pe lista „Consiliului pentru Pace” # UNIMEDIA
Casa Albă a inclus din greșeală Belgia pe lista statelor care ar urma să participe la așa-numitul „Consiliu pentru Pace” al președintelui american Donald Trump. Americanii ar fi confundat Belgia cu Belarus, scrie presa belgiană, citată de adevarul.ro.
