„La mulți ani, Maestre!” Artistul Poporului Liviu Știrbu împlinește 73 de ani: Sănătate, zile liniștite și multă bucurie
UNIMEDIA, 23 ianuarie 2026 13:30
Artistul Poporului, laureat al Premiului Național, Liviu Știrbu, își sărbătorește astăzi cea de-a 73-a aniversare. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău i-a adresat un mesaj de felicitare.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
13:30
„La mulți ani, Maestre!” Artistul Poporului Liviu Știrbu împlinește 73 de ani: Sănătate, zile liniștite și multă bucurie # UNIMEDIA
Artistul Poporului, laureat al Premiului Național, Liviu Știrbu, își sărbătorește astăzi cea de-a 73-a aniversare. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău i-a adresat un mesaj de felicitare.
13:30
Unde va lovi cea mai mare furtună de iarnă din ultimii an. Ar putea afecta 120 de milioane de persoane # UNIMEDIA
Milioane de oameni se pregătesc pentru o furtună hibernală masivă, una dintre cele mai mari care a lovit Statele Unite în ultimii ani, au avertizat joi Serviciul naţional de meteorologie şi presa americană, informează DPA, citată de protv.ro.
Acum o oră
13:10
(video) „Foarte urât”. Reacția lui Grosu, după ce două consiliere PAS din CMC au fost surprinse cum se joacă în telefon și fac cumpărături pe TEMU, la ședință # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a comentat recent situația în care consilierele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Ecaterina Fărâmă și Silvia Bondarenco, au fost surprinse în timp ce una dintre ele se juca pe telefon, iar cealaltă făcea cumpărături pe Temu. în timpul ședinței de la Consiliul Municipal Chișinău (CMC).
13:00
TikTok scapă de interdicție în SUA. Compania a bătut palma pentru o tranzacție de 14 miliarde de dolari # UNIMEDIA
TikTok a finalizat o tranzacție de 14 miliarde de dolari prin care își înființează o filială în Statele Unite, pentru a evita o interdicție, a anunțat compania joi, scrie adevărul.ro.
13:00
Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum # UNIMEDIA
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova.
13:00
(video) Escrocii care au lăsat o pensionară fără 550 000 lei, după un apel telefonic, reținuți: Cine sunt suspecții # UNIMEDIA
Suspecții care ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 de lei de la o bătrână de 75 de ani, după ce s-ar fi prezentat telefonic, în rusă, drept angajați ai instituțiilor de drept și au determinat-o să transmită mijloace bănești sub pretextul prevenirii unor presupuse fraude bancare în conturile sale, au fost reținuți. Aceștia sunt o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, ambii cetățeni străini.
13:00
Alcaraz atinge o nouă bornă în carieră, după calificarea în optimi la Australian Open. Le-a „făcut vânt” lui Djokovic, Nadal și Federer # UNIMEDIA
Carlos Alcaraz și-a demonstrat clasa și puterea de joc vineri, obținând o victorie clară, 6-2, 6-4, 6-1, în fața francezului Corentin Moutet, și calificându-se în optimile Australian Open, scrie adevarul.ro.
Acum 2 ore
12:50
Ultima oră! Sesizarea depusă de Nicanor Ciochină la Curtea Constituțională, declarată inadmisibilă # UNIMEDIA
Curtea Constituțională (CC) a respins astăzi, 23 ianuarie, sesizarea înaintată de fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, declarând-o inadmisibilă. Anunțul a fost făcut de către Dorin Podlisnic, avocatul mamei lui Mihăiță, ucis în accidentul din 19 februarie 2024. Decizia este definitivă, nu poate fi atacată și intră în vigoare la data adoptării, se arată în decizie.
12:40
Viktor Orban: UE a promis Ucrainei aderare până în 2027, 800 de miliarde de $ și sprijin până în 2040 # UNIMEDIA
Un plan de reconstrucţie de miliarde de dolari pentru Ucraina este aproape de finalizare, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În context, prim-ministrul ungar Viktor Orban a spus că UE a promis Ucrainei că va adera până în 2027 şi că îi va overi un ajutor de 800 de miliarde de $ și sprijin până în 2040, scrie obsevatornews.ro.
12:30
Accident grav la Anenii Noi: Șoferul unei Toyota, transportat la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp # UNIMEDIA
Un bărbat de 43 de ani a fost transportat la spital după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina de un stâlp. Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc pe data de 22 ianuarie, la Anenii Noi.
12:20
(video) Scandalul cu „Kenții” din PAS. Grosu: „Am avut discuții pe interior. Nu e nicio scuză” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat situația, când mai mulți deputați și membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), discutau despre o petrecere, pe un chat de WhatsApp, denumit „Kenții”, în timpul ședinței Legislativului. „Am avut discuții pe interior. Nu e nicio scuză”, a declarat oficialul, la emisiunea „În profunzime” de la protv.
12:20
(video) Jaf ca în filme, în Germania. Cinci hoți au furat bijuterii și aur de un milion de euro în doar două minute # UNIMEDIA
Cinci hoți mascați au furat aur și pietre prețioase în valoare de aproape 1 milion de euro, în doar două minute, într-un mall din orașul german Duisburg, informează presa locală. Incidentul a avut loc pe 19 ianuarie, la ora 4:30 dimineața, și a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului de bijuterii vizat, scrie adevărul.ro.
12:10
„La mulți ani cu aplauze”. Fondatorul formației „Trigon”, Anatol Ștefăneț, împlinește astăzi 70 de ani: Să aveți parte de inspirație nesfârșită # UNIMEDIA
Fondatorul și conducătorul formației „Trigon”. Anatol Ștefăneț, își sărbătorește, astăzi, 23 ianuarie, ziua de naștere. Maestrul în Artă, compozitorul și violonistul Anatol Ștefăneț marchează vârstă de 70 de ani.
12:10
(video) Dosarul angajărilor fictive la MAI. Din UE, Valeriu Cojocaru anunţă că a contestat sentința de 3 ani de puşcărie: „O răzbunare politică” # UNIMEDIA
Ex-şeful fostei Direcției 5 din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Valeriu Cojocaru, a contestat la Curtea de Apel sentința prin care a fost condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive. Într-o declarație publică, acesta susține că decizia primei instanțe este „motivată politic și bazată pe falsuri”.
12:00
(video) „Îl văd conectat”: Președintele Parlamentului este satisfăcut de activitatea prim-ministrului # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a exprimat satisfacția față de activitatea prim-ministrului Alexandru Munteanu, spunând că îl vede foarte activ și implicat în discuții cu donatorii și investitorii. „Îl văd foarte bine conectat”, a menționat Igor Grosu în cadrul emisiunii „În Profunzime”, de la ProTV.
12:00
Scumpiri la pompă și în weekend: Șoferii vor plăti cu 9 bani mai mult pentru litrul de benzină. Cât va costa motorina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializarea a carburanților, valabile pentru perioada 24 - 26 ianuarie 2026.
Acum 4 ore
11:50
Unde locuiesc bloggerița Mihaela Cavcaliuc și Ștefan, după ce incendiul le-a distrus casa: Cupulu, extrem de afectat # UNIMEDIA
Influencerița Mihaela Cavcaliuc și soțul ei Ștefan trec printr-o situație complicată, după ce casa lui a fost cuprinsă de flăcări. Locuința a fost complet distrusă de incendiu. Tânărul locuia în casa respectivă, împreună cu tatăl lui, care și el este extrem de afectat de dezastru,scrie spynews.ro.
11:40
Gafă în Administrația Trump. Casa Albă a confundat Belgia cu Belarus pe lista „Consiliului pentru Pace” # UNIMEDIA
Casa Albă a inclus din greșeală Belgia pe lista statelor care ar urma să participe la așa-numitul „Consiliu pentru Pace” al președintelui american Donald Trump. Americanii ar fi confundat Belgia cu Belarus, scrie presa belgiană, citată de adevarul.ro.
11:30
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat din nou la MAE, după ce o nouă dronă a fost depistată pe teritoriul Republicii Moldova, în localitatea Crocmaz. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „În Profunzime”, de la ProTV, care a declarat că diplomatul rus „trebuie dat cu nasul în ce a făcut”.
11:10
(video) Adio „Fifi”, bun venit „Madam”. Cynthia Elisoa și-a cumpărat un Porsche, de toată frumusețea: „Mohorici nu pun, mai am credit” # UNIMEDIA
Cynthia Elisoa, cunoscută în mediul online drept „moldoveanca din Madagascar”, trece prin unul dintre cele mai fericite momente ale vieții sale. Influencerița și-a împlinit un vis care, până nu demult, i se părea „interzis” - și-a achiziționat un automobil marca Porsche. „Mohorici nu pun, că încă mai am credit”, a scris Cynthia pe rețele.
11:10
Irina Vlah: Moldova moare, rămâne fără populaţie... Autorităţile nu mai pot să neglijeze criza demografică # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah consideră că, criza demografică este cea mai mare problemă a Republicii Moldova, care afectează absolut toate domeniile importante – începând cu economia şi terminând cu sfera socială.
10:50
Pericol la înaltă tensiune: Vremea de afară poate provoca ruperea firelor electrice. Recomandările specialiștilor în caz de avarie # UNIMEDIA
În contextul avertizărilor meteorologice emise pentru următoarele zile, care vizează ninsori, vânturi, dar și depunerea de polei, Ministerul Energiei informează cetățenii că toate întreprinderile din sectorul electroenergetic sunt pregătite să intervină la necesitate, cu un număr suficient de echipe de intervenție pentru a asigura remedierea eventualelor defecțiuni și restabilirea serviciului de distribuție și furnizare a energiei electrice.
10:50
(video) Tragedie în Noua Zeelandă: Mai mulți turiști dispăruți după ce o zonă de camping a fost înghițită de o alunecare de teren # UNIMEDIA
Cel puțin șase persoane sunt date dispărute în Noua Zeelandă, după ce o alunecare de teren s-a produs în zona unui camping de pe Insula de Nord, a anunțat vineri poliția, potrivit DPA, citat de adevarul.ro.
10:40
(foto) Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din România: Sicriul și coroanele de flori, trase de cai # UNIMEDIA
Sute de persoane au fost prezente, joi după amiază, la ceremonia de înmormântare a lui Sanyi Neguș senior, odinioară unul dintre cei mai temuți lideri ai lumii interlope din Oradea, scrie adevarul.ro.
10:20
(video) Scandal monstru pe TikTok: Nona Rusu, în lacrimi, după ce a aflat că Mercedesul abia cumpărat de la o parcare, cu aproape 30 mii euro, e „cadavru”. Ce îi răspunde vânzătorul # UNIMEDIA
Un scandal de proporții a izbucnit pe TikTok, după ce Nona Rusu, fostă concurentă a emisiunii „Casa Iubirii” și influenceriță din Moldova, a declarat că a fost înșelată la achiziționarea unui Mercedes, în valoare de 29.000 de euro, dintr-o parcare auto din Chișinău. „A fost inundat, practic e un cadavru”, declară tânăra în panică. La rândul său, persoana care i-a vândul automobilul de lux, a venit cu un răspuns.
10:10
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace” # UNIMEDIA
Kremlinul a avertizat vineri că, dacă nu este rezolvată problema teritorială, nu va exista o pace „durabilă” în Ucraina, după negocierile desfăşurate în zorii zilei de vineri între preşedintele rus, Vladimir Putin, şi emisarii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, transmite EFE, citat de digi24.ro.
Acum 6 ore
09:30
Kremlinul sugerează că ar putea dona 1 miliard de dolari „Consiliului pentru Pace” din activele ruseşti blocate de SUA # UNIMEDIA
Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat cu emisari ai SUA posibilitatea de a dona 1 miliard de dolari „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, condiţionată de deblocarea unor active ruseşti, a anunţat Kremlinul, scrie protv.ro.
09:20
Andreea Bostanica a amenințat-o pe actuala iubită a lui Abush: „Să nu dai ochii cu mine”. I-a dat replica și lui # UNIMEDIA
Andreea Bostanica a amenințat-o pe actuala fostului ei iubit. Influencerița a avut cuvinte dure la adresa ei și a dat de înțeles că tânăra respectivă ar fi avut legătură cu fostul ei partener și în trecut. Andreea Bostanica nu a trecut cu vederea nici declarațiile controversate ale lui Abush din ultimele zile, scrie spynews.ro.
09:10
Asediul cetății Chilia și începutul domniei lui Neagoe Basarab au fost momente cheie în istoria Moldovei și Țării Românești.
09:00
Trump retrage invitația adresată premierului Canadei de a se alătura „Consiliului pentru Pace” # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a declarat joi, 22 ianuarie, că retrage o invitaţie adresată anterior premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, scrie adevărul.ro.
08:50
(video) „A venit un lot un pic ieșit din parametri”. Ministrul Energiei, cu explicații după ce mai mulți consumatori s-au plâns pe calitatea rea a motorinei: „Situația se remediază” # UNIMEDIA
O parte din motorina importată în Republica Moldova în perioada rece ar fi prezentat abateri de la standardele de calitate, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ce mai mulți consumatori au reclamat posibile neconformități la combustibilul vândut în unele stații de alimentare.
08:40
Venezuela face primul pas pentru deschiderea exploatării petrolului de către companii private # UNIMEDIA
Parlamentul Venezuelei a aprobat joi, în primă lectură, un proiect de lege care deschide complet exploatarea rezervelor de petrol ale ţării, cele mai mari din lume, de către companii private. Până acum, sectorul extractiv petrolier era exclusiv de stat, fiind admise doar societăţi mixte în care statul deţinea participaţia majoritară, informează AFP și Agerpres, citate de digi24.ro.
08:30
Capricornii vor ieși în evidență, iar Fecioarele trebuie să preia controlul vieții lor. Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Astăzi, alinierea planetelor aduce o zi de introspecție și decizii importante pentru toate semnele zodiacale. Fie că este vorba de relații sau de carieră, astrele ne îndeamnă să ne evaluăm cu atenție pașii următori. Horoscopul zilnic poate dezvălui indicii personalizate care să vă ghideze în această călătorie astrală.
08:10
Preşedintele american Donald Trump a intentat joi un proces băncii JPMorgan Chase, una din cele mai mari din lume, cerând despăgubiri de cinci miliarde de dolari pe motiv că ar fi fost „debancarizat” după asaltul susţinătorilor săi asupra Capitoliului din Washington din 6 ianuarie 2021, transmite Reuters, citată de hotnews.ro.
08:10
Atenție, șoferi! Pe unele trasee din țară se circulă în condiţii de ceaţă: Recomandările Poliției # UNIMEDIA
Pe mai multe segmente de drum din țară, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă. Potrivit Poliției, vizibilitatea este considerabil redusă.
08:00
Conform datelor oferite de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc s-a depreciat astăzi în raport cu euro și dolarul american.
Acum 8 ore
07:40
(video) Discuții în miez de noapte despre Ucraina. Putin i-a primit deja la Kremlin pe emisarii lui Trump # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a început joi seară târziu o întâlnire cu trei emisari din Statele Unite pentru a discuta un plan privind încheierea războiului din Ucraina, a anunțat Kremlinul, potrivit Reuters, citată de hotnews.ro.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, vremea în Moldova se menține rece și mohorâtă, cu cer predominant noros și precipitații sub formă de ninsoare ușoară.
07:10
Singurele țări din UE care s-au alăturat „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Europa ezită să semneze Carta fondatoare # UNIMEDIA
Bulgaria și Ungaria sunt, până în prezent, singurele state membre ale Uniunii Europene care au semnat „Carta” fondatoare a „Consiliului pentru Pace”, organism lansat oficial joi la Forumul Economic de la Davos de președintele american Donald Trump. Documentul prevede că țările care doresc să devină membre permanente, adică să participe mai mult de trei ani, trebuie să achite din primul an o cotizație de un miliard de dolari, scrie adevărul.ro.
Acum 24 ore
23:00
(video) Nosatîi, după cazul cu drona depistată din Ștefan Vodă: Avem nevoie de sisteme antidrone, am plasat deja comenzile, știm ce ne trebuie # UNIMEDIA
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a calificat drept „o crimă împotriva Republicii Moldova” cazul cu depistarea unei drone în localitatea Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă. „Avem nevoie de sisteme antidronă, am plasat deja comenzile, știm ce ne trebuie”, a declarat ministrul în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
22:20
(video) „O crimă împotriva RM”. Nosatîi despre drona depistată la Crocmaz: Avem nevoie de sisteme antidronă, am plasat deja comenzile, știm ce ne trebuie # UNIMEDIA
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a calificat drept „o crimă împotriva Republicii Moldova” cazul cu depistarea unei drone în localitatea Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă. „Avem nevoie de sisteme antidronă, am plasat deja comenzile, știm ce ne trebuie”, a declarat ministrul în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
21:50
„Trezește-te!” Moment șocant în Champions League: Antrenorul Luciano Spalletti l-a luat la palme pe un jucător, de față cu toată lumea # UNIMEDIA
O fază cum rar se vede la acest nivel s-a petrecut în etapa a șaptea din Champions League, la meciul Juventus - Benfica 2-0, scrie digisport.ro.
21:40
„Pentru moment, nu suntem acolo”. Ce spune Nicuşor Dan despre scenariul unirii cu Republica Moldova # UNIMEDIA
Preşedintele României, Nicuşor Dan a declarat, joi, că scenariul unei uniri cu Republica Moldova ar fi posibil în momentul în care o majoritate din Republica Moldova va dori asta, dar „pentru moment, nu suntem acolo”, scrie observatornews.ro.
21:20
Elon Musk face profeții bizare: Roboții vor depăși numeric oamenii. Îmbătrânirea, „o problemă foarte ușor de rezolvat” # UNIMEDIA
Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a făcut declarații îndrăznețe joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmând că roboții vor ajunge să fie mai numeroși decât oamenii și că inteligența artificială va depăși inteligența umană în următorii ani, potrivit relatărilor din presă internațională, scrie adevarul.ro.
21:10
Câinele de serviciu a dat alarma: Sute de pachete de țigări, descoperite camuflate în mașini la Sculeni # UNIMEDIA
Funcționarii vamali de la Sculeni, în colaborare cu polițiștii de frontieră, au depistat și au contracarat, la 21 ianuarie 2026, două tentative de transportare ilegală a țigărilor, camuflate în mijloace de transport.
20:50
Scandal de spionaj în Germania: Un ofițer GRU sub acoperire diplomatică va fi expulzat în Rusia # UNIMEDIA
Ministerul german de externe l-a convocat joi pe ambasadorul Rusiei la Berlin pentru a-l informa despre expulzarea unuia din diplomaţii din subordinea acestuia, la o zi după arestarea unei presupuse spioane ruse în cadrul aceleiaşi anchete, transmite AFP, preluată de hotnews.ro.
20:30
(video) „Mult succes și să reveniți cu bine acasă!” Un nou contingent al Armatei Naționale a plecat în misiunea KFOR din Kosovo # UNIMEDIA
Armata Națională a Republicii Moldova a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Ceremonia de plecare a avut loc în prezența conducerii militare, colegilor și familiilor militarilor.
20:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va înmâna trofeul Cupei Mondiale de fotbal echipei câștigătoare pe 19 iulie, a anunțat președintele FIFA, Gianni Infantino, citat de hotnews.ro.
19:50
(video) Alexandru Munteanu, după ce o dronă cu explozibil a fost găsită la Crocmaz: „Am fost șocați. Rog cetățenii să nu transforme aceste incidente în glume” # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a comentat, la începutul ședinței Guvernului, incidentul cu drona cu explozibil, depistată astăzi într-o grădină din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. „Am fost șocați și alarmați de faptul că purta încărcătură explozibilă. Câteva clipe în urmă a fost efectuată o explozie controlată și acum toți sunt în siguranță. Rugăm cetățenii să nu transforme dronele în glume, bancuri, ci imediat să anunțe instituțiiile responsabile”, a menționat șeful Executivului.
19:30
(foto) Înormântarea cu alai a unui important lider interlop din România: Sicriul și coroanele de flori, trase de cai # UNIMEDIA
Sute de persoane au fost prezente, joi după amiază, la ceremonia de înmormântare a lui Sanyi Neguș senior, odinioară unul dintre cei mai temuți lideri ai lumii interlope din Oradea, scrie adevarul.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.