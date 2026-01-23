(foto/video) Victoria Beckham, ridiculizată pe internet după acuzațiile fiului său privind dansul de la nuntă: Val de meme-uri după declarațiile lui Brooklyn

13:00

Suspecții care ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 de lei de la o bătrână de 75 de ani, după ce s-ar fi prezentat telefonic, în rusă, drept angajați ai instituțiilor de drept și au determinat-o să transmită mijloace bănești sub pretextul prevenirii unor presupuse fraude bancare în conturile sale, au fost reținuți. Aceștia sunt o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, ambii cetățeni străini.