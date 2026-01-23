Scumpiri la pompă și în weekend: Șoferii vor plăti cu 9 bani mai mult pentru litrul de benzină. Cât va costa motorina

07:10

Bulgaria și Ungaria sunt, până în prezent, singurele state membre ale Uniunii Europene care au semnat „Carta” fondatoare a „Consiliului pentru Pace”, organism lansat oficial joi la Forumul Economic de la Davos de președintele american Donald Trump. Documentul prevede că țările care doresc să devină membre permanente, adică să participe mai mult de trei ani, trebuie să achite din primul an o cotizație de un miliard de dolari, scrie adevărul.ro.