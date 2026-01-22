Macron îi răspunde lui Zelenski? Franța capturează un petrolier rus, după acuzațiile de lipsă de acțiune din partea Europei

Macron îi răspunde lui Zelenski? Franța capturează un petrolier rus, după acuzațiile de lipsă de acțiune din partea Europei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8