/VIDEO/ Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, invitat la „Cutia Neagră”
TV8, 22 ianuarie 2026 21:30
/VIDEO/ Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, invitat la „Cutia Neagră”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
Acum o oră
21:30
21:30
21:20
Acum 2 ore
20:50
20:30
Acum 4 ore
20:00
19:50
18:40
18:10
Acum 6 ore
18:00
17:30
17:30
16:10
Acum 8 ore
16:00
16:00
15:40
15:10
15:00
14:10
Acum 12 ore
13:40
13:20
13:10
12:50
12:40
12:20
11:50
11:40
11:10
10:50
10:20
09:50
09:20
09:20
Acum 24 ore
08:20
07:50
07:10
21 ianuarie 2026
23:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.