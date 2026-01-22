/VIDEO/ A fost lansat oficial evo.gov.md: O singură platformă pentru toate serviciile digitale
TV8, 22 ianuarie 2026 18:40
/VIDEO/ A fost lansat oficial evo.gov.md: O singură platformă pentru toate serviciile digitale
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
18:40
Acum o oră
18:10
Acum 2 ore
18:00
17:30
17:30
Acum 4 ore
16:10
16:00
16:00
15:40
15:10
Acum 6 ore
15:00
14:10
13:40
13:20
13:10
Acum 8 ore
12:50
12:40
12:20
11:50
11:40
11:10
Acum 12 ore
10:50
10:20
09:50
09:20
09:20
08:20
07:50
07:10
Acum 24 ore
23:30
22:20
21:50
21:20
20:20
19:50
Ieri
18:40
18:00
17:30
17:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.